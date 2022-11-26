УКР
61 111 62

Окупант застрелився в окопі. ВIДЕО безпілотника

Російський окупант застрелився під час бомбардування його позиції українськими бійцями з безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник скоїв самогубство після першого скидання боєприпаса. Ймовірно, він був поранений.

"108 ОГШБ відпрацювала по окупанту. Але свинорус вирішив не чекати на другий ВОГ, а взяв і сам себе випилив з свого нікчемного життя", - пишуть бійці у коментарі до свого відео.

Автор: 

Топ коментарі
+42
"если бы он не застрелился сам, его застрелил бы соловьёв" )))))
26.11.2022 17:26 Відповісти
+34
Яке прикре самогубство (ні)
26.11.2022 17:23 Відповісти
+29
Не мог еще в ППД застрелиться?....
26.11.2022 17:23 Відповісти
26.11.2022 17:21 Відповісти
ща прискаче "червоний хрест" чи ще якась зайва організація і почне волате, що це негуманне ставлення до россійських чмобіків - требу було дати йому можливість застрелитися! навіщо підганяли своїми бімбами?
26.11.2022 17:58 Відповісти
есть еще сознательные у кацапов
27.11.2022 07:01 Відповісти
Не мог еще в ППД застрелиться?....
26.11.2022 17:23 Відповісти
Яке прикре самогубство (ні)
26.11.2022 17:23 Відповісти
відсмоктав у калаша )
26.11.2022 17:46 Відповісти
моменту не було!навіщо цей мрнтаж?можливо воно тягнуло автомат до себе та сдохло
26.11.2022 17:23 Відповісти
Не придирайся к отличному флешмобу...
26.11.2022 17:25 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1595826042127654913
26.11.2022 17:57 Відповісти
ПаРашкинцы уже подрочили на этого "хероя"...
26.11.2022 18:08 Відповісти
Учитывая, что на видео НЕТ момента "самострела" !!! А снимать НИКТО НЕ МЕШАЛ !!!!
Я НА 10000 (!) УВЕРЕН, что он не застрелился, а его завалил беспилотник.
Иначе БЫЛО бы ПОЛНОЕ видео !
26.11.2022 18:16 Відповісти
Він намагався цілились а безпілотник, той відлетів, а коли повернувся усе вже так і було. Ляпнули контрольну на випадок що придурювався.
26.11.2022 19:02 Відповісти
СОМНЕВАЮСЬ !!!
Так как это не первое видео, после которого пишут о якобы "самоубийстве" , но НИ ОДНОМ, ничего самоубийственнного снято не было... А была "склейка"кадров...
СОВПАДЕНИЕ ?!
26.11.2022 19:30 Відповісти
А раз НЕТ видео, КАК кацап застрелился (!) - на основании ЧЕГО тогда это утверждение ?!
26.11.2022 19:33 Відповісти
Застрелився! Не порушуй звітність! Може він хотів бути "хорошим русским"
26.11.2022 22:29 Відповісти
Та не - то він імітував самогубство - чим порушив правила ведення війни.
26.11.2022 17:24 Відповісти
Та до балды, шо кацап рыло сделал, там второй , контрольный был, с беспилотника.
26.11.2022 17:34 Відповісти
Так був, але правила порушувати неможна - інакше смерть.
26.11.2022 17:42 Відповісти
в реале, от отдачи, автомат бы валялся куда не рядом ))
26.11.2022 18:01 Відповісти
Иногда кленчит в мертвой хватке, на пол минуты, затем попускает...
26.11.2022 18:38 Відповісти
Тепер це добре хрюззьке.
26.11.2022 17:25 Відповісти
"если бы он не застрелился сам, его застрелил бы соловьёв" )))))
26.11.2022 17:26 Відповісти
Якби він не самовипиливсязастрелився, це би зробив іспанськомовний солдат НАТО по імені Карлос
26.11.2022 20:24 Відповісти
Тепер його його волки з'їдять
26.11.2022 17:35 Відповісти
Да, тепер його з"їдять вовки...а шо?
26.11.2022 17:47 Відповісти
Українські вовки будуть нагодовані
26.11.2022 18:05 Відповісти
Если волки съедят кацапа одним махо, тогда будут не нагодованi, а угодованi. А это ожирение... Ну Вы и - садюга , поиздеваться над беззащитным животным. Где зеленые , чьо молчат?
26.11.2022 18:49 Відповісти
м
26.11.2022 19:01 Відповісти
оце справжня руская рулєтка )))
26.11.2022 17:43 Відповісти
Екой смишльоной кацап!
26.11.2022 17:49 Відповісти
Ні .це кацап-егоїст. Не дав іншим насолодитися його ліквідацією. Цікаво,нахера воно само спало в капонірі на холодній землі? Ото *** стратегія...
26.11.2022 18:16 Відповісти
а за самострєл лада не полагаєця
26.11.2022 17:51 Відповісти
Ну не мразь ли?! Нет чтобы наглядно самовыпилиться. Заставил ВСУ тратить бк для гарантии.
Кстати, кацап мог бы стрелять по коптеру, но вместо боя до последнего, сцыкливо по обосраному самовыпилился.
26.11.2022 17:51 Відповісти
Так армия обосранцев и чмонь по другому и не может, не умеет
26.11.2022 20:26 Відповісти
ше й табєльноє аружіє атдал врагу - роцтвєннікам прідьоца кампєнсіровать
26.11.2022 17:55 Відповісти
26.11.2022 18:02 Відповісти
ПРАВІЛЬНОЄ РЕШЕНІЄ
26.11.2022 18:07 Відповісти
Есть Сомнения, что он застрелился . Ни одна рука не осталась в районе спускового курка...
26.11.2022 18:12 Відповісти
может он штык ножом закололся?
26.11.2022 18:50 Відповісти
А ты умеешь видеть прошлое и будущее ? А может ты и сквозь стены видишь ?
Раз нет видео как он застрелился, на основании чего ты об этом утверждаешь ?!
Интересно получается... То показывают процессы умерщвления.... А сейчас , что (?) из гуманных целей не показали ?!
26.11.2022 19:37 Відповісти
Я умею насаживать тебя на бутылку, чмо лишнехромосомное
26.11.2022 23:06 Відповісти
Смотри сам на неё не присядь ! )))
26.11.2022 23:22 Відповісти
Маладєцццць,- надапафффтарьїть... ітіть яво разітіть 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
26.11.2022 18:12 Відповісти
Учитывая, что на видео НЕТ момента "самострела" !!! А снимать НИКТО НЕ МЕШАЛ !!!!
Я НА 10000 % (!) УВЕРЕН, что он не застрелился, а его завалил беспилотник.
Иначе БЫЛО бы ПОЛНОЕ видео !
26.11.2022 18:17 Відповісти
Це вже другий випадок у Аслана на Твіті 4 дні назад тільки вагнерівець застрелився
26.11.2022 18:36 Відповісти
чого було сюди пертися? могла би, істота, застрелитися вдома, а так 2 ВОГи на нього витратили.
26.11.2022 19:02 Відповісти
кацап дуже мріяв щоб родичі получили ладу.....

"...бєлиє лади...бєлиє лади..." будуть наспівувати руSSкі самки....
26.11.2022 19:22 Відповісти
убили орка-насмерть замочили. А потом он встанет и пойдет играть в лапту
26.11.2022 19:07 Відповісти
Ай я я яй Убили орка
Убили орка. Убили орка
26.11.2022 19:21 Відповісти
Сьогодні прямо свято якесь. Один чотирьох замінусовав, цей сам себе. Не зупиняйтесь, маєте нашу підтримку в такій справі🤣 дохлий кацап це як наче бальзам на душу, антидепресант.
26.11.2022 19:33 Відповісти
удар милосердия.
мы ж не звери=)
26.11.2022 19:57 Відповісти
не принижуйте наш дрон, то його заслуга в смерті того кацапо-фашиста.
26.11.2022 21:21 Відповісти
а мог бы свои загранотряды расстрелять, толку больше
26.11.2022 21:22 Відповісти
Отомстил. Вот вам Укропы!
26.11.2022 22:43 Відповісти
Эй, цензор, на видео нет момента, заголовка, так кто вы?????? хвилиночку!
26.11.2022 23:29 Відповісти
Мальчік в трусіках, бідосько 😢
27.11.2022 00:17 Відповісти
А мальчік-та вирас...
27.11.2022 04:26 Відповісти
Демобілізувався 😆
27.11.2022 04:22 Відповісти
Саундтреком до цієї новини рекомендую https://youtu.be/ROyaonQLXyM?list=RD0YCmjyRtNEc ось цю штуку .
27.11.2022 04:25 Відповісти
Яке прекрасне самогубство)
27.11.2022 15:53 Відповісти
Всем привет.а кто поет?напишите пожалуйста?!
03.12.2022 12:52 Відповісти
 
 