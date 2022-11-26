Не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно, - Зеленський розкритикував роботу "Пунктів незламності" у Києві

"Пункти незламності" запрацювали по всій Україні, але "не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 листопада.

"Зокрема, багато скарг у Києві. Фактично нормально забезпечені лише Пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі, а над іншими Пунктами ще, мʼяко кажучи, потрібно працювати", – сказав він.

Зеленський навів дані, за якими 600 тисяч абонентів у столиці наразі не мають електроенергії, дехто з містян не мав світла по 20 чи 30 годин.

"Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими Пунктами Незламності ніхто й нікому не пробачить. Прошу серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня", – додав президент.

Він зазначив, що в Україні зараз понад 4 тисячі "Пунктів незламності", а їх облаштування є відповідальністю місцевої влади.

Мер Києва Віталій Кличко раніше 25 листопада повідомив про розгортання понад 400 пунктів обігріву в столиці.

