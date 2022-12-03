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Новости Война
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Макрон заявил, что хочет "гарантий безопасности" для России, когда та вернется к переговорам

макрон,путін

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что у России должны быть собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. Однако решение об условиях переговоров должна принимать Украина, а не Запад.

Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Комментируя возможные переговоры между РФ и Украиной, Макрон предположил, что тема расширения НАТО будет одним из обсуждаемых вопросов.

Макрон сказал, что хотел бы предоставить "гарантию собственной безопасности" России, когда страна-агрессор вернется за стол переговоров.

Однако французский лидер подчеркнул: Украине решать, когда проводить переговоры и на каких условиях.

"Это решать украинскому народу самостоятельно, на каких условиях, как, когда – не нам. Но мы хотим указать, не будучи вовлеченными в конфликт, что мы его не принимаем. Но одно зависит от нас – это безопасность остальной Европы", – сказал Макрон.

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Автор: 

переговоры (4915) путин владимир (31214) Макрон Эмманюэль (1298)


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Топ комментарии
+86
Пля яке воно пришелепкувате
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03.12.2022 17:43
+61
Гарантії безпеки для терористів?
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03.12.2022 17:45
+60
а дуже вибачаюсь. А хто рашці загрожує? на її територію ресурси ніхто не претендує. Репарації то інше)
які гарантії безпеки, хто на них нападає, хто їм загрожує?
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03.12.2022 17:45
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Страница 3 из 3
Єдина гарантія безпеки для кацапії від УКРАЇНИ на переговорах - це не момбіть баскву. Це ми можемо запропонувати.
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03.12.2022 21:48 Ответить
Бляха. Як цей бабцьофіл ще не сказав, що Україна загрожувала безпеці рашки і та була вимушена провести спецоперацію, щоб убезпечити себе, а зараз потерпає від неадекватних дій ЗСУ? Бабцьофіл турбується про педофіла. Дуже зворушливо, зараз впущу сльозу.
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03.12.2022 21:49 Ответить
впускайте
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03.12.2022 23:15 Ответить
Бляха. Як цей бабцьофіл ще не сказав, що Україна загрожувала безпеці рашки і та була вимушена провести спецоперацію, щоб убезпечити себе, а зараз потерпає від неадекватних дій ЗСУ? Бабцьофіл турбується про педофіла. Дуже зворушливо, зараз впущу сльозу.
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03.12.2022 21:51 Ответить
Я би назвав цей вид збочення некрофілія.
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04.12.2022 09:53 Ответить
А макарон не уточнив яких саме гарантій?
То нехай віддасть х...лу половину Франції, а потім сідає з ним до переговорів!
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03.12.2022 22:06 Ответить
Для цього достатньо:

- покинути територію нашої країни;

- виплатити репарації;

- покарати всіх воєнних злочинців;

- добровільно здати ядерну зброю.

Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - написав Арахамія.
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04.12.2022 09:11 Ответить
НЕсмотря на Цезари был ********* и остался
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03.12.2022 22:10 Ответить
По Будапешському меморандуму нам також гарантували безпеку,коли Україна позбувалась ядерної зброї,але путлер його порушив,про які гарантії може йти мова макрон???
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03.12.2022 22:44 Ответить
Каким образом этот недоумок сумел стать президентом страны?!

Что он должен Путину, что так о нём беспокоится?
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03.12.2022 22:51 Ответить
Вот благодаря кремлевскому ботоксному педофилу и стал
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04.12.2022 08:51 Ответить
ЗСУ гарантують безпеку росии, як миротворці на території курської, вороніжської і кубанської республік
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03.12.2022 23:14 Ответить
Якщо не хочуть НАТО на своїх кордонах, ну що ж кордони треба трошки зсунути
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03.12.2022 23:15 Ответить
*******
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03.12.2022 23:17 Ответить
гітлєру також давали гарантії безпеки?
Макрон шо ти куриш?
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03.12.2022 23:27 Ответить
Iталiйцi дуже погано ставляться до хГанцузiв та нище плiнтуса до макГона.
макГон, пiшов ти на хутiна!
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04.12.2022 00:04 Ответить
Жабоїде,ти реально вже підзаїбав тут усіх!
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04.12.2022 00:23 Ответить
Макрон как союзник Украины мог бы предложить первому свою услугу повесить Путинскую падаль на Эйфелевой башне , но он просит для него гарантий . Не ожиданный поворот в истории дрыща Франции..
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04.12.2022 00:40 Ответить
Франция и другие члены НАТО не союзники нам, а партнёры которые нас всячески поддерживают , если бы были союзниками то вступили бы в войну на нашей стороне против раши и поставляли бы нам вооружения на порядок больше
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04.12.2022 02:12 Ответить
Макрону варто віддати оркостану "поісконно русскіє" землі--Ніццу, Лазурне узбережжя та Канни. І Україна готова надати гарантії що нападати на них не буде.
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04.12.2022 01:06 Ответить
Эк ему неймется
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04.12.2022 08:16 Ответить
Интересно, а гарантии безопасности Германии во Второй Мировой войне оговаривались? Или Моня окончательно сбрендил?? За Украину - ни слова, а вот мАцковии надо что то давать...
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04.12.2022 09:15 Ответить
******** нет покоя
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04.12.2022 09:21 Ответить
Цікава пропозиція давати гарантії безпеки агресору, а не стороні постраждалій, яка з великими людськими та матеріальними втратами відвойовує свої території. Мабудь цей некроіфл вже зовсім збренділ.
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04.12.2022 09:59 Ответить
Макрона знову пучить переговорами з кацапією.
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04.12.2022 10:08 Ответить
Жабі слова не давали
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04.12.2022 10:15 Ответить
В чому проблема? Підписати новий меморандум, можна у Будапешті. Росія віддає всю ядерну зброю, а США, Франція, Германія і Велика Британія гарантують ій безпеку. Для економіі, можна навіть надрукувати на звороті старого меморандуму. Нє?
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04.12.2022 10:33 Ответить
ЖАБИ КВАКАЮТЬ БО ДЕСЬ ДАЛЕКО ,А ВСУ,КОЖНОЇ МИТІ БОРЯТЬМЯ ЗА БЕЗПЕКУ СВОЄЇ ЗЕМЛІ,СВОЇХ,ПОБРАТИМІВ,А ЖАБИ ДЕСЬ ДАЛЕКО КВАКАЮТЬ
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04.12.2022 10:54 Ответить
Макрон клинический идиот.
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04.12.2022 11:34 Ответить
...скажите лягушатнику,что пусть ***** заберет себе и не надо встревать не в свои дела
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04.12.2022 12:26 Ответить
Смертельна загроза нависла над росією. Мільйони недобитих в Бучі, Ірпені і Маріуполі українців точать ножі на беззахисних потомків Достоєвського і Льва Толстого, які якось незрозумілим чином (чи в результаті всенародного референдуму) прописали в своїй конституції 4 нових суб'єкта. Що було, то пройшло. Запоріжжя і Херсон , Луганськ і Донецьк взивають до гуманізму і законослухняності просвітленої Європи. Гарантії, гарантії потрібні беззахисній росії перед смертельною загрозою від полчищ зла.
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04.12.2022 14:28 Ответить
Макрюша дуже любить "рускіх пісатєлєй" Має бізнес на території кацапів. Не здивуюся, коли він стане в інший кут і почне співати іншої.
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04.12.2022 16:47 Ответить
Макрон идёт на хутор бабочек ловить
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05.12.2022 06:56 Ответить
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