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Новости Видео Война
25 230 19

Бой украинских пехотинцев с российскими оккупантами. ВИДЕО

Украинские воины опубликовали фрагмент сражения с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано два отрывка: на первом – бойцы ведут бой в перелеске, на втором – прикрываясь за броней БМП.

Смотрите: Оккупанты на тележках вывозят с позиций тела ликвидированных чмобиков. ВIДЕО безпілотника

боевые действия (4434)


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Топ комментарии
+16
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.11.2022 14:45 Ответить
+11
Тому що випав сніг, а башта - то у деяких коментаторів розвернута в іншу сторону.
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29.11.2022 14:20 Ответить
+5
Вірогідно, кинута/підбита. Судячи з відсутності знаків (наші малюють полосу чи хрест білим) - це пэдорашинська БМП.

PS: Там і слідів гусіні на сніжку за БМП немає. І люки відкриті - явно кинута.
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29.11.2022 14:34 Ответить
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А чо у машины снег на броне и башня в обратную сторону?
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29.11.2022 14:14 Ответить
Тому що випав сніг, а башта - то у деяких коментаторів розвернута в іншу сторону.
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29.11.2022 14:20 Ответить
Дякую, за змістовну відповідь
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29.11.2022 14:26 Ответить
Помітила,у вас завжди каверзні запитання..
Явно,треба вас відправити на нуль і будемо
чекати від вас відео....
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29.11.2022 19:44 Ответить
О, Вы следите за моим творчеством? Приятно. Просто от меня в тылу больше пользы. А каверзные вопросы - это, так сказать, особенности профессии
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29.11.2022 19:50 Ответить
Ви схожі на зануду...не ображайтесь...
А танк,схоже,підбитий...
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29.11.2022 20:05 Ответить
Это тоже особенности. Занудность в нашем деле только в помощь
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29.11.2022 20:08 Ответить
Доречі,на танку лежить нетронутий сніг...
він там давно стоїть...
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29.11.2022 21:15 Ответить
Я догадался
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29.11.2022 21:17 Ответить
Навіщо балакати з гандоном, який за 8 років ВІЙНИ й 30 років Незалежності не має бажання вивчити Мову, бо іму урюцкій ізік радной? Най собі хрукає само до себе.
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29.11.2022 22:50 Ответить
Тили прикриває.
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29.11.2022 14:28 Ответить
Вірогідно, кинута/підбита. Судячи з відсутності знаків (наші малюють полосу чи хрест білим) - це пэдорашинська БМП.

PS: Там і слідів гусіні на сніжку за БМП немає. І люки відкриті - явно кинута.
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29.11.2022 14:34 Ответить
у спам, чокалка руська
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29.11.2022 14:36 Ответить
куй через плечО .
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29.11.2022 15:16 Ответить
поїдь і поверни башню в потрібну сторону - покажи як важі можуть воювати, бо диван то м"яке місце дря цього !
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29.11.2022 14:39 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.11.2022 14:45 Ответить
Насправді ця дебільна музика тут недоречна...
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29.11.2022 15:21 Ответить
Так, коли це не нарізка, а вирізка - краще з оригіналом, але... "маємо те що маємо"...
цей музон потрібно накладати на виступи офіційних крадунів.
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29.11.2022 15:57 Ответить
Бійці безстрашні.....молимось за кожного в вас,чекаємо додому.....ми,мами,ночами не спимо....
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29.11.2022 19:47 Ответить
 
 