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Восстановить 100% энергосистемы сейчас невозможно, - Зеленский

зеленський

Пока невозможно возобновить работу энергосистемы в полном объеме.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что все причастные службы каждый день делают все для увеличения генерации и снабжения электроэнергией. Но сейчас энергосистема не может быть восстановлена до прежнего состояния.

"Восстановить 100% энергосистемы, какой она была в начале российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений", - заявил президент.

Он также отметил, что сейчас больше всего отключений в Киеве и области, Львовщине, Житомирщине, Полтавщине, Винницкой области и в Закарпатье.

Читайте также: В энергосистеме сохраняется существенный дефицит, - Укрэнерго

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) отключение света (423)


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Топ комментарии
+25
Взять деньги с телемарафона и купить оборудование вполне возможно
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07.12.2022 23:47
+16
Та шо ви гаварітє?
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07.12.2022 23:44
+16
заводы-параходы не потребляют....миллионы беженцев за кордоном (квартиры пустые), много разбомбленных и стертых с лица земли сел и городков.... т.е. количество абонентов (скажем так) уменьшилось....
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07.12.2022 23:48
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Та шо ви гаварітє?
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07.12.2022 23:44 Ответить
зе - піз**к, який обіцяв землю продавать тільки після референдума... беня списує собі долги вже таємно... один раз про 3 млрд узнали - а тепер це тихенько і близько 120 млрд...

Саме тому потрібно ромірковувати навіщо з світлом ДТЕК граеться... Також пам'ятайте як та ХТО робив голодомор... Це ті ж самі тварини які за рахунок грошей роблять економічний геноцид...
ВВП хто за 30 років хоть раз підіймав?

Пам'ятайте це та думайте навіщо олігократія зараз так себе веде.... Якщо у вас інформативні корені за 450 років є - ви зрозумієте що Землю чекає, чи хоча б бабусині
"мішок сухарів кожен рік обновляти потрібно".

Якщо немаєте такой інфи - слідкуйте за "погодой" та "со2" та розмірковуйте по суті "всемирний потоп"... Як зараз починається в азії повені від дощів яких раніше десятки чи сотні років не було -
Світ змінюється а олігократія хоче Землян на "Время"(2011) перевести щоб за кожен вдох знімати плату 1 цент та 10 сек життя...
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08.12.2022 00:43 Ответить
до речі самий пророческий з фільмів "Послезавтра"(2004) Скоріше за все Х під кінець 2024 (як і сказано в фільмі)
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08.12.2022 00:58 Ответить
Зміна клімату, підняття рівня світового океану, тому й часті опади в пустелях
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08.12.2022 03:03 Ответить
Вам би до психіатра навідатися)
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08.12.2022 15:20 Ответить
Для цих питань потрібно відкриті слухання проводити на загальнодержавному рівні.
А з поміж іншого, прив'язаний піар манкурта і колишньої гбшниці Фаріон відкриває всю срамоту ваших нещирих намагань прикритись патріотизмом.
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08.12.2022 19:33 Ответить
Якби не призводило, то не призвело б.
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08.12.2022 19:17 Ответить
Зв'язок з чим відсутній? А хто казав щось про со2? Видно вам нічого не відомо про циркуляцію водних мас, в тому числі на глибинах більше 1км.
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09.12.2022 03:09 Ответить
Я еколог, знаю достатньо і анг читаю кожного дня.

Розкладіть на пункті принципу зв'язку причини та наслідки, цитування вашого тексту.

Зміна клімату, підняття рівня світового океану, тому й часті опади в пустелях

Як підняття рівня 1 см в рік спричинило збільшення опадів за 3 роки на мінімум 300%?
Якщо це не через пришвидшене нагрівання океанічних вод.

Якщо вам ці дані не відомі, то про що мову вести...

Мною сказане "со2" через те що ЗМІ нав'язує та манкурти вірять. Якщо ви просто ярлики виставили як грані знання - тоді напишіть що причина, на що впливає та за рахунок чого наслідки випливають. Ви на патріотичність не відповіли, якщо і ці питання риторикой не покриєте - значить ви справжній манкурт хворий на ефект вахтеру. А можливо ви по даннінгу - крюґеру патріотичність ховаєте але знання світу достатньо. Якщо відповідь також "много букв" - то мій вахтер спить. Іван мазепа та ще ' в америці, не "куля в лоб" случаем в вашингтону?

Слава героям!📍📍📍
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09.12.2022 03:36 Ответить
Взять деньги с телемарафона и купить оборудование вполне возможно
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07.12.2022 23:47 Ответить
Ага, в епіцентр зайти, там на кожному кроці електричні підстанції.
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07.12.2022 23:58 Ответить
Ну і логіка! Якщо у бариг немає, то і ніде немає?
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08.12.2022 01:15 Ответить
********* а що крім нас ніде немає електрообладнання? що правда? що ніде не купити прям ніде ніде?
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08.12.2022 01:38 Ответить
Та й трасформатори із пошкодженими корпусами і можливо мідними шинами швидко ремонтуються у крайньому випадку, якщо купити на завтра не можливо
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08.12.2022 03:08 Ответить
Деньги и без телемарафона есть, лишь бы подосрать, боты долбанные. Оборудование такого типа делается в основном под заказ и не за один день. Все что было я думаю мы уже давно выгребли. Сейчас долбанный генератор домашний по всей Европе найти проблема...
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08.12.2022 02:47 Ответить
Якого ж такого тіпа оборудованіє? Космічний шатл що аж под заказ не за одін день?
Електроіндукційний трансформатор звичайний, що складається з 2-3х частин металу, Hi-tec технологія 21 сторіччя. Вся країна повинна чекати 6 місяців до закінчення опалювального сезону поки зелена влада замовить декілька нещасних трансформаторів, які чомусь нездатна відремонтувати.
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08.12.2022 03:18 Ответить
Хватит уже *******, чмо зелебобиковое!
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08.12.2022 04:07 Ответить
Если по вашему в Европе сложно купить генератор. То берите деньги и ко мне,я вам покажу где они тут ,прячутся', только фуру не забудьте прицепить с собой. Промышленные то под заказ их на складах ни кто не будет держать,хотя прокат есть 40€ день.Если молоть языком умеете то и продадут)) Так что не понять кто тут бот))
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08.12.2022 07:33 Ответить
Я на Волыни живу, давно уже себе привез. Молоть языком это по вашей части, тут не поспоришь =) Если бы Вы были в восстановительных бригадах, свет бы уже по всей Украине был бы! =)
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08.12.2022 14:15 Ответить
Вы перевіряли чи просто так ляпнули? Весь олх та всі ринки забиті тими генераторами) і інверторними і класичними
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08.12.2022 15:22 Ответить
заводы-параходы не потребляют....миллионы беженцев за кордоном (квартиры пустые), много разбомбленных и стертых с лица земли сел и городков.... т.е. количество абонентов (скажем так) уменьшилось....
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07.12.2022 23:48 Ответить
Вася, не будь схожим на тих ТП, що в тік-токах вимагають включіть ім свєт.
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07.12.2022 23:59 Ответить
а думати хоч можно? розмірковувати...ні?
зауважу... нікого ні в чому не звинуватив, нікому не дорікнув... а просто підкреслив зменшення попиту за рахунок тих, кого я перелічив вище...
Ви з чимось не згодні? так Ви маєте повне право на свою думку...
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08.12.2022 00:14 Ответить
це все грання ДТЕК... АЕСи за 10 років звели до 30% ... щоб тільки грошики накрутити... а зараз "відключили"... навіщо людей без світлу залишати в контексті ковіда який при слабкому організмі вбиває швидко... Все щоб виїхали (їм потрібне чисте "снг" щоб після Х було меньше протестних существ) або виздихали. Майдани не привели до влади Тягнибока - його з трійки вигнав П... особисті погрози йому також приходили. Музичко як доказ.
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08.12.2022 00:49 Ответить
А зачем тебе у владі Тягныбок на подсосе у *********?
Который у Овоща килограммами бабло налом получал под роспись, изображая "националистов"!
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08.12.2022 04:13 Ответить
т.е. если ты чмо и раб, согласный хавать зелёное гавно и сидеть в темноте - то ты не ТП?
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08.12.2022 04:09 Ответить
О, вилізла жертва аборту
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08.12.2022 20:02 Ответить
А ще скажу, шо у нас у місті зупиняють всі проізводства, які ще хочь якось працювали, бо ,,електрики нема". Хлібзавод, єдиний із 3. І то - ,,тільки під заказ"
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08.12.2022 02:55 Ответить
Особливо тут, у нас на Закарпатті. тут заводів, які споживають массу еленергії десятки. Навіть сотні! Угу! Це був сарказм.
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07.12.2022 23:52 Ответить
А 141 процент можно?
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07.12.2022 23:57 Ответить
А прошляпити все за 8 ракетних ударів можливо?
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08.12.2022 00:01 Ответить
а шашлики відновиш?
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08.12.2022 00:07 Ответить
Ще раз зауважу, що жалісна картинка "Україна в темряві" дуже сприяє тому, щоб у сєрдобольних Європах та Америках нашій владі подавали більш охоче.
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08.12.2022 00:07 Ответить
така думка - лише вершинка айсбергу.
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08.12.2022 00:50 Ответить
А конкретніше можна сказати чому неможливо? Бо оточення лапші на вуха навішало президенту?
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08.12.2022 00:10 Ответить
розмінувати кацапні вихід з Криму на матерікову Україну у вас на раз два вийшло, пляді зелені...
Марік знає - Марік все помьятає, а з Маріком і всі ми!
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08.12.2022 00:11 Ответить
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08.12.2022 00:11 Ответить
Та не говори, в Одессе у некоторых с вечера воскресенья не было света, а так да, все норм, небольшие отключения.
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08.12.2022 00:15 Ответить
После его видео будем бомбить, не смотрел его ни разу. Ничтожество
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08.12.2022 00:16 Ответить
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08.12.2022 00:24 Ответить
Ге ж...
Особисто виро
***...
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08.12.2022 00:35 Ответить
на замітку, в цей час може стати в нагоді динамо від велосипеда. Тренуйтеся і заряджайте акумулятор. Однак для цього знадобиться трохи електроніки, але це має бути простий пристрій.
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08.12.2022 04:28 Ответить
слідкуйте за тімошенко, як колеса допомоги прийдуть до ЗСУ,
той шурік балаганов ******** все- кліптоманія це не виліковне....
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08.12.2022 00:38 Ответить
Сегодня с 12 часов в Ахтырке рубили свет безбожно. Два часа есть четыре нет. Частный сектор вообще без света сидит-какие там графики. Интеоесна а кирил тимошенко тоже в арендованном особняке в Киеве без света мучаеться?
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08.12.2022 00:46 Ответить
Ми так еще до 10 сиділи... зараз пробують на 6 годин перевести. Шукають болісний поріг...
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08.12.2022 00:52 Ответить
Поелику будем будовать дороги. Зело важне дело
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08.12.2022 01:08 Ответить
"Света-для-миньета" - это про тебя, зелебобичка?
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08.12.2022 04:10 Ответить
вот ты молодец, хорошо само себе о себе написало ""Света-для-миньета" - это про тебя, зелебобичка? "
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11.12.2022 21:36 Ответить
Ну звичайно ж, бо строки контрактів про постачання електроенергії у Європу все ще не закінчилися.
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08.12.2022 02:10 Ответить
Які контракти? Під час війни це не працює. Офіційно уже оголосили про припинення експорту. Все, що відбувається після цього звичайна крадіжка
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08.12.2022 03:25 Ответить
Глянь статистику скільки Україна продала електрики в Європу за час війни
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08.12.2022 15:26 Ответить
А де саме глянути?
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08.12.2022 18:25 Ответить
Глянув, бачу тільки прихід з Молдови.
Вас-пустобрехів треба карати.
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08.12.2022 20:05 Ответить
Я не стверджую, що Україна де-факто припинила експорт електроенергії, принаймні лише офіційно припинила, а тому в дохід державного Енергоатому та в бюджет нічого з цього не надходить.
Натомість найбільш вірогідно відбувається крадіжка та контрабанда української електроенергії європейським споживачам, можливо через підставні угорські компанії.
Прихід з Молдови це фейк. Тут пан детально роз'яснює чому.
https://m.youtube.com/watch?v=J7D6x_Xfyoc&t=183s
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09.12.2022 04:01 Ответить
тебе у гуглі забанили? )
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20.12.2022 03:44 Ответить
https://biz.censor.net/news/3381015/****************************************************************

ну як мінімум)
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20.12.2022 03:46 Ответить
Та ти що, який "глибоковумний аналітичний аналіз"
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08.12.2022 05:24 Ответить
В Полтаві немає відключень - є включення, й ті геть нетривалі…
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08.12.2022 05:36 Ответить
не війна б... - клована за лямки і ***** з пляжу маленьку зелену матрйошку, "наполеона" по вісім...
а поки терпимо - зуби зцепили і терпимо, бо - це зараз зробити - кацапі на руку зіграти....
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08.12.2022 06:04 Ответить
Просто великий енергетик зайнятий він бо великий борцун
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08.12.2022 08:36 Ответить
зеПризідент, терміново бери під свій контроль, без тебе діло не зрушить з місця. Вся надія тільки на найвеличнішого і найвпливовішого лідєра
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08.12.2022 11:08 Ответить
 
 