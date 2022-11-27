РУС
Оккупанты на тележках вывозят с позиций тела ликвидированных чмобиков. ВIДЕО безпілотника

Украинский беспилотник зафиксировал процесс эвакуации с позиции тел мертвых оккупантов живыми оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, убитых россиян вывозят обычными тележками. На опубликованном видео зафиксировано по меньшей мере три эвакуационных рейса. Автор публикации утверждает, что видеозапись сделана на Донбассе, а убитые – это российские чмобики.

Смотрите также: Оккупант застрелился в окопе. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

уничтожение (7996) Донбасс (26966) боевые действия (4922)
Топ комментарии
+59
27.11.2022 17:03 Ответить
+37
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
27.11.2022 16:49 Ответить
+35
...а возика вкрали, тварюки
27.11.2022 16:37 Ответить
Лапатная тройка в стєпях Украіни...
27.11.2022 16:33 Ответить
Это вторая армия нищих пидоров Я ниче не перепутал
27.11.2022 16:57 Ответить
"процес евакуації з позиції тіл мертвих окупантів живими окупантами"-- як з мультфільму "Острів скарбів", коли "...живі будуть заздрити мертвим".
27.11.2022 16:57 Ответить
Замаринували до шашлика
27.11.2022 16:35 Ответить
НедоБитий кацап везе вбитого кацапа
27.11.2022 16:35 Ответить
27.11.2022 17:03 Ответить
...а возика вкрали, тварюки
27.11.2022 16:37 Ответить
Буча коли була окупована - в мене теж друга в світі россіянська фашистська армія спіздила возика
28.11.2022 03:38 Ответить
А тот что в конце полез к своему ваньке потрахаться перед смертью
27.11.2022 16:39 Ответить
Схоже що кишені почистив... Той що здох ще деякий час буде горілку купувати на свою картку
27.11.2022 18:12 Ответить
Ну и после секса взять что нибудь на память-часы,золотые зубные коронки.
27.11.2022 20:13 Ответить
кино "Тупой и ещё тупее. На рот победитель в степях Украины"
27.11.2022 16:40 Ответить
вот пуля пролетела и ага
27.11.2022 16:43 Ответить
Пидо.асы )
27.11.2022 16:43 Ответить
Покажіть олєнєводу, він дасть наказ перевезти орків до Криму, щоб зберегти їм життя. Потвори!
27.11.2022 16:44 Ответить
*Умирать на войне русские научились хорошо, жаль что не научились так же хорошо жить" В. Пикуль.
27.11.2022 16:46 Ответить
псы барбосы и их необычные кроссы ))
27.11.2022 16:47 Ответить
Этим "повезло", что их забрали, а не оставили гинить (и смердить на всю округу), хотя кто знает для чего их забрали, может и на "шашлык" (из бывших сослуживцев), не чему уже не удивлюсь!
27.11.2022 16:48 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
27.11.2022 16:49 Ответить
А у мене є ненависть !!!
27.11.2022 20:28 Ответить
гидливість це вища форма ненависті, так що все нормально
27.11.2022 21:54 Ответить
Потрібно дивитись, щоб вони тими возиками не завозили та не мінували територію, бо буде так чк з ДАПом.
27.11.2022 16:52 Ответить
А почему музыка такая невесёлая?
27.11.2022 17:01 Ответить
Зато сюжет душевный))
27.11.2022 17:22 Ответить
В касабів навіть полутокі сі скінчили?
27.11.2022 17:08 Ответить
Ох уж эти касабы, везде валяються, дома пьяные, а здесь дохлые...
27.11.2022 17:13 Ответить
Энио Мориконе как раз для этого писАл ...
27.11.2022 17:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LbNPWuuCLJo https://www.youtube.com/watch?v=LbNPWuuCLJo

Ця озвучка більше в тему підійде
27.11.2022 17:23 Ответить
Виглядає так, що допомагає родичам білу "ладу" отримати.
27.11.2022 17:26 Ответить
пельменев напекут с варениками
27.11.2022 17:33 Ответить
Лайфхак для кацапов - связываете трупаки верёвкой, цепляете к БТРу и полный газ !
Так быстрее и легче....
27.11.2022 17:38 Ответить
За лаштунками москальської польової кухні.
27.11.2022 17:39 Ответить
Пусть,хоть в рюкзаках выносят - лишь бы регулярно и много
27.11.2022 17:49 Ответить
Нагадує фільм "Django" 1966 року, як він тягне за собою труну.
27.11.2022 18:11 Ответить
щоб вас гниди так катали кожного дня і до вечора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27.11.2022 18:14 Ответить
Щось знайоме, чи то не при в'їзді до Донецька.
27.11.2022 18:51 Ответить
Майорск наверное 48.397598, 37.966853, дорога на Торецк
27.11.2022 21:48 Ответить
Так Майорськ як і Торецьк наші.
27.11.2022 22:13 Ответить
Не хочет картинку загружать, посмотри тут https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=f69bbd987e20090278fa411c558a0b81
27.11.2022 22:33 Ответить
Пусть они и кацапы, но зря смеётесь. Они не бросили трупы, а вывозят. Вы думаете легко тянуть , а если нет носилок ??? Смеются лишь те, кто не воевал. И приходилось даже в спальниках выносить.
27.11.2022 19:09 Ответить
Труп ворога завжди добре пахне
27.11.2022 19:46 Ответить
Сльози заважають залишити відповідь на ваш коммент ...
27.11.2022 22:04 Ответить
Таскать вам, не перетаскать!
27.11.2022 19:21 Ответить
Жмуровоз. В добрый путь
27.11.2022 19:56 Ответить
.
27.11.2022 20:40 Ответить
verjovka v pomošč, tak skatj...
27.11.2022 23:56 Ответить
Десять раз пересмотрел этот ролик, и что вы думаете? Пойду покурю и еще пяток раз понаблюдаю.
27.11.2022 20:50 Ответить
Так полно таких видео с хероями русского мира.
27.11.2022 21:31 Ответить
красіво собі нарили могили..кожен в індивідуальній
27.11.2022 21:43 Ответить
Чудовий саундтрек.
27.11.2022 21:52 Ответить
Чудовий.

А було б ще краще на подібні відео саундтрек Ніла Янга з фільму Джима Джармуша «Мрець». То взагалі психоделічний музичний шедевр.
27.11.2022 22:46 Ответить
Згоден. Було б також непогано.
28.11.2022 09:05 Ответить
Новина так собі. Так по обидві сторони.

https://news.obozrevatel.com/ukr/tv/natsgvardijtsi-pid-obstrilom-evakuyuyut-poranenogo-pobratima-na-bahmutskomu-napryamku.htm?_ga=2.78299472.590974175.1669549655-1109529732.1622643199&_gl=1*lc9afy*_ga*MTEwOTUyOTczMi4xNjIyNjQzMTk5*_ga_JBX3X27G7H*MTY2OTU3OTkwMS4zMTkuMS4xNjY5NTgwMDQ5LjM5LjAuMA..
27.11.2022 22:16 Ответить
Угу, для москалів це нетипово, вивозять загиблих аби доказати смерть, наші так завжди роблять.
27.11.2022 22:19 Ответить
так вони ті тіла можуть вивезти в крематорій
28.11.2022 03:41 Ответить
...навпаки, щоб приховати втрати
28.11.2022 03:43 Ответить
27.11.2022 22:28 Ответить
Чмобіки їдуть возиками у вічне життя, а Жуйло постраждає за всю расссєюшку в бункері.
27.11.2022 23:05 Ответить
Є відео де наші свого пораненого теж на тачці везуть. І теж під міст. Дуже схожа локація.
28.11.2022 16:45 Ответить
Да наши тоже, тащили раненных на телеге через тот же ЖД-мост, в сторону г.Торецка, но это еще до того как наши отуступили от "КПВВ «Майорск»" https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9A%D0%9F%D0%92%D0%92+%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%C2%BB/@48.3961551,37.96577,15.82z/data=!4m5!3m4!1s0x40dfd8f4abc79a29:0x5b38ec190990171e!8m2!3d48.3976263!4d37.974158?hl=ru 48.397635852166566, 37.96691983941224
теперь касабы тащат своих на телегах, только в сторону г.Горловки
https://twitter.com/i/status/1596842145754730496
29.11.2022 15:07 Ответить
закапывают у нас, чтобы потом можно было заявить права на "відвідування могили загиблого родича" і хоч таким чином попасть в Украину
28.11.2022 23:26 Ответить
 
 