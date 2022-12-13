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В центре Мелитополя прогремел взрыв, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Очередной взрыв прогремел во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий взрыв.

"Сразу после этого рашисты перекрыли дороги. Местные жители сообщили об автоматных очередях и засвидетельствовали тело, накрытое черной пленкой. Ждем подробностей кто оказался 200-м", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Мелитополем поврежден автомобильный мост, который использовали оккупанты для переброски техники. ВИДЕО
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Чорна плівка уже абнадьоживаєт...
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13.12.2022 15:15 Ответить
Шо на мешок денех не хватило ?
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13.12.2022 15:21 Ответить
Учителя из дагестана?
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13.12.2022 15:29 Ответить
Свині здивован і збентежені тим, що їх виганяють з городини - а попереду ще шашлики.
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13.12.2022 15:43 Ответить
Стиралку не поделили
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13.12.2022 15:48 Ответить
Бойлер перегрели, первый раз в жизни попробовали подмыться горячей водой не из ведра. Бывает, ничего страшного не случилось, здоровья погибшим.
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13.12.2022 15:56 Ответить
Кацапи жаліються , що украінці погано до них відносяться і не дають спокійно жити в чужій хаті 😠
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13.12.2022 16:04 Ответить
Тіло тихо шелестіло, і кудись летіло....
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13.12.2022 16:15 Ответить
 
 