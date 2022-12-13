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ВСУ могут перейти в контрнаступление в Запорожской области, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

По мнению журналистов издания Forbes, украинские войска могут перейти в четвертый этап контрнаступления, которое будет проходить в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Отмечают, что 9 декабря российские и украинские войска обменялись артиллерийскими выстрелами в районе населенных пунктов Гуляйполе и Пологи в Запорожской области, в 65 милях к северо-востоку от оккупированного Россией Мелитополя. Автор David Axe считает, что Россия могла уже начать останавливать контрнаступление ВСУ.

Согласно российским источникам, украинская армия сосредотачивает механизированные силы вокруг Гуляйполя. Игорь Гиркин писал, что "российской разведкой было обнаружено передвижение крупных механизированных сил Вооруженных сил Украины вблизи фронта", отмечает издание.

"Если это правда, то это может быть признаком того, что четвертое контрнаступление украинской армии может быть неизбежным, несмотря на наступление зимы. Это широко ожидаемое наступление – запорожский левый крюк – будет иметь целью освободить большую часть юга Украины и оттеснить украинские войска до узкого участка суши, соединяющего материковую Украину с Крымским полуостровом, который российские войска захватили в 2014 году".

Издание отмечает, что ни российские, ни украинские войска сейчас не имеют достаточного количества на земле в Запорожской области.

На участке по оси Гуляйполе – Пологи с весны находятся отдельные российские и украинские подразделения размером до бригады. С российской стороны – 291-й гвардейский мотострелковый полк, который на бумаге насчитывает несколько тысяч солдат и десятки единиц бронетехники. С украинской стороны – 106-я бригада территориальной обороны, плохо оснащенное формирование с несколькими тысячами добровольцев из местных жителей. Территориальную бригаду усиливает 19-й отдельный стрелковый батальон.

Обе стороны имеют вспомогательную артиллерию и преследуют друг друга, добавляет "Forbes". Издание уточняет, что непонятно, какие украинские механизированные силы могли переместиться в Гуляйполе в ожидании возможного наступления в направлении Мелитополя. Неподалеку находится 65-я механизированная бригада, а также 1-я танковая бригада.

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"Для наступления на Мелитополь может понадобиться больше, чем пара тяжелых бригад. В предыдущих контрнаступлениях Украины – вокруг Киева в марте, а затем вокруг Харькова и Херсона шесть месяцев спустя – в каждом из них участвовали по меньшей мере полдюжины тяжелых бригад. Чтобы освободить Мелитополь, а затем повернуть направо и освободить юг Херсонской области на левом берегу Днепра, украинским силам придется продвинуться на 200 миль и разгромить десяток или более российских бригад и полков.

Украинцы уже приложили усилия, чтобы закрепить на месте некоторые из этих российских подразделений – сначала путем вытеснения на правый берег Днепра, а затем путем высадки сил специальных операций на Кинбурнской косе на южной стороне дельты реки, где Днепр впадает в Черное море.

Но даже если эти силы не смогут рискнуть передислоцироваться для реагирования на возможную украинскую атаку к северо-востоку от Мелитополя, они все равно окажутся на пути этой атаки, поскольку она зацепит устье Днепра и сухопутный мост с Крымом.

Это означает, что украинским Вооруженным силам нужно будет сконцентрировать много тяжелых сил для того, чтобы запорожский левый крюк был успешным. Существует большая вероятность того, что россияне увидят, как они собираются вместе – и попытаются сорвать их соединение артиллерией", - пишет Forbes.

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Топ комментарии
+15
Будет как с Херсоном. Будут "просочены в прессу" части "планов" контрударов на Запорожском(или/и где-то еще)направлении, будет поднят шум, будет соответствующее сопровождение оркестра арты ЗСУ, и все такое прочее. А потом внезапно дикари произведут очередную "передислокацию", и будет освобождена еще часть Украины. Так шо, Панове, сохраняем спокойствие, и следим за руками Залужного. У него в рукавах сразу несколько тузов, и все козырные.
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13.12.2022 01:50
+12
Давно Forbes став військовим журналом?
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13.12.2022 01:28
+6
Так і буде, але з поправками і сюрпризами для кацапських виродків. Підготовка йде, такі операції потребують тиші. Віримо в ЗСУ!
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13.12.2022 01:29
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на мацкву...
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13.12.2022 01:27 Ответить
*любезный*,ёрничать будешь на швабре
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13.12.2022 09:10 Ответить
Молодцы ‼️‼️‼️
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13.12.2022 01:28 Ответить
Давно Forbes став військовим журналом?
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13.12.2022 01:28 Ответить
зараз це дозволяє піднімати рейтинг будь-якого друкованого гівна.
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13.12.2022 04:42 Ответить
Так і буде, але з поправками і сюрпризами для кацапських виродків. Підготовка йде, такі операції потребують тиші. Віримо в ЗСУ!
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13.12.2022 01:29 Ответить
Треба мобиків попередити - хай драпають у море

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13.12.2022 01:33 Ответить
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13.12.2022 01:34 Ответить
я бы для журналюг запровадыв от офиса орден святойи ванги кашпировской...
можна на коммерческой основе знакомиться с журналистами форбес.
у вильный вид роботы час.
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13.12.2022 01:36 Ответить
сказки на ночь это крепкий сон...
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13.12.2022 01:36 Ответить
Будет как с Херсоном. Будут "просочены в прессу" части "планов" контрударов на Запорожском(или/и где-то еще)направлении, будет поднят шум, будет соответствующее сопровождение оркестра арты ЗСУ, и все такое прочее. А потом внезапно дикари произведут очередную "передислокацию", и будет освобождена еще часть Украины. Так шо, Панове, сохраняем спокойствие, и следим за руками Залужного. У него в рукавах сразу несколько тузов, и все козырные.
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13.12.2022 01:50 Ответить
хто не желает следить за руками - наблюдаем за диаметром сфинктера димона менделя..
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13.12.2022 02:03 Ответить
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13.12.2022 02:12 Ответить
Мені баба Маня сказала що наступ буде в напрямку діда Миколи.
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13.12.2022 06:00 Ответить
"...матиме на меті звільнити більшу частину півдня України і відтіснити українські війська аж до вузької ділянки суші..."
Так хто і кого має відтіснити? Цензор, я не зрозумів.
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13.12.2022 06:24 Ответить
Мелитополь ахиллесова пята всей обороны орков,нам нужна в первую очередь стабильная морозная погода.
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13.12.2022 06:45 Ответить
Стабільної морозної не буде. Після створення Каховського моря клімат на півдні став м'яким. А колись взимку було і мінус 25. Пам'ятаю.
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13.12.2022 06:57 Ответить
Климат спортился в 2008 году у нас на Полтавщине в районе 20 ноября всегда на неделю приходили двадцатиградусные морозы,а в тот год мы с товарищем ходили по полю с металлоискателями в футболках и было тогда+22 С. И после этого пошли теплые зимы.
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13.12.2022 09:16 Ответить
Коли зустрічали Новий 1980 рік ввечері йшов дощ з грозою, а вночі підморозило і на ранок все ********** і був сракопадіще.
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13.12.2022 09:41 Ответить
Там помилка, якщо ЗСУ підуть а наступ,то не можливо їх же відтіснити....
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13.12.2022 06:54 Ответить
Залужний готується дати люлєй кацапам на півдні.
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13.12.2022 07:02 Ответить
Якщо Єрмак дозволе.
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13.12.2022 12:11 Ответить
У тексті помилка - відтіснити москальські війська, а не украінські
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13.12.2022 07:09 Ответить
Зе звонит Штирлицу в Мавзолей и каже
Слыш..хмырь плешивый...здавайся..иначе замочу в сортире ТунгуSSким Метеоритом...,в трубке тишина..пауза.. женский голос... каже ...привет Володя...даю добро..вступай в НАТО...путлер сдох..я за него , Ксю Собчак 🤣🤣
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13.12.2022 08:46 Ответить
Сегодня ночью путлер попал в реанимацию... сообщают некоторые западные источники... наверно после Шампанского с Новичком стало фигово..а может сам бокал был с новым препаратом...
Одного сЦаря задушили шарфиком...другого замочила в сортире Софья Перовская..на Помойке може произойти все что угодно...
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13.12.2022 08:53 Ответить
А це означає, що наступати будуть, але в іншому місці.
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13.12.2022 09:23 Ответить
Все йде згідно з Оманськими перемовинами, тому наступу може і не бути.
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13.12.2022 12:10 Ответить
А може навіть не варто було поміщати подібну новину тут. Де буде там і буде. Кацапам треба подумати куди зливатися поки не пізно. Найкраще - за парєбрік і якнайшвидше. Або в мішки пластикові
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26.03.2023 14:47 Ответить
 
 