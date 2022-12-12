Переважну більшість генеруючих потужностей української енергосистеми відновлено, - "Укренерго"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на вечір 11 грудня українські енергетики відновили більшість генеруючих потужностей в енергосистемі країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в телеефірі "Суспільне. Новини".
"Станом на зараз українські енергетики змогли відновити більшість генеруючих потужностей після ракетних обстрілів цього тижня", - заявив Кудрицький.
Водночас руйнування внаслідок російської ракетної атаки 5 грудня ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою.
"Щодо теплоелектростанцій - їх здатність виробляти електроенергію все ще не повна і залишається нижчою, ніж та, яку мали на початок тижня до першої масованої атаки. Їм треба додатковий час, щоб відновити свою роботу", - пояснив голова "Укренерго".
В "Укренерго" очікують, що наступного тижня матимуть в мережі нові енергоблоки від ТЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Он и трампист, и пида... (гог)
вот что с ним не так.
и вообще он занят - строит програмистскую кибуцу на базе Твиттера, с приковыванием программистов к кроватям
Ще нині Шмигаль казав, що 40% ТЕС і ГЕС пошкоджені надовго.....
????????????
В однiй ТЕС вiкно вибило, а в iншiй половину ТЕС рознесло в друзки.
Маштаб руйнувань piзний, але вони обидвi пошкодженi
багато дивного поруч ...
Хоспаді,як вже задовбали..брехуни..то по 10 раз на дню видумують..що збрехати
А ще нехай гуцули в трембіти дують,