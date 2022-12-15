Россия планирует новое наступление в феврале, - Резников

Сейчас Кремль пытается найти новые решения, как одержать победу в российско-украинской войне.

Было ошибкой воспринимать нас как маленькую советскую армию, которая будет воевать с великой советской армией. Об этом в интервью The Guardian заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если бы была "мясорубка" против "мясорубки", мы бы проиграли. Было ошибкой воспринимать нас как маленькую советскую армию, которая будет воевать с великой советской армией. Конечно, великая советская армия выиграла бы, а маленькая советская армия проиграла бы, но мы не советская армия", - сказал он.

По словам Резникова, россия готовит в феврале новое наступление.

"На подготовку призывников тратят минимум три месяца. То есть, они пытаются начать следующую волну наступления, вероятно, в феврале, как и в прошлом году. Это их план", – добавил министр.

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Говоря о частичной мобилизации в России около 300 тысяч военных, Резников предположил, что в то время как половина из них, часто после минимальной подготовки, используется для усиления сил Москвы после ряда неудач на поле боя, остальные готовятся более тщательно для будущих наступательных действий.

"Вторая часть мобилизованных, примерно 150 тысяч человек, начала свои учебные курсы в разных лагерях", - сказал Резников.

Он выразил мнение, что Украина сейчас побеждает Россию в воздухе. По его словам, украинские системы противовоздушной обороны повысили свою эффективность с 50% в начале полномасштабной войны до 80% в декабре.

Глава Минобороны также отметил, что серия побед ВСУ, в частности потопление крейсера "москва", на поле боя создала что-то, что выходит за рамки дипломатического доверия между Украиной и ее партнерами.

"Это нечто большее: вы стали верить в нас и начали инвестировать не только передачей оружия в Украину, но и потому, что вы хотите видеть новую Украину после этой победы, а не старую советскую Украину", - добавил он.