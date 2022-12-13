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Рада ратифицировала соглашение, позволяющее наладить производство Bayraktar в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

bayraktar,akinci

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Турцией, предусматривающее сотрудничество в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Об этом сообщил в телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, пишет Цензор.НЕТ.

"Рада ратифицировала соглашение с Турцией (№0161). Речь идет о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Соглашение было подписано 3 февраля 2022 года. Почему это соглашение с Турцией важно? Оно позволит наладить в Украине производство Bayraktar", - информирует нардеп.

Напомним, в начале февраля президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве Турции и Украины.

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По словам министра обороны Алексея Резникова, беспилотники, которые будут производиться на заводе в Украине, будут оборудовать двигателями украинского производства.

Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов по управлению Bayraktar разных категорий.
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Топ комментарии
+11
Оце швидкість з 3-го лютого і тільки зараз,та ще й під час війни...
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13.12.2022 19:59
+5
когда читаешь такое то не знаешь что первое -матюкаться или радоваться?-это во время войны когда шахиды уже давно бьют Эта мразь зэ-леная только сейчас что то там разрешила...иуды
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13.12.2022 20:14
+4
це означає що не пройшла навіть 9 місяців як байрактари розкуярили орків
і вже є погодження ВР
9 **** місяців!!!!!
але за цей час проголосували техогляд і всіляку куєту для народу
просунули хузна які закони для себе і "друзів"
подали на майдані ТЦ по 700 баксів за м2 замість 5-6 тис
то хто ворог в України????
сумніваюсь що лище *****......
і коли кажете Героям Слава,
не забувайте що Бойко Герой України, їх зелену мать
нема підстав для позбавлення!
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13.12.2022 20:15
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Правила форума Совет форумчан
Оце швидкість з 3-го лютого і тільки зараз,та ще й під час війни...
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13.12.2022 19:59 Ответить
Десь був саботаж . Мабудь у Ермака
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13.12.2022 20:03 Ответить
Ну так, це ж не короля цукерок без опиту та документів призначення генерального прокурора Луценка...

Мзакрас. Мова про те що влади між собой за суттю не відрізняються - план дій негоїв за заставкою театру...
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13.12.2022 21:20 Ответить
нагадайка -наганяйка

51-річний Луценко в 1994-1998 роках був заступником голови Рівненської обласної ради, в 1995-1996 роках - головою комітету економіки Рівненської ОДА.

У 1997-1998 роках він був заступником міністра у справах науки і технологій, в 1998-1999 роках - помічником прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка.

У 1996-1998 роках Луценко був секретарем політради Соціалістичної партії, в 1999-2002 - помічником депутата Ради, лідера Соцпартії Олександра Мороза, в 2002-2005 роках - депутатом Ради від СПУ, а в 2007 році - депутатом Ради від блоку "Наша Україна - Народна самооборона".

У 2005-2006 і 2007-2010 роках Луценко був міністром внутрішніх справ (в урядах Юлії Тимошенко і Юрія Єханурова).

У 2010 році його заарештовано за звинуваченням у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах, в 2012 році - засуджено, в 2013 році звільнено за указом Президента про помилування, а в 2014 році суд реабілітував Луценка як політичного в'язня і скасував всі винесені проти нього вироки.

У 2014 році Луценко став депутатом Ради від партії "Блок Петра Порошенка", очолив однойменну фракцію, до вересня 2015 року очолював партію.
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13.12.2022 21:23 Ответить
мабуть туркам уже не цікаво, поки ці жаби родили...
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13.12.2022 20:05 Ответить
а чому саме земноводні?
Чому не ссавці(Carnivora) підряду котовидні(Feliformia)?
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13.12.2022 21:25 Ответить
якщо ви вважаєте котячих більш бридкими, то ваша справа
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13.12.2022 21:30 Ответить
хто загризає кволу націю: жаби чи гієни?
Риба, не то що голова, давно згнила так до чого тут жаби...
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13.12.2022 21:31 Ответить
проспіться
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13.12.2022 21:35 Ответить
ніхто вам не заважає спати чи сцяти, писати, тому будь ласка і ви будьте людиной а не твариной.
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13.12.2022 22:18 Ответить
рано встали, ще
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13.12.2022 22:24 Ответить
той не поспішайте ніхто не підганяє.
Якщо в окопі - тим паче. мое бути остання хвилина сну на цій планеті...
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13.12.2022 22:27 Ответить
поки ви ратифікуєте та домовитесь...поки узгодити та догодите комусь...багато води стіче (чи крові?)
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13.12.2022 20:06 Ответить
Сашко Положинський
***
Я хочу щоби моя куля
Поцілила в серце ворога
Щоб йому не рахувала зозуля
Щоби він заплатив - дорого

Я хочу щоб мої гармати
Його розривали на клапті
Щоб тільки шматки і шмати
Щоб тільки шмарклі й лапті

Я хочу щоби моя Стугна
Спалила його до вугілля
Щоб сльози стогін і туга
Стали платою за свавілля

Я хочу щоб ніж мій гострий
Проникнув у грішну душу
Я його не кликав у гості
Тепер убивати мушу

Я хочу щоб кляті приблуди
Обдурені чи свідомі
Не виникали з нікуди
Ніколи в моєму домі

Я хочу щоб мої діти
Не плакали й не боялись
Щоб завжди могли радіти
Щоб завжди могли й сміялись !!!

Я хочу щоб моя Країна
Звільнилась від клятих обіймів
Щоб минула війна і руїна
Щоб минули руїни та війни

Я хочу пожити в мирі
Я хочу пожити в світі
Де люди привітні й щирі
А злі й підступні… вбиті
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13.12.2022 21:53 Ответить
саме тому треба не зупиняти і не прекращати, за бубіним словосеррям, а перемогати!
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13.12.2022 21:59 Ответить
Першии безпілотник буде через рік .
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13.12.2022 20:07 Ответить
когда читаешь такое то не знаешь что первое -матюкаться или радоваться?-это во время войны когда шахиды уже давно бьют Эта мразь зэ-леная только сейчас что то там разрешила...иуды
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13.12.2022 20:14 Ответить
Яким чином радна мразота має відношення до військової справи
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13.12.2022 20:39 Ответить
це означає що не пройшла навіть 9 місяців як байрактари розкуярили орків
і вже є погодження ВР
9 **** місяців!!!!!
але за цей час проголосували техогляд і всіляку куєту для народу
просунули хузна які закони для себе і "друзів"
подали на майдані ТЦ по 700 баксів за м2 замість 5-6 тис
то хто ворог в України????
сумніваюсь що лище *****......
і коли кажете Героям Слава,
не забувайте що Бойко Герой України, їх зелену мать
нема підстав для позбавлення!
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13.12.2022 20:15 Ответить
Всраться енд закопаться
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13.12.2022 20:22 Ответить
А может ленд-лиз не работает по той же причине? Эта ****, Маркарова (посол в США), заявила, что нам он пока не нужен, так как мы получаем оружие в результате выделения финансовых пакетов - грандов, т.е. безвозмездно, а ленд-лиз - это не совсем безплатно.
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13.12.2022 20:36 Ответить
А д'єрмак погодив?
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13.12.2022 20:48 Ответить
Да все равно никто не будет завод строить пока война не окончится, поэтому и не спешат.
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13.12.2022 21:06 Ответить
Не прошло и пол года, а главное и как всегда быстро, и оперативно.
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13.12.2022 21:20 Ответить
Блин, ну ни вопрос не задай, ни критики не напиши - сразу удаляют пост. Ох и детский сад.
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13.12.2022 21:22 Ответить
 
 