Послы ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 млрд евро
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд. евро.
ПЭто сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter представительства Чехии в Совете ЕС.
Финансирование может идти по регулярным траншам в виде кредитов на льготных условиях.
Кроме того, согласован минимальный налог для крупных компаний в размере 15%. Венгрии также разрешили использовать средства из фондов ЕС в размере 5,8 евро млрд, если Будапешт выполнит 27 предварительных условий.
"Послы ЕС в целом согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд. евро, минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, утверждение плана Венгрии по восстановлению и устойчивости и соглашение об условиях", - говорится в сообщении.
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+10 Евгений Пэ
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бо є вже інший "дохід"...
Сейчас главное не упустить момент , а дрязги раздувает раша , чтобы украинцы опять переругались и не попали в ЕС и НАТО.
Констатація фактів, при чому далеко не усіх. Війна це не індульгенція на беспредел
Люди....думай-ТЕ... на наступних виборах!
а я дивлюся блоги п. Фаріон....і ВСІМ РЕКОМЕНДУЮ......
То рада міністрів, то рада європи, то симпозіум, то колоквіум...
Лохмарафон это круто...🤣🤣🤣👹👹👹