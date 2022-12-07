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В енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит, - Укренерго

електроенергія

В українській енергетичній системі станом на 7 грудня і надалі зберігається суттєвий дефіцит. Обленерго доведені ліміти споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго, передає Цензор.НЕТ.

"В енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", - йдеться у повідомленні.

При цьому Україна продовжує відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На атомних станціях блоки, які відключалися через пошкодження електромереж, завантажують до планових показників.

"Зберігається складна ситуація на сході країни - ворог вчора ввечері повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонті роботи", - зазначили в Укренерго.

Також читайте: Продукти можуть подорожчати через відключення світла, - Мінагрополітики

Також ремонтники ліквідовують наслідки ракетної атаки в Київській та Одеській областях.

Щоб зрозуміти, які графіки відключення діють в кожному окремому регіоні, Укренерго рекомендує стежити за повідомленнями обленерго. Їхній перелік можна знайти за посиланням.

Автор: 

електроенергія (6185) Укренерго (2688) Електрика (2042) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+20
Интересно, кончу, та которая в заспе, хоть раз отключали от света? вопрос риторический
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07.12.2022 11:58
+11
В Одесі слава богу значно потеплішало і буде ще декілька днів тепло. Але більша частина міста вже до 51 години без світла. Хоча б по 2 години на добу дали.
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07.12.2022 12:04
+9
Як же кірюха тимошенко заряджати авто буде? А на бензін коштів і подавно немає.
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07.12.2022 11:57
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Як же кірюха тимошенко заряджати авто буде? А на бензін коштів і подавно немає.
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07.12.2022 11:57 Відповісти
Интересно, кончу, та которая в заспе, хоть раз отключали от света? вопрос риторический
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07.12.2022 11:58 Відповісти
Слыш, ты, лобковая перхоть, рот свой прикрой поганый!!!
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07.12.2022 12:02 Відповісти
Рубільник не можуть знайти, а так би давно відключили.
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07.12.2022 12:01 Відповісти
Там навіть рубильник розбомбили.
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07.12.2022 12:18 Відповісти
"Мівіною" від Нікіфорова!
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07.12.2022 22:27 Відповісти
Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?

Леся Українка. "Давня казка"
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07.12.2022 12:00 Відповісти
В Одесі слава богу значно потеплішало і буде ще декілька днів тепло. Але більша частина міста вже до 51 години без світла. Хоча б по 2 години на добу дали.
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07.12.2022 12:04 Відповісти
Турки пропонують плавучі електростанції.

Чево сидим?
Кого ждём?
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07.12.2022 12:22 Відповісти
Скажуть,що "не на часі". Але світла все одно не буде.
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07.12.2022 23:45 Відповісти
З якого переляку?
Нібито всі АЕС працюють....
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07.12.2022 12:22 Відповісти
У пана э пляни АЕС кращі за Укренерго?
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07.12.2022 12:23 Відповісти
Лучше ахметовского Укрэнерго планы есть буквально у каждого!
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07.12.2022 20:00 Відповісти
У меня в городе на Киевщине после якобы прилета по подстанции 5 декабря все было норм одно плановое отключение на 4 часа, а потом свет был 8 часов. Кулеба сказал, что никаких критических повреждений не было. А вот 6 декабря начали включать-выключать каждые 3 часа и давать на 3 часа. И это внимание на следующий день после прилет, а не в этот. Поэтому очень мутные ребята сидят, по крайней мере в Облэнерго нашей области
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07.12.2022 12:50 Відповісти
Та шо там не зрозуміло? Все просто і примітивно!
ЗСУ взяли і збили всі ракети! А шанованим партнерам з молдови і придністров'я вже енергію продали, незручно якось вийшло
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07.12.2022 13:02 Відповісти
Мутні люди сидять тут скрізь і усе щільніше, починаючи з 91 року.
А до того вони були комуняками.
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07.12.2022 14:44 Відповісти
Це ще вам пощастило, я теж живу на Київщині, так в мене на 7-8 годин виключають, а на 1-2 години дають. І так вже 3 добу😨
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07.12.2022 15:03 Відповісти
Не лише у вашій області. По усій Україні мутять. Щось тут не те,що нам"співають"...
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07.12.2022 23:44 Відповісти
Я вам сейчас легко найду пару гигаватт.
Заходим в ENTSO-E, в публичные данные пограничного контроля. Открываем, например "Венгрия" (слева галочку надо поставить). И смотрим на статистику направления UA>HU.
Не благодарите.
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07.12.2022 16:33 Відповісти
Але ж є і перетоки з Румунії та Молдови в Україну. Треба просто сісти в підбити баланс за листопад, наприклад
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07.12.2022 20:01 Відповісти
Рекомендую найти (гугл, минут 10) типовой договор по продаже электроэнергии межгосударственный в рамках данной системы - чтобы понимать, что такое "переток". И узнать о контролируемых перетоках (упрощу - например подача э/э от электростанции через сеть в Вашу квартиру - это тоже так называемый переток...)
Что же до Румынии и Молдовы то ... в общем посмотрите там же. Просто галочку ставите для нужной страны. И по дате/времени фильтруете.
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08.12.2022 10:36 Відповісти
Что то вы там мутите, ребята.
Смотрим этот ролик и понимаем,что они мутят: https://www.youtube.com/watch?v=efZpT7JH4UM&list=PL088F37260B3E71FF
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07.12.2022 19:48 Відповісти
На експорт в ЄС електроенергія від нас продовжує йти. Бо є контракти, які ми не можемо порушувати (війна чи не війна - Європі "по барабану"). Зате населенню відключають... ми "потєрпім" все, бо ж "війна триває".
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07.12.2022 23:42 Відповісти
ТАК СКІЛЬКІ ДЕФІЦИТ !!!???
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07.12.2022 18:27 Відповісти
Было любопытно, что начнут выдумывать, когда будет +7 на этой неделе - и вуаля! "-17°С на Сході", и поэтому в Киеве отключения только усугубились!
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07.12.2022 20:02 Відповісти
а чому в даунєцкє є свєт і сєпаратісти можуть дивитись тупі кацапські серіяли??? може тра' поправити ситуацію?
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07.12.2022 20:52 Відповісти
Тому ж, чому першим ділом полагодили срану підстанцію, насоси якої качали "дружбай" орконафту в угорщину. Бо війна - то у гоїв, а у шанованих партнерів всьо па плану.
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08.12.2022 09:30 Відповісти
 
 