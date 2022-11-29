Неготовність пунктів обігріву пояснюється відсутністю комунікації центральної влади з місцевою та поспіхом з піаром, - УП
Проблеми з пунктами обігріву виникли через погану комунікацію центральної влади з регіонами. Вказівку щодо облаштування саме "пунктів незламності" місцева влада отримала від Офісу Президента лише за пів тижня – тиждень до блекауту 23 листопада, хоча ідея обговорювалася на Банковій з жовтня. До того ж низка мерів великих міст зазначають, що їх не запрошували на наради в ОП з цього питання.
Про це йдеться у статті "Української правди"., інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно рішення про "пункти незламності" ухвалив Кабмін. І воно, за словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, має гриф "таємно". Де-факто, як розповідають у місцевій та обласній владі, ідея прийшла з Офісу Президента. Працювати над шелтерами на випадок блекаутів почали ще в другій половині жовтня. Спершу це мали бути пункти обігріву, які розгортали і до повномасштабної війни, просто в меншій кількості. Співрозмовник "УП" у керівництві однієї з обласних адміністрацій та мер одного з великих міст пригадують, що вказівка саме по "пунктах незламності" з ОП прийшла орієнтовно за пів тижня – тиждень до блекауту 23 листопада. Їх "спустили" в регіони через керівників обласних адміністрацій, які входять у президентську вертикаль", - пишуть автори публікації.
В ОП стверджують, що у спеціальних селекторних нарадах брали участь голови обладміністрацій та більшість мерів обласних центрів. Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що він був на таких нарадах вже після оголошення про відкриття "пунктів незламності", наприкінці листопада. А мер іншого великого міста зазначив, що ані його самого, ані його профільних заступників на наради Банкової не кликали, пише "Українська правда".
Облаштуванням пунктів мали займатися безпосередньо регіони, хоча в ОП ці місця називають "організованими обласною владою", яка входить до президентської вертикалі.
В одній із обласних мерій "УП" сказали, що отримали від Банкової методичку з облаштування "пунктів незламності" лише по обіді п'ятниці 25 листопада. Тобто за два дні після публічного оголошення про їхнє відкриття. Також опитані "УП" посадовці розповідають, що самостійно їм доводилось шукати, наприклад, "Старлінки", щоб забезпечити населення безперебійним інтернетом.
"На Банковій могли би проконтролювати процес ще до публічних скандалів. Але перевірки почалися вже під час роботи "пунктів незламності", - йдеться у статті.
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Все это признаки идиотизма властей, которые пытаются пиариться там, где делать этого совершенно не нужно. И не более. И это раздражает, откровенно говоря.
ПЫСЫ: несокрушимость и стойкость - это другое. Имеет смысл запомнить это и не повторять как глупый попугай за не очень порядочными людьми.
Я хоч і не математик, а фізик, але за колег таки переживаю...
Президент Володимир Зеленський відвідав у місті Вишгород Київської області "пункти незламності".
Як тому Путіну везе - всі йому помагають... заморожувати міста і села.
А тут ще банкомати готівку перестали видавати...
А де ж партія&правИтельство...
Можливо налагодити, видавати в кредит такі речі ДЛЯ ВИЖИВАННЯ, для переходу на стан військового часу, цінову політику забезпечити, а не спекулятивну , відкрити кордони для речей першої необхідності...
А дрова? Ніби заборонили вивозити...?
На глибинній мові, то може означати зовсім навпаки - це я про дрова, які заборонили
Робіть тихо свою справу, тварюки! Боневтік без дози відосика жодного дня прожити не може.
Суки до війни не готувалися, крали на дорогах. Тепер перекинули непросте питання на мерів. Хламідія он збирається інспектувати Київ. Ти, тварино, з Відня прилетів, де з фірташем горілку пив.
Почніть вже працювати, падли!