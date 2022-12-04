Франция продолжит военную поддержку Украины для усиления переговорных позиций, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал продолжить военную поддержку Украины для усиления позиций Киева на переговорах с Россией.

Об этом он сказал в интервью Le Parisien, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Макрон отметил, что военная поддержка Украины будет продолжаться, поскольку "если украинцы станут слабее на поле боя, переговоров не будет вообще или они будут проводиться на очень плохих для них условиях".

Президент Франции также подчеркнул, что Украина сама решит, когда и на каких условиях идти на мир с Россией.

"Только украинцы в рамках переговоров, которых пока нет, будут решать судьбу своей территории. Есть 10 000 различных формул: более децентрализованные регионы, как предполагалось Минскими договоренностями, с признанием, например, официального статуса русского языка, территории под международной защитой, формулы самоопределения... Но я не хочу заниматься политической фантастикой – это будут озвучивать украинцы", — сказал Макрон.

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При этом французский президент отметил, что не собирается отказываться от своих посреднических усилий и вскоре планирует обсудить с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Макрон сказал, что одной из целей его поездки в США было получение коллективного мандата на эти переговоры.

Президент Франции также отверг инсинуации оппозиционного политика Марин Ле Пен об ослаблении национальной безопасности Франции из-за поставок пушек "Цезарь" в Украину.

"Как главнокомандующий Вооруженными силами, я могу заверить вас: всякий раз, когда мы поставляем, то делаем это, сохраняя все наши оборонные возможности для нашей земли, наших критически важных объектов и наших граждан", — сказал президент Франции.