61 111 62

Оккупант застрелился в окопе. ВИДЕО беспилотника

Российский оккупант застрелился во время бомбежки его позиции украинскими бойцами из беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик совершил самоубийство после первого сброса боеприпаса. Вероятно, он был ранен.

"108 ОГШБ отработала по оккупанту. Но свинорус решил не ждать второй ВОГ, а взял и сам себя выпилил из своей никчемной жизни", - пишут бойцы в комментарии к своему видео.

Топ комментарии
+42
"если бы он не застрелился сам, его застрелил бы соловьёв" )))))
26.11.2022 17:26 Ответить
+34
Яке прикре самогубство (ні)
26.11.2022 17:23 Ответить
+29
Не мог еще в ППД застрелиться?....
26.11.2022 17:23 Ответить
26.11.2022 17:21 Ответить
ща прискаче "червоний хрест" чи ще якась зайва організація і почне волате, що це негуманне ставлення до россійських чмобіків - требу було дати йому можливість застрелитися! навіщо підганяли своїми бімбами?
26.11.2022 17:58 Ответить
есть еще сознательные у кацапов
27.11.2022 07:01 Ответить
Не мог еще в ППД застрелиться?....
26.11.2022 17:23 Ответить
Яке прикре самогубство (ні)
26.11.2022 17:23 Ответить
відсмоктав у калаша )
26.11.2022 17:46 Ответить
моменту не було!навіщо цей мрнтаж?можливо воно тягнуло автомат до себе та сдохло
26.11.2022 17:23 Ответить
Не придирайся к отличному флешмобу...
26.11.2022 17:25 Ответить
https://twitter.com/i/status/1595826042127654913
26.11.2022 17:57 Ответить
ПаРашкинцы уже подрочили на этого "хероя"...
26.11.2022 18:08 Ответить
Учитывая, что на видео НЕТ момента "самострела" !!! А снимать НИКТО НЕ МЕШАЛ !!!!
Я НА 10000 (!) УВЕРЕН, что он не застрелился, а его завалил беспилотник.
Иначе БЫЛО бы ПОЛНОЕ видео !
26.11.2022 18:16 Ответить
Він намагався цілились а безпілотник, той відлетів, а коли повернувся усе вже так і було. Ляпнули контрольну на випадок що придурювався.
26.11.2022 19:02 Ответить
СОМНЕВАЮСЬ !!!
Так как это не первое видео, после которого пишут о якобы "самоубийстве" , но НИ ОДНОМ, ничего самоубийственнного снято не было... А была "склейка"кадров...
СОВПАДЕНИЕ ?!
26.11.2022 19:30 Ответить
А раз НЕТ видео, КАК кацап застрелился (!) - на основании ЧЕГО тогда это утверждение ?!
26.11.2022 19:33 Ответить
Застрелився! Не порушуй звітність! Може він хотів бути "хорошим русским"
26.11.2022 22:29 Ответить
Та не - то він імітував самогубство - чим порушив правила ведення війни.
26.11.2022 17:24 Ответить
Та до балды, шо кацап рыло сделал, там второй , контрольный был, с беспилотника.
26.11.2022 17:34 Ответить
Так був, але правила порушувати неможна - інакше смерть.
26.11.2022 17:42 Ответить
в реале, от отдачи, автомат бы валялся куда не рядом ))
26.11.2022 18:01 Ответить
Иногда кленчит в мертвой хватке, на пол минуты, затем попускает...
26.11.2022 18:38 Ответить
Тепер це добре хрюззьке.
26.11.2022 17:25 Ответить
"если бы он не застрелился сам, его застрелил бы соловьёв" )))))
26.11.2022 17:26 Ответить
Якби він не самовипиливсязастрелився, це би зробив іспанськомовний солдат НАТО по імені Карлос
26.11.2022 20:24 Ответить
Тепер його його волки з'їдять
26.11.2022 17:35 Ответить
Да, тепер його з"їдять вовки...а шо?
26.11.2022 17:47 Ответить
Українські вовки будуть нагодовані
26.11.2022 18:05 Ответить
Если волки съедят кацапа одним махо, тогда будут не нагодованi, а угодованi. А это ожирение... Ну Вы и - садюга , поиздеваться над беззащитным животным. Где зеленые , чьо молчат?
26.11.2022 18:49 Ответить
м
26.11.2022 19:01 Ответить
оце справжня руская рулєтка )))
26.11.2022 17:43 Ответить
Екой смишльоной кацап!
26.11.2022 17:49 Ответить
Ні .це кацап-егоїст. Не дав іншим насолодитися його ліквідацією. Цікаво,нахера воно само спало в капонірі на холодній землі? Ото *** стратегія...
26.11.2022 18:16 Ответить
а за самострєл лада не полагаєця
26.11.2022 17:51 Ответить
Ну не мразь ли?! Нет чтобы наглядно самовыпилиться. Заставил ВСУ тратить бк для гарантии.
Кстати, кацап мог бы стрелять по коптеру, но вместо боя до последнего, сцыкливо по обосраному самовыпилился.
26.11.2022 17:51 Ответить
Так армия обосранцев и чмонь по другому и не может, не умеет
26.11.2022 20:26 Ответить
ше й табєльноє аружіє атдал врагу - роцтвєннікам прідьоца кампєнсіровать
26.11.2022 17:55 Ответить
26.11.2022 18:02 Ответить
ПРАВІЛЬНОЄ РЕШЕНІЄ
26.11.2022 18:07 Ответить
Есть Сомнения, что он застрелился . Ни одна рука не осталась в районе спускового курка...
26.11.2022 18:12 Ответить
может он штык ножом закололся?
26.11.2022 18:50 Ответить
А ты умеешь видеть прошлое и будущее ? А может ты и сквозь стены видишь ?
Раз нет видео как он застрелился, на основании чего ты об этом утверждаешь ?!
Интересно получается... То показывают процессы умерщвления.... А сейчас , что (?) из гуманных целей не показали ?!
26.11.2022 19:37 Ответить
Я умею насаживать тебя на бутылку, чмо лишнехромосомное
26.11.2022 23:06 Ответить
Смотри сам на неё не присядь ! )))
26.11.2022 23:22 Ответить
Маладєцццць,- надапафффтарьїть... ітіть яво разітіть 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
26.11.2022 18:12 Ответить
Учитывая, что на видео НЕТ момента "самострела" !!! А снимать НИКТО НЕ МЕШАЛ !!!!
Я НА 10000 % (!) УВЕРЕН, что он не застрелился, а его завалил беспилотник.
Иначе БЫЛО бы ПОЛНОЕ видео !
26.11.2022 18:17 Ответить
Це вже другий випадок у Аслана на Твіті 4 дні назад тільки вагнерівець застрелився
26.11.2022 18:36 Ответить
чого було сюди пертися? могла би, істота, застрелитися вдома, а так 2 ВОГи на нього витратили.
26.11.2022 19:02 Ответить
кацап дуже мріяв щоб родичі получили ладу.....

"...бєлиє лади...бєлиє лади..." будуть наспівувати руSSкі самки....
26.11.2022 19:22 Ответить
убили орка-насмерть замочили. А потом он встанет и пойдет играть в лапту
26.11.2022 19:07 Ответить
Ай я я яй Убили орка
Убили орка. Убили орка
26.11.2022 19:21 Ответить
Сьогодні прямо свято якесь. Один чотирьох замінусовав, цей сам себе. Не зупиняйтесь, маєте нашу підтримку в такій справі🤣 дохлий кацап це як наче бальзам на душу, антидепресант.
26.11.2022 19:33 Ответить
удар милосердия.
мы ж не звери=)
26.11.2022 19:57 Ответить
не принижуйте наш дрон, то його заслуга в смерті того кацапо-фашиста.
26.11.2022 21:21 Ответить
а мог бы свои загранотряды расстрелять, толку больше
26.11.2022 21:22 Ответить
Отомстил. Вот вам Укропы!
26.11.2022 22:43 Ответить
Эй, цензор, на видео нет момента, заголовка, так кто вы?????? хвилиночку!
26.11.2022 23:29 Ответить
Мальчік в трусіках, бідосько 😢
27.11.2022 00:17 Ответить
А мальчік-та вирас...
27.11.2022 04:26 Ответить
Демобілізувався 😆
27.11.2022 04:22 Ответить
Саундтреком до цієї новини рекомендую https://youtu.be/ROyaonQLXyM?list=RD0YCmjyRtNEc ось цю штуку .
27.11.2022 04:25 Ответить
Яке прекрасне самогубство)
27.11.2022 15:53 Ответить
Всем привет.а кто поет?напишите пожалуйста?!
03.12.2022 12:52 Ответить
 
 