Оккупанты на тележках вывозят с позиций тела ликвидированных чмобиков. ВIДЕО безпілотника

Украинский беспилотник зафиксировал процесс эвакуации с позиции тел мертвых оккупантов живыми оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, убитых россиян вывозят обычными тележками. На опубликованном видео зафиксировано по меньшей мере три эвакуационных рейса. Автор публикации утверждает, что видеозапись сделана на Донбассе, а убитые – это российские чмобики.

