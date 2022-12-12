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Укрэнерго (436) Кудрицкий Владимир (38) отключение света (131)

Подавляющее большинство генерирующих мощностей украинской энергосистемы восстановлено, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика

По состоянию на вечер 11 декабря украинские энергетики восстановили большинство генерирующих мощностей в энергосистеме страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в телеэфире "Суспільне. Новини".

"По состоянию на данный момент украинские энергетики смогли восстановить большинство генерирующих мощностей после ракетных обстрелов на этой неделе", - заявил Кудрицкий.

В то же время разрушения в результате российской ракетной атаки 5 декабря еще не позволяют использовать ТЭС в полной мере.

"По теплоэлектростанциям - их способность производить электроэнергию все еще не полная и остается ниже, чем та, которую имели на начало недели до первой массированной атаки. Им нужно дополнительное время, чтобы возобновить свою работу", - пояснил глава "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" ожидают, что на следующей неделе получат в сети новые энергоблоки от ТЭС.

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Топ комментарии
+16
Одеса нехай скаже "дякую" такому собі кірюші тімошенко, який у четвер пофоткався на місцевості і відзвітував у ФБ про стан справ. Вночі прилетіли в те місце "мапєди" і ********** там усе. Навіть навідників не треба, коли довбойоби в ОПі сидять.
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12.12.2022 00:27
+13
мовчіть... бо забрешетесь... робіть тихенько свою справу...щоб у нас у всіх було світло...хоч по графіку ... хоч по пів дня... аби було... а з трибун злазьте...бо кожен щось своє вигадує...
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11.12.2022 23:40
+11
В Одесі з 5 грудня ще не відновили енергопостачання! Укренерго куплене Ахметовим з потрохами і думає тільки про те як би дати Ахметову заробити гроші на генеруванні електрики, в той час як в нас достатньо АЕС для того щоб покрити дефіцит споживання! Не так важливі ТЕС Ахметова, як важливо вирівняти денне і нічне споживання та розігнати енергоблоки АЕС до потрібного рівня і тоді ТЕС будуть потрібні тільки в пікові моменти нагрузки пару годин зранку і пару годин ввечері! Краще будувати біля АЕС акумуляторні станції які будуть вночі забирати надлишок електрики, а вдень будуть додавати накопичену потужність в енергомережу! В цьому нас може допомогти Ілона Маск який вже робив такі проекти в Австралії.
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11.12.2022 23:39
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В Ужгороді світло є 8 годин за добу - це в кращий час. Жодного обстрілу не було. Це як?
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11.12.2022 23:31 Ответить
В Одесі з 5 грудня ще не відновили енергопостачання! Укренерго куплене Ахметовим з потрохами і думає тільки про те як би дати Ахметову заробити гроші на генеруванні електрики, в той час як в нас достатньо АЕС для того щоб покрити дефіцит споживання! Не так важливі ТЕС Ахметова, як важливо вирівняти денне і нічне споживання та розігнати енергоблоки АЕС до потрібного рівня і тоді ТЕС будуть потрібні тільки в пікові моменти нагрузки пару годин зранку і пару годин ввечері! Краще будувати біля АЕС акумуляторні станції які будуть вночі забирати надлишок електрики, а вдень будуть додавати накопичену потужність в енергомережу! В цьому нас може допомогти Ілона Маск який вже робив такі проекти в Австралії.
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11.12.2022 23:39 Ответить
про помощь Илона Маска - это зачёт.
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12.12.2022 00:00 Ответить
А що не так з п. Маском? Якщо оплатити проект він допоможе і все організує. Такої пропозиції від українського уряду п. Маску не надходило.
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12.12.2022 00:23 Ответить
Наш Илон был на всё горазд -

Он и трампист, и пида... (гог)

вот что с ним не так.

и вообще он занят - строит програмистскую кибуцу на базе Твиттера, с приковыванием программистов к кроватям
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12.12.2022 04:04 Ответить
Действительно, сейчас пол-мира задаются этим вопросом - где он так головой ударился?
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12.12.2022 11:36 Ответить
Це лише велика фінансова залежність його інтересів. Дехто цим користається. Тому я і кажу за прагматичний бізнесовий інтерес п. Маска, - якщо все оплатити на достойному рівні, то він би не відмовився.
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12.12.2022 14:53 Ответить
так влаштований світ - за платню він буде крутитися навіть кругом пілону.
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12.12.2022 14:57 Ответить
Одеса нехай скаже "дякую" такому собі кірюші тімошенко, який у четвер пофоткався на місцевості і відзвітував у ФБ про стан справ. Вночі прилетіли в те місце "мапєди" і ********** там усе. Навіть навідників не треба, коли довбойоби в ОПі сидять.
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12.12.2022 00:27 Ответить
У нас (Хм. обл.) світло було увесь тиждень по графіку +2/-6, у селах взагалі по 2-3 год на добу - нічого, пережили. Ми всі в одному човні і вигрібати доведеться разом.
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12.12.2022 00:24 Ответить
И Буковель с Конча-Заспой тоже?
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12.12.2022 11:06 Ответить
Обстрілів немає, а ситуація все гірше з кожним днем.
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12.12.2022 04:47 Ответить
Суми також-8 Годин на добу...
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12.12.2022 11:28 Ответить
Або я дурний, або лижі не їдуть...
Ще нині Шмигаль казав, що 40% ТЕС і ГЕС пошкоджені надовго.....
????????????
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11.12.2022 23:33 Ответить
Все залежить вiд того, наскiльки вони пошкодженi.
В однiй ТЕС вiкно вибило, а в iншiй половину ТЕС рознесло в друзки.
Маштаб руйнувань piзний, але вони обидвi пошкодженi
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12.12.2022 00:05 Ответить
Він брехав, що всі ТЕС і ГЕС в Україні пошкоджені, хоча мав сказати - були пошкоджені, але точно не всі. 40% високовольтної мережі брехав, що пошкоджено.
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12.12.2022 00:29 Ответить
завтра шмигалька придумає,щось інше збрехати..
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12.12.2022 01:01 Ответить
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12.12.2022 09:53 Ответить
Деза для ворога
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12.12.2022 09:58 Ответить
мовчіть... бо забрешетесь... робіть тихенько свою справу...щоб у нас у всіх було світло...хоч по графіку ... хоч по пів дня... аби було... а з трибун злазьте...бо кожен щось своє вигадує...
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11.12.2022 23:40 Ответить
А тим часом, ТЕС у Вашому місті працює не більше, як на третину і то на газі. "Вугілля нема" навіть того, що видобувають у Павлограді... Простоює, щонайменше 1,2 млн кВт потужностей. Тобто більше одного блока-мільйонника АЕС.
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12.12.2022 08:22 Ответить
брехали що Павлоградський не того "калібру" і треба інший...
багато дивного поруч ...
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12.12.2022 09:52 Ответить
Так вроде же такой же антрацит?
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12.12.2022 11:07 Ответить
На Західному Донбасі газова група. Антрациту на підконтрольній тереторії нема.
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12.12.2022 15:49 Ответить
Частину блоків переробили після 14-го. Ті, що паралельно на опалення працюють. А частина залишилась на аньрацитовій групі.
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12.12.2022 15:48 Ответить
А чому тоді світла нема якщо все відновили?
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11.12.2022 23:42 Ответить
В мене в києві сьогодні і справді не вимикали. До цього тричі на ден
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11.12.2022 23:43 Ответить
У мене теж сьогодні по цей момент на Троєщіні не вимикали, хоча до цього світло давали по чотири години через шість.
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11.12.2022 23:51 Ответить
мабуть ТЕЦ-6 нарешті запустили, а до того ТЕЦ-5 одна весь лівий берег тягла
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11.12.2022 23:55 Ответить
Немає такого поняття, що якась станція щось тягне - певна територіальна залежність є, але в цілому це одна єдина система. Наприклад, у Нетішин, який поряд з АЕС, електроенергія зі станції не надходить напряму.
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12.12.2022 00:31 Ответить
Субота та неділя помітив ,що менше виключають...хотя нарід по хатах сидить ,дупи гріє..а значить більше використовує елекрики.
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12.12.2022 00:58 Ответить
навпаки, сб-нд багато підприємств вихідні або частково завантажені, вони і дають можливість трошки покращити стан з світлом. населення набагато менше впливає на.
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12.12.2022 09:35 Ответить
Світла вистачає 2 години на добу, зарядити батарейки та щоб холодильник гиркнув пару раз.
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12.12.2022 00:12 Ответить
Прометей в шоці
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12.12.2022 00:56 Ответить
Судячи по відключеннях можу з впевненістю сказати, що ситуація відразу після атаки була краща ніж сьогодні і вчора. Більше схоже, що енергосистему доломують, а не ремонтують..Повну вакханалію з енергозабезпеченням, недотримання ніяких графіків приводить до розбалансування життєвих ритмів людей, як при переході з зимового на літній час, тільки набагато шкідливіше. Нагадаю,що медичні дослідження показали нормалізацію психічного стану людей після переводу стрілок годинника на протязі двох тижнів. В даний час ми вимушені кілька разів на добу перелаштовуватись. Складається картина добре продуманої психологічної атаки на суспільство. Навмисно чи ні нехай оцінюють правоохоронці. Мета зрозуміла - зламати єдність народу.
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12.12.2022 00:23 Ответить
Маячню несеш. Якраз у останні два дні ситуація покращилася
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12.12.2022 00:34 Ответить
Може десь і покращилась, але в нас з минулого четверга повний хаос, про хоч приблизні графіки і мови нема.
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12.12.2022 00:53 Ответить
"Маячню несеш" - это очередные "пекельні борошна", набутылочник?
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12.12.2022 05:38 Ответить
зламати єдність народу. --Ламай меня...ламай меня ...ламай мєня полностью..я хачу чтоб ти мєня ламал.
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12.12.2022 00:55 Ответить
Дякую за комент. Менi 7 0 рокiв i я довго трималась, а вчора пiсля чергового вiдключення свiтла, на мене накотило... Почалася невеличка iстерика, до прийшлось пити заспокiйливе... Стала даже погано почувати себе.. все розумiю, але +2/-4, то це занадто... Була б Влада Гетьмана, то я би набагато бiльше довiряла владi...
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12.12.2022 11:55 Ответить
Я думаю, прийде час прозріння і багато людей, засліплених продажними, ЗМІ зрозуміють, що між сивочолим і вженесмішним невелика різниця.
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13.12.2022 00:31 Ответить
Було б добре, якщо б так було, але я критично ставлюсь до бiльшостi нашого народу... А ще один строк зеленоi Влади... Менi 70 рокiв i я могу не дочекатись презедента-патрiота...
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13.12.2022 12:15 Ответить
Народу потрібно зрозуміти одну просту істину - У Польщі ніколи не було і не буде президентом ніхто крім поляка, в Італії завжди буде італієць, в ФРН німець. Чому б нам не вибирати президентами українців? 78% населення етнічні українці, а серед депутатів ВР українців меншість, десь процентів 20. Ось де геноцид. Квоти по представництву національностей в Уряді і ВР повинні бути і відповідати етнічному складу в процентному відношенні. Ну і президент в Україні повинен бути українцем, а не ефіопом оманським.
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14.12.2022 00:02 Ответить
завтра скажуть..тікайте за кордон грітись..
Хоспаді,як вже задовбали..брехуни..то по 10 раз на дню видумують..що збрехати
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12.12.2022 00:53 Ответить
"Бачили очі, що купували? Тепер їжте, хоч повилазьте!"!
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12.12.2022 08:40 Ответить
Ти саїд свої очі з'їж, бо щось не те вони купували!
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12.12.2022 10:28 Ответить
Насміявся паприколу?
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12.12.2022 15:50 Ответить
Пропоную...на Карпатських горах вітряки поставити...і так вже гори лисі,повирубували дерева і попродали за кордон.
А ще нехай гуцули в трембіти дують,
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12.12.2022 01:03 Ответить
та хватить вам маячню молоть....гес не справляються з генерацією,тец зупинили через брак ресурсів,а з аес енергію гонять за кордон,бо наперід взяли гроші за рік - віддавати назад ніхто не буде.от і все.торгівля на крові,ви ж привикли,вас порошенко навчив еге ж ?
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12.12.2022 01:24 Ответить
"маячню молоть" - да вас тут целое лишнехромосомное кубло
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12.12.2022 05:39 Ответить
а мабуть ти розМОВЛЯЄШ на лишнехрамасомнам вскукарєкє.лікуйсь кац.
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12.12.2022 08:42 Ответить
мой кац тебе в рот не влезет, набутылочник украиномовный
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16.12.2022 13:27 Ответить
ооо,питушило кацапское вскрылось.вечновчерашние.
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16.12.2022 15:30 Ответить
Волод'ї виплачено за те, що він друкує, тому він нічого іншого писати не в змозі! Не буде же він писати правду, що бісам в Аду вже роздали перелік роССінців яких вони будуть "підігрівати" у казанах, Петро вже замкну ворота у рай для рашистів, щоб не просковзнули, а Гавріїл малює майбутню карту пост піде-рацьких країн - найбільшою здається буде Якутська народна республіка!
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12.12.2022 10:27 Ответить
Враження, що хтось комусь віддячує за вислів матеріально. Козли.
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12.12.2022 03:13 Ответить
Брехня
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12.12.2022 08:45 Ответить
В Турборежиме работают.. что Лохотрон по имени телемарафон 🤣🤣🤣
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12.12.2022 09:32 Ответить
Для зрадое...ов поясню, генерирующие мощности это конечно хорошо, но проблема еще и с распределительными мощностями, проще говоря от АЭС электричество не идёт прямо на Дерибасовскую... Подстанции разбиты и их медленно восстанавливают.
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12.12.2022 09:33 Ответить
Тут кажуть за усю Одесу, але Одеса дуже велика. Тому пишу З ОДЕСИ наступне: 1 - так, не за годину усюди відновили електропостачання хоча б періодичне АЛЕ вода є, опалення поки не на повну, але теж є; 2 - десь не було світла на протязі 10 годин, а десь 3 доби, але великі та маленькі магазини з генераторами (приблизно відсотків з 50) працювали, бажаючі там підзарядити свої гаджети та акумуляторні ліхтарі могли цим скористатися у виділених для цього місцях; 3 - найбільше дошкуляє відсутність сонця, бо то хмари, то туман і вже більше місяця, тому книгу читати без світла можливо лише на балконі з 9-ї да 14-ї години ; 4 - там де є газ, приготувати їже не проблема, а от у висотках нажаль все на електриці, тому їм складніше за інших, та й не усі з них за проектом обладнання генераторами для забезпечення підкачування води, і це прикро. Таким чином тяжко, але не критично, найбільше навантаження психологічне, бо проблеми із зв'язком та мобільним інтернетом там де немає електрики. ПОДОЛАЄМО, це всеж таки не фронт, та не прифронтове місто куди долітає х РСЗО та ствольної артилерії!
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12.12.2022 09:56 Ответить
Треба готуватися до розвалу системи та не розслабляться. Вони навчилися. Ламать не строить
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12.12.2022 10:00 Ответить
Який розвал системи?! Що ти верзеш ватнік?! Треба готуватись до розвалу Рашкі, даю на це максимум рік, час вже прийшов, Кремль поперхнувся Україною та не вистачає йому вже кисню, асфіксія роССіянців на підході, нехай помиються та йдуть на світло, казани в Аду вже розжарені!
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12.12.2022 10:21 Ответить
Додам ще й стосовно інформації про "не відновлення" енергопостачання з 5 грудня - ЦЕ БРЕХНЯ, було вже 6-го все відновлено приблизно десь через 8 годин, а десь через добу, а от після атаки дронами 10-го, дійсно йде відновлення трішки довше. Особливо не пощастило тим, хто винен був отримати електрику у другій половині суботи, за рахунок чого й вийшли майже 3 доби без електрики. Доречі, щойно вийшло сонечко з-за хмар, нарешті. Одразу підіймає настрій!
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12.12.2022 10:08 Ответить
 
 