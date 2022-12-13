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Украина и США корректируют возможности наступательных операций ВСУ зимой, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Высокопоставленные чиновники США, возможно, корректируют свои оценки возможности Украины проводить контрнаступательные операции этой зимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина намерена продолжить контрнаступление зимой 2022-2023 годов после того, как сильные морозы позволят вести маневровую войну.

В то же время, Министерство обороны Великобритании оценило, что Россия, вероятно, все еще стремится сохранить контроль над всей своей оккупированной украинской территорией, поддерживая недавнюю оценку ISW о том, что Кремль, вероятно, сохраняет свои максималистские цели в Украине.

Российское военное руководство по-прежнему намерено добиться дополнительных успехов в пределах Донецкой области, но маловероятно, что нынешняя российская военная стратегия позволит Москве достичь этой цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Успех ВСУ на поле боя зимой будет зависеть от того, продолжат ли они последовательные операции, - ISW
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Сильних морозів на півдні не буває.
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13.12.2022 08:52 Ответить
зате вони бувають у донецькій і луганській області
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13.12.2022 09:09 Ответить
Бувають! Наприклад у Саках -22,у Миколаєві -20! Перевірено особисто й неодноразово!
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13.12.2022 11:05 Ответить
після того, як сильні морози дозволять вести маневрову війну - ну не знаю розраховувати на морози на півдні коли там всю зиму може бути 0+5,окреми дні підмерзати але на кілька днів,так і зараз по погоді на 10 днів плюсова
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13.12.2022 09:02 Ответить
є ще донецька і луганська область - де найхолодніше - окрім карпат !
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13.12.2022 09:10 Ответить
Не аналитика а детский сад.
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13.12.2022 10:39 Ответить
 
 