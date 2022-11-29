Бій українських піхотинців з російськими окупантами. ВIДЕО
Українські воїни опублікували фрагмент бою з російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано два уривки: на першому - бійці ведуть бій у переліску, на другому - прикриваючись за бронею БМП.
Топ коментарі
+16 Чайка Київ
показати весь коментар29.11.2022 14:45 Відповісти Посилання
+11 MausMike
показати весь коментар29.11.2022 14:20 Відповісти Посилання
+5 Орест Гарай
показати весь коментар29.11.2022 14:34 Відповісти Посилання
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Явно,треба вас відправити на нуль і будемо
чекати від вас відео....
А танк,схоже,підбитий...
він там давно стоїть...
PS: Там і слідів гусіні на сніжку за БМП немає. І люки відкриті - явно кинута.
цей музон потрібно накладати на виступи офіційних крадунів.