Оккупанты на тележках вывозят с позиций тела ликвидированных чмобиков. ВIДЕО безпілотника
Украинский беспилотник зафиксировал процесс эвакуации с позиции тел мертвых оккупантов живыми оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, убитых россиян вывозят обычными тележками. На опубликованном видео зафиксировано по меньшей мере три эвакуационных рейса. Автор публикации утверждает, что видеозапись сделана на Донбассе, а убитые – это российские чмобики.
Топ комментарии
+59 Олександр Дніпро
показать весь комментарий27.11.2022 17:03 Ответить Ссылка
+37 Vasyl A_Vinn
показать весь комментарий27.11.2022 16:49 Ответить Ссылка
+35 vsbu vsbu
показать весь комментарий27.11.2022 16:37 Ответить Ссылка
Ця озвучка більше в тему підійде
Так быстрее и легче....
А було б ще краще на подібні відео саундтрек Ніла Янга з фільму Джима Джармуша «Мрець». То взагалі психоделічний музичний шедевр.
https://news.obozrevatel.com/ukr/tv/natsgvardijtsi-pid-obstrilom-evakuyuyut-poranenogo-pobratima-na-bahmutskomu-napryamku.htm?_ga=2.78299472.590974175.1669549655-1109529732.1622643199&_gl=1*lc9afy*_ga*MTEwOTUyOTczMi4xNjIyNjQzMTk5*_ga_JBX3X27G7H*MTY2OTU3OTkwMS4zMTkuMS4xNjY5NTgwMDQ5LjM5LjAuMA..
теперь касабы тащат своих на телегах, только в сторону г.Горловки
https://twitter.com/i/status/1596842145754730496