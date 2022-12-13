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Нацполиция уволила всех полицейских, не выехавших из оккупации, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нпу,поліція,нацполіція

Правоохранителей, которые после приказа руководства не выехали с оккупированных территорий, уволили из Нацполиции. Тех, кто смог выйти из оккупации, тщательно проверили с использованием полиграфа.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Наш полицейский принимает присягу на верность народу Украины. Наш полицейский несет службу с оружием. И наш полицейский, как мы думали, может быть объектом посягательств со стороны оккупационных властей. Потому мы приняли решение всем выйти из временно оккупированной территории. Кто не вышел, не подчинился приказу, был уволен из Национальной полиции", - заявил Клименко.

По его словам, ни одно из этих лиц, кто не выполнил приказ, не вернется на службу.

"Мы давали достаточно времени тем полицейским, у которых не было физической возможности выйти. Некоторые были в плену. Некоторые скрывались на временно оккупированной территории... Именно скрывался, не смог выйти, например, из временно оккупированной территории из Херсонской области, с левого берега Днепра", - рассказал Клименко.

Впрочем, он подчеркнул, что всех работников Нацполиции, которые не выполнили приказ по какой-либо причине - были уволены.

"Некоторые из этих лиц, кто был уволен, вышел, нашел в себе силы и возможности выйти с временно оккупированной территории, они были проверены", - подчеркнул Клименко.

Он рассказал, что к проверке привлечены СБУ, Департамент внутренней безопасности. Вместе с тем, применяется и Полиграф.

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"Таких людей, поверьте, единицы, и они, как правило, указывали, где они сохранили оружие, служебное удостоверение. На сегодняшний день мы проверяем версию тех, кто вышел из этих территорий. Те тайники, которые были на временно оккупированных территориях оставлены полицейскими, мы сейчас их всех выкапываем, и оружие ставим обратно, на учет в Национальную полицию", - подытожил Клименко.
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Топ комментарии
+8
А депутати та чишуши чому досі не звільнені? Ті, хто зїбався з Украіни, та відсиджується по европах?
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13.12.2022 09:15
+6
А до цього вони катували українців і отримували стаж і зарплату?
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13.12.2022 09:16
+6
Надіюся заробітну плату і премії вони отримають вчасно.
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13.12.2022 09:18
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Менты вечные предатели,всех кто остался мобилизовать на фронт а то через неделю они все инвалидами заделаются.
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13.12.2022 09:12 Ответить
А конкретные цифры слабо назвать?
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13.12.2022 09:13 Ответить
А депутати та чишуши чому досі не звільнені? Ті, хто зїбався з Украіни, та відсиджується по европах?
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13.12.2022 09:15 Ответить
А до цього вони катували українців і отримували стаж і зарплату?
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13.12.2022 09:16 Ответить
Хм. Быстро, однако...

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13.12.2022 09:16 Ответить
Надіюся заробітну плату і премії вони отримають вчасно.
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13.12.2022 09:18 Ответить
Я не був в іх ситуаціі в іх шкурі -- якшо до них є питання --- автомат в руки і в армію .
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13.12.2022 09:23 Ответить
ви зрозумійте, що ЗСУ- це АРМІЯ УКРАЇНИ!

а не якийсь штрафбат як на раZZії....
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13.12.2022 11:24 Ответить
Ситі-вгодовані мусоріли ніколи не підуть. Вони інших відловлюють, навіть, хлопців з фронту у 14-денній відпустці, на базарчику пов*язали. "Здаровий, будєш в армии". Ті дзвонять ротному і кажуть - ми не повернемось з відпустки, бо нас в армію забрали". І смішно і сумно.
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13.12.2022 11:33 Ответить
Нехай краще відосіки покаже,як вони цілими райвідділами присягають рашистам. Таких відосіків повно.
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13.12.2022 10:08 Ответить
Організоване злочинне угрупування, яке людей не захищає, ніякі злочини не розкриває, займається терором населення і дахуванням злочинів. Ось воно, дєтіще українофоба авакяна.
Владні дупи, невже ви такі дурні і вважаєте, що ситий, пригодований тиловий мусор буде вас захищати? Як показала практика окупованих теріторій, в своїй більшості - вони ждуни. Тільки запахне смаженим - зрадять і здадуть всіх.
А мудрому наріду треба дивитись у бік створення обраних посад шеріфів.
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13.12.2022 11:30 Ответить
Організоване злочинне угрупування, яке людей не захищає, ніякі злочини не розкриває, займається терором населення.
Ось вам відео в тему під ваші слова. https://www.facebook.com/100008017480998/videos/1591422524610008/
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13.12.2022 16:38 Ответить
Я сам не фанат ментів- понтів,але наприклад у нас у вінниці,багато поліцейських добре виконують свою роботу,група кордівців загинула на війні.а менти- серуни зазвичай перебігли в охоронні фірми,шхераться начальниками змін .а зрадники традиційно з південно- східного регіону.,,хоббі" в них таке.до війни їздили по овочі в великі копані та камянку дніпровську.мимо вагової,чи поста без 200 грн не поїдеш.навіть ,,нова' поліція тим активно займалась.
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13.12.2022 12:40 Ответить
 
 