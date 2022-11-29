Неготовность пунктов обогрева объясняется отсутствием коммуникации центральной власти с местной и спешкой с пиаром, - УП
Проблемы с пунктами обогрева возникли из-за плохой коммуникации центральной власти с регионами. Указание об обустройстве именно "пунктов несгибаемости" местные власти получили от Офиса Президента только за пол недели – неделю до блекаута 23 ноября, хотя идея обсуждалась на Банковой с октября. К тому же ряд мэров крупных городов отмечают, что их не приглашали на совещания в ОП по этому вопросу.
Об этом говорится в статье "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.
"Официально решение о "пунктах несокрушимости" принял Кабмин. И оно, по словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, имеет гриф "секретно". Де-факто, как рассказывают в местной и областной власти, идея пришла из Офиса Президента. Работать над шелтерами на случай блекаутов начали еще во второй половине октября. Сначала это были пункты обогрева, которые разворачивали и до полномасштабной войны, просто в меньшем количестве. Собеседник "УП" в руководстве одной из областных администраций и мэр одного из крупных городов вспоминают, что указание именно по "пунктам несокрушимости" из ОП пришло ориентировочно за полнедели – неделю до блекаута 23 ноября. Ее "спустили" в регионы из-за руководителей областных администраций, которые входят в президентскую вертикаль", – пишут авторы публикации.
В ОП утверждают, что в специальных селекторных совещаниях принимали участие главы обладминистраций и большинство мэров областных центров. В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что он был на таких совещаниях уже после объявления об открытии "пунктов несокрушимости", в конце ноября. А мэр другого крупного города отметил, что ни его самого, ни его профильных заместителей на совещания Банковой не звали, пишет "Украинская правда".
Обустройством пунктов должны были заниматься непосредственно регионы, хотя в ОП эти места называют "организованными областными властями", которая входит в президентскую вертикаль.
В одной из областных мэрий "УП" сказали, что получили от Банковой методичку по обустройству "пунктов несокрушимости" только после обеда пятницы 25 ноября. То есть через два дня после публичного объявления об их открытии. Также опрошенные чиновники рассказывают, что самостоятельно им приходилось искать, например, "Старлинки", чтобы обеспечить население бесперебойным интернетом.
"На Банковой могли бы проконтролировать процесс еще до публичных скандалов. Но проверки начались уже во время работы "пунктов несокрушимости", – говорится в статье.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все это признаки идиотизма властей, которые пытаются пиариться там, где делать этого совершенно не нужно. И не более. И это раздражает, откровенно говоря.
ПЫСЫ: несокрушимость и стойкость - это другое. Имеет смысл запомнить это и не повторять как глупый попугай за не очень порядочными людьми.
Я хоч і не математик, а фізик, але за колег таки переживаю...
Президент Володимир Зеленський відвідав у місті Вишгород Київської області "пункти незламності".
Як тому Путіну везе - всі йому помагають... заморожувати міста і села.
А тут ще банкомати готівку перестали видавати...
А де ж партія&правИтельство...
Можливо налагодити, видавати в кредит такі речі ДЛЯ ВИЖИВАННЯ, для переходу на стан військового часу, цінову політику забезпечити, а не спекулятивну , відкрити кордони для речей першої необхідності...
А дрова? Ніби заборонили вивозити...?
На глибинній мові, то може означати зовсім навпаки - це я про дрова, які заборонили
Робіть тихо свою справу, тварюки! Боневтік без дози відосика жодного дня прожити не може.
Суки до війни не готувалися, крали на дорогах. Тепер перекинули непросте питання на мерів. Хламідія он збирається інспектувати Київ. Ти, тварино, з Відня прилетів, де з фірташем горілку пив.
Почніть вже працювати, падли!