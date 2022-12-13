Подтверждена ликвидация руководящего состава 58-й армии оккупантов, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о подтверждении потерь российских оккупантов, в том числе руководящего состава 58-й армии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. В частности, кроме уничтожения руководящего состава 58-й армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и 150 военнослужащих противника", - говорится в сообщении.
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Прощай, Маруся плитовая,
И ты, братишка стволовой,
Тебя я больше не увижу,
Лежу с разбитой головой...
СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЗБРОЙНИХ СИЛ І ССО УКРАЇНИ...!!!
ВІЧНА ПАМЯТЬ ТА СЛАВА УСІМ ПОЛЕГЛИМ ВІДВАЖНИМ ГЕРОЯМ, ЩО БОРОНИЛИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ НЕ ШКОДУЮЧИ СВОГО ЖИТТЯ ЗА НАШЕ МАЙБУТНЄ ТА ВОЛЮ УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ кацапомордим підоруzzкім вбивцям...!!!
On vous demandera quand on aura besoin de vous.
Ти файно обтікаєш, мені подобається!
(регоче над бідолахою)
Як же мені файно від того, що тобі гуйово!
(знову регоче)
Администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину, сообщает СNN со ссылкой на двух официальных лиц США и высокопоставленного представителя администрации Байдена.
https://haqqin.az/news/268652
Читаем.
https://haqqin.az/news/268640
Метра 2-3
А Пан Залужний скаже :
- ну якщо на Різдво , то соточку набити треба , все-таки Різдво