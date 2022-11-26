Оккупант застрелился в окопе. ВИДЕО беспилотника
Российский оккупант застрелился во время бомбежки его позиции украинскими бойцами из беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик совершил самоубийство после первого сброса боеприпаса. Вероятно, он был ранен.
"108 ОГШБ отработала по оккупанту. Но свинорус решил не ждать второй ВОГ, а взял и сам себя выпилил из своей никчемной жизни", - пишут бойцы в комментарии к своему видео.
Я НА 10000 (!) УВЕРЕН, что он не застрелился, а его завалил беспилотник.
Иначе БЫЛО бы ПОЛНОЕ видео !
Так как это не первое видео, после которого пишут о якобы "самоубийстве" , но НИ ОДНОМ, ничего самоубийственнного снято не было... А была "склейка"кадров...
СОВПАДЕНИЕ ?!
випиливсязастрелився, це би зробив іспанськомовний солдат НАТО по імені Карлос
Кстати, кацап мог бы стрелять по коптеру, но вместо боя до последнего, сцыкливо по обосраному самовыпилился.
Раз нет видео как он застрелился, на основании чего ты об этом утверждаешь ?!
Интересно получается... То показывают процессы умерщвления.... А сейчас , что (?) из гуманных целей не показали ?!
Я НА 10000 % (!) УВЕРЕН, что он не застрелился, а его завалил беспилотник.
Иначе БЫЛО бы ПОЛНОЕ видео !
"...бєлиє лади...бєлиє лади..." будуть наспівувати руSSкі самки....
Убили орка. Убили орка
мы ж не звери=)