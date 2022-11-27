Окупанти на возиках вивозять з позицій тіла ліквідованих чмобіків. ВIДЕО безпілотника

Український безпілотник зафіксував процес евакуації з позиції тіл мертвих окупантів живими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вбитих росіян вивозять звичайними возиками. На опублікованому відео зафіксовано щонайменше три евакуаційні рейси. Автор публікації стверджує, що відеозапис зроблений на Донбасі, а вбиті - це російські чмобіки.

