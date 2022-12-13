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Германия будет поддерживать восстановление Украины в течение многих последующих лет, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Германия вместе с партнерами будет прилагать многолетние усилия для восстановления Украины, страдающей от российской агрессии.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подобно тому, как мы вместе с нашими партнерами и союзниками сейчас массово поддерживаем борьбу украинцев за свободу, мы будем также поддерживать усилия по восстановлению Украины в течение многих последующих лет. Преобразование Украины в сильное европейское государство с производительной и устойчивой промышленностью и сельским хозяйством имеет важное значение не только для самих украинцев, это также является предпосылкой для сильной Европы, для сильного Европейского Союза, к которому Украина присоединится", - сказал Шольц.

Шольц подчеркнул, что в настоящее время своей жестокой захватнической войной против Украины Россия снова хочет расколоть Европу на сферы влияния, а целью Путина является создание новой Российской Империи.

"Для этого он разрушает мосты, инфраструктуру, энергетику и водоснабжение Украины; для этого он расстреливает ракетами мужчин и женщин, стариков и детей", - сказал канцлер.

По его словам, речь идет не только о серьезном нарушении международного права, а также о том, что одна страна пытается жестоко навязать собственные правила.

"Только по этой причине Россия не должна выиграть эту войну, и она не выиграет войну", - подчеркнул Шольц.

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Топ комментарии
+4
Да, прозревают европейские политики. Это хорошо, хорошо, что предоставляют военную помошь, которой небывает мнгого. Хорошо, что финасируют дефицитный бюджет Ккраины. Спасибо всем странам, что помагают.
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13.12.2022 17:33
+2
Давай помолчи и поработай без бла-бла. Всё понятно уже. Сконцентрируся. Не будь Макроном. за тобой Германия, а не жаренные лягушки.
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13.12.2022 17:14
+2
"Тільки з цієї причини Росія не повинна виграти цю війну, і вона не виграє війну", - додав Шольц.
так дай Леопарды вместо бла бла
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13.12.2022 17:16
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Давай помолчи и поработай без бла-бла. Всё понятно уже. Сконцентрируся. Не будь Макроном. за тобой Германия, а не жаренные лягушки.
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13.12.2022 17:14 Ответить
"Тільки з цієї причини Росія не повинна виграти цю війну, і вона не виграє війну", - додав Шольц.
так дай Леопарды вместо бла бла
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13.12.2022 17:16 Ответить
Щоб не було ескалації!
Невже західні політики вірять,що *****, зав'язнувши в Україні, спалюючи залишки своєї армії --- от візьме й кине отару "чмобіків" на Берлін,Париж,Рим???
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13.12.2022 17:32 Ответить
Риск ядерной войны не нулевой.
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13.12.2022 17:34 Ответить
пуйло жить не хочет?
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13.12.2022 17:38 Ответить
Сказано. Риск ядерной войны не нулевой. Не знаю каким именно сейчас цветом рисуют угрозу ядерного конфликта, но рисуют. Независимо от того, хочешь ты или кто иной жить.
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13.12.2022 17:47 Ответить
Если уступить ядерному шантажа, то риск вырастил в разы больше. Чем больше уступок и "страха эскалации", тем больше риск применения ядерного оружия. Просто потому, что шантажист никогда не остановится и однажды его придётся останавливать его же средствами.
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14.12.2022 01:27 Ответить
Ух ты! Прям ядерный стратег. Напечатай статью в Вашингтон пост. Пусть все хоть репу почешут, а то живут себе, панимаешь, не знаю шо есть гениАльные комментаторы на Цензоре.
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14.12.2022 11:21 Ответить
Это элементарная логика - если сдадут Украину через неоказание помощи (в страхе перед ядерной эскалацией), то будут воевать с рашей сами, (в страхе перед ядерной эскалацией), т.е. или будут давать ядерный отпор или будут сдаваться.
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14.12.2022 21:04 Ответить
Та да....
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13.12.2022 20:44 Ответить
Не звезди. Сильная и богатая Украина ни Германии, ни Франции не нужна. Только балтийцам и полякам
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13.12.2022 17:25 Ответить
чому? Що за маячня?
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13.12.2022 18:28 Ответить
Але "Патрійотів" не дам!
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13.12.2022 17:31 Ответить
Да, прозревают европейские политики. Это хорошо, хорошо, что предоставляют военную помошь, которой небывает мнгого. Хорошо, что финасируют дефицитный бюджет Ккраины. Спасибо всем странам, что помагают.
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13.12.2022 17:33 Ответить
Немцы сильно переживали по поводу своей роли во второй мировой войне - теперь можно от души отыграться и повозить кремль мордой
по батарее.
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13.12.2022 17:40 Ответить
не виключено, що світовий терорист куйло всія *********, на днях скаже,що Борис "вічно під градусом", котрий поставив його е-е-е "правоприемником" ,свого часу зробив теж велику помилку, коли в Берліні став деригентом і почав дерегувати рашистському оркестру "Марш славянки", при виводі рашистських окупаційних війск з Східної Німечини.???
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13.12.2022 18:35 Ответить
Przez wiele lat aby potem wysysać zyski szwab ma jeden cel anihilację słowian.
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14.12.2022 01:06 Ответить
 
 