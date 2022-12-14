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Новости Политика Украины
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ВСК (440) Железняк Ярослав (337) Бюро экономической безопасности (166)

Рада создала следственную комиссию по проверке деятельности Бюро экономической безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

депутат,вр,рада,верховна

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по проверке и оценке эффективности деятельности Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ),

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме во вторник возглавивший ВСК парламентарий Ярослав Железняк (фракция "Голос").

За соответствующий проект постановления №8264 об образовании ВСК по расследованию возможных фактов нарушений законодательства должностными лицами БЭБ, органов государственной власти, осуществляющими полномочия в сфере экономической безопасности, которые могли привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты, проголосовали 324 народных депутата.

Позже парламентарий пояснил, что "цель создания ВСК – поддержать экономический фронт, и заставить наши правоохранительные и экономические органы вспомнить, что бюджет армии финансируем мы сами. И каждая гривна, которая сейчас крадется из-за контрабанды на таможне, мискодинга в игорном бизнесе или через продажу контрафактной пачки сигарет – это гривна, украденная в армии".

К широким полномочиям ВСК относится расследование злоупотреблений (и бездействия) в сфере экономической безопасности, что могло привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты:

– Бюро экономической безопасности Украины. И здесь претензий больше всего.
- Государственной таможенной службы Украины
- Государственной налоговой службы Украины
- Государственной службы финансового мониторинга Украины
- Национальной полиции Украины
- Службы безопасности Украины

И других органов, которые должны обеспечивать экономическую безопасность государства.

Также, уважаемые предприниматели и бизнес-ассоциации, ВСК наделена полномочиями исследовать и нарушение действиями указанных госорганов прав и законных интересов субъектов хозяйствования", - добавил Железняк.

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Більше комісій по контролю за комісіями! Головне щоб все на "відкритих" конкурсах як хтось колись обіцяв....
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13.12.2022 22:05 Ответить
Безуглу во главу комиссии!!!!
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14.12.2022 12:57 Ответить
Це просто свято якесь !!!
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13.12.2022 22:09 Ответить
у тебя свято с 2019...
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13.12.2022 22:20 Ответить
то була іронія, смайлики читайте
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14.12.2022 16:09 Ответить
Безуглу туда. Она сделает все как надо (для ОП).
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13.12.2022 22:14 Ответить
У неї мабуть івійдуть самі чесні дупатати...
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13.12.2022 22:14 Ответить
мертвонароджене. Інтерес пропав, перестали робити взноси, інші гарики встановили інші такси, А бюро стало непотрібним, бо напряму ОПі не підпорядковується, не те що ДБР.
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13.12.2022 22:16 Ответить
А где расследование по деятельности инвест нянь?
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14.12.2022 13:01 Ответить
 
 