Бій українських піхотинців з російськими окупантами. ВIДЕО

Українські воїни опублікували фрагмент бою з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано два уривки: на першому - бійці ведуть бій у переліску, на другому - прикриваючись за бронею БМП.

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