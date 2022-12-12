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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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Венгрия против дополнительных санкций, влияющих на поставки нефти и газа, - Сийярто

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сійярто

Венгрия на встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник выступила против санкций в отношении энергетического сектора России и включения в санкционный список нескольких граждан РФ.

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр повторил распространяемый венгерской стороной тезис, что считает политику санкций Европейского Союза "провальной" и что "до сих пор они заводили процесс принятия решений в Европе и ее реакцию на войну в тупик".

По словам Сийярто, в понедельник вечером в Брюсселе состоится встреча постоянных представителей ЕС, где в повестку дня будет возвращен девятый пакет санкций против России. Глава МИД Венгрии отметил, что во время предварительных дискуссий Будапешт ориентировался на то, чтобы "не был нанесен ущерб национальным интересам Венгрии и не был поставлен под угрозу поставок энергоносителей", в том числе и для ядерной энергетики.

"Для нас было важно, чтобы этот пакет никак не поставил под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Для нас было важно, чтобы в пакет не были включены никакие дополнительные санкции, которые влияли бы на поставки нефти и природного газа, и на данный момент нам удалось этого достичь", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД ответили Сийярто, который считает, что санкции против РФ не работают: Экономика России отброшена на 30 лет назад

Также, добавил Сийярто, Венгрия обратилась с просьбой об исключении нескольких лиц из санкционного списка, поскольку считает, что "внесение определенных российских чиновников в санкционный список создает серьезные риски, перекрывая все еще остающиеся открытыми каналы коммуникации".

Глава венгерской дипломатии повторил, что переговоры для решения войны в Украине необходимы, и "если мы наложим санкции на политиков, которые важны для диалога, мы фактически отказываемся от надежды на мир, а отказываться от надежды на мир значит быть на неправильной стороне истории" .

Напомним, 7 декабря в среду Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам. Позже стало известно, что Венгрия выступила против планируемого нового пакета антироссийских санкций.
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Топ комментарии
+31
Йдить нах. Добувайте свій газ.
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12.12.2022 19:52
+27
Маленьке гівно смердить на всю хату. ЄС конче потребує дезинфекції.
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12.12.2022 19:57
+26
Дайте уже цЫганам пинка под зад из ЕС.
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12.12.2022 19:56
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Йдить нах. Добувайте свій газ.
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12.12.2022 19:52 Ответить
Циганів не хвилює що вбивають Укранців їм головне заробляти
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12.12.2022 19:53 Ответить
Жители Сирии забрасывают камнями военную технику рф с Z-символикой:
https://t.me/Ukraine_365News/42464
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12.12.2022 20:31 Ответить
А в Херсонской области подорвали машину замглавы оккупационной администрации.
Виталия Булюка доставили в больницу.
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12.12.2022 20:39 Ответить
В России горит склад предприятия, где хранили каучук. Причины пожара пока неизвестны.
За последние дни под Москвой сгорели два ТЦ. В ночь на 9 декабря сгорел «Мега Химки», расположенном на Ленинградском шоссе возле границы Москвы и Московской области. 12 декабря в Балашихе Московской области вспыхнул пожар в торговом центре «Стройпарк».
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12.12.2022 20:46 Ответить
напевно паленi чiпи для дронiв в стиралках
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12.12.2022 21:04 Ответить
Дивлячись на цього купленого підкацапського холопа, не розумію, які умови може висувати ЄС щодо корупції Україні
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12.12.2022 19:56 Ответить
Дайте уже цЫганам пинка под зад из ЕС.
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12.12.2022 19:56 Ответить
і щоб 2 рази не вставати разом і з Європи.
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12.12.2022 20:37 Ответить
Йьобікі не можуть не бути йьобікамі-бо вони йьобікі...
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12.12.2022 19:57 Ответить
Маленьке гівно смердить на всю хату. ЄС конче потребує дезинфекції.
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12.12.2022 19:57 Ответить
Циган не добитий, хто тебе питати буде. Йди соси в ***** і далі, в тебе це виходить дуже добре!
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12.12.2022 19:58 Ответить
Когда уже этого клоуна перестанут пускать в нормальное общество и слушать его болтовню?!!!!
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12.12.2022 19:58 Ответить
чмусь ******/тобікі ніяк не дивують.... щось там плямкають невитягаючи качапського патичка з рота.......
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12.12.2022 20:00 Ответить
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12.12.2022 20:03 Ответить
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12.12.2022 20:04 Ответить
У Сіярто "підгоряє" - кацапи сказали що не дадуть ТВЕЛи на мадярську АЕС і не будуть продовжувать будівництво
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12.12.2022 20:05 Ответить
А ми закрутимо вентель.
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12.12.2022 20:57 Ответить
Наскільки я зрозумів - нафтопровід входить в Угорщину, а потім йде відгалуження на Словаччину Ми ж не будемо паскудить союзнику? От ці "******" цим і користуються
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12.12.2022 21:16 Ответить
Наскільки пам'ятаю, на час побудови він заходив у Словаччину, а потім розгалуженням далі в Чехію та Угорщину. А потім мабуть побудували розгалуження на нашій території до Угорщини. У будь-якому разі, словаки не залежать від угорської гілки.
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13.12.2022 00:51 Ответить
Угорщина, здається, проти всього світлого та справедливого, такий собі міні-Мордорець
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12.12.2022 20:07 Ответить
То шо Угорщина ворожа до ЄС країна вже не секрет ні для кого
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12.12.2022 20:09 Ответить
а баба-яга против....
****** они все такие довбойо*** ?
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12.12.2022 20:10 Ответить
угорщина іде на х*й
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12.12.2022 20:14 Ответить
мне кажется ****** старается занять место в википедии на место главного епаната...
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12.12.2022 20:15 Ответить
з самого першого дня, як прийшли в Європу, почали всім мозок компостувати...ідіть за Урал на родіну
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12.12.2022 20:15 Ответить
А Баба Яга шо каже?
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12.12.2022 20:18 Ответить
От би хоч хтось напав на Угорщину, щоб подивитись як вони скавчатимуть.
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12.12.2022 20:20 Ответить
Так может с ЕС!!!нах угорщину венгрию послать!!!
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12.12.2022 20:20 Ответить
срт пнх
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12.12.2022 20:22 Ответить
Скільки можна терпіти в ЄС цих відвертих ворогів Украіни і кремлівських холуїв , які пакостять всьому Європейському Союзу ??
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12.12.2022 20:25 Ответить
А Баба Яга завжди проти! Країна, що не має майже ніяких досягнень, уміє тільки заважати
консолідації Європи своїм "проти".
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12.12.2022 20:25 Ответить
Дайте ему пендаля под зад.
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12.12.2022 20:34 Ответить
Роzzійский корабль "Сіярто",йди на.уй!
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12.12.2022 20:36 Ответить
кто нибудь, уймите уже этого *******, угорцы, вы где... совсем *********?
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12.12.2022 20:41 Ответить
Колись, у дитинстві, довелося прочитати Еріка Френка Рассела "Ел Стоу". Дай Боже, щоб це воно.
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12.12.2022 20:52 Ответить
Hungary needs some medical sanctions. 🖕
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12.12.2022 21:01 Ответить
Лоботомію всім "провідним" фідесівцям.

Втім, навіть цього не знадобиться. Дуже скоро ця партія відправиться на смітник історії.
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12.12.2022 21:26 Ответить
А ось і свій Іуда знайшовся в Європейському союзі... Тільки цікаво, яка у нього зараз ціна 30 срібників...
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12.12.2022 21:18 Ответить
Угрофіни не цигани.
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12.12.2022 21:19 Ответить
УЙобік пішов на ***
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12.12.2022 21:20 Ответить
Еес, давайте ещё сербию в еес возьмите
Не пойму почему наша власть не перекроет трубу, которая нефть качает к *******?
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12.12.2022 21:21 Ответить
этим перекроем норм. странам
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12.12.2022 22:02 Ответить
По-моему Евросоюз использует Венгрию как цепного пса(скорее шавку) чтобы в чем-то перечить и мешать. Но тем не менее паровоз движется, несмотря на скуление этих чепушил ********)
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12.12.2022 21:24 Ответить
Мадьярщина може просто іти нах... на істаріческую родіну.
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12.12.2022 21:26 Ответить
ГДЕ ЭТА РОДИНА?
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12.12.2022 21:31 Ответить
каароч, венгры - это ханты-мансы... восточней юж. Урала... Венгры тупо считают себя властелинами Большого Турана. С оответственно, фестивалят во имя Турана....- 10-й международный курултай народов «Туран


27 тюркских народов представлены на фестивале в Венгрии
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12.12.2022 21:39 Ответить
Вікіпедія на допомогу.
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12.12.2022 21:41 Ответить
каароч, венгры кажутся безобидными, а замашки кацапские, тока губа отвисла на степи от Монголии до самой Венгрии, о великий Аттила так завещал. Понятно шо венгры по роисшовинистически , считают, шо тока они есть, на пути к светлым горизонтам, ванюшками сусанинами у остального ордынского сброда.
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12.12.2022 21:48 Ответить
Венгры, в унисон кацапам, возбудились на румынскую Трансильванию, на словацкие земли . Кацапы то бредят сруцким мигом от КУРИЛ И ДО Карпат. Мадьяры же бредят своим мигом от Монголии - до Балкан.... Но вот незадачка , с кацапами пересекаются в Украине.
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12.12.2022 21:58 Ответить
Та шоб ти здох, *****, із своїми кураторами разом!
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12.12.2022 21:32 Ответить
Я думаю Венгрией кто-то играет в ЕС как громоотводом...кому-то в ЕС очень не хочется терять бизнес с рашкой....иначе давно бы их угомонили...
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12.12.2022 21:44 Ответить
****** идут на *****! Чао, Буратины!
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12.12.2022 21:46 Ответить
Da ljubjat oni sosat...
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12.12.2022 21:59 Ответить
Мадьяры
18 млн выдели Украине и вас не спросили
так и по газу и нефти
вас будут иметь ввиду
я вообще бы выкинул за границы ЕС этих ублюдков !!
забли весь ЕС
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12.12.2022 22:01 Ответить
Сциярто це дружина Йорбана, !!!
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12.12.2022 22:21 Ответить
Цих ******* мадяр при владі треба судити як кацапів, виродки кляті!
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12.12.2022 23:11 Ответить
Всю верхушку Венгрии после победы Украины ,венгры посядят за связь с агрессором мордором. Лучше бы уже.... СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.12.2022 04:07 Ответить
Кто эту ********* принял в ЕС,что теперь она против.
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13.12.2022 10:34 Ответить
 
 