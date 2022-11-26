Оккупант застрелился в окопе. ВИДЕО беспилотника

Российский оккупант застрелился во время бомбежки его позиции украинскими бойцами из беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик совершил самоубийство после первого сброса боеприпаса. Вероятно, он был ранен.

"108 ОГШБ отработала по оккупанту. Но свинорус решил не ждать второй ВОГ, а взял и сам себя выпилил из своей никчемной жизни", - пишут бойцы в комментарии к своему видео.

