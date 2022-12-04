Франція продовжить військову підтримку України для посилення переговорних позицій, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв продовжувати військову підтримку України для посилення позицій Києва на переговорах із Росією.
Про це він сказав в інтерв'ю Le Parisien, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Макрон зазначив, що військова підтримка України продовжуватиметься, оскільки "якщо українці стануть слабшими на полі бою, переговорів не буде взагалі або вони проводитимуться на дуже поганих для них умовах".
Президент Франції також наголосив, що Україна сама вирішить, коли і на яких умовах йти на мир із Росією.
"Тільки українці в межах переговорів, яких поки що немає, вирішуватимуть долю своєї території. Є 10 000 різних формул: більш децентралізовані регіони, як передбачалося Мінськими домовленостями, з визнанням, наприклад, офіційного статусу російської мови, території під міжнародним захистом, формули самовизначення... Але я не хочу займатися політичною фантастикою - це озвучуватимуть українці", - сказав Макрон.
При цьому французький лідер сказав, що не збирається відмовлятися від своїх посередницьких зусиль і незабаром планує обговорити із президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним ситуацію навколо Запорізької АЕС.
Макрон сказав, що однією з цілей його поїздки до США було отримання колективного мандату на ці переговори.
Президент Франції також відкинув інсинуації опозиційної політикині Марін Ле Пен про послаблення національної безпеки Франції через постачання гармат "Цезар" до України.
"Як головнокомандувач Збройними силами, я можу запевнити вас, що кожного разу, коли ми поставляємо, то робимо це, зберігаючи всі наші оборонні можливості для нашої землі, наших критично важливих об'єктів і наших громадян", - сказав президент Франції.
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Франция за все 9 месяцев не была лидером в оказании военной помощи Украине!
Она давала по 2 пушки…
Еще меньше чем Германия.
Маленькая Эстония передала больше и быстрее Франции.
Польша, Чехия и до бывшие страны ссср передали больше чем Франция.
Эти слова Макрона об « увеличении военной помощи» ВРАНЬЕ!
Политическая лапша, для наивных.
Франция имеет много вооружений, включая и флот и авиацию.
Если бы она Действительно Хотела, то давно бы уже дала.
он вообще головой ударился??? ну придурок....
Что тут скажешь?
1. Эммануэль, ПОШЛА нах со своими планами.
2. Ты за мандатом в Вашингтон ездила?
Тебе американский народ лицензию адвоката Путина не выписывал.
3. Место «математика» Штанмаера уже занято. Он и сам уже от своей формулы отрекся.
4. Хватит мельтешить, мадам, и суетиться под клиентом.
Берите пример с Великобритании. С госпожи Тетчер.
"Є 10 000 різних формул: більш децентралізовані регіони, як передбачалося Мінськими домовленостями, з визнанням, наприклад, офіційного статусу російської мови, території під міжнародним захистом, формули самовизначення..."
Те саме з виплатою репарацій та покаранням військових злочинців.
Захопити росію або змусити її капітулювати вочевидь не вдасться тому або Японський варіант, або Корейський.