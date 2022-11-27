УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7376 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
38 044 63

Окупанти на возиках вивозять з позицій тіла ліквідованих чмобіків. ВIДЕО безпілотника

Український безпілотник зафіксував процес евакуації з позиції тіл мертвих окупантів живими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вбитих росіян вивозять звичайними возиками. На опублікованому відео зафіксовано щонайменше три евакуаційні рейси. Автор публікації стверджує, що відеозапис зроблений на Донбасі, а вбиті - це російські чмобіки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант застрелився в окопі. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

знищення (8318) Донбас (22366) бойові дії (4684)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+59
показати весь коментар
27.11.2022 17:03 Відповісти
+37
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
показати весь коментар
27.11.2022 16:49 Відповісти
+35
...а возика вкрали, тварюки
показати весь коментар
27.11.2022 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лапатная тройка в стєпях Украіни...
показати весь коментар
27.11.2022 16:33 Відповісти
Это вторая армия нищих пидоров Я ниче не перепутал
показати весь коментар
27.11.2022 16:57 Відповісти
"процес евакуації з позиції тіл мертвих окупантів живими окупантами"-- як з мультфільму "Острів скарбів", коли "...живі будуть заздрити мертвим".
показати весь коментар
27.11.2022 16:57 Відповісти
Замаринували до шашлика
показати весь коментар
27.11.2022 16:35 Відповісти
НедоБитий кацап везе вбитого кацапа
показати весь коментар
27.11.2022 16:35 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 17:03 Відповісти
...а возика вкрали, тварюки
показати весь коментар
27.11.2022 16:37 Відповісти
Буча коли була окупована - в мене теж друга в світі россіянська фашистська армія спіздила возика
показати весь коментар
28.11.2022 03:38 Відповісти
А тот что в конце полез к своему ваньке потрахаться перед смертью
показати весь коментар
27.11.2022 16:39 Відповісти
Схоже що кишені почистив... Той що здох ще деякий час буде горілку купувати на свою картку
показати весь коментар
27.11.2022 18:12 Відповісти
Ну и после секса взять что нибудь на память-часы,золотые зубные коронки.
показати весь коментар
27.11.2022 20:13 Відповісти
кино "Тупой и ещё тупее. На рот победитель в степях Украины"
показати весь коментар
27.11.2022 16:40 Відповісти
вот пуля пролетела и ага
показати весь коментар
27.11.2022 16:43 Відповісти
Пидо.асы )
показати весь коментар
27.11.2022 16:43 Відповісти
Покажіть олєнєводу, він дасть наказ перевезти орків до Криму, щоб зберегти їм життя. Потвори!
показати весь коментар
27.11.2022 16:44 Відповісти
*Умирать на войне русские научились хорошо, жаль что не научились так же хорошо жить" В. Пикуль.
показати весь коментар
27.11.2022 16:46 Відповісти
псы барбосы и их необычные кроссы ))
показати весь коментар
27.11.2022 16:47 Відповісти
Этим "повезло", что их забрали, а не оставили гинить (и смердить на всю округу), хотя кто знает для чего их забрали, может и на "шашлык" (из бывших сослуживцев), не чему уже не удивлюсь!
показати весь коментар
27.11.2022 16:48 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
показати весь коментар
27.11.2022 16:49 Відповісти
А у мене є ненависть !!!
показати весь коментар
27.11.2022 20:28 Відповісти
гидливість це вища форма ненависті, так що все нормально
показати весь коментар
27.11.2022 21:54 Відповісти
Потрібно дивитись, щоб вони тими возиками не завозили та не мінували територію, бо буде так чк з ДАПом.
показати весь коментар
27.11.2022 16:52 Відповісти
А почему музыка такая невесёлая?
показати весь коментар
27.11.2022 17:01 Відповісти
Зато сюжет душевный))
показати весь коментар
27.11.2022 17:22 Відповісти
В касабів навіть полутокі сі скінчили?
показати весь коментар
27.11.2022 17:08 Відповісти
Ох уж эти касабы, везде валяються, дома пьяные, а здесь дохлые...
показати весь коментар
27.11.2022 17:13 Відповісти
Энио Мориконе как раз для этого писАл ...
показати весь коментар
27.11.2022 17:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LbNPWuuCLJo https://www.youtube.com/watch?v=LbNPWuuCLJo

Ця озвучка більше в тему підійде
показати весь коментар
27.11.2022 17:23 Відповісти
Виглядає так, що допомагає родичам білу "ладу" отримати.
показати весь коментар
27.11.2022 17:26 Відповісти
пельменев напекут с варениками
показати весь коментар
27.11.2022 17:33 Відповісти
Лайфхак для кацапов - связываете трупаки верёвкой, цепляете к БТРу и полный газ !
Так быстрее и легче....
показати весь коментар
27.11.2022 17:38 Відповісти
За лаштунками москальської польової кухні.
показати весь коментар
27.11.2022 17:39 Відповісти
Пусть,хоть в рюкзаках выносят - лишь бы регулярно и много
показати весь коментар
27.11.2022 17:49 Відповісти
Нагадує фільм "Django" 1966 року, як він тягне за собою труну.
показати весь коментар
27.11.2022 18:11 Відповісти
щоб вас гниди так катали кожного дня і до вечора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
27.11.2022 18:14 Відповісти
Щось знайоме, чи то не при в'їзді до Донецька.
показати весь коментар
27.11.2022 18:51 Відповісти
Майорск наверное 48.397598, 37.966853, дорога на Торецк
показати весь коментар
27.11.2022 21:48 Відповісти
Так Майорськ як і Торецьк наші.
показати весь коментар
27.11.2022 22:13 Відповісти
Не хочет картинку загружать, посмотри тут https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=f69bbd987e20090278fa411c558a0b81
показати весь коментар
27.11.2022 22:33 Відповісти
Пусть они и кацапы, но зря смеётесь. Они не бросили трупы, а вывозят. Вы думаете легко тянуть , а если нет носилок ??? Смеются лишь те, кто не воевал. И приходилось даже в спальниках выносить.
показати весь коментар
27.11.2022 19:09 Відповісти
Труп ворога завжди добре пахне
показати весь коментар
27.11.2022 19:46 Відповісти
Сльози заважають залишити відповідь на ваш коммент ...
показати весь коментар
27.11.2022 22:04 Відповісти
Таскать вам, не перетаскать!
показати весь коментар
27.11.2022 19:21 Відповісти
Жмуровоз. В добрый путь
показати весь коментар
27.11.2022 19:56 Відповісти
.
показати весь коментар
27.11.2022 20:40 Відповісти
verjovka v pomošč, tak skatj...
показати весь коментар
27.11.2022 23:56 Відповісти
Десять раз пересмотрел этот ролик, и что вы думаете? Пойду покурю и еще пяток раз понаблюдаю.
показати весь коментар
27.11.2022 20:50 Відповісти
Так полно таких видео с хероями русского мира.
показати весь коментар
27.11.2022 21:31 Відповісти
красіво собі нарили могили..кожен в індивідуальній
показати весь коментар
27.11.2022 21:43 Відповісти
Чудовий саундтрек.
показати весь коментар
27.11.2022 21:52 Відповісти
Чудовий.

А було б ще краще на подібні відео саундтрек Ніла Янга з фільму Джима Джармуша «Мрець». То взагалі психоделічний музичний шедевр.
показати весь коментар
27.11.2022 22:46 Відповісти
Згоден. Було б також непогано.
показати весь коментар
28.11.2022 09:05 Відповісти
Новина так собі. Так по обидві сторони.

https://news.obozrevatel.com/ukr/tv/natsgvardijtsi-pid-obstrilom-evakuyuyut-poranenogo-pobratima-na-bahmutskomu-napryamku.htm?_ga=2.78299472.590974175.1669549655-1109529732.1622643199&_gl=1*lc9afy*_ga*MTEwOTUyOTczMi4xNjIyNjQzMTk5*_ga_JBX3X27G7H*MTY2OTU3OTkwMS4zMTkuMS4xNjY5NTgwMDQ5LjM5LjAuMA..
показати весь коментар
27.11.2022 22:16 Відповісти
Угу, для москалів це нетипово, вивозять загиблих аби доказати смерть, наші так завжди роблять.
показати весь коментар
27.11.2022 22:19 Відповісти
так вони ті тіла можуть вивезти в крематорій
показати весь коментар
28.11.2022 03:41 Відповісти
...навпаки, щоб приховати втрати
показати весь коментар
28.11.2022 03:43 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 22:28 Відповісти
Чмобіки їдуть возиками у вічне життя, а Жуйло постраждає за всю расссєюшку в бункері.
показати весь коментар
27.11.2022 23:05 Відповісти
Є відео де наші свого пораненого теж на тачці везуть. І теж під міст. Дуже схожа локація.
показати весь коментар
28.11.2022 16:45 Відповісти
Да наши тоже, тащили раненных на телеге через тот же ЖД-мост, в сторону г.Торецка, но это еще до того как наши отуступили от "КПВВ «Майорск»" https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9A%D0%9F%D0%92%D0%92+%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%C2%BB/@48.3961551,37.96577,15.82z/data=!4m5!3m4!1s0x40dfd8f4abc79a29:0x5b38ec190990171e!8m2!3d48.3976263!4d37.974158?hl=ru 48.397635852166566, 37.96691983941224
теперь касабы тащат своих на телегах, только в сторону г.Горловки
https://twitter.com/i/status/1596842145754730496
показати весь коментар
29.11.2022 15:07 Відповісти
закапывают у нас, чтобы потом можно было заявить права на "відвідування могили загиблого родича" і хоч таким чином попасть в Украину
показати весь коментар
28.11.2022 23:26 Відповісти
 
 