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Неготовність пунктів обігріву пояснюється відсутністю комунікації центральної влади з місцевою та поспіхом з піаром, - УП

пункт,незламності

Проблеми з пунктами обігріву виникли через погану комунікацію центральної влади з регіонами. Вказівку щодо облаштування саме "пунктів незламності" місцева влада отримала від Офісу Президента лише за пів тижня – тиждень до блекауту 23 листопада, хоча ідея обговорювалася на Банковій з жовтня. До того ж низка мерів великих міст зазначають, що їх не запрошували на наради в ОП з цього питання.

Про це йдеться у статті "Української правди"., інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно рішення про "пункти незламності" ухвалив Кабмін. І воно, за словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, має гриф "таємно". Де-факто, як розповідають у місцевій та обласній владі, ідея прийшла з Офісу Президента. Працювати над шелтерами на випадок блекаутів почали ще в другій половині жовтня. Спершу це мали бути пункти обігріву, які розгортали і до повномасштабної війни, просто в меншій кількості. Співрозмовник "УП" у керівництві однієї з обласних адміністрацій та мер одного з великих міст пригадують, що вказівка саме по "пунктах незламності" з ОП прийшла орієнтовно за пів тижня – тиждень до блекауту 23 листопада. Їх "спустили" в регіони через керівників обласних адміністрацій, які входять у президентську вертикаль", - пишуть автори публікації.

В ОП стверджують, що у спеціальних селекторних нарадах брали участь голови обладміністрацій та більшість мерів обласних центрів. Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що він був на таких нарадах вже після оголошення про відкриття "пунктів незламності", наприкінці листопада. А мер іншого великого міста зазначив, що ані його самого, ані його профільних заступників на наради Банкової не кликали, пише "Українська правда".

Облаштуванням пунктів мали займатися безпосередньо регіони, хоча в ОП ці місця називають "організованими обласною владою", яка входить до президентської вертикалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно, - Зеленський розкритикував роботу "Пунктів незламності" у Києві

В одній із обласних мерій "УП" сказали, що отримали від Банкової методичку з облаштування "пунктів незламності" лише по обіді п'ятниці 25 листопада. Тобто за два дні після публічного оголошення про їхнє відкриття. Також опитані "УП" посадовці розповідають, що самостійно їм доводилось шукати, наприклад, "Старлінки", щоб забезпечити населення безперебійним інтернетом.

"На Банковій могли би проконтролювати процес ще до публічних скандалів. Але перевірки почалися вже під час роботи "пунктів незламності", - йдеться у статті.

Автор: 

місцеве самоврядування (326) Офіс Президента (2034) пункт незламності (64)


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Топ коментарі
+23
Проголосовали за клована в 2019 году и вместо нормального президента и мира в Украине получили пункты незламности 🤣🤣🤣
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29.11.2022 16:21 Відповісти
+14
Коли вибираєш кгбшника - будеспеоперація вічна, а коли артиста - вічний піар. Нажаль економіста чи математика у нас не виберуть - нудно
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29.11.2022 16:27 Відповісти
+14
Зелене лайно може тільки красти і піаритися...
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29.11.2022 16:33 Відповісти
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Проголосовали за клована в 2019 году и вместо нормального президента и мира в Украине получили пункты незламности 🤣🤣🤣
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29.11.2022 16:21 Відповісти
я розумію термін "пункт обігріву" як у нас було - на маршруті руху прикордонних нарядів є місце, де, очевидно, можна перепочити і зігрітися. але ти знаєш, що ти виходиш з нього і йдеш в інше тепле місце. а тут? типу для якихось рептилій - набираєш температуру, йдеш до себе додому, де поступово охолоджуєшся?.. і так всю зиму?
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29.11.2022 16:24 Відповісти
можно тупо поселиться и жить там, просто нужно быть наглее чем другие
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29.11.2022 16:31 Відповісти
мені от теж здається, що там поступово утвориться такий собі "клюб", з блекджеком і пивом.
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29.11.2022 16:36 Відповісти
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29.11.2022 16:54 Відповісти
а гроші з бюджету вже списані)
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29.11.2022 16:26 Відповісти
Так. Зазначено, що ще в жовтні, коли тимошонку козліли за зворованьій в ЗСУ джип.
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29.11.2022 16:31 Відповісти
Блін, ви можете не заважати...пистити гроші (шушики)...воно вам треба ото?
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29.11.2022 16:48 Відповісти
Сегодня видел еще одну трактовку «пункта незламності» - пункт несокрушимости. И это про пункт обогрева с генератором и горячим чаем с картонными стаканчиками.
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29.11.2022 16:27 Відповісти
Дурню,з буквенним набором.Слово "незламність"-це продовження подвигу українського народу.І народ не боїться ні ракет,ні відсутності світла,отоплення в квартирах.І ніякому кацапу не нагнути українця.А назва пункту-не суть.Суть-це наша незламність,що підтвердив Харьків,Херсон,Маріуполь...А тебе коробить паперовий стаканчик?
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29.11.2022 16:58 Відповісти
Нет, недалекий. меня коробит от того, что вещи называют не тем, чем они являются на самом деле. Тебе же не придет в голову назвать канализационный люк люком несокрушимости? Или придет? Картонный стакан с чаем не имеет отношения к несокрушимости, так же как и генератор с палаткой. Это просто чай, стакан, палатка и генератор, которые предназначены для обогрева и зарядки телефонов, планшетов и т.д. Там же можно послать письмо по электронной почте или почитать новости по телевизору. Видимо почту тоже нужно назвать почтой несокрушимости, а телевизор - телевизором стойкости.
Все это признаки идиотизма властей, которые пытаются пиариться там, где делать этого совершенно не нужно. И не более. И это раздражает, откровенно говоря.
ПЫСЫ: несокрушимость и стойкость - это другое. Имеет смысл запомнить это и не повторять как глупый попугай за не очень порядочными людьми.
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29.11.2022 17:13 Відповісти
Що і за ким повторено?Не будь балаболом.Іншому може соромно заходити в пункти обігріву,ще подумають,що бомж чи п*яниця.А ось пункт з гучною назвою незламність-якось і веселіше,і мобілізує,і не дає опуститися і духу і рукам...
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29.11.2022 17:22 Відповісти
Так, веселіше і мобілізує. Особливо, якщо на дверях цього пункту об"ява, як це є нині на багатьох з них: "Світла та інтернету нема"...
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29.11.2022 18:21 Відповісти
Коли вибираєш кгбшника - будеспеоперація вічна, а коли артиста - вічний піар. Нажаль економіста чи математика у нас не виберуть - нудно
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29.11.2022 16:27 Відповісти
Михайло,скажу тобі більше-ніхто і ніколи навіть яку не яку Нобелівську премію математику не дає і не дасть...
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29.11.2022 17:00 Відповісти
А ти, Вася, голова Комітету з вручення
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29.11.2022 19:32 Відповісти
Віго,а я думав ти розумніший.Чи хоча б з більшим кругозором...
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30.11.2022 12:32 Відповісти
так і є, тому мені і не зрозуміло, звідки така впевненість?
Я хоч і не математик, а фізик, але за колег таки переживаю...
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30.11.2022 12:42 Відповісти
Як казав Остап Бэндэр,"вам,Виго,любимому сыну лейтенанта Шмидта,отвечу...".Коханцем жінки Нобеля-був саме математик,тому в своєму заповіті Нобель заборонив видавати премію математикам,які б досягнення в науці не були досягнуті.Розвивайтесь....
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30.11.2022 20:54 Відповісти
Опять бабки стырили? Может хватит?
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29.11.2022 16:28 Відповісти
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29.11.2022 16:28 Відповісти
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29.11.2022 16:31 Відповісти
Зелене лайно може тільки красти і піаритися...
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29.11.2022 16:33 Відповісти
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29.11.2022 16:34 Відповісти
А піаритись на "пунктах незламності" будуть Зєля, лєдя та Арахамія.

Президент Володимир Зеленський відвідав у місті Вишгород Київської області "пункти незламності".
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29.11.2022 16:42 Відповісти
Схоже так само влада готувалась до повномаштабного вторгнення кацапів!
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29.11.2022 16:51 Відповісти
Нарід до цієї пори не зрозумів,що пункти обігріву, які ОПа назвала рунктами незламності їм і даром не потрібний, їм потрібний відос і піар. Ось все, що потрібно знати рол нпшу владу.
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29.11.2022 17:03 Відповісти
Найкраще пункти облаштувати в ''замках'' ''еліти'': там всім будуть запезпечені люди
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29.11.2022 17:12 Відповісти
Пункти обігріву? Це означає що влада спрямовує населення покидатидомівки і надіятися на якісь там пункти обігріву, які стануть КОНЦЕНТАТОРАМИ всяких заразних хвороб, блох і т.п. Тому стануть потрібні палатки для лікування.. Це не означає що їх організовувати не потрібно. Однак населення живе сім'ями, родинами, х добрими сусідами і має рятуватися виживати в свої квартирах, будинках... Генератори, безперебійники живлення котлової механізації і контролю, акумулятори, світильники автономні і т.п. з найнеобхіднішого для виживання населення, включаючи світильники на "керосіні" і керогази..., - хто пам'ятає з молодих ЩО ТО таке керогаз, - і все таке ж на зрідженому газі,... щоб їсти приготовити навіть свічки для цвинтарів, які б могли знайти інше застосування для живих... стали недоступні по ціні, навіть, якщо перейдуть з розряду дефіцитних. "Бізнес" наш злодійський знає як робити бізнес - як мирно грабувати населення, навчився в партії&правИтельства...

Як тому Путіну везе - всі йому помагають... заморожувати міста і села.

А тут ще банкомати готівку перестали видавати...

А де ж партія&правИтельство...

Можливо налагодити, видавати в кредит такі речі ДЛЯ ВИЖИВАННЯ, для переходу на стан військового часу, цінову політику забезпечити, а не спекулятивну , відкрити кордони для речей першої необхідності...

А дрова? Ніби заборонили вивозити...?

На глибинній мові, то може означати зовсім навпаки - це я про дрова, які заборонили
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29.11.2022 17:27 Відповісти
Як же ці зелені потвори та мародери заї..ли народ!
Робіть тихо свою справу, тварюки! Боневтік без дози відосика жодного дня прожити не може.

Суки до війни не готувалися, крали на дорогах. Тепер перекинули непросте питання на мерів. Хламідія он збирається інспектувати Київ. Ти, тварино, з Відня прилетів, де з фірташем горілку пив.
Почніть вже працювати, падли!
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29.11.2022 17:55 Відповісти
зе чорти, що тут скажеш
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29.11.2022 18:32 Відповісти
Невже відоси не гріють?
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29.11.2022 21:20 Відповісти
 
 