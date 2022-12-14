Рада создала следственную комиссию по проверке деятельности Бюро экономической безопасности
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Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по проверке и оценке эффективности деятельности Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ),
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме во вторник возглавивший ВСК парламентарий Ярослав Железняк (фракция "Голос").
За соответствующий проект постановления №8264 об образовании ВСК по расследованию возможных фактов нарушений законодательства должностными лицами БЭБ, органов государственной власти, осуществляющими полномочия в сфере экономической безопасности, которые могли привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты, проголосовали 324 народных депутата.
Позже парламентарий пояснил, что "цель создания ВСК – поддержать экономический фронт, и заставить наши правоохранительные и экономические органы вспомнить, что бюджет армии финансируем мы сами. И каждая гривна, которая сейчас крадется из-за контрабанды на таможне, мискодинга в игорном бизнесе или через продажу контрафактной пачки сигарет – это гривна, украденная в армии".
К широким полномочиям ВСК относится расследование злоупотреблений (и бездействия) в сфере экономической безопасности, что могло привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты:
– Бюро экономической безопасности Украины. И здесь претензий больше всего.
- Государственной таможенной службы Украины
- Государственной налоговой службы Украины
- Государственной службы финансового мониторинга Украины
- Национальной полиции Украины
- Службы безопасности Украины
И других органов, которые должны обеспечивать экономическую безопасность государства.
Также, уважаемые предприниматели и бизнес-ассоциации, ВСК наделена полномочиями исследовать и нарушение действиями указанных госорганов прав и законных интересов субъектов хозяйствования", - добавил Железняк.
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