Минимальная стоимость одного укомплектованного Пункта несокрушимости - 17 тыс. евро, - МВД

В Министерстве внутренних дел сообщили, что минимальная стоимость одного укомплектованного Пункта несокрушимости составляет 17 тысяч евро.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время встречи с послами стран "Большой семерки", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам Монастырского, всего в Украине функционирует более 4 тысяч Пунктов несокрушимости. Самой большой популярностью среди людей пользуются мобильные пункты, которые посещают около 90% граждан.

"Без преувеличения, пункты ГСЧС являются основой всех Пунктов несокрушимости в стране, которых уже более тысячи единиц на данный момент. Всего в пунктах получили помощь полмиллиона граждан, из них в Пунктах несокрушимости ГСЧС - 239 тысяч, куда в среднем за сутки обращаются за помощью свыше 6000. Также 900 аналогичных пунктов работает на базе полицейских отделений и управлений.

Впрочем, существует потребность в развертывании дополнительных Пунктов несокрушимости в количестве 1500 единиц, но минимальная стоимость одного укомплектованного пункта 17 тысяч евро, поэтому рассчитываем на поддержку наших партнеров", - рассказал глава МВД.

Читайте также: Неготовность пунктов обогрева объясняется отсутствием коммуникации центральной власти с местной и спешкой с пиаром, - УП