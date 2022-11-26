Окупант застрелився в окопі. ВIДЕО безпілотника

Російський окупант застрелився під час бомбардування його позиції українськими бійцями з безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник скоїв самогубство після першого скидання боєприпаса. Ймовірно, він був поранений.

"108 ОГШБ відпрацювала по окупанту. Але свинорус вирішив не чекати на другий ВОГ, а взяв і сам себе випилив з свого нікчемного життя", - пишуть бійці у коментарі до свого відео.

