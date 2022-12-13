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Новости Война в Украине
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МВД (9220) Монастырский (332) пункт несокрушимости (17)

Минимальная стоимость одного укомплектованного Пункта несокрушимости - 17 тыс. евро, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пункт,незламності

В Министерстве внутренних дел сообщили, что минимальная стоимость одного укомплектованного Пункта несокрушимости составляет 17 тысяч евро.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время встречи с послами стран "Большой семерки", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам Монастырского, всего в Украине функционирует более 4 тысяч Пунктов несокрушимости. Самой большой популярностью среди людей пользуются мобильные пункты, которые посещают около 90% граждан.

"Без преувеличения, пункты ГСЧС являются основой всех Пунктов несокрушимости в стране, которых уже более тысячи единиц на данный момент. Всего в пунктах получили помощь полмиллиона граждан, из них в Пунктах несокрушимости ГСЧС - 239 тысяч, куда в среднем за сутки обращаются за помощью свыше 6000. Также 900 аналогичных пунктов работает на базе полицейских отделений и управлений.

Впрочем, существует потребность в развертывании дополнительных Пунктов несокрушимости в количестве 1500 единиц, но минимальная стоимость одного укомплектованного пункта 17 тысяч евро, поэтому рассчитываем на поддержку наших партнеров", - рассказал глава МВД.

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Топ комментарии
+35
Новий распіл бабла.

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13.12.2022 23:27
+26
Так,мародерство ніхто не відміняв 😬.
(Як і вилизування найвеличнішому до сонцесяйності).
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13.12.2022 23:27
+26
Ось чим відрізняються "Пункти Незламного Піару" від пунктів обігріву, які відкривались кожен рік.
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14.12.2022 00:04
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Новий распіл бабла.

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13.12.2022 23:27 Ответить
Так,мародерство ніхто не відміняв 😬.
(Як і вилизування найвеличнішому до сонцесяйності).
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13.12.2022 23:27 Ответить
17 тисяч євро ????? Что то скромничает очільник ))) разве что каждому
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13.12.2022 23:28 Ответить
17000х4000 = $68 млн, які можна було б витратити на озброєння армії, але ні, на чому ж тоді "слуги" будуть їздити
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13.12.2022 23:28 Ответить
Цена к евро.
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13.12.2022 23:32 Ответить
ЗЕдолбни, это уже мародёрство или ещё нет?
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13.12.2022 23:31 Ответить
Джулиус Левинсон:
- Вы же не думаете, что они действительно тратят $20,000 на молоток и $30,000 на сиденье для унитаза?
(фильм "День независимости")
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13.12.2022 23:37 Ответить
Рюкзаки вже були,цікаво у кого генератори купують в 5 разів дорожче, можна офіційну смету побачити ?
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13.12.2022 23:38 Ответить
Кацап, "офіційний кошторис", а не смету)
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13.12.2022 23:42 Ответить
Це зміст не змінює, коренной индеец.
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14.12.2022 08:10 Ответить
на очереди постройка "офісів незламності" ))
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13.12.2022 23:39 Ответить
А де можна побачити кошторис? Я щось не можу собі то розкласти...
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13.12.2022 23:39 Ответить
Смету в студію ,щоб все було прозоро , цікаво що в тій палатці на 680 000 гривен за ціною квартири ?
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13.12.2022 23:40 Ответить
Вони там шо, *********?
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13.12.2022 23:58 Ответить
Ні, вони вважають, що ми *******.
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14.12.2022 08:12 Ответить
Монастирський, мабуть, хотів Гогошвілів в цю палатку поселити разом із придворними⁉️⁉️😡😠🤬
Убогі піарники‼️💯⚔️🇺🇦⁉️❤️😡🤬😠
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14.12.2022 00:00 Ответить
Ось чим відрізняються "Пункти Незламного Піару" від пунктів обігріву, які відкривались кожен рік.
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14.12.2022 00:04 Ответить
Ще дороги незламності треба.. Терміново
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14.12.2022 00:08 Ответить
Скоро все буде, і не тільки дороги незламності.
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14.12.2022 08:14 Ответить
какая замечательная идея по распилу, интересно кому нибудь придет в голову реальные цифры посчитать
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14.12.2022 00:23 Ответить
зарядка для телефонов генератор и кипятльник за 17 косарей евро ?
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14.12.2022 00:28 Ответить
Всё для фронта, всё для победы!
Зрозуміло?
А нам потрібна перемога!
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14.12.2022 08:15 Ответить
Я по такой цене купил однокомнатную квартиру на Сицилии для дочери.
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14.12.2022 00:29 Ответить
А в ОП однокомнатные на Сицилии не устраивают!
Они на Лазурном берегу виллы с граблямы запланировали!
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14.12.2022 08:17 Ответить
А вообще вспоминается мирное время ，все меры такие же **** "заботливые" там фонтанчик за пару миллионов там иллюминация за миллион там елка за сто тысяч евро .
Как было написано и это пройдет
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14.12.2022 00:37 Ответить
Кто там барыга? наромните мне эту речь для целого стадиона эректората
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14.12.2022 01:53 Ответить
Рабочие и крестьяне - барыги!
О чём вопрос?
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14.12.2022 08:19 Ответить
Що не закатано в асфальт - накриють пиз... наметом!
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14.12.2022 05:10 Ответить
ти брешегь
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14.12.2022 05:31 Ответить
на 68 млн. баксів (і це мінімум, що витрачений на палатки) можна було стільки ракети виготовити чи купити...

також як може палатка коштувати АЖ 17 ТИС. ЄВРО!!! якщо цілий будинок в малому місті чи селі коштує МЕНШЕ!!!

одним словом - черговий єврейський бізнес на крові!
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14.12.2022 05:32 Ответить
Ракети могут влучити у батька вельмишановного пана директора жОП та його друзів з фесебе, а так підуть до мошни вищеназваних осіб та на смаколики їх ручних цуциків.
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14.12.2022 08:27 Ответить
Дивимось як Узеленськи відмивають гроші ЄС ?
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14.12.2022 05:54 Ответить
Кхе, кхе... Прошу пробачення - не відмивають, а традиційно - п*здять.
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14.12.2022 08:29 Ответить
Читаємо уважно, МІНІМАЛЬНА ВАРТІСТЬ,
важко уявити, що там у VIP комплектації....
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14.12.2022 06:26 Ответить
ни хера себе кино - генератор, дуйка и два удлинителя 17тыс евро ?
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14.12.2022 07:39 Ответить
Учитывая, что все это и так было. А чего небыло - купили за местные бюджеты...
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14.12.2022 11:14 Ответить
Такий намет на промі по максимуму 120 тис грн.
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14.12.2022 07:44 Ответить
Там, більшість всього, передана як гуманітарна допомога, 17 к, то лише вартість установки 😀
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14.12.2022 07:55 Ответить
Наш пункт вже закрився
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14.12.2022 08:39 Ответить
 
 