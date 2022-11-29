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Новости Война
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Неготовность пунктов обогрева объясняется отсутствием коммуникации центральной власти с местной и спешкой с пиаром, - УП

пункт,незламності

Проблемы с пунктами обогрева возникли из-за плохой коммуникации центральной власти с регионами. Указание об обустройстве именно "пунктов несгибаемости" местные власти получили от Офиса Президента только за пол недели – неделю до блекаута 23 ноября, хотя идея обсуждалась на Банковой с октября. К тому же ряд мэров крупных городов отмечают, что их не приглашали на совещания в ОП по этому вопросу.

Об этом говорится в статье "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

"Официально решение о "пунктах несокрушимости" принял Кабмин. И оно, по словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, имеет гриф "секретно". Де-факто, как рассказывают в местной и областной власти, идея пришла из Офиса Президента. Работать над шелтерами на случай блекаутов начали еще во второй половине октября. Сначала это были пункты обогрева, которые разворачивали и до полномасштабной войны, просто в меньшем количестве. Собеседник "УП" в руководстве одной из областных администраций и мэр одного из крупных городов вспоминают, что указание именно по "пунктам несокрушимости" из ОП пришло ориентировочно за полнедели – неделю до блекаута 23 ноября. Ее "спустили" в регионы из-за руководителей областных администраций, которые входят в президентскую вертикаль", – пишут авторы публикации.

В ОП утверждают, что в специальных селекторных совещаниях принимали участие главы обладминистраций и большинство мэров областных центров. В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что он был на таких совещаниях уже после объявления об открытии "пунктов несокрушимости", в конце ноября. А мэр другого крупного города отметил, что ни его самого, ни его профильных заместителей на совещания Банковой не звали, пишет "Украинская правда".

Обустройством пунктов должны были заниматься непосредственно регионы, хотя в ОП эти места называют "организованными областными властями", которая входит в президентскую вертикаль.

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В одной из областных мэрий "УП" сказали, что получили от Банковой методичку по обустройству "пунктов несокрушимости" только после обеда пятницы 25 ноября. То есть через два дня после публичного объявления об их открытии. Также опрошенные чиновники рассказывают, что самостоятельно им приходилось искать, например, "Старлинки", чтобы обеспечить население бесперебойным интернетом.

"На Банковой могли бы проконтролировать процесс еще до публичных скандалов. Но проверки начались уже во время работы "пунктов несокрушимости", – говорится в статье.

местное самоуправление (262) Офис Президента (1803) пункт несокрушимости (29)


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Топ комментарии
+23
Проголосовали за клована в 2019 году и вместо нормального президента и мира в Украине получили пункты незламности 🤣🤣🤣
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29.11.2022 16:21 Ответить
+14
Коли вибираєш кгбшника - будеспеоперація вічна, а коли артиста - вічний піар. Нажаль економіста чи математика у нас не виберуть - нудно
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29.11.2022 16:27 Ответить
+14
Зелене лайно може тільки красти і піаритися...
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29.11.2022 16:33 Ответить
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Проголосовали за клована в 2019 году и вместо нормального президента и мира в Украине получили пункты незламности 🤣🤣🤣
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29.11.2022 16:21 Ответить
я розумію термін "пункт обігріву" як у нас було - на маршруті руху прикордонних нарядів є місце, де, очевидно, можна перепочити і зігрітися. але ти знаєш, що ти виходиш з нього і йдеш в інше тепле місце. а тут? типу для якихось рептилій - набираєш температуру, йдеш до себе додому, де поступово охолоджуєшся?.. і так всю зиму?
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29.11.2022 16:24 Ответить
можно тупо поселиться и жить там, просто нужно быть наглее чем другие
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29.11.2022 16:31 Ответить
мені от теж здається, що там поступово утвориться такий собі "клюб", з блекджеком і пивом.
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29.11.2022 16:36 Ответить
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29.11.2022 16:54 Ответить
а гроші з бюджету вже списані)
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29.11.2022 16:26 Ответить
Так. Зазначено, що ще в жовтні, коли тимошонку козліли за зворованьій в ЗСУ джип.
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29.11.2022 16:31 Ответить
Блін, ви можете не заважати...пистити гроші (шушики)...воно вам треба ото?
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29.11.2022 16:48 Ответить
Сегодня видел еще одну трактовку «пункта незламності» - пункт несокрушимости. И это про пункт обогрева с генератором и горячим чаем с картонными стаканчиками.
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29.11.2022 16:27 Ответить
Дурню,з буквенним набором.Слово "незламність"-це продовження подвигу українського народу.І народ не боїться ні ракет,ні відсутності світла,отоплення в квартирах.І ніякому кацапу не нагнути українця.А назва пункту-не суть.Суть-це наша незламність,що підтвердив Харьків,Херсон,Маріуполь...А тебе коробить паперовий стаканчик?
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29.11.2022 16:58 Ответить
Нет, недалекий. меня коробит от того, что вещи называют не тем, чем они являются на самом деле. Тебе же не придет в голову назвать канализационный люк люком несокрушимости? Или придет? Картонный стакан с чаем не имеет отношения к несокрушимости, так же как и генератор с палаткой. Это просто чай, стакан, палатка и генератор, которые предназначены для обогрева и зарядки телефонов, планшетов и т.д. Там же можно послать письмо по электронной почте или почитать новости по телевизору. Видимо почту тоже нужно назвать почтой несокрушимости, а телевизор - телевизором стойкости.
Все это признаки идиотизма властей, которые пытаются пиариться там, где делать этого совершенно не нужно. И не более. И это раздражает, откровенно говоря.
ПЫСЫ: несокрушимость и стойкость - это другое. Имеет смысл запомнить это и не повторять как глупый попугай за не очень порядочными людьми.
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29.11.2022 17:13 Ответить
Що і за ким повторено?Не будь балаболом.Іншому може соромно заходити в пункти обігріву,ще подумають,що бомж чи п*яниця.А ось пункт з гучною назвою незламність-якось і веселіше,і мобілізує,і не дає опуститися і духу і рукам...
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29.11.2022 17:22 Ответить
Так, веселіше і мобілізує. Особливо, якщо на дверях цього пункту об"ява, як це є нині на багатьох з них: "Світла та інтернету нема"...
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29.11.2022 18:21 Ответить
Коли вибираєш кгбшника - будеспеоперація вічна, а коли артиста - вічний піар. Нажаль економіста чи математика у нас не виберуть - нудно
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29.11.2022 16:27 Ответить
Михайло,скажу тобі більше-ніхто і ніколи навіть яку не яку Нобелівську премію математику не дає і не дасть...
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29.11.2022 17:00 Ответить
А ти, Вася, голова Комітету з вручення
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29.11.2022 19:32 Ответить
Віго,а я думав ти розумніший.Чи хоча б з більшим кругозором...
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30.11.2022 12:32 Ответить
так і є, тому мені і не зрозуміло, звідки така впевненість?
Я хоч і не математик, а фізик, але за колег таки переживаю...
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30.11.2022 12:42 Ответить
Як казав Остап Бэндэр,"вам,Виго,любимому сыну лейтенанта Шмидта,отвечу...".Коханцем жінки Нобеля-був саме математик,тому в своєму заповіті Нобель заборонив видавати премію математикам,які б досягнення в науці не були досягнуті.Розвивайтесь....
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30.11.2022 20:54 Ответить
Опять бабки стырили? Может хватит?
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29.11.2022 16:28 Ответить
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29.11.2022 16:28 Ответить
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29.11.2022 16:31 Ответить
Зелене лайно може тільки красти і піаритися...
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29.11.2022 16:33 Ответить
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29.11.2022 16:34 Ответить
А піаритись на "пунктах незламності" будуть Зєля, лєдя та Арахамія.

Президент Володимир Зеленський відвідав у місті Вишгород Київської області "пункти незламності".
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29.11.2022 16:42 Ответить
Схоже так само влада готувалась до повномаштабного вторгнення кацапів!
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29.11.2022 16:51 Ответить
Нарід до цієї пори не зрозумів,що пункти обігріву, які ОПа назвала рунктами незламності їм і даром не потрібний, їм потрібний відос і піар. Ось все, що потрібно знати рол нпшу владу.
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29.11.2022 17:03 Ответить
Найкраще пункти облаштувати в ''замках'' ''еліти'': там всім будуть запезпечені люди
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29.11.2022 17:12 Ответить
Пункти обігріву? Це означає що влада спрямовує населення покидатидомівки і надіятися на якісь там пункти обігріву, які стануть КОНЦЕНТАТОРАМИ всяких заразних хвороб, блох і т.п. Тому стануть потрібні палатки для лікування.. Це не означає що їх організовувати не потрібно. Однак населення живе сім'ями, родинами, х добрими сусідами і має рятуватися виживати в свої квартирах, будинках... Генератори, безперебійники живлення котлової механізації і контролю, акумулятори, світильники автономні і т.п. з найнеобхіднішого для виживання населення, включаючи світильники на "керосіні" і керогази..., - хто пам'ятає з молодих ЩО ТО таке керогаз, - і все таке ж на зрідженому газі,... щоб їсти приготовити навіть свічки для цвинтарів, які б могли знайти інше застосування для живих... стали недоступні по ціні, навіть, якщо перейдуть з розряду дефіцитних. "Бізнес" наш злодійський знає як робити бізнес - як мирно грабувати населення, навчився в партії&правИтельства...

Як тому Путіну везе - всі йому помагають... заморожувати міста і села.

А тут ще банкомати готівку перестали видавати...

А де ж партія&правИтельство...

Можливо налагодити, видавати в кредит такі речі ДЛЯ ВИЖИВАННЯ, для переходу на стан військового часу, цінову політику забезпечити, а не спекулятивну , відкрити кордони для речей першої необхідності...

А дрова? Ніби заборонили вивозити...?

На глибинній мові, то може означати зовсім навпаки - це я про дрова, які заборонили
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29.11.2022 17:27 Ответить
Як же ці зелені потвори та мародери заї..ли народ!
Робіть тихо свою справу, тварюки! Боневтік без дози відосика жодного дня прожити не може.

Суки до війни не готувалися, крали на дорогах. Тепер перекинули непросте питання на мерів. Хламідія он збирається інспектувати Київ. Ти, тварино, з Відня прилетів, де з фірташем горілку пив.
Почніть вже працювати, падли!
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29.11.2022 17:55 Ответить
зе чорти, що тут скажеш
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29.11.2022 18:32 Ответить
Невже відоси не гріють?
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29.11.2022 21:20 Ответить
 
 