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Угорщина проти додаткових санкцій, які б впливали на постачання нафти та газу, - Сійярто

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сійярто

Угорщина на зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в понеділок виступила проти санкцій щодо енергетичного сектора Росії та включення до санкційного списку кількох громадян РФ.

Про це повідомив глава угорського МЗС Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Міністр повторив поширювану угорською стороною тезу, що вважає політику санкцій Європейського Союзу "провальною" і що "до цього часу вони заводили процес ухвалення рішень у Європі та її реакцію на війну в глухий кут".

За словами Сійярто, у понеділок увечері в Брюсселі відбудеться зустріч постійних представників ЄС, де до порядку денного буде повернуто дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Глава МЗС Угорщини зазначив, що під час попередніх дискусій Будапешт орієнтувався на те, щоб "не було завдано шкоди національним інтересам Угорщини та не було поставлено під загрозу постачання енергоносіїв", зокрема і для ядерної енергетики.

"Для нас було важливо, щоб цей пакет жодним чином не поставив під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини. Для нас було важливо, щоб до пакета не було включено жодних додаткових санкцій, які б впливали на постачання нафти та природного газу, і на даний момент нам вдалося цього досягти", – зазначив він.

Також читайте: Угорщину звільнили від запровадження ліміту цін на нафту з Росії, - Сійярто

Також, додав Сійярто, Угорщина звернулася з проханням про виключення кількох осіб із санкційного списку, оскільки вважає, що "внесення певних російських урядовців до санкційного списку створює серйозні ризики, перекриваючи канали комунікації, які все ще залишаються відкритими".

Очільник угорської дипломатії повторив, що переговори для вирішення війни в Україні необхідні, і "якщо ми накладемо санкції на політиків, які є важливими для діалогу, ми фактично відмовляємося від надії на мир, а відмовлятися від надії на мир означає бути на неправильному боці історії".

Нагадуємо, 7 грудня в середу Єврокомісія оголосила про дев'ятий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам. Пізніше стало відомо, що Угорщина виступила проти запланованого нового пакета антиросійських санкцій.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
Йдить нах. Добувайте свій газ.
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12.12.2022 19:52
+27
Маленьке гівно смердить на всю хату. ЄС конче потребує дезинфекції.
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12.12.2022 19:57
+26
Дайте уже цЫганам пинка под зад из ЕС.
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12.12.2022 19:56
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Йдить нах. Добувайте свій газ.
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12.12.2022 19:52 Відповісти
Циганів не хвилює що вбивають Укранців їм головне заробляти
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12.12.2022 19:53 Відповісти
Жители Сирии забрасывают камнями военную технику рф с Z-символикой:
https://t.me/Ukraine_365News/42464
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12.12.2022 20:31 Відповісти
А в Херсонской области подорвали машину замглавы оккупационной администрации.
Виталия Булюка доставили в больницу.
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12.12.2022 20:39 Відповісти
В России горит склад предприятия, где хранили каучук. Причины пожара пока неизвестны.
За последние дни под Москвой сгорели два ТЦ. В ночь на 9 декабря сгорел «Мега Химки», расположенном на Ленинградском шоссе возле границы Москвы и Московской области. 12 декабря в Балашихе Московской области вспыхнул пожар в торговом центре «Стройпарк».
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12.12.2022 20:46 Відповісти
напевно паленi чiпи для дронiв в стиралках
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12.12.2022 21:04 Відповісти
Дивлячись на цього купленого підкацапського холопа, не розумію, які умови може висувати ЄС щодо корупції Україні
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12.12.2022 19:56 Відповісти
Дайте уже цЫганам пинка под зад из ЕС.
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12.12.2022 19:56 Відповісти
і щоб 2 рази не вставати разом і з Європи.
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12.12.2022 20:37 Відповісти
Йьобікі не можуть не бути йьобікамі-бо вони йьобікі...
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12.12.2022 19:57 Відповісти
Маленьке гівно смердить на всю хату. ЄС конче потребує дезинфекції.
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12.12.2022 19:57 Відповісти
Циган не добитий, хто тебе питати буде. Йди соси в ***** і далі, в тебе це виходить дуже добре!
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12.12.2022 19:58 Відповісти
Когда уже этого клоуна перестанут пускать в нормальное общество и слушать его болтовню?!!!!
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12.12.2022 19:58 Відповісти
чмусь ******/тобікі ніяк не дивують.... щось там плямкають невитягаючи качапського патичка з рота.......
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12.12.2022 20:00 Відповісти
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12.12.2022 20:03 Відповісти
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12.12.2022 20:04 Відповісти
У Сіярто "підгоряє" - кацапи сказали що не дадуть ТВЕЛи на мадярську АЕС і не будуть продовжувать будівництво
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12.12.2022 20:05 Відповісти
А ми закрутимо вентель.
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12.12.2022 20:57 Відповісти
Наскільки я зрозумів - нафтопровід входить в Угорщину, а потім йде відгалуження на Словаччину Ми ж не будемо паскудить союзнику? От ці "******" цим і користуються
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12.12.2022 21:16 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, на час побудови він заходив у Словаччину, а потім розгалуженням далі в Чехію та Угорщину. А потім мабуть побудували розгалуження на нашій території до Угорщини. У будь-якому разі, словаки не залежать від угорської гілки.
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13.12.2022 00:51 Відповісти
Угорщина, здається, проти всього світлого та справедливого, такий собі міні-Мордорець
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12.12.2022 20:07 Відповісти
То шо Угорщина ворожа до ЄС країна вже не секрет ні для кого
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12.12.2022 20:09 Відповісти
а баба-яга против....
****** они все такие довбойо*** ?
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12.12.2022 20:10 Відповісти
угорщина іде на х*й
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12.12.2022 20:14 Відповісти
мне кажется ****** старается занять место в википедии на место главного епаната...
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12.12.2022 20:15 Відповісти
з самого першого дня, як прийшли в Європу, почали всім мозок компостувати...ідіть за Урал на родіну
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12.12.2022 20:15 Відповісти
А Баба Яга шо каже?
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12.12.2022 20:18 Відповісти
От би хоч хтось напав на Угорщину, щоб подивитись як вони скавчатимуть.
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12.12.2022 20:20 Відповісти
Так может с ЕС!!!нах угорщину венгрию послать!!!
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12.12.2022 20:20 Відповісти
срт пнх
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12.12.2022 20:22 Відповісти
Скільки можна терпіти в ЄС цих відвертих ворогів Украіни і кремлівських холуїв , які пакостять всьому Європейському Союзу ??
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12.12.2022 20:25 Відповісти
А Баба Яга завжди проти! Країна, що не має майже ніяких досягнень, уміє тільки заважати
консолідації Європи своїм "проти".
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12.12.2022 20:25 Відповісти
Дайте ему пендаля под зад.
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12.12.2022 20:34 Відповісти
Роzzійский корабль "Сіярто",йди на.уй!
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12.12.2022 20:36 Відповісти
кто нибудь, уймите уже этого *******, угорцы, вы где... совсем *********?
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12.12.2022 20:41 Відповісти
Колись, у дитинстві, довелося прочитати Еріка Френка Рассела "Ел Стоу". Дай Боже, щоб це воно.
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12.12.2022 20:52 Відповісти
Hungary needs some medical sanctions. 🖕
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12.12.2022 21:01 Відповісти
Лоботомію всім "провідним" фідесівцям.

Втім, навіть цього не знадобиться. Дуже скоро ця партія відправиться на смітник історії.
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12.12.2022 21:26 Відповісти
А ось і свій Іуда знайшовся в Європейському союзі... Тільки цікаво, яка у нього зараз ціна 30 срібників...
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12.12.2022 21:18 Відповісти
Угрофіни не цигани.
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12.12.2022 21:19 Відповісти
УЙобік пішов на ***
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12.12.2022 21:20 Відповісти
Еес, давайте ещё сербию в еес возьмите
Не пойму почему наша власть не перекроет трубу, которая нефть качает к *******?
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12.12.2022 21:21 Відповісти
этим перекроем норм. странам
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12.12.2022 22:02 Відповісти
По-моему Евросоюз использует Венгрию как цепного пса(скорее шавку) чтобы в чем-то перечить и мешать. Но тем не менее паровоз движется, несмотря на скуление этих чепушил ********)
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12.12.2022 21:24 Відповісти
Мадьярщина може просто іти нах... на істаріческую родіну.
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12.12.2022 21:26 Відповісти
ГДЕ ЭТА РОДИНА?
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12.12.2022 21:31 Відповісти
каароч, венгры - это ханты-мансы... восточней юж. Урала... Венгры тупо считают себя властелинами Большого Турана. С оответственно, фестивалят во имя Турана....- 10-й международный курултай народов «Туран


27 тюркских народов представлены на фестивале в Венгрии
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12.12.2022 21:39 Відповісти
Вікіпедія на допомогу.
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12.12.2022 21:41 Відповісти
каароч, венгры кажутся безобидными, а замашки кацапские, тока губа отвисла на степи от Монголии до самой Венгрии, о великий Аттила так завещал. Понятно шо венгры по роисшовинистически , считают, шо тока они есть, на пути к светлым горизонтам, ванюшками сусанинами у остального ордынского сброда.
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12.12.2022 21:48 Відповісти
Венгры, в унисон кацапам, возбудились на румынскую Трансильванию, на словацкие земли . Кацапы то бредят сруцким мигом от КУРИЛ И ДО Карпат. Мадьяры же бредят своим мигом от Монголии - до Балкан.... Но вот незадачка , с кацапами пересекаются в Украине.
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12.12.2022 21:58 Відповісти
Та шоб ти здох, *****, із своїми кураторами разом!
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12.12.2022 21:32 Відповісти
Я думаю Венгрией кто-то играет в ЕС как громоотводом...кому-то в ЕС очень не хочется терять бизнес с рашкой....иначе давно бы их угомонили...
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12.12.2022 21:44 Відповісти
****** идут на *****! Чао, Буратины!
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12.12.2022 21:46 Відповісти
Da ljubjat oni sosat...
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12.12.2022 21:59 Відповісти
Мадьяры
18 млн выдели Украине и вас не спросили
так и по газу и нефти
вас будут иметь ввиду
я вообще бы выкинул за границы ЕС этих ублюдков !!
забли весь ЕС
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12.12.2022 22:01 Відповісти
Сциярто це дружина Йорбана, !!!
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12.12.2022 22:21 Відповісти
Цих ******* мадяр при владі треба судити як кацапів, виродки кляті!
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12.12.2022 23:11 Відповісти
Всю верхушку Венгрии после победы Украины ,венгры посядят за связь с агрессором мордором. Лучше бы уже.... СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.12.2022 04:07 Відповісти
Кто эту ********* принял в ЕС,что теперь она против.
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13.12.2022 10:34 Відповісти
 
 