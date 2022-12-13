Рада ратифицировала соглашение, позволяющее наладить производство Bayraktar в Украине
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Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Турцией, предусматривающее сотрудничество в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.
Об этом сообщил в телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, пишет Цензор.НЕТ.
"Рада ратифицировала соглашение с Турцией (№0161). Речь идет о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Соглашение было подписано 3 февраля 2022 года. Почему это соглашение с Турцией важно? Оно позволит наладить в Украине производство Bayraktar", - информирует нардеп.
Напомним, в начале февраля президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве Турции и Украины.
По словам министра обороны Алексея Резникова, беспилотники, которые будут производиться на заводе в Украине, будут оборудовать двигателями украинского производства.
Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов по управлению Bayraktar разных категорий.
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Мзакрас. Мова про те що влади між собой за суттю не відрізняються - план дій негоїв за заставкою театру...
51-річний Луценко в 1994-1998 роках був заступником голови Рівненської обласної ради, в 1995-1996 роках - головою комітету економіки Рівненської ОДА.
У 1997-1998 роках він був заступником міністра у справах науки і технологій, в 1998-1999 роках - помічником прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка.
У 1996-1998 роках Луценко був секретарем політради Соціалістичної партії, в 1999-2002 - помічником депутата Ради, лідера Соцпартії Олександра Мороза, в 2002-2005 роках - депутатом Ради від СПУ, а в 2007 році - депутатом Ради від блоку "Наша Україна - Народна самооборона".
У 2005-2006 і 2007-2010 роках Луценко був міністром внутрішніх справ (в урядах Юлії Тимошенко і Юрія Єханурова).
У 2010 році його заарештовано за звинуваченням у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах, в 2012 році - засуджено, в 2013 році звільнено за указом Президента про помилування, а в 2014 році суд реабілітував Луценка як політичного в'язня і скасував всі винесені проти нього вироки.
У 2014 році Луценко став депутатом Ради від партії "Блок Петра Порошенка", очолив однойменну фракцію, до вересня 2015 року очолював партію.
Чому не ссавці(Carnivora) підряду котовидні(Feliformia)?
Риба, не то що голова, давно згнила так до чого тут жаби...
Якщо в окопі - тим паче. мое бути остання хвилина сну на цій планеті...
***
Я хочу щоби моя куля
Поцілила в серце ворога
Щоб йому не рахувала зозуля
Щоби він заплатив - дорого
Я хочу щоб мої гармати
Його розривали на клапті
Щоб тільки шматки і шмати
Щоб тільки шмарклі й лапті
Я хочу щоби моя Стугна
Спалила його до вугілля
Щоб сльози стогін і туга
Стали платою за свавілля
Я хочу щоб ніж мій гострий
Проникнув у грішну душу
Я його не кликав у гості
Тепер убивати мушу
Я хочу щоб кляті приблуди
Обдурені чи свідомі
Не виникали з нікуди
Ніколи в моєму домі
Я хочу щоб мої діти
Не плакали й не боялись
Щоб завжди могли радіти
Щоб завжди могли й сміялись !!!
Я хочу щоб моя Країна
Звільнилась від клятих обіймів
Щоб минула війна і руїна
Щоб минули руїни та війни
Я хочу пожити в мирі
Я хочу пожити в світі
Де люди привітні й щирі
А злі й підступні… вбиті
і вже є погодження ВР
9 **** місяців!!!!!
але за цей час проголосували техогляд і всіляку куєту для народу
просунули хузна які закони для себе і "друзів"
подали на майдані ТЦ по 700 баксів за м2 замість 5-6 тис
то хто ворог в України????
сумніваюсь що лище *****......
і коли кажете Героям Слава,
не забувайте що Бойко Герой України, їх зелену мать
нема підстав для позбавлення!