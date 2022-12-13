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армия РФ (15331) Генштаб ВС (4256) ликвидация (1922)

Подтверждена ликвидация руководящего состава 58-й армии оккупантов, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о подтверждении потерь российских оккупантов, в том числе руководящего состава 58-й армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. В частности, кроме уничтожения руководящего состава 58-й армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и 150 военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 95 260 человек (+500 за сутки), 2966 танков, 1931 артсистема, 5930 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+50
Бальзам на душу))
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13.12.2022 19:13
+43
Бальзам на душу! Так тримати хлопаки! В добрий час!💪
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13.12.2022 19:14
+32
Военные на своих плечах и своими жизнями, вытаскивают страну из пропасти, куда ее привели деятели из шапито-95, которые сочли что управлять страной так же просто, как играть в КВН.
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13.12.2022 19:27
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Бальзам на душу))
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13.12.2022 19:13 Ответить
👏👏👏👏✌🏼✌🏼✌🏼🥂
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13.12.2022 19:32 Ответить
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13.12.2022 20:16 Ответить
эй тормоз пригожинский, ты уходишь от темы. секретарша письков это достойный источник?
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13.12.2022 20:32 Ответить
почему пригожин набрал только тормозов? пожалел денег на частную кадровую фирму и набрал полудаунов из государственного центра занятости, который работает со всей швалью но бесплатно?
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13.12.2022 20:34 Ответить
Щось дуже мало. Влітку 14-го ви волали,що півмільйона «нацбатофцєф» знищили. Звідки такі цифри,якщо в ЗСУ і Нацгвардіїі половини від цього не було. А тепер-100000.Це,мабуть,з усіма мирними,що ви вбили і поранили
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13.12.2022 20:49 Ответить
Рашистский пдрс,пшолнах отсюда
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13.12.2022 20:27 Ответить
ты свинорыл можешь верить хоть в деда Мороза...\но Снегурочка тебя отымеет - в извращённой форме...\
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13.12.2022 20:47 Ответить
Конашенкову верить надо? За корабликом ехай.
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13.12.2022 21:03 Ответить
Бальзам на душу! Так тримати хлопаки! В добрий час!💪
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13.12.2022 19:14 Ответить
Вот ты и выдал себя, искандерчик! "Не смешите наши Искандеры!" Чей Генштаб несёт пургу?Наш сказал, что ваших погнали с Киевской, Черниговской и Сумской областей? Пурга или нет? Сказал наш Генштаб, что потопили "мацкву"? Пурга или нет? Сказал наш Генштаб, что погнали ваших с острова Змеиный? Пурга или нет? Сказал наш Генштаб, что освободили Харьковскую область? Пурга или нет? Сказал наш Генштаб, что выгнали вас с правого берега около Херсона? Пурга или нет? А у Конашенкова "Потерь нет"? А вот тут-то самая настоящая пурга! Так что, закрой свою хлеборезку!
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13.12.2022 20:40 Ответить
ты писькандер вначале скажи - который раз тебя вздрючат на Цензоре...?\потом поговорим...\
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13.12.2022 20:42 Ответить
Зато их сородичи получат по ведру снега и по сосульке
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13.12.2022 19:16 Ответить
По Отсосульке получат скорее всего.)))
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13.12.2022 19:22 Ответить
Они в первых рядах на концерте кабздона. Смогут передать ему шикарный венок из колорадских ленточек.
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13.12.2022 19:16 Ответить
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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13.12.2022 19:20 Ответить
Зате яке "кадрове зростання"! При СРСР такого не було! А тут лейтенанти стають командирами батальйонів через кілька місяців служби Та це ж мрія!
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13.12.2022 19:32 Ответить
Стають, але ненадовго.
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13.12.2022 22:11 Ответить

Прощай, Маруся плитовая,
И ты, братишка стволовой,
Тебя я больше не увижу,
Лежу с разбитой головой...
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13.12.2022 19:21 Ответить
скільки ж сміття!
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13.12.2022 19:32 Ответить
Фтарая армія міра в адідасах воює )))
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13.12.2022 19:38 Ответить
Судя по лампасам,это генерал.
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13.12.2022 19:59 Ответить
генерал-полковник. бо три полоски
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13.12.2022 20:30 Ответить
3 полоски - двойнею вагітний чи шо?
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14.12.2022 00:33 Ответить
карємати шкода... мона було би будки сабакам поутеплять, а то валяюцця безхознії геть 🥺
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13.12.2022 20:34 Ответить
ТАК ТРИМАТИ...!!!
СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЗБРОЙНИХ СИЛ І ССО УКРАЇНИ...!!!

ВІЧНА ПАМЯТЬ ТА СЛАВА УСІМ ПОЛЕГЛИМ ВІДВАЖНИМ ГЕРОЯМ, ЩО БОРОНИЛИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ НЕ ШКОДУЮЧИ СВОГО ЖИТТЯ ЗА НАШЕ МАЙБУТНЄ ТА ВОЛЮ УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ УСІМ кацапомордим підоруzzкім вбивцям...!!!
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13.12.2022 19:24 Ответить
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13.12.2022 20:18 Ответить
Яке прикре самогубство...
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13.12.2022 19:24 Ответить
чудове!!!! чудове самогубство!!!!!"
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13.12.2022 20:19 Ответить
Таке матерне йде на душу, але зкажу культурно - х¥й з нима! Побільше би таких.
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13.12.2022 19:27 Ответить
«х#й з ними», кому не відірвало!
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13.12.2022 19:34 Ответить
Военные на своих плечах и своими жизнями, вытаскивают страну из пропасти, куда ее привели деятели из шапито-95, которые сочли что управлять страной так же просто, как играть в КВН.
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13.12.2022 19:27 Ответить
А хіба шапіто не продовжується під час війни?
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13.12.2022 20:07 Ответить
Командуючий цієї армії волинська сволота Зусько, шкода він що живий лишився
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13.12.2022 19:28 Ответить
А, я один чекаю, коли підтвердять, що 100тисячь русні лягло? Хлопці, порадуйте всіх нас, якнайшвидше. І бережіть себе!
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13.12.2022 19:29 Ответить
Жди! До Різдва справляться!
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13.12.2022 19:33 Ответить
Яре, думаю, що раніше .
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13.12.2022 19:48 Ответить
Я думаю, якщо "план перевиконають" - ніхто незадоволення не висловлюватиме (крім кацапів! Але їх думка неважлива та не враховується)
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13.12.2022 19:50 Ответить
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13.12.2022 19:29 Ответить
Нахєра це? Краще б відрубану голову кацапа закинув. А змію шкода... Вона першою не нападе ніколи.
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13.12.2022 20:53 Ответить
А нахєра мені це?
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13.12.2022 20:57 Ответить
Голова кацапа? Це краще,ніж зміїна. Не в образу-просто терпіти не можу вбивства будь-якої істоти,крім двоногої...
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13.12.2022 21:02 Ответить
Не голова кацапа, а цей хамський комент.
On vous demandera quand on aura besoin de vous.
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13.12.2022 21:10 Ответить
Мене теж не цікавить твоя думка щодо мого коменту,мєсьє. Я лише попросив тебе лайно не постити,що тут не зрозумілого? А голова кацапа тобі б стала у нагоді,раз власної не маєш.
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13.12.2022 23:50 Ответить
(схвально):
Ти файно обтікаєш, мені подобається!
(регоче над бідолахою)
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14.12.2022 00:26 Ответить
Я зрозумів. Ти просто дегенерат. Я тебе так і називатиму тут всюди.
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14.12.2022 02:14 Ответить
(з насолодою):
Як же мені файно від того, що тобі гуйово!
(знову регоче)
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14.12.2022 11:20 Ответить
Не витримав пекельного вогню Задоянии Отсос Петрович .
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13.12.2022 19:29 Ответить
Слава Україні,суки,ми вас всіх уб'ємо
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13.12.2022 19:31 Ответить
тепер і можна рухатись вперед
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13.12.2022 19:32 Ответить
Так а кого саме знищили???
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13.12.2022 19:37 Ответить
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!!!
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13.12.2022 19:38 Ответить
Украинцы, есть хорошие новости.
Администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину, сообщает СNN со ссылкой на двух официальных лиц США и высокопоставленного представителя администрации Байдена.

https://haqqin.az/news/268652
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13.12.2022 19:44 Ответить
мы боимся радоваться раньше времени
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13.12.2022 21:58 Ответить
Саботаж ленд-лізу, США тягнуть час, долю ядерного арсеналу РФ вирішить світ https://www.youtube.com/watch?v=nrfg6IbfLKo
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13.12.2022 23:16 Ответить
Вірити CNN, це все одно, що вірити газеті "правда".
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13.12.2022 23:48 Ответить
На ихнем сраче вой про это: Пишут там была казарма 19 мотострелковой дивизии 58-й армии (из Северной Осетии), хотя в телеге участники событий представлены чеченцами, и навроде не менее 200 -200
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13.12.2022 19:47 Ответить
Дон-дон ще не прокукорікав про іблісів та шайтанів?!)) Мабуть сильно зайнятий, розганаяє порушників ДТП))
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13.12.2022 21:45 Ответить
Куда генерал Залужный нанесет четвертый удар?
Читаем.

https://haqqin.az/news/268640
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13.12.2022 19:53 Ответить
***********
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13.12.2022 19:55 Ответить
прізвища?звання?
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13.12.2022 20:02 Ответить
тобто 57 уже у кобзона
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13.12.2022 20:07 Ответить
Мирної землі їм над головою!
Метра 2-3
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13.12.2022 20:11 Ответить
ЧЕЙ-ТА ПАШЛО АПЯТЬ НІТАК!
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13.12.2022 20:20 Ответить
Можливо заниють про перемир'я на Різдво ..
А Пан Залужний скаже :
- ну якщо на Різдво , то соточку набити треба , все-таки Різдво
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13.12.2022 20:44 Ответить
На ЧИЄ Різдво? На їхнє?
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13.12.2022 21:10 Ответить
Я пердоле!
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13.12.2022 21:10 Ответить
***** давно втратив армію вторгнення безповоротньо. Заліхватская єзда на броні закінчилась -броні немає, крадуться перелісками та кущами. А знищення штабу 58 армії - це прелюдія агонії.
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13.12.2022 22:04 Ответить
жизнь какая-то странная стала. если есть хорошие новости то только из Украины.
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13.12.2022 23:03 Ответить
Свято наближається, щоб там дерьмаковка не квакала...
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13.12.2022 23:10 Ответить
 
 