Окупант застрелився в окопі. ВIДЕО безпілотника
Російський окупант застрелився під час бомбардування його позиції українськими бійцями з безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник скоїв самогубство після першого скидання боєприпаса. Ймовірно, він був поранений.
"108 ОГШБ відпрацювала по окупанту. Але свинорус вирішив не чекати на другий ВОГ, а взяв і сам себе випилив з свого нікчемного життя", - пишуть бійці у коментарі до свого відео.
Топ коментарі
+42 Fjall_Raven
показати весь коментар26.11.2022 17:26 Відповісти Посилання
+34 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар26.11.2022 17:23 Відповісти Посилання
+29 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.11.2022 17:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я НА 10000 (!) УВЕРЕН, что он не застрелился, а его завалил беспилотник.
Иначе БЫЛО бы ПОЛНОЕ видео !
Так как это не первое видео, после которого пишут о якобы "самоубийстве" , но НИ ОДНОМ, ничего самоубийственнного снято не было... А была "склейка"кадров...
СОВПАДЕНИЕ ?!
випиливсязастрелився, це би зробив іспанськомовний солдат НАТО по імені Карлос
Кстати, кацап мог бы стрелять по коптеру, но вместо боя до последнего, сцыкливо по обосраному самовыпилился.
Раз нет видео как он застрелился, на основании чего ты об этом утверждаешь ?!
Интересно получается... То показывают процессы умерщвления.... А сейчас , что (?) из гуманных целей не показали ?!
Я НА 10000 % (!) УВЕРЕН, что он не застрелился, а его завалил беспилотник.
Иначе БЫЛО бы ПОЛНОЕ видео !
"...бєлиє лади...бєлиє лади..." будуть наспівувати руSSкі самки....
Убили орка. Убили орка
мы ж не звери=)