Послы ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 млрд евро

Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд. евро.

ПЭто сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter представительства Чехии в Совете ЕС.

Финансирование может идти по регулярным траншам в виде кредитов на льготных условиях.

Кроме того, согласован минимальный налог для крупных компаний в размере 15%. Венгрии также разрешили использовать средства из фондов ЕС в размере 5,8 евро млрд, если Будапешт выполнит 27 предварительных условий.

"Послы ЕС в целом согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд. евро, минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, утверждение плана Венгрии по восстановлению и устойчивости и соглашение об условиях", - говорится в сообщении.

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