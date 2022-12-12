Подавляющее большинство генерирующих мощностей украинской энергосистемы восстановлено, - "Укрэнерго"
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По состоянию на вечер 11 декабря украинские энергетики восстановили большинство генерирующих мощностей в энергосистеме страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в телеэфире "Суспільне. Новини".
"По состоянию на данный момент украинские энергетики смогли восстановить большинство генерирующих мощностей после ракетных обстрелов на этой неделе", - заявил Кудрицкий.
В то же время разрушения в результате российской ракетной атаки 5 декабря еще не позволяют использовать ТЭС в полной мере.
"По теплоэлектростанциям - их способность производить электроэнергию все еще не полная и остается ниже, чем та, которую имели на начало недели до первой массированной атаки. Им нужно дополнительное время, чтобы возобновить свою работу", - пояснил глава "Укрэнерго".
В "Укрэнерго" ожидают, что на следующей неделе получат в сети новые энергоблоки от ТЭС.
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Он и трампист, и пида... (гог)
вот что с ним не так.
и вообще он занят - строит програмистскую кибуцу на базе Твиттера, с приковыванием программистов к кроватям
Ще нині Шмигаль казав, що 40% ТЕС і ГЕС пошкоджені надовго.....
????????????
В однiй ТЕС вiкно вибило, а в iншiй половину ТЕС рознесло в друзки.
Маштаб руйнувань piзний, але вони обидвi пошкодженi
багато дивного поруч ...
Хоспаді,як вже задовбали..брехуни..то по 10 раз на дню видумують..що збрехати
А ще нехай гуцули в трембіти дують,