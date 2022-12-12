Подавляющее большинство генерирующих мощностей украинской энергосистемы восстановлено, - "Укрэнерго"

По состоянию на вечер 11 декабря украинские энергетики восстановили большинство генерирующих мощностей в энергосистеме страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в телеэфире "Суспільне. Новини".

"По состоянию на данный момент украинские энергетики смогли восстановить большинство генерирующих мощностей после ракетных обстрелов на этой неделе", - заявил Кудрицкий.

В то же время разрушения в результате российской ракетной атаки 5 декабря еще не позволяют использовать ТЭС в полной мере.

"По теплоэлектростанциям - их способность производить электроэнергию все еще не полная и остается ниже, чем та, которую имели на начало недели до первой массированной атаки. Им нужно дополнительное время, чтобы возобновить свою работу", - пояснил глава "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" ожидают, что на следующей неделе получат в сети новые энергоблоки от ТЭС.

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