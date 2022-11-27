Окупанти на возиках вивозять з позицій тіла ліквідованих чмобіків. ВIДЕО безпілотника
Український безпілотник зафіксував процес евакуації з позиції тіл мертвих окупантів живими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вбитих росіян вивозять звичайними возиками. На опублікованому відео зафіксовано щонайменше три евакуаційні рейси. Автор публікації стверджує, що відеозапис зроблений на Донбасі, а вбиті - це російські чмобіки.
Ця озвучка більше в тему підійде
Так быстрее и легче....
А було б ще краще на подібні відео саундтрек Ніла Янга з фільму Джима Джармуша «Мрець». То взагалі психоделічний музичний шедевр.
https://news.obozrevatel.com/ukr/tv/natsgvardijtsi-pid-obstrilom-evakuyuyut-poranenogo-pobratima-na-bahmutskomu-napryamku.htm?_ga=2.78299472.590974175.1669549655-1109529732.1622643199&_gl=1*lc9afy*_ga*MTEwOTUyOTczMi4xNjIyNjQzMTk5*_ga_JBX3X27G7H*MTY2OTU3OTkwMS4zMTkuMS4xNjY5NTgwMDQ5LjM5LjAuMA..
теперь касабы тащат своих на телегах, только в сторону г.Горловки
https://twitter.com/i/status/1596842145754730496