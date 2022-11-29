Бой украинских пехотинцев с российскими оккупантами. ВИДЕО
Украинские воины опубликовали фрагмент сражения с российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано два отрывка: на первом – бойцы ведут бой в перелеске, на втором – прикрываясь за броней БМП.
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+16 Чайка Київ
показать весь комментарий29.11.2022 14:45 Ответить Ссылка
+11 MausMike
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+5 Орест Гарай
показать весь комментарий29.11.2022 14:34 Ответить Ссылка
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Явно,треба вас відправити на нуль і будемо
чекати від вас відео....
А танк,схоже,підбитий...
він там давно стоїть...
PS: Там і слідів гусіні на сніжку за БМП немає. І люки відкриті - явно кинута.
цей музон потрібно накладати на виступи офіційних крадунів.