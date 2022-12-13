РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11117 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 266 29
помощь (6114) Евросоюз (15860)

Послы ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 млрд евро

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єс

Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд. евро.

ПЭто сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter представительства Чехии в Совете ЕС.

Финансирование может идти по регулярным траншам в виде кредитов на льготных условиях.

Кроме того, согласован минимальный налог для крупных компаний в размере 15%. Венгрии также разрешили использовать средства из фондов ЕС в размере 5,8 евро млрд, если Будапешт выполнит 27 предварительных условий.

"Послы ЕС в целом согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд. евро, минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, утверждение плана Венгрии по восстановлению и устойчивости и соглашение об условиях", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года Всемирный банк планирует выделить Украине еще $1,7 млрд.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Угорщина, шо с ******?
показать весь комментарий
13.12.2022 07:25
+6
Зелень готує мішки для бабла щоб прібарахліцца. Внукам хватіт.
показать весь комментарий
13.12.2022 07:28
+6
Та ви що? Те що пі#дять гуманітарку єшелонами, те що тимошонка краде автомобіль, якій надіслано задля евакуації громадян, комедія із пунктами "незламності", туча бабла на нікому не потрібний земарафон.....це дійсно раша підказує так робити...
показать весь комментарий
13.12.2022 08:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ******* як же?
показать весь комментарий
13.12.2022 07:20 Ответить
Венгри скоро порвуть Орбана.
показать весь комментарий
13.12.2022 08:25 Ответить
Не порвут. Мадьяры точно такое-же тупое быдло, как скрепные козломордые кацапы.
показать весь комментарий
13.12.2022 08:45 Ответить
Угорщина, шо с ******?
показать весь комментарий
13.12.2022 07:25 Ответить
Зелень готує мішки для бабла щоб прібарахліцца. Внукам хватіт.
показать весь комментарий
13.12.2022 07:28 Ответить
Не дарма Бєня головою НБУ поставив бестолковго керівника, щоб грошики не попали в інші руки. Ощад як був утопічним банком під керівництвом Пишного, так і залишився.
показать весь комментарий
13.12.2022 07:31 Ответить
За 8 років ощад із совкової сбєркси, яка була тягарем на шиї платників податків перетворився на пристойний банк, який приносить прибутки державі. Тому не варто поливати брудом непогано зроблену роботу.
показать весь комментарий
13.12.2022 08:23 Ответить
Є процеси, які відбуваються повільно разом з часом. Але є керівники, які вдосконалюють нові технології та приймають результативні новаторські рішення. Так от, ощад відноситься до першого.... Пишний тут ні до чого. Слово спіробітника у банківській сфері
показать весь комментарий
14.12.2022 16:09 Ответить
Да, банда янелоха-бонэвтика потирает вороватые рученьки!обычный человек,НИКАК! ВООБЩЕ!не ощутит этот КРЕДИТ!!! именно кредит под %!который не будет отдавать повелитель и гуру асфальта,а ляжет он своим грузом на всех украинцев.
показать весь комментарий
13.12.2022 08:59 Ответить
і арахамії перестали вимагати зняття санкцій з руSSкіх Злодіїв абрамовичів та фрідманів....
бо є вже інший "дохід"...
показать весь комментарий
13.12.2022 11:43 Ответить
Вже до ЕС пора Україну приймати
показать весь комментарий
13.12.2022 07:32 Ответить
З узурпованими Зелею ЗМі? Туди таких не приймають.
показать весь комментарий
13.12.2022 07:40 Ответить
Наша задача туда попасть ( а с Зе чи без Зе - это уже детали 🤣)
Сейчас главное не упустить момент , а дрязги раздувает раша , чтобы украинцы опять переругались и не попали в ЕС и НАТО.
показать весь комментарий
13.12.2022 07:52 Ответить
Та ви що? Те що пі#дять гуманітарку єшелонами, те що тимошонка краде автомобіль, якій надіслано задля евакуації громадян, комедія із пунктами "незламності", туча бабла на нікому не потрібний земарафон.....це дійсно раша підказує так робити...
показать весь комментарий
13.12.2022 08:10 Ответить
Тут, Наталья, головне без істерик . Ось вічного Вовка може нарештискинуть . Step by step .
показать весь комментарий
13.12.2022 08:18 Ответить
І де побачили істерику?
Констатація фактів, при чому далеко не усіх. Війна це не індульгенція на беспредел
показать весь комментарий
13.12.2022 11:39 Ответить
є ДУЖЕ багато запитань до влади....
Люди....думай-ТЕ... на наступних виборах!
показать весь комментарий
13.12.2022 11:45 Ответить
Потрібно голосувати за СВОБОДУ
показать весь комментарий
13.12.2022 13:39 Ответить
от і зараз УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД та ЗСУ голосують великою кров`ю за СВОБОДУ....."підсвідомо"....на жаль....

а я дивлюся блоги п. Фаріон....і ВСІМ РЕКОМЕНДУЮ......
показать весь комментарий
13.12.2022 13:59 Ответить
Земарафон - то дуже смішне. Купа студій робить три сюжети в день.
показать весь комментарий
13.12.2022 08:23 Ответить
А Зеля раші ******** як завжди під благовидним предлгом. Це у нього не віднімеш.
показать весь комментарий
13.12.2022 08:37 Ответить
Вместо мадьяров, которык гадят в ЕС где только можно.
показать весь комментарий
13.12.2022 08:46 Ответить
Бюрократія там....куди нашим.
То рада міністрів, то рада європи, то симпозіум, то колоквіум...
показать весь комментарий
13.12.2022 07:45 Ответить
Так,так. У нас небюрократично, без нарад і обговорень тирять мовчки в одне е@ало
показать весь комментарий
13.12.2022 08:20 Ответить
Мадьярам по губах поводили.😱
показать весь комментарий
13.12.2022 08:20 Ответить
До цих 18 млрд ще потрібно 180 резізорів з ЄС, аби вони відслідкували куда підуть ці гроші. Бо Zeсєпари вже потирають ручки - прібарахлєніє наближається.
показать весь комментарий
13.12.2022 08:25 Ответить
Теперь Тимошенко купит тачку не за 8 лямов а за все 15...типа мама не любит скорость...🤣
показать весь комментарий
13.12.2022 09:00 Ответить
Байден в шоке от реформ украинских..по поводу СМИ и Ютьюба...
Лохмарафон это круто...🤣🤣🤣👹👹👹
показать весь комментарий
13.12.2022 09:03 Ответить
Дякуємо за допомогу та ПОВНИЙ КОНТРОЛЬ європеців за використанням кожної копійки (цента).
показать весь комментарий
13.12.2022 10:01 Ответить
 
 