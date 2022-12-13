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Наступления из Беларуси пока не будет, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что не следует ожидать нападения из Беларуси, потому что у белорусов нет желания воевать с Украиной.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в курсе, что там происходит. Действительно, сегодня там были учения. Мы были проинформированы о том, что они там будут проводиться. И это для нас не является чем-то неожиданным. Мы готовы к любому развитию событий: если РФ совместно с белорусами будут совершать те или иные акты агрессии", - сказал Данилов.

В то же время, он отметил, что у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.

"Они (белорусы. – Ред.) знают, чем это для них может закончиться, они видят на примере России, сколько россиян – тысячами – мы упаковываем каждую неделю, чтобы их хоронили на своей территории. Некоторых они вообще не забирают", - сказал Данилов.

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Топ комментарии
+14
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13.12.2022 20:55
+12
Ага, пам'ятаємо: чорна сорочка, "не нагнітайте", "травневі шашлики"...
Ви стільки разів кричали "вовків не існує", коли вовки дерли стадо, що хто ж вам тепер повірить, що їх дійсно не існує, окрім подоляківців та мосейчучки?
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13.12.2022 20:56
+10
Але ж він у чорній сорочці!!! Що робить, хто скаже?
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13.12.2022 20:49
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Одним великолепным солнечным днем идут по парку четыре раввина и спорят на одну старую библейскую тему. Трое настаивают на одной точке зрения, а четвертый, самый молодой, на другой.

- Я вас уверяю, это было именно так и никак иначе, - Не перестает настаивать четвертый.

- Неубедительно, да и нескладно, - Возмущаются первые трое.

Долго спорили, пока четвертый не решается попросить помощи Б-га:
- Скажи, Всевышний, что я прав, дай знак этим невеждам!
Вдруг, ветер нагоняет тучи, гремит гром и пошел дождь.
- Вот я вам говорил, что я прав! - Обрадовался четвертый.

- Это не доказательство, а так случайность, - Отвечают первые трое.

Четвертый снова обращается к Б-гу:

- Им этого мало, дай какой-нибудь знак, чтобы они поверили.

Вдруг, прямо перед ними молния ударяет в дерево и дерево загорается.
- Что я Вам говорил, - Восторженно кричит самый молодой раввин.

Те переглянулись и один из них сказал:

- Ну и что, в грозу всегда бывает молния - это не доказательство твоей теории.

Четвертый решил довести дело до конца и снова обращается к Б-гу:
- Скажи уже им, Всевышний, что я прав! Дай Знак, которому они точно поверят!

Вдруг, тучи расступаются, а от туда яркое солнце и голос с небес: "ОН ПРАВ"!

Это действие заставила трех первых раввинов остановиться, похлопать глазами, но один из них произнес:

- Всё равно трое против двух.
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13.12.2022 20:45 Ответить
У тебя папа с мамой идиоты.
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13.12.2022 20:52 Ответить
кацапSerj Serj aa5fbc3f, на ....й!
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13.12.2022 20:58 Ответить
Точно идиоты.
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13.12.2022 21:42 Ответить
Меньше веществ употребляй!
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13.12.2022 21:50 Ответить
Дурнів не сіють, не орють, а вони самі родяться.
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15.12.2022 23:59 Ответить
к Б-гу:? лурка мать её, лурка еще не последняя инстанция, к тому же скурвившаяся
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18.12.2022 15:10 Ответить
ну тебе і торкнуло
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19.12.2022 08:43 Ответить
Сколько можно муссолить тему ******** в нашем инфо поле. Правильно Буданов сказал, что все что связано с *********** это ипсо кпцапов, чтобы вас напряч и силы обороны перекинуть в большей степени на Волынь, Ровенщену, Житомирщину, Киевщину, нужное подчеркнуть. А наши ещё и подыгрываю кацапам. Британская, американская разведки молчат, посольства в Киеве все. Всякие институ войны тоже говорят, что мизерные шансы и что все эти телодвижения бульбо армии максимум рассчитаны на чтобы больше сил держать на севере страны.вы подыгрываете кацапам в их ипсо. Забудьте про эту ******** в нашем инфо поле от слова совсем.Сколько можно муссолить тему ******** в нашем инфо поле. Правильно Буданов сказал, что все что связано с *********** это ипсо кпцапов, чтобы вас напряч и силы обороны перекинуть в большей степени на Волынь, Ровенщену, Житомирщину, Киевщину, нужное подчеркнуть. А наши ещё и подыгрываю кацапам. Британская, американская разведки молчат, посольства в Киеве все. Всякие институ войны тоже говорят, что мизерные шансы и что все эти телодвижения бульбо армии максимум рассчитаны на чтобы больше сил держать на севере страны.вы подыгрываете кацапам в их ипсо. Забудьте про эту ******** в нашем инфо поле от слова совсем.(c)
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13.12.2022 20:47 Ответить
Але ж він у чорній сорочці!!! Що робить, хто скаже?
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13.12.2022 20:49 Ответить
це норм.коли він буде в червоних трусєлях поверх штанів - тоді небезпека.
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13.12.2022 21:01 Ответить
нє, то буде супермен) Коли червоні труселя поверх синіх треніків.
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13.12.2022 21:47 Ответить
хєр його знає. Я вже заплутався в їхніх знаках. Мо' треба вже в біле вбираться...
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14.12.2022 01:27 Ответить
Наче в нас є бажання воювати, мусимо
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13.12.2022 20:52 Ответить
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13.12.2022 20:55 Ответить
патентований піздун
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14.12.2022 01:34 Ответить
Эта тема, в основном, волнует журналистоК киевляноК. Причем они не спрашивают у экспертов про наступление на Волынь и Ровеншину, они все спрашивают про наступление на Киев.
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13.12.2022 20:55 Ответить
Свинорусс, в Украине Ровеншины нету.
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13.12.2022 21:47 Ответить
***** кацапская, мне жителю Львова досконально известно есть в Украине Ровенщина или нет. Поэтому стули пєльку, свинособака.
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14.12.2022 00:13 Ответить
Мені з України видніше чим тобі з Італії, недольвів'янин сраний!
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14.12.2022 12:18 Ответить
Ага, пам'ятаємо: чорна сорочка, "не нагнітайте", "травневі шашлики"...
Ви стільки разів кричали "вовків не існує", коли вовки дерли стадо, що хто ж вам тепер повірить, що їх дійсно не існує, окрім подоляківців та мосейчучки?
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13.12.2022 20:56 Ответить
Гнида зелена, ми це вже чули!
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13.12.2022 20:56 Ответить
Ясно. Тему закрыли. Расходимся по палатам
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13.12.2022 21:02 Ответить
так неспортивно. давай, Данiлов, на бабки забьємся. i шо ти казатимеш, коли вони полiзуть?
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13.12.2022 21:02 Ответить
Скаже, як і раніше: чорна сорочка означала, що я брешу.
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13.12.2022 21:15 Ответить
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13.12.2022 21:22 Ответить
"Російські окупанти хочуть провести великий наступ у січні-лютому 2023 року, сподіваючись на мобілізацію. Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба."

Зелена сцяніна у своїй красі.
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13.12.2022 21:24 Ответить
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13.12.2022 21:29 Ответить
22 серпня 2022 р. секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, чому влада не очікувала нападу РФ з боку Білорусі і чому це стало «ударом в спину». Виявилося, що українська влада вірила на слово білорусам, а вони, курви, "абманулі" наївних і давєрчівих хлопчиків з Банкової ...
«Пояснюю, чому для нас це був удар ножем у спину. За декілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони білорусі [Віктором Хреніним]. Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого [загрози з території білорусі] не буде. Наступного дня голова нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм колегою також на цю тему, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде. Взагалі у нашому розумінні ситуації дійсно не було уявлення саме про такий формат війни», - розповівДанілов. https://www.radiosvoboda.org/a/news-danilov-bilorus-napad/31998784.html
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13.12.2022 21:37 Ответить
Потрібно придивитися, якщо Данілов одягнувся в чорне, то буде, а якщо в змішаний одяг- то не буде. Мівіну закупили?
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13.12.2022 21:38 Ответить
Це сьогодні?
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13.12.2022 21:45 Ответить
Не каркай!....
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13.12.2022 21:56 Ответить
если цитируете про Данилова, всегда уточняйте, в какой он был рубашке
а то ноль информативности в его словах
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13.12.2022 21:58 Ответить
Странно часто об этом стали сообщать---да каждый день. Может дают шанс председателю радгоспу хоть чуть подумать, да выйти из игры? Невозможно уже. Там наоборот надо укреплять тем же бетоном всю полосу границу. Минировать ковром тоже.
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13.12.2022 22:12 Ответить
«Ніколи такого не було і ось знову!». Цікаво, а ми вже забули про те, що говорив цей довбень перед 24 лютого?
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13.12.2022 22:31 Ответить
А Данілов піде у відставку, якщо все-таки наступ буде? Чи може застрелиться?
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13.12.2022 22:41 Ответить
«наразі очікувати нападу з Білорусі, бо у білорусів немає бажання воювати з Україною» сказав Данілов і одягнув труси у червоний горошок.
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13.12.2022 22:46 Ответить
Охеренна аналітика.
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14.12.2022 00:50 Ответить
Наступу не буде! Всі на шашлики!
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14.12.2022 01:46 Ответить
якщр шо - це не білорусія:
https://twitter.com/i/status/1602770389813366785
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14.12.2022 02:12 Ответить
Ну,якщо зуміли всіх переконати що не будуть,то одну з умов для наступу вони вже виконали.
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14.12.2022 03:38 Ответить
От просто вражає долбо...зм наших "кяровніків"
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14.12.2022 05:11 Ответить
 
 