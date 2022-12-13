Украина и США корректируют возможности наступательных операций ВСУ зимой, - ISW

Высокопоставленные чиновники США, возможно, корректируют свои оценки возможности Украины проводить контрнаступательные операции этой зимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина намерена продолжить контрнаступление зимой 2022-2023 годов после того, как сильные морозы позволят вести маневровую войну.

В то же время, Министерство обороны Великобритании оценило, что Россия, вероятно, все еще стремится сохранить контроль над всей своей оккупированной украинской территорией, поддерживая недавнюю оценку ISW о том, что Кремль, вероятно, сохраняет свои максималистские цели в Украине.

Российское военное руководство по-прежнему намерено добиться дополнительных успехов в пределах Донецкой области, но маловероятно, что нынешняя российская военная стратегия позволит Москве достичь этой цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Успех ВСУ на поле боя зимой будет зависеть от того, продолжат ли они последовательные операции, - ISW