Бой украинских пехотинцев с российскими оккупантами. ВИДЕО

Украинские воины опубликовали фрагмент сражения с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано два отрывка: на первом – бойцы ведут бой в перелеске, на втором – прикрываясь за броней БМП.

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