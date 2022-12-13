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Киев (24529) отключение света (131)

В Киеве сократилось время ограничения в подаче электричества, - Yasno

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика,електроенергія,електрика

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Киеве сократилось ограничение потребления электроэнергии. Однако ситуация с энергоснабжением в столице все еще сложна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Коваленко отметил: "Сегодня Киев чувствует себя лучше, чем вчера. Ограничения сократились, но ситуация все равно еще сложная. Хорошая новость - подключены дополнительные мощности генерации, Украина совокупно получила +1000МВт. Но сказать, как это повлияет на столицу, пока не могу. Фактически эта мощность должна быть разделена на все регионы.

Кстати, эта тысяча поможет нам с пониманием графиков. Особенно с вопросом, каким начну подборку частых: есть ли свет в "серой" зоне графика?

Да, во время светло-серой зоны, которая в графике обозначает время возможных отключений, свет есть. И я уверен, что благодаря сегодняшнему росту света станет больше.

Второй вопрос. В чем же сейчас проблема – в генерации или в сетях?

Здесь действительно комплексно. Генерация растет, но еще не до такого уровня, как была до обстрелов. Но даже если бы она была полноценной, ее не смогли передать из-за повреждений сетей. Сети ремонтируются, но это требует времени.

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Третье: если у меня нет света более 8 часов, это нормально?

Нет. Скорее всего у вас локальная авария. Обратитесь к ОСМД/ЖЭК, имеющим свои каналы общения с коллегами из ДТЭК Киевские электросети. Так можете быстро получить оперативный ответ.

Четвертый вопрос: экспортирует ли Украина электроэнергию?

Здесь ответ однозначен: нет. Я уже объяснял, что такое перетоки в предыдущих постах. Но если коротко, то украинские сети сейчас сравнимы с транзитными дорогами. Электричество поставляется из одних стран ЕС в другие, потому что наша сеть является частью европейской.

И пятое: кто виноват в том, что у меня свет только 4 часа в сутки?

В этом виновата только россия. Ни власть, ни энергетики не отключают людей просто потому, что кому-то захотелось. Поэтому нам остается только утепляться и донатить на ВСУ".
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Топ комментарии
+8
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13.12.2022 23:53
+4
В Угорщині, очевидно. Про відсутність експорту - цілковита брехня. Особливо це було видно по Одесі, коли відразу по прольотах пів Молдови без світла сиділи
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14.12.2022 00:23
+3
Закарпаття - Ужгород світло було 8 годин в день зараз 10. У нас жодного прильоту за війну. Питання - де енергія?
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14.12.2022 00:10
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подтверждаю седня ниразу не вырубали)
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13.12.2022 23:28 Ответить
А у мене в 12 відімкнуть на 3 години, але є телефон.
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13.12.2022 23:34 Ответить
Дуже радий за Київ. А от в області не змінилося нічого. 4 по 4 як було, так і лишилося, а буває і по 8 год нема...
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14.12.2022 00:21 Ответить
5 по 5...
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14.12.2022 02:00 Ответить
Панове! Робимо ставки!
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14.12.2022 02:04 Ответить
ага, и совсем непонятно когда выключат и когда включат, 9 часов не было, врубили в 4 утра, и вот нафига он в такое время
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14.12.2022 04:25 Ответить
Ні влада, ні енергетики не відключають людей просто тому, що комусь захотілося

(регоче, аж втирає сльози)
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13.12.2022 23:33 Ответить
Алекс Скела

Реєстрація: 27.05.2022
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14.12.2022 06:11 Ответить
И шо?
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14.12.2022 07:44 Ответить
Тут, певно, це вважається суперпупераргументом. Серед місцевих "дідів".
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14.12.2022 11:17 Ответить
Сподіваюся, і на Київщині скоротиться. Сьогодні хоч по графіку вимикали, а вчора екстренні на 10 годин були.
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13.12.2022 23:37 Ответить
от зараз зрозуміло, то я саме тому до дочкі не можу додзвонитися...
хлібала свої зелені побєдоносні прикрийте і дай те вже струм...
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13.12.2022 23:44 Ответить
вчера на 5 часов вырубали,позавчера на 1 час,седня не вырубали.правый берег,хоть футбол можно посмотреть, а вот у левобережных траблы есть.
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13.12.2022 23:55 Ответить
квартиру на Оболоні знімає, ваш мессадж пояснює багато чоґо...
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14.12.2022 00:25 Ответить
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13.12.2022 23:53 Ответить
Закарпаття - Ужгород світло було 8 годин в день зараз 10. У нас жодного прильоту за війну. Питання - де енергія?
показать весь комментарий
14.12.2022 00:10 Ответить
В Угорщині, очевидно. Про відсутність експорту - цілковита брехня. Особливо це було видно по Одесі, коли відразу по прольотах пів Молдови без світла сиділи
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14.12.2022 00:23 Ответить
Не переймайся! Ти не зрозумієш. Це абсолютно точно випливає з твого питання.
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14.12.2022 00:31 Ответить
Я теперь пешком иду на 9-й, при работающем лифте.
Спортивная привычка.
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14.12.2022 03:08 Ответить
Еге ж, вимкнули о 15:00, увімкнули о 22:30...
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14.12.2022 04:48 Ответить
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14.12.2022 05:29 Ответить
трепло
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14.12.2022 05:52 Ответить
Як мене вже ******* ці всі дебіли, яким під час війни дають можливість поговорити на камеру. Вчора дебіли похвасталися, а сьогодні сотні шахєдів єпашать по енергетичній інфраструктурі.
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14.12.2022 07:30 Ответить
 
 