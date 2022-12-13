Нацполиция уволила всех полицейских, не выехавших из оккупации, - Клименко

Правоохранителей, которые после приказа руководства не выехали с оккупированных территорий, уволили из Нацполиции. Тех, кто смог выйти из оккупации, тщательно проверили с использованием полиграфа.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Наш полицейский принимает присягу на верность народу Украины. Наш полицейский несет службу с оружием. И наш полицейский, как мы думали, может быть объектом посягательств со стороны оккупационных властей. Потому мы приняли решение всем выйти из временно оккупированной территории. Кто не вышел, не подчинился приказу, был уволен из Национальной полиции", - заявил Клименко.

По его словам, ни одно из этих лиц, кто не выполнил приказ, не вернется на службу.

"Мы давали достаточно времени тем полицейским, у которых не было физической возможности выйти. Некоторые были в плену. Некоторые скрывались на временно оккупированной территории... Именно скрывался, не смог выйти, например, из временно оккупированной территории из Херсонской области, с левого берега Днепра", - рассказал Клименко.

Впрочем, он подчеркнул, что всех работников Нацполиции, которые не выполнили приказ по какой-либо причине - были уволены.

"Некоторые из этих лиц, кто был уволен, вышел, нашел в себе силы и возможности выйти с временно оккупированной территории, они были проверены", - подчеркнул Клименко.

Он рассказал, что к проверке привлечены СБУ, Департамент внутренней безопасности. Вместе с тем, применяется и Полиграф.

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"Таких людей, поверьте, единицы, и они, как правило, указывали, где они сохранили оружие, служебное удостоверение. На сегодняшний день мы проверяем версию тех, кто вышел из этих территорий. Те тайники, которые были на временно оккупированных территориях оставлены полицейскими, мы сейчас их всех выкапываем, и оружие ставим обратно, на учет в Национальную полицию", - подытожил Клименко.