Макрон заявил, что хочет "гарантий безопасности" для России, когда та вернется к переговорам
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что у России должны быть собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. Однако решение об условиях переговоров должна принимать Украина, а не Запад.
Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Комментируя возможные переговоры между РФ и Украиной, Макрон предположил, что тема расширения НАТО будет одним из обсуждаемых вопросов.
Макрон сказал, что хотел бы предоставить "гарантию собственной безопасности" России, когда страна-агрессор вернется за стол переговоров.
Однако французский лидер подчеркнул: Украине решать, когда проводить переговоры и на каких условиях.
"Это решать украинскому народу самостоятельно, на каких условиях, как, когда – не нам. Но мы хотим указать, не будучи вовлеченными в конфликт, что мы его не принимаем. Но одно зависит от нас – это безопасность остальной Европы", – сказал Макрон.
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То нехай віддасть х...лу половину Франції, а потім сідає з ним до переговорів!
- покинути територію нашої країни;
- виплатити репарації;
- покарати всіх воєнних злочинців;
- добровільно здати ядерну зброю.
Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - написав Арахамія.
Что он должен Путину, что так о нём беспокоится?
Макрон шо ти куриш?
макГон, пiшов ти на хутiна!