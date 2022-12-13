РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11117 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
9 958 23
армия РФ (15331) война (46566) Генштаб ВС (4256) уничтожение (3804) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 95 260 человек (+500 за сутки), 2966 танков, 1931 артсистема, 5930 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 декабря потери личного состава противника составляют около 95 260 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 95260 (+500) человек ликвидировано,

танков - 2966 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 5930 (+2) ед,

артиллерийских систем - 1931 (+2) ед,

РСЗО - 404 (+7) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1617 (+0),

крылатые ракеты - 592 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4549 (+5) ед,

специальная техника - 170 (+1).

Читайте: Украинские защитники отбили атаки врага в районах 16 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 95 260 человек (+500 за сутки), 2966 танков, 1931 артсистема, 5930 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Для них це не втрати. Весною, було більш відчутно, там більш підготовлені були, в яких вкладали значно більше часу і грошей в підготовку, принаймі на папері. А зараз просто витратний матеріал в якості піхоти з автоматами завалює позиції ЗСУ. Такого вони можуть і мільйон втратити перш ніж почнуться якісь заворушення по поваленню путіна. Але якщо усім компенсації перестануть платити, то почнеться раніше набагато. Але це так довго не затягнеться. Санкції також працюють. І в комплексі, цей сніжний ком матиме значно більше прискорення. І чим довше він летить, тим складніші наслідки будуть. Шкода, що для України наслідки теж з кожним днем все болючіші, бо у нас гинуть кращі, а у них найменш пристосовані.
показать весь комментарий
13.12.2022 10:05
+11
показать весь комментарий
13.12.2022 10:35
+10
Пацан к успєху шОл....(с)

показать весь комментарий
13.12.2022 09:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
11.12.2022 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/378
Воскресенье 11.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 95657 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 декабря это 29619 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5776 убитыми и пропавшими безвести.
--------------------------------------------
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 95 657 + 29 619 + 5 776 = 131 052 (+4 233 у порівняння з 03.12.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 131 052 + (131 052 * 2)= 393 156 (+12 699 з 03.12.2022)
--------
Була більше 10 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 393 156 + 75 000 = 468 156
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 624 208
показать весь комментарий
13.12.2022 09:42 Ответить
На минулому тижні було тут від німців 130 тис. Так що рахунок вірний
показать весь комментарий
13.12.2022 11:22 Ответить
Полягли орки на нашій землі - земля їм бетоном 😠
показать весь комментарий
13.12.2022 09:43 Ответить
Пацан к успєху шОл....(с)

показать весь комментарий
13.12.2022 09:43 Ответить
До Нового Року очікується значне покращення якості населення засраші. +100 тис харошіх срускіх
показать весь комментарий
13.12.2022 09:46 Ответить
Для них це не втрати. Весною, було більш відчутно, там більш підготовлені були, в яких вкладали значно більше часу і грошей в підготовку, принаймі на папері. А зараз просто витратний матеріал в якості піхоти з автоматами завалює позиції ЗСУ. Такого вони можуть і мільйон втратити перш ніж почнуться якісь заворушення по поваленню путіна. Але якщо усім компенсації перестануть платити, то почнеться раніше набагато. Але це так довго не затягнеться. Санкції також працюють. І в комплексі, цей сніжний ком матиме значно більше прискорення. І чим довше він летить, тим складніші наслідки будуть. Шкода, що для України наслідки теж з кожним днем все болючіші, бо у нас гинуть кращі, а у них найменш пристосовані.
показать весь комментарий
13.12.2022 10:05 Ответить
кто мешает нам сделать мини аналог вагнера и сократить немного поголовье зечья,без официоза
показать весь комментарий
13.12.2022 10:18 Ответить
Что ты сейчас перданул ,любезный? Собери до кучи свою одну жопную извилину
показать весь комментарий
13.12.2022 11:02 Ответить
Все заважає. Конвенції, закон і моральні принципи. росія створила загородзагони, які знищують відступаючих зеків, коли вважають за потрібне. Ми діємо в законному полі, де так не можна робити.
показать весь комментарий
13.12.2022 11:04 Ответить
Весною були контрактники, які, так чи інакше, самі вибрали цю професію. Зараз - мобілізовані, залучені, у багатьох випадках, примусово. Для родичів це, психологічно, зовсім інша ситуація.
показать весь комментарий
13.12.2022 10:21 Ответить
На психологічний стан стада їм начхати, бо це не корови, молока менше не стануть давати. Тому, що ці родичі не готові приєднатися до своїх родичів не передовій, через механізм поповнення армії вагнера: протест, автозак, в'язниця, передова. А тільки влаштовуючи масові протести, багатомільйонні, з сутичками з омоном, захистом своїх колег-протестувальників, симетричними відповідями на побої, вони могли б повалити режим. Але такого не буде.
показать весь комментарий
13.12.2022 11:11 Ответить
Повстання кабачків не можливе.
показать весь комментарий
13.12.2022 11:39 Ответить
Ахаха, кабачків, якось дуже лагідно
показать весь комментарий
13.12.2022 11:52 Ответить
Під час І Світової війни теж спочатку був ура-патріотичний підйом, а через два з половиною роки два дні у Петрограді хліба не було - не підвезли, і диначтія Романових припинилася. Треба, також враховувати те, що в немитій живуть не лише кацапи. Та й таке - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2021)#%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B Зверніть увагу на таблицю "Таблица результатов голосования по регионам (в процентах)", зокрема, на явку виборців. Сподіваюсь, що високий процент у сатрапіях Північного Кавказу не введе Вас в оману. Насправді, нинішня влада РФ - це влада меншості. Як не крути, а низи там не хочуть жити по-старому, подивимось - чи зможуть верхи по-старому управляти.
показать весь комментарий
13.12.2022 18:46 Ответить
Якщо гроші на силовиків будуть, то вони забивати будуть тих істот, а чоловічої статі будуть відправляти в штрафбати. Проблем у пуйла почнуться тільки тоді, коли гроші на омон закінчаться.
показать весь комментарий
13.12.2022 19:20 Ответить
Таким чином, наше співвідношення вбитих до втрат має покращитися, наскільки це можливо. Зараз зима, їм потрібні укриття для тепла. Їх потрібно якнайбільше відвідувати в цих укриттях ракетами та безпілотниками-камікадзе.
показать весь комментарий
13.12.2022 11:14 Ответить
РСЗВ. Чи це підтверджені раніше знищені?
показать весь комментарий
13.12.2022 09:48 Ответить
Мінус бат.
показать весь комментарий
13.12.2022 09:51 Ответить
РСЗВ- 7, это сильно
показать весь комментарий
13.12.2022 10:05 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2022 10:35 Ответить
знову техніки малувато...
А орків БТГ? - можливо, це по результатам позавчорашніх прильотів в Мелітополі та в Кадиївці?
показать весь комментарий
13.12.2022 11:08 Ответить
не уверен что их считают - подают подтверждённых визуально дохлых свиноцабак...!
показать весь комментарий
13.12.2022 14:15 Ответить
Танки фсьо?
показать весь комментарий
13.12.2022 13:38 Ответить
 
 