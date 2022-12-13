Общие боевые потери РФ с начала войны – около 95 260 человек (+500 за сутки), 2966 танков, 1931 артсистема, 5930 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 декабря потери личного состава противника составляют около 95 260 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.12 ориентировочно составляют:
личного состава - около 95260 (+500) человек ликвидировано,
танков - 2966 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 5930 (+2) ед,
артиллерийских систем - 1931 (+2) ед,
РСЗО - 404 (+7) ед,
средства ПВО - 211 (+0) ед,
самолетов - 281 (+0) ед,
вертолетов - 264 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1617 (+0),
крылатые ракеты - 592 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4549 (+5) ед,
специальная техника - 170 (+1).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Воскресенье 11.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 95657 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 декабря это 29619 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5776 убитыми и пропавшими безвести.
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безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 95 657 + 29 619 + 5 776 = 131 052 (+4 233 у порівняння з 03.12.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 131 052 + (131 052 * 2)= 393 156 (+12 699 з 03.12.2022)
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Була більше 10 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 393 156 + 75 000 = 468 156
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 624 208
А орків БТГ? - можливо, це по результатам позавчорашніх прильотів в Мелітополі та в Кадиївці?