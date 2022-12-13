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Новости Политика Украины
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ВР (28721) закон (3088) членство в ЕС (774) нацменьшинства (223) Железняк Ярослав (337)

Парламент принял закон о национальных меньшинствах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

вр,рада,верховна

Верховная Рада приняла в целом законопроект 8224 о национальных меньшинствах (сообществе) Украины. Его принятие является одним из требований для движения Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщил в телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за документ проголосовали 324 народных депутата.

Заметим, что законопроект был представлен на рассмотрение парламента 24 ноября. Им закрепляется определение "национальных меньшинств (сообществ)", их права, свободы и обязанности, а также особенности соответствующей государственной политики.

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Кроме того, на законодательном уровне впервые закрепляются полномочия центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в сфере защиты прав и свобод людей, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам).

Документ предусматривает создание консультативно-совещательных органов при органах исполнительной власти разных уровней, а также центры национальностей в областных центрах или определенных населенных пунктах. Также отдельно регламентируется вопрос международного сотрудничества и зарубежных связей национальных меньшинств (сообществ).
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Топ комментарии
+20
Кацапську меншину заборонити
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13.12.2022 18:04
+20
кацапство-це не меншина а стан мізків.
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13.12.2022 18:13
+9
так вроде бы в Украине только украинцы и живут... а.... гнусавый...
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13.12.2022 18:07
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Кацапську меншину заборонити
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13.12.2022 18:04 Ответить
кацапство-це не меншина а стан мізків.
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13.12.2022 18:13 Ответить
Особисто, точніше, моя думка, що меншини, це такі народи, які не мають своєї країни: кримські татари,кримчаки, караїми..., а кацапи мають цілу РФ, то яка вона меншина?
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13.12.2022 18:19 Ответить
цигани також
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13.12.2022 21:10 Ответить
а мадярську? вони ж мають якусь батьківщину, яка це меншина...
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13.12.2022 19:07 Ответить
також і мадяр, вони мають свою державу, мову, традиції і тому подібене. Це моя особиста думка.
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13.12.2022 19:19 Ответить
Центры национальности? Это интересно. Не о концлагерях речь?
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13.12.2022 18:04 Ответить
не чуди.
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13.12.2022 18:08 Ответить
Вопрос серьезный. Никому оно не нужно, кроме того, чтобы отмывать деньги. Какой в них смысл? И вообще, что это такое?
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13.12.2022 19:26 Ответить
О них, козломордый, о них! Для таких, как ты!
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13.12.2022 19:22 Ответить
так вроде бы в Украине только украинцы и живут... а.... гнусавый...
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13.12.2022 18:07 Ответить
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13.12.2022 18:12 Ответить
і нафіга ми оце мадярам поступаємось? це ж вони пищать що їх циган в Закарпатті "угнєтают"
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13.12.2022 18:15 Ответить
А УПЦ МП (московську церкву) заборонили? Чи то "другоє", то пригодиться на вибори?
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13.12.2022 18:16 Ответить
Давно. Ще років п'ять тому
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13.12.2022 18:21 Ответить
********... обосрацца... п что Украина эот не моногосударство? хочется пожелать каждому первому депутату зРады висеть на столбе на хрищатике...
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13.12.2022 18:25 Ответить
ВР ухвалила закон щодо конкурсного добору суддів до Конституційного Суду

Венеційська комісія надала терміновий висновок щодо документа.

Однак нова редакція проєкту закону замість прозорого призначення пропонує кулуарні призначення, де ключова вимога - лояльність до президента, монобільшості та "суддівської мафії".
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13.12.2022 18:29 Ответить
Ця контора непотріб.
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13.12.2022 18:44 Ответить
Особисто знаю пару марсіян. Вони на повному серьйозі це заявляють. З ними як бути? Одразу кажу - на дурку таких не приймають
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13.12.2022 19:00 Ответить
Циганщина ... Порівняємо. З усім іншим у нас усе добре, під контролем.
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13.12.2022 19:34 Ответить
Закон про антисемітизм запровадив в Україні кастову систему, а що запровадить цей Закон?
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13.12.2022 21:52 Ответить
 
 