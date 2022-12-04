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Франция продолжит военную поддержку Украины для усиления переговорных позиций, - Макрон

макрон,емманюель

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал продолжить военную поддержку Украины для усиления позиций Киева на переговорах с Россией.

Об этом он сказал в интервью Le Parisien, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Макрон отметил, что военная поддержка Украины будет продолжаться, поскольку "если украинцы станут слабее на поле боя, переговоров не будет вообще или они будут проводиться на очень плохих для них условиях".

Президент Франции также подчеркнул, что Украина сама решит, когда и на каких условиях идти на мир с Россией.

"Только украинцы в рамках переговоров, которых пока нет, будут решать судьбу своей территории. Есть 10 000 различных формул: более децентрализованные регионы, как предполагалось Минскими договоренностями, с признанием, например, официального статуса русского языка, территории под международной защитой, формулы самоопределения... Но я не хочу заниматься политической фантастикой – это будут озвучивать украинцы", — сказал Макрон.

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При этом французский президент отметил, что не собирается отказываться от своих посреднических усилий и вскоре планирует обсудить с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Макрон сказал, что одной из целей его поездки в США было получение коллективного мандата на эти переговоры.

Президент Франции также отверг инсинуации оппозиционного политика Марин Ле Пен об ослаблении национальной безопасности Франции из-за поставок пушек "Цезарь" в Украину.

"Как главнокомандующий Вооруженными силами, я могу заверить вас: всякий раз, когда мы поставляем, то делаем это, сохраняя все наши оборонные возможности для нашей земли, наших критически важных объектов и наших граждан", — сказал президент Франции.

Автор: 

помощь (7764) Франция (3495) Макрон Эмманюэль (1298) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+21
Ніяких особливих зон не буде. Тим більше, з російської мовою. Тільки довбні можуть залишити тут чергову зачіпку на майбутнє. Звільнення усіх територій. Кому погано живеться в Україні - валить разом зі збродом, який сюди прийшов зі зброєю
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04.12.2022 15:30
+15
За військову підтримку дякуємо, але з переговорними процесами ЗСУ розберуться якось самі.
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04.12.2022 15:29
+8
з визнанням, наприклад, офіційного статусу російської мови???
он вообще головой ударился??? ну придурок....
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04.12.2022 15:49
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а ми тобі весною свіженьких зелених жаб привезем -тільки не звони куйлу-бесполезно
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04.12.2022 15:26 Ответить
А, вот это - пи&дежь!

Франция за все 9 месяцев не была лидером в оказании военной помощи Украине!

Она давала по 2 пушки…
Еще меньше чем Германия.

Маленькая Эстония передала больше и быстрее Франции.

Польша, Чехия и до бывшие страны ссср передали больше чем Франция.

Эти слова Макрона об « увеличении военной помощи» ВРАНЬЕ!

Политическая лапша, для наивных.

Франция имеет много вооружений, включая и флот и авиацию.
Если бы она Действительно Хотела, то давно бы уже дала.
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04.12.2022 17:08 Ответить
За військову підтримку дякуємо, але з переговорними процесами ЗСУ розберуться якось самі.
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04.12.2022 15:29 Ответить
Ніяких особливих зон не буде. Тим більше, з російської мовою. Тільки довбні можуть залишити тут чергову зачіпку на майбутнє. Звільнення усіх територій. Кому погано живеться в Україні - валить разом зі збродом, який сюди прийшов зі зброєю
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04.12.2022 15:30 Ответить
Что это за черт под бутиратом тут спамит?
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04.12.2022 15:41 Ответить
Воно наполовину якесь кончене.
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04.12.2022 15:45 Ответить
з визнанням, наприклад, офіційного статусу російської мови???
он вообще головой ударился??? ну придурок....
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04.12.2022 15:49 Ответить
Не думайте, що це йому хтось не нашіптує.
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04.12.2022 15:59 Ответить
Entrevu?
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04.12.2022 16:32 Ответить
Ніяких покращень наших переговорних позицій до виведення росвійськ з усіх окупованих територій бути не може, бо не може бути до того розпочато жодних переговорів.
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04.12.2022 17:01 Ответить
Тобто, за Макроном, військова підримка має здійснюватися в таких обсягах, щоб Україна не стала слабшою на полі бою. Бо тоді послабшає позиція України на переговорах (неминучих). І щоб ні в якому разі Україна на полі бою не стала сильнішою - бо тоді що? послабшає переговорна позиція росії? а допустити цього не можна, бо зараз Україна з росією мають "переговорний паритет"?
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04.12.2022 17:12 Ответить
«Є 10 000 різних формул: більш децентралізовані регіони, як передбачалося Мінськими домовленостями, з визнанням, наприклад, офіційного статусу російської мови, території під міжнародним захистом, формули самовизначення... Але я не хочу займатися політичною фантастикою - це озвучуватимуть українці"….

Что тут скажешь?

1. Эммануэль, ПОШЛА нах со своими планами.

2. Ты за мандатом в Вашингтон ездила?
Тебе американский народ лицензию адвоката Путина не выписывал.

3. Место «математика» Штанмаера уже занято. Он и сам уже от своей формулы отрекся.

4. Хватит мельтешить, мадам, и суетиться под клиентом.
Берите пример с Великобритании. С госпожи Тетчер.
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04.12.2022 17:20 Ответить
У Макрона переговори з ху*лом, це як у когось (забув як звати) заглянути в очі ху*лові!
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04.12.2022 17:58 Ответить
Чому він не вимагає від пуйла залишити територію України для миру?
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04.12.2022 18:45 Ответить
ну таки да - макрон - это как украинский проститут абдрыстович...
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04.12.2022 19:04 Ответить
Господи, і що знову верзе цей дурень? То в нього гарантії безпеки для **********, тепер знову згадав якусь маячню з часів меркеліхи :
"Є 10 000 різних формул: більш децентралізовані регіони, як передбачалося Мінськими домовленостями, з визнанням, наприклад, офіційного статусу російської мови, території під міжнародним захистом, формули самовизначення..."
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04.12.2022 20:27 Ответить
Чергова маячня "миротворців у рожевих окулярах"... Якщо Україні вдасться викинути ворога за кордони 1991 року. То ні про які "формули" не буде мови. Якщо ж не вдасться. То можливе лише перемир'я перед новою фазою війни. Навіть у першому випадку підписання мирного договору швидше за все не відбудеться. Бо росіяни вже вписали чотири наші області у "свою власність"
Те саме з виплатою репарацій та покаранням військових злочинців.
Захопити росію або змусити її капітулювати вочевидь не вдасться тому або Японський варіант, або Корейський.
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04.12.2022 20:59 Ответить
 
 