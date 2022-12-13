В Киеве сократилось время ограничения в подаче электричества, - Yasno
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Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Киеве сократилось ограничение потребления электроэнергии. Однако ситуация с энергоснабжением в столице все еще сложна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Коваленко отметил: "Сегодня Киев чувствует себя лучше, чем вчера. Ограничения сократились, но ситуация все равно еще сложная. Хорошая новость - подключены дополнительные мощности генерации, Украина совокупно получила +1000МВт. Но сказать, как это повлияет на столицу, пока не могу. Фактически эта мощность должна быть разделена на все регионы.
Кстати, эта тысяча поможет нам с пониманием графиков. Особенно с вопросом, каким начну подборку частых: есть ли свет в "серой" зоне графика?
Да, во время светло-серой зоны, которая в графике обозначает время возможных отключений, свет есть. И я уверен, что благодаря сегодняшнему росту света станет больше.
Второй вопрос. В чем же сейчас проблема – в генерации или в сетях?
Здесь действительно комплексно. Генерация растет, но еще не до такого уровня, как была до обстрелов. Но даже если бы она была полноценной, ее не смогли передать из-за повреждений сетей. Сети ремонтируются, но это требует времени.
Третье: если у меня нет света более 8 часов, это нормально?
Нет. Скорее всего у вас локальная авария. Обратитесь к ОСМД/ЖЭК, имеющим свои каналы общения с коллегами из ДТЭК Киевские электросети. Так можете быстро получить оперативный ответ.
Четвертый вопрос: экспортирует ли Украина электроэнергию?
Здесь ответ однозначен: нет. Я уже объяснял, что такое перетоки в предыдущих постах. Но если коротко, то украинские сети сейчас сравнимы с транзитными дорогами. Электричество поставляется из одних стран ЕС в другие, потому что наша сеть является частью европейской.
И пятое: кто виноват в том, что у меня свет только 4 часа в сутки?
В этом виновата только россия. Ни власть, ни энергетики не отключают людей просто потому, что кому-то захотелось. Поэтому нам остается только утепляться и донатить на ВСУ".
Пожалуйста, подождите...
(регоче, аж втирає сльози)
Реєстрація: 27.05.2022
хлібала свої зелені побєдоносні прикрийте і дай те вже струм...
Спортивная привычка.