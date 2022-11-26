УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
12 277 111

Не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно, - Зеленський розкритикував роботу "Пунктів незламності" у Києві

зеленський

"Пункти незламності" запрацювали по всій Україні, але "не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 листопада.

"Зокрема, багато скарг у Києві. Фактично нормально забезпечені лише Пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі, а над іншими Пунктами ще, мʼяко кажучи, потрібно працювати", – сказав він.

Зеленський навів дані, за якими 600 тисяч абонентів у столиці наразі не мають електроенергії, дехто з містян не мав світла по 20 чи 30 годин.

"Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими Пунктами Незламності ніхто й нікому не пробачить. Прошу серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня", – додав президент.

Він зазначив, що в Україні зараз понад 4 тисячі "Пунктів незламності", а їх облаштування є відповідальністю місцевої влади.

Мер Києва Віталій Кличко раніше 25 листопада повідомив про розгортання понад 400 пунктів обігріву в столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав Вишгород, який постраждав від ракетного обстрілу росіян. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) Київ (20191) відключення світла (1113) пункт незламності (64)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+56
Якщо пункт незламності робить - це ЕРМАК і ЗЕ, а якщо ні - це місцева влада. ДИви українець не переплутай
показати весь коментар
26.11.2022 01:14 Відповісти
+40
Довго ще ці пітераси будуть сідити в парламенті ?

показати весь коментар
26.11.2022 01:15 Відповісти
+40
показати весь коментар
26.11.2022 01:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
.

виглядає як прихисток для бомжiв. бiля фронту щось подiбне - нормально, в мiстах - нi.

i нехай приберуть цю тупу назву для пунктiв обiгрiву.
показати весь коментар
26.11.2022 11:32 Відповісти
У нас також - довели розпорядження про відкриття тих пунктів в школах, а як це корелюється з навчальним процесом незрозуміло. Вчителі в шоці бо пункт має працювати 24 на 7 а про працівників мова не йде. І як забезпечити обігрів бомжам якщо є опалення то триває навчальний процес, а якщо нема навчального процесу то і нема тепла
показати весь коментар
26.11.2022 10:41 Відповісти
совок и лозунги. и без бабла.
показати весь коментар
26.11.2022 10:50 Відповісти
йде передвиборча компанія, не дніпропетровську із запорізькою обл. критикувати, там усе гуд бабло стригуть.
показати весь коментар
26.11.2022 10:58 Відповісти
Зеля, ти на Кличка бочку котиш? А через чию бездіяльність війна почалася, а хто готувався до шашликів, забув? Кличко, не мешкай, і дай відповідь цьому півториметровому.
показати весь коментар
26.11.2022 11:16 Відповісти
Основне, улюблене заняття Зєлі це критикувати та звинувачувати інших.
Що зробило для "пунктів незламності" найближче до презедента тіло Єрмак?

Він же голова гуманітарного штабу.
Де звіти цієї особи про роботу штабу?
Тільки фото себе коханого в соцмережах и ребуси із смайликів.
Воно розважається в теплі і ситості поки країна в пітьмі і холоді.
показати весь коментар
26.11.2022 11:52 Відповісти
"Мочать" Кличка разом із презом і придворні волонтери, депутати Київської міськради, близкі до Притули. Сам Притула продовжує зображувати з себе пухнастого зайчика-патріота, який не лізе в політичні розбірки.
показати весь коментар
26.11.2022 12:29 Відповісти
+++
показати весь коментар
26.11.2022 16:13 Відповісти
Наїзд на Кличка повторна спроба десантувати на місце мера 'верещук з парасолькою"
показати весь коментар
26.11.2022 11:52 Відповісти
гидота верещук вже напрацювала на Чонгарi разом з дєрьмаком. наслiдки всi бачили.
показати весь коментар
28.11.2022 14:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 