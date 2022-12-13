Наступления из Беларуси пока не будет, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что не следует ожидать нападения из Беларуси, потому что у белорусов нет желания воевать с Украиной.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы в курсе, что там происходит. Действительно, сегодня там были учения. Мы были проинформированы о том, что они там будут проводиться. И это для нас не является чем-то неожиданным. Мы готовы к любому развитию событий: если РФ совместно с белорусами будут совершать те или иные акты агрессии", - сказал Данилов.
В то же время, он отметил, что у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.
"Они (белорусы. – Ред.) знают, чем это для них может закончиться, они видят на примере России, сколько россиян – тысячами – мы упаковываем каждую неделю, чтобы их хоронили на своей территории. Некоторых они вообще не забирают", - сказал Данилов.
Пожалуйста, подождите...
- Я вас уверяю, это было именно так и никак иначе, - Не перестает настаивать четвертый.
- Неубедительно, да и нескладно, - Возмущаются первые трое.
Долго спорили, пока четвертый не решается попросить помощи Б-га:
- Скажи, Всевышний, что я прав, дай знак этим невеждам!
Вдруг, ветер нагоняет тучи, гремит гром и пошел дождь.
- Вот я вам говорил, что я прав! - Обрадовался четвертый.
- Это не доказательство, а так случайность, - Отвечают первые трое.
Четвертый снова обращается к Б-гу:
- Им этого мало, дай какой-нибудь знак, чтобы они поверили.
Вдруг, прямо перед ними молния ударяет в дерево и дерево загорается.
- Что я Вам говорил, - Восторженно кричит самый молодой раввин.
Те переглянулись и один из них сказал:
- Ну и что, в грозу всегда бывает молния - это не доказательство твоей теории.
Четвертый решил довести дело до конца и снова обращается к Б-гу:
- Скажи уже им, Всевышний, что я прав! Дай Знак, которому они точно поверят!
Вдруг, тучи расступаются, а от туда яркое солнце и голос с небес: "ОН ПРАВ"!
Это действие заставила трех первых раввинов остановиться, похлопать глазами, но один из них произнес:
- Всё равно трое против двух.
Ви стільки разів кричали "вовків не існує", коли вовки дерли стадо, що хто ж вам тепер повірить, що їх дійсно не існує, окрім подоляківців та мосейчучки?
Зелена сцяніна у своїй красі.
«Пояснюю, чому для нас це був удар ножем у спину. За декілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони білорусі [Віктором Хреніним]. Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого [загрози з території білорусі] не буде. Наступного дня голова нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм колегою також на цю тему, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде. Взагалі у нашому розумінні ситуації дійсно не було уявлення саме про такий формат війни», - розповівДанілов. https://www.radiosvoboda.org/a/news-danilov-bilorus-napad/31998784.html
а то ноль информативности в его словах
https://twitter.com/i/status/1602770389813366785