Враг ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, наращивает группировки на Купянском и Запорожском, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 15.12.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 295 сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском - наращивает. усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливают позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара, а также совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Никополя и Херсона, есть погибшие среди мирных жителей. Сохраняется угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Идет наращивание авиационной группировки и подразделений вооруженных сил РФ на территории республики Беларусь.

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На Слобожанском направлении враг совершил танковые и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Мороховец, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении огневое поражение получили районы населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Котляровка, Берестово, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Макеевки и Краснопоповки Луганской области и Торского и Ведмежьего Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы, в частности, в районах Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Северного и Опытного Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались поразить позиции наших войск вблизи Авдеевки, Первомайского, Невельского, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжил обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. В частности, районы населённых пунктов Времевка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Орехов и Степное – Запорожской; Никополь на Днепропетровщине и Новотягинка, Ивановка, Токаровка, Херсон, Ингулец и Белозерка Херсонской области.

Противник продолжает нести потери. Так, 13 декабря, в районах населённых пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области Силы обороны уничтожили два склада боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники разного типа. Более 200 военнослужащих противника получили ранения. В связи с переполнением лечебных учреждений и моргов в городе Мелитополь, российские захватчики перевозят трупы и эвакуируют раненых военнослужащих во временно оккупированный Крым.

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Для восполнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас и даже офицерами в отставке. Их направляют в район ведения боевых действий.

Наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава врага и склад горюче-смазочных материалов.

Поддерживайте Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.