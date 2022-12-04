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Франція продовжить військову підтримку України для посилення переговорних позицій, - Макрон

макрон,емманюель

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв продовжувати військову підтримку України для посилення позицій Києва на переговорах із Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю Le Parisien, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Макрон зазначив, що військова підтримка України продовжуватиметься, оскільки "якщо українці стануть слабшими на полі бою, переговорів не буде взагалі або вони проводитимуться на дуже поганих для них умовах".

Президент Франції також наголосив, що Україна сама вирішить, коли і на яких умовах йти на мир із Росією.

"Тільки українці в межах переговорів, яких поки що немає, вирішуватимуть долю своєї території. Є 10 000 різних формул: більш децентралізовані регіони, як передбачалося Мінськими домовленостями, з визнанням, наприклад, офіційного статусу російської мови, території під міжнародним захистом, формули самовизначення... Але я не хочу займатися політичною фантастикою - це озвучуватимуть українці", - сказав Макрон.

Читайте: Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів

При цьому французький лідер сказав, що не збирається відмовлятися від своїх посередницьких зусиль і незабаром планує обговорити із президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Макрон сказав, що однією з цілей його поїздки до США було отримання колективного мандату на ці переговори.

Президент Франції також відкинув інсинуації опозиційної політикині Марін Ле Пен про послаблення національної безпеки Франції через постачання гармат "Цезар" до України.

Також читайте: Заява Макрона про гарантії безпеки для РФ стала частиною російської інформаційної операції, - ISW

"Як головнокомандувач Збройними силами, я можу запевнити вас, що кожного разу, коли ми поставляємо, то робимо це, зберігаючи всі наші оборонні можливості для нашої землі, наших критично важливих об'єктів і наших громадян", - сказав президент Франції.

Автор: 

допомога (8295) Франція (3046) Макрон Емманюель (1451) переговори з Росією (1060)


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Топ коментарі
+21
Ніяких особливих зон не буде. Тим більше, з російської мовою. Тільки довбні можуть залишити тут чергову зачіпку на майбутнє. Звільнення усіх територій. Кому погано живеться в Україні - валить разом зі збродом, який сюди прийшов зі зброєю
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04.12.2022 15:30
+15
За військову підтримку дякуємо, але з переговорними процесами ЗСУ розберуться якось самі.
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04.12.2022 15:29
+8
з визнанням, наприклад, офіційного статусу російської мови???
он вообще головой ударился??? ну придурок....
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04.12.2022 15:49
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а ми тобі весною свіженьких зелених жаб привезем -тільки не звони куйлу-бесполезно
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04.12.2022 15:26 Відповісти
А, вот это - пи&дежь!

Франция за все 9 месяцев не была лидером в оказании военной помощи Украине!

Она давала по 2 пушки…
Еще меньше чем Германия.

Маленькая Эстония передала больше и быстрее Франции.

Польша, Чехия и до бывшие страны ссср передали больше чем Франция.

Эти слова Макрона об « увеличении военной помощи» ВРАНЬЕ!

Политическая лапша, для наивных.

Франция имеет много вооружений, включая и флот и авиацию.
Если бы она Действительно Хотела, то давно бы уже дала.
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04.12.2022 17:08 Відповісти
За військову підтримку дякуємо, але з переговорними процесами ЗСУ розберуться якось самі.
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04.12.2022 15:29 Відповісти
Ніяких особливих зон не буде. Тим більше, з російської мовою. Тільки довбні можуть залишити тут чергову зачіпку на майбутнє. Звільнення усіх територій. Кому погано живеться в Україні - валить разом зі збродом, який сюди прийшов зі зброєю
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04.12.2022 15:30 Відповісти
Что это за черт под бутиратом тут спамит?
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04.12.2022 15:41 Відповісти
Воно наполовину якесь кончене.
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04.12.2022 15:45 Відповісти
з визнанням, наприклад, офіційного статусу російської мови???
он вообще головой ударился??? ну придурок....
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04.12.2022 15:49 Відповісти
Не думайте, що це йому хтось не нашіптує.
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04.12.2022 15:59 Відповісти
Entrevu?
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04.12.2022 16:32 Відповісти
Ніяких покращень наших переговорних позицій до виведення росвійськ з усіх окупованих територій бути не може, бо не може бути до того розпочато жодних переговорів.
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04.12.2022 17:01 Відповісти
Тобто, за Макроном, військова підримка має здійснюватися в таких обсягах, щоб Україна не стала слабшою на полі бою. Бо тоді послабшає позиція України на переговорах (неминучих). І щоб ні в якому разі Україна на полі бою не стала сильнішою - бо тоді що? послабшає переговорна позиція росії? а допустити цього не можна, бо зараз Україна з росією мають "переговорний паритет"?
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04.12.2022 17:12 Відповісти
«Є 10 000 різних формул: більш децентралізовані регіони, як передбачалося Мінськими домовленостями, з визнанням, наприклад, офіційного статусу російської мови, території під міжнародним захистом, формули самовизначення... Але я не хочу займатися політичною фантастикою - це озвучуватимуть українці"….

Что тут скажешь?

1. Эммануэль, ПОШЛА нах со своими планами.

2. Ты за мандатом в Вашингтон ездила?
Тебе американский народ лицензию адвоката Путина не выписывал.

3. Место «математика» Штанмаера уже занято. Он и сам уже от своей формулы отрекся.

4. Хватит мельтешить, мадам, и суетиться под клиентом.
Берите пример с Великобритании. С госпожи Тетчер.
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04.12.2022 17:20 Відповісти
У Макрона переговори з ху*лом, це як у когось (забув як звати) заглянути в очі ху*лові!
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04.12.2022 17:58 Відповісти
Чому він не вимагає від пуйла залишити територію України для миру?
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04.12.2022 18:45 Відповісти
ну таки да - макрон - это как украинский проститут абдрыстович...
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04.12.2022 19:04 Відповісти
Господи, і що знову верзе цей дурень? То в нього гарантії безпеки для **********, тепер знову згадав якусь маячню з часів меркеліхи :
"Є 10 000 різних формул: більш децентралізовані регіони, як передбачалося Мінськими домовленостями, з визнанням, наприклад, офіційного статусу російської мови, території під міжнародним захистом, формули самовизначення..."
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04.12.2022 20:27 Відповісти
Чергова маячня "миротворців у рожевих окулярах"... Якщо Україні вдасться викинути ворога за кордони 1991 року. То ні про які "формули" не буде мови. Якщо ж не вдасться. То можливе лише перемир'я перед новою фазою війни. Навіть у першому випадку підписання мирного договору швидше за все не відбудеться. Бо росіяни вже вписали чотири наші області у "свою власність"
Те саме з виплатою репарацій та покаранням військових злочинців.
Захопити росію або змусити її капітулювати вочевидь не вдасться тому або Японський варіант, або Корейський.
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04.12.2022 20:59 Відповісти
 
 