Відновити 100% енергосистеми зараз неможливо, - Зеленський
Наразі неможливо відновити роботу енергосистеми у повному обсязі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Він заявив, що всі причетні служби щодня роблять все для збільшення генерації і постачання електроенергії. Але на даний момент енергосистема не може бути відновлена до попереднього стану.
"Відновити 100% енергосистеми, якою вона була початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час. Саме тому у більшості міст і районів зберігаються графіки відключень", - заявив президент.
Він також зазначив, що зараз найбільше відключень у Києві та області, на Львівщині, Житомирщині, Полтавщині, Вінничині та в Закарпатті.
Топ коментарі
+25 Kan Kan #518965
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+16 Вася Шевченко #371210
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Саме тому потрібно ромірковувати навіщо з світлом ДТЕК граеться... Також пам'ятайте як та ХТО робив голодомор... Це ті ж самі тварини які за рахунок грошей роблять економічний геноцид...
ВВП хто за 30 років хоть раз підіймав?
Пам'ятайте це та думайте навіщо олігократія зараз так себе веде.... Якщо у вас інформативні корені за 450 років є - ви зрозумієте що Землю чекає, чи хоча б бабусині
"мішок сухарів кожен рік обновляти потрібно".
Якщо немаєте такой інфи - слідкуйте за "погодой" та "со2" та розмірковуйте по суті "всемирний потоп"... Як зараз починається в азії повені від дощів яких раніше десятки чи сотні років не було -
Світ змінюється а олігократія хоче Землян на "Время"(2011) перевести щоб за кожен вдох знімати плату 1 цент та 10 сек життя...
А з поміж іншого, прив'язаний піар манкурта і колишньої гбшниці Фаріон відкриває всю срамоту ваших нещирих намагань прикритись патріотизмом.
Розкладіть на пункті принципу зв'язку причини та наслідки, цитування вашого тексту.
Зміна клімату, підняття рівня світового океану, тому й часті опади в пустелях
Як підняття рівня 1 см в рік спричинило збільшення опадів за 3 роки на мінімум 300%?
Якщо це не через пришвидшене нагрівання океанічних вод.
Якщо вам ці дані не відомі, то про що мову вести...
Мною сказане "со2" через те що ЗМІ нав'язує та манкурти вірять. Якщо ви просто ярлики виставили як грані знання - тоді напишіть що причина, на що впливає та за рахунок чого наслідки випливають. Ви на патріотичність не відповіли, якщо і ці питання риторикой не покриєте - значить ви справжній манкурт хворий на ефект вахтеру. А можливо ви по даннінгу - крюґеру патріотичність ховаєте але знання світу достатньо. Якщо відповідь також "много букв" - то мій вахтер спить. Іван мазепа та ще ' в америці, не "куля в лоб" случаем в вашингтону?
Слава героям!📍📍📍
Електроіндукційний трансформатор звичайний, що складається з 2-3х частин металу, Hi-tec технологія 21 сторіччя. Вся країна повинна чекати 6 місяців до закінчення опалювального сезону поки зелена влада замовить декілька нещасних трансформаторів, які чомусь нездатна відремонтувати.
зауважу... нікого ні в чому не звинуватив, нікому не дорікнув... а просто підкреслив зменшення попиту за рахунок тих, кого я перелічив вище...
Ви з чимось не згодні? так Ви маєте повне право на свою думку...
Который у Овоща килограммами бабло налом получал под роспись, изображая "националистов"!
Марік знає - Марік все помьятає, а з Маріком і всі ми!
Особисто виро
***...
той шурік балаганов ******** все- кліптоманія це не виліковне....
Вас-пустобрехів треба карати.
Натомість найбільш вірогідно відбувається крадіжка та контрабанда української електроенергії європейським споживачам, можливо через підставні угорські компанії.
Прихід з Молдови це фейк. Тут пан детально роз'яснює чому.
https://m.youtube.com/watch?v=J7D6x_Xfyoc&t=183s
ну як мінімум)
а поки терпимо - зуби зцепили і терпимо, бо - це зараз зробити - кацапі на руку зіграти....