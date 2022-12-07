В енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит, - Укренерго

В українській енергетичній системі станом на 7 грудня і надалі зберігається суттєвий дефіцит. Обленерго доведені ліміти споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго, передає Цензор.НЕТ.

"В енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", - йдеться у повідомленні.

При цьому Україна продовжує відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На атомних станціях блоки, які відключалися через пошкодження електромереж, завантажують до планових показників.

"Зберігається складна ситуація на сході країни - ворог вчора ввечері повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонті роботи", - зазначили в Укренерго.

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Також ремонтники ліквідовують наслідки ракетної атаки в Київській та Одеській областях.

Щоб зрозуміти, які графіки відключення діють в кожному окремому регіоні, Укренерго рекомендує стежити за повідомленнями обленерго. Їхній перелік можна знайти за посиланням.