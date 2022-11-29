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Бій українських піхотинців з російськими окупантами. ВIДЕО

Українські воїни опублікували фрагмент бою з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано два уривки: на першому - бійці ведуть бій у переліску, на другому - прикриваючись за бронею БМП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти на возиках вивозять з позицій тіла ліквідованих чмобіків. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

бойові дії (4189)


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Топ коментарі
+16
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.11.2022 14:45 Відповісти
+11
Тому що випав сніг, а башта - то у деяких коментаторів розвернута в іншу сторону.
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29.11.2022 14:20 Відповісти
+5
Вірогідно, кинута/підбита. Судячи з відсутності знаків (наші малюють полосу чи хрест білим) - це пэдорашинська БМП.

PS: Там і слідів гусіні на сніжку за БМП немає. І люки відкриті - явно кинута.
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29.11.2022 14:34 Відповісти
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А чо у машины снег на броне и башня в обратную сторону?
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29.11.2022 14:14 Відповісти
Тому що випав сніг, а башта - то у деяких коментаторів розвернута в іншу сторону.
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29.11.2022 14:20 Відповісти
Дякую, за змістовну відповідь
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29.11.2022 14:26 Відповісти
Помітила,у вас завжди каверзні запитання..
Явно,треба вас відправити на нуль і будемо
чекати від вас відео....
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29.11.2022 19:44 Відповісти
О, Вы следите за моим творчеством? Приятно. Просто от меня в тылу больше пользы. А каверзные вопросы - это, так сказать, особенности профессии
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29.11.2022 19:50 Відповісти
Ви схожі на зануду...не ображайтесь...
А танк,схоже,підбитий...
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29.11.2022 20:05 Відповісти
Это тоже особенности. Занудность в нашем деле только в помощь
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29.11.2022 20:08 Відповісти
Доречі,на танку лежить нетронутий сніг...
він там давно стоїть...
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29.11.2022 21:15 Відповісти
Я догадался
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29.11.2022 21:17 Відповісти
Навіщо балакати з гандоном, який за 8 років ВІЙНИ й 30 років Незалежності не має бажання вивчити Мову, бо іму урюцкій ізік радной? Най собі хрукає само до себе.
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29.11.2022 22:50 Відповісти
Тили прикриває.
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29.11.2022 14:28 Відповісти
Вірогідно, кинута/підбита. Судячи з відсутності знаків (наші малюють полосу чи хрест білим) - це пэдорашинська БМП.

PS: Там і слідів гусіні на сніжку за БМП немає. І люки відкриті - явно кинута.
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29.11.2022 14:34 Відповісти
у спам, чокалка руська
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29.11.2022 14:36 Відповісти
куй через плечО .
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29.11.2022 15:16 Відповісти
поїдь і поверни башню в потрібну сторону - покажи як важі можуть воювати, бо диван то м"яке місце дря цього !
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29.11.2022 14:39 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.11.2022 14:45 Відповісти
Насправді ця дебільна музика тут недоречна...
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29.11.2022 15:21 Відповісти
Так, коли це не нарізка, а вирізка - краще з оригіналом, але... "маємо те що маємо"...
цей музон потрібно накладати на виступи офіційних крадунів.
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29.11.2022 15:57 Відповісти
Бійці безстрашні.....молимось за кожного в вас,чекаємо додому.....ми,мами,ночами не спимо....
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29.11.2022 19:47 Відповісти
 
 