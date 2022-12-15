РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9727 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
18 840 70
война (46746) Резников (1168)

Россия планирует новое наступление в феврале, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Сейчас Кремль пытается найти новые решения, как одержать победу в российско-украинской войне.

Было ошибкой воспринимать нас как маленькую советскую армию, которая будет воевать с великой советской армией. Об этом в интервью The Guardian заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если бы была "мясорубка" против "мясорубки", мы бы проиграли. Было ошибкой воспринимать нас как маленькую советскую армию, которая будет воевать с великой советской армией. Конечно, великая советская армия выиграла бы, а маленькая советская армия проиграла бы, но мы не советская армия", - сказал он.

По словам Резникова, россия готовит в феврале новое наступление.

"На подготовку призывников тратят минимум три месяца. То есть, они пытаются начать следующую волну наступления, вероятно, в феврале, как и в прошлом году. Это их план", – добавил министр.

Также смотрите: Танк оккупантов взрывается на мине во время боя: "На выход! На выход! Cъ#бываем!" ВИДЕО

Говоря о частичной мобилизации в России около 300 тысяч военных, Резников предположил, что в то время как половина из них, часто после минимальной подготовки, используется для усиления сил Москвы после ряда неудач на поле боя, остальные готовятся более тщательно для будущих наступательных действий.

"Вторая часть мобилизованных, примерно 150 тысяч человек, начала свои учебные курсы в разных лагерях", - сказал Резников.

Он выразил мнение, что Украина сейчас побеждает Россию в воздухе. По его словам, украинские системы противовоздушной обороны повысили свою эффективность с 50% в начале полномасштабной войны до 80% в декабре.

Глава Минобороны также отметил, что серия побед ВСУ, в частности потопление крейсера "москва", на поле боя создала что-то, что выходит за рамки дипломатического доверия между Украиной и ее партнерами.

"Это нечто большее: вы стали верить в нас и начали инвестировать не только передачей оружия в Украину, но и потому, что вы хотите видеть новую Украину после этой победы, а не старую советскую Украину", - добавил он.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
«Великий сліпий», який не бачив загроз у лютому цього року прозрів?
показать весь комментарий
15.12.2022 19:59
+27
Резніков в лютому казав,що ударні сили москалів не сформовані для наступу.
показать весь комментарий
15.12.2022 19:59
+17
Его сам Боня подставил, заявив при свидетелях, что они знали про нападение. Сам ляпнул. И теперь соскочить про незнанку уже не выйдет. Народ потребует знать, почему не были приведены в исполнение простейшие действия, которые делаются за 3 часа при необходимости, а именно подрыв мостов и рытье асфальте трактором и затем водометом яму на 10м глубиной непроходимую и по сторонам мины раскидать. 3 часа на 5-6 таких препятствий на всех дорогах, даже ночью это реализуемо было.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вкерю что наши в ответ тоже хорошо подготовяться, и дадут просраться кацапам.легко не будет конечно же, но будет уже легче чем 24 числа
показать весь комментарий
15.12.2022 19:58 Ответить
Дивно. Вашу таку правильну думку підтримують в рази менше, ніж вий знизу. Не вірять в нашу Армію місцеві справжні патріоти
показать весь комментарий
15.12.2022 20:19 Ответить
Вий це на болотах. А тут іде конструктивна дискусія про те, чи це зелені перефарувалися, чи лише перевзулися в те зимове взуття, яким МО ще в жовтні забезпечило на 100%. І в грудні досягло нового рівня забезпечення "в цілому".
показать весь комментарий
15.12.2022 21:05 Ответить
Сейчас подразделение и части ВСУ уже прошли период боевого слаживания: поэтому будут бить орков по всем правилам военного о искусства.
показать весь комментарий
16.12.2022 10:09 Ответить
«Великий сліпий», який не бачив загроз у лютому цього року прозрів?
показать весь комментарий
15.12.2022 19:59 Ответить
Его сам Боня подставил, заявив при свидетелях, что они знали про нападение. Сам ляпнул. И теперь соскочить про незнанку уже не выйдет. Народ потребует знать, почему не были приведены в исполнение простейшие действия, которые делаются за 3 часа при необходимости, а именно подрыв мостов и рытье асфальте трактором и затем водометом яму на 10м глубиной непроходимую и по сторонам мины раскидать. 3 часа на 5-6 таких препятствий на всех дорогах, даже ночью это реализуемо было.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:01 Ответить
Ви що хочете професійного знання предмету безпеки держави від якогось адвоката? Він і адвокатом скоріш за все був безтолковим як і міністром оборони є нині. Зебобіки-фас!
показать весь комментарий
15.12.2022 21:53 Ответить
Резніков в лютому казав,що ударні сили москалів не сформовані для наступу.
показать весь комментарий
15.12.2022 19:59 Ответить
здається це " заспокійливе " було 21-22 лютого , коли в мацковії мотори вже ппрогрівали...
показать весь комментарий
15.12.2022 20:13 Ответить
Коли на масковіі мотори вже ппрогрівали, то ці трампісти на Цензорі верещали, що ніякої війни не буде, а Байден та Блінкен - це клікуши та панікери, які не дають спокійно спати українцям у Канадії. Почитайте коментарі деактивованої трампістки "Vedana" .
показать весь комментарий
15.12.2022 20:43 Ответить
Скоріше байденковскі які не хочуть пу як хусейна прибрати.
Крим проморгали,
ленд-ліз забули...
літачки польські заблокували,
фугасна с-300 земля-земля виявилась українська...

Оцінюйте по справам а не словам...

до речі чим історія з Вікторією Спартц закінчилась? Не тим що вона подала рапорти в служби безпеки з контролю поставок і на цьому все скінчилось? ну там була відповідь "все нормально, скоро юа програму контрол на свої сервери поставить"... Чи інакше?
показать весь комментарий
15.12.2022 22:15 Ответить
Трампістко-пуціністко! Геть з України
показать весь комментарий
16.12.2022 13:21 Ответить
Она же Zlata Dura
показать весь комментарий
15.12.2022 20:45 Ответить
Не завжди кажуть правду. Просто ви звикли вірити політику, який ніколи не брехав
показать весь комментарий
15.12.2022 20:15 Ответить
Я вірити не звик. Але саме в таких випадках, має бути правда.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:23 Ответить
Ну тормознув трохи (всього лише майже на рік) - з ким не буває! Тепер повідомив! Чи це про новий наступ?
показать весь комментарий
15.12.2022 20:18 Ответить
Цю війну виграє високотехнологічна зброя , а не " м'ясо " . В кого її буде більше , той і переможе . .
показать весь комментарий
15.12.2022 20:01 Ответить
Это кто ему сказал? Его друг Гогилашвили или подруга Маляр?
показать весь комментарий
15.12.2022 20:03 Ответить
не екстрасенс, не міністр оборони, а якесь х.з. шо.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:05 Ответить
без зброї далекого враження нам війну не виграти . хіба що вбити ***** ...
показать весь комментарий
15.12.2022 20:05 Ответить
В феврале 1940 года Маршал Финляндии Маннергейм нанес сокрушительный удар по мавзолецным крысам товаристча Сралина..., хмырь в марте сел за стол переговоров от ужасных потерь сраного РККА...,всего за 105 дней войны ..краснопузых убито ранено и замёрзших в сугробах финских лесов 350 000...
Слава Маршалу Маннергейму 👍✊💪
показать весь комментарий
15.12.2022 20:07 Ответить
Ну вот из-за таких как вы и идут шутеечки об альтернативной истории украинских земель.

Красные попросили финов отодвинуть границу от Лениграда на 100 км (была в районе 15 км)ввиду скорой войны с Германией, но те естественно отказались. После того как линия Маннергейма была прорвана, Финское правительство запросила мира и переговоров, по результатам которого Советам отошли 2 огромные области, включая Выборг.

Вот это сокрушительный удар был нанесен по красам Сталина, ничего не скажешь.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:44 Ответить
Вы зачем этот раша бред втираете?)) Почитайте переговоры Молотова с Гитлером осенью 1940 года... Их расшифровка в открытом доступе... Там Молотов целый день талдычил Гитлеру, что мы договаривались что Финляндия наша... Гитлер ему говорит, нах вам та Финляндия, у наших ног весь мир... А тот обратно повторял отдайте нам Финляндию... Так что свои басни, про 100 км и попросили и тем более про выиграш совка, оставьте для рашиков, для их ушей это приятная песня))) Так что альтернативная история это у вас)) Вся построена на лжи...
показать весь комментарий
15.12.2022 21:11 Ответить
Какие рашики, все в открытом доступе, вас что, в гугле забанили?

Все очень просто и зафиксирвано. Какие требования были у советов, что фины их послали нахер, кто первым запросил остановку войны и переговоры. И самое главное, чем закончилась эта финская война. Комуняки получили огромные территории? Получили. Вам хоть в глаза ссы, когда все уже случилось и результаты известны, выставлять все иначе. Зачем, не ясно.

Плюс сколько еще теорий, на тему плюсов для красных в этой войне. Там они испытывали свои новые танки и артилерию, там они на примере финской армии поняли эффективность пистолетов-пулеметов, там же были сильно вычищены офицерские ряды. Ну и считается, что имено эта война показала Адольфу, что ссср слабы, вынудила его по сути на безумие, не добив бритов, прыгнуть на численно превосходяющую красную армию, которая тогда вообще была чуть ли не союзной. А сколько теоретиков вообещ полагают, что у Сталина его армия сильно походила на наступательную и подожди Адольф еще годика 4, красные сами бы пришли на земли современного ЕС умирать. И кто знает, может быть и был бы лендлиз в сторону Германии, все по заветам бритов, соотвественно история повернулась бы в другую сторону. Поэтому еще раз, очень глупо так думать про финскую войну, получается он вообще не отдает себе отчет, что тогда произошло и как на та война повлияла на историю.
показать весь комментарий
15.12.2022 21:24 Ответить
Ви ще напишіть, що показати слабкіть червоної армії і заморозити 400 тисяч солдатів це був такий хитрий план москви напередодні очікуванної війни проти Німеччини. Ох уж ці інтернет-історики, дадуть фору навіть інтернет-лікарям.
показать весь комментарий
15.12.2022 23:37 Ответить
У дурдом інтернет провели? Який Ленд-ліз Німеччині коли Британія оголосила хм війну після нападу на Польщу у 1939 році.... коли Сраний СиРиСєр ще був з Гітлером у союзниках..... Фінська війна показала що Красная Армія ПОВНЕ ЛАЙНО й Гітлер вирішив напасти але він прорахувався бо невиразував що Америка почне допомогати. Без допомоги Америки й іньших союзників Гітлер захопив би сраний СиРиСєР за рік. Їдіть свою маєчню пишіть тупим кацапам, вони вірять у все завгодно, навіть у те що зло це той хто Захищає свою країну а не той хто напав!
показать весь комментарий
16.12.2022 12:45 Ответить
Мой дядя воевал во время финской войны, был ранен... В 1974 году по ТВ шел документальный фильм о той войне. Дочь зашла в комнату, а он мертвый--сердце не выдержало... Дяде было 54 года... Он был родным братом моему папе. А папа пошел воевать в 18 лет после освобождения сумщины в 1943 году...
показать весь комментарий
16.12.2022 10:53 Ответить
Він казав раніше що нападу(приготування)не бачить,хоча американці попереджали щоб паніки не було...Ну шо ,арестович все ж роз'яснив)))Як на мене,нам вистачить Залужного пан Резніков міністр оборони.....Ну якось.....Я думаю Залужний потягне і дві і три посади)))Справжній бойовий генерал!!!Військові його поважають,а Резніков вроді юрист чи адвокат.... раніше був.імхо.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:08 Ответить
Нічого і ви відповісте за держзраду. Разом з росіянами.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:09 Ответить
З таким ворогом не тільки потрібно, але і можливо воювати до переможного кінця. Слова Залужного 17 хвилин назад. Це і є відповіддю на усі анонси
показать весь комментарий
15.12.2022 20:10 Ответить
И это наступление может и будет с учётом ошибок, но по качеству хуже первого. За три месяца проф.солдата не создашь, особенно из вчерашнего офисного планктона, работников заводов и прочих. Они же в мобилизацию гребут всех подряд. Плюс дерьмовая снаряга, прочная логистика, старое вооружение и техника. И опять в феврале, на мороз надеются? В этот раз они даже до Киева не дойдут. Или опять окопы в рыжем лесу. Или они свято верят что обстрелы электросети Украины как то снизит боеспособность ВСУ? Или что? И да, в отличии от февраля 2022 у нас теперь есть чем бить на дальние расстояние, ну если судить по бавовне на стратегических бомберах. Просто не будет, но и орать "все пропало" тоже нет повода.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:10 Ответить
Просраная логистика. Автозамена, ***.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:12 Ответить
Это да. Но часть из них точно будет отстреливаться. И это надо иметь в виду. Ещё вопрос сколько мопедов и недоракет русня успеет собрать. Те заводы где их делает, пока ещё целые.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:14 Ответить
Вы думаете у них вся контрактная армия полегла? Не полегла. Понесла тяжелые потери, но еще на многое способна.
Они ее отвели в тыл на переформирование и доукомплектовку. А на передний край выдвинули зэков и чмобиков, чтоб они своим мясом закрыли образовавшиеся бреши. Плевать им на эти потери, для них это второсортное мясо, годное только на убой.
В феврале если и пойдет движение, то снова попрет именно контрактная, кадровая армия. Если они учтут свои прошлые ошибки и поставят на посты тех кто хоть что то смыслит в современной войне. А не всяких идиотов-дуболомов, кретинов и картонных армагедонов, не могущих связать слоги в слова и слова во фразы. При таком раскладе ВСУ будет нелегко. Не стоит недооценивать врага, даже если он уже крепко словил в табло и сидит утирается.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:37 Ответить
Смысл в мобилизации, если не вся контрактная армия полегла. И тем более зеков бы не вытаскивали с тюрм. И да, всю контрактную армию в Украину бросить не выйдет не оголив другие рубежи.

Да, да. Они даже Шойгу не сняли, ***** людей подбирает по уровню лояльности к себе.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:42 Ответить
1. Мобилизация для того чтобы повязать население кровью. Чтоб не только режимные замарались. Чтоб размазать тонким слоем ответственность. Весьма хитрый ход. Потом, когда все закончится, у всех мокшан будет дикая фрустрация. А не только у кремлядей.
2. Кадровую армию берегут на черный день. Они пока от ВСУ отхватили, но кто знает кто там дальше впишется. На черный день лучше иметь в резерве хоть как то боеготовые части, чем мобилизованное гражданское обосравшееся мясо. Толку от которого немного, и которое годно только для того чтобы вскрывать огневые точки и тратить на себя боеприпасы противника.
3. Шойгу не снимут. Из верхнего эшелона, те кто наиболее приближен к телу, не тронут. Речь об исполнителях из среднего звена, всякие там генералы, генштабисты и прочие стрелочники.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:57 Ответить
1. Чёт фигня какая то.
2. На какой черный день. Это как браться шпагой против пулемётчика, а автомат держать на черный день. Все самые боеготовные части были перемолоты в первые месяцы. А кадровая армия оказалась только на бумаге в отчётах, примерно как Армата.
3. И все они оцениваются по лояльности, а не профессионализму. Суровикин уже третий вроде, остальные такие же бараны как и все. Гиркина к слову не допускают, хотя он вроде как опытный.
показать весь комментарий
15.12.2022 21:30 Ответить
1. Не фигня. Это допускают гораздо более яйцеголовые чем я, хлеб которых сидеть и анализировать происходящее и просчитывать будущее.
2. Ну они же не со шпагами на пулеметы до сих пор шли. Росгвардия с ее дубинками и щитами не в счет. В феврале если попрут, такого идиотизма вряд ли будет удача наблюдать. Армия может и бутафорская, но не вся. Есть там и очень боеспособные подразделения. Они просто еще в дело не пошли, а если и пошли то весьма ограниченно.
3. Вот у ЗСУ тогда и начнутся проблемы, когда орки вместо лояльных станут ставить профессионалов. А это не высокие чины вроде "армагеддона", или палача Алеппо. Это уровень пониже. Гиркина потому и не допускают потому что он не чистый военный а фсбшник. Все задания что ему поручили, он провалил или недоделал. Только языком молоть и горазд.
показать весь комментарий
15.12.2022 22:40 Ответить
1. Те самые учёные что насилуют журналистов?
2.В стране где в учебе учили катать квадратное и красить траву, идиотизм обеспечен. Плюс тотальная коррупция, круговая порука и много других прелестей. Одно только решение бить стратегическими ракетами по трансформаторам и электростанциям чего стоит. Или не видно что они воюют по методичка полвековой давности. И да, на данный момент самыми боеспособными есть Вагнер и Русич. Но это нихрена не контрактные войска.
3. Поздно пить боржоми, когда печень сдохла. Ставь бы они их с самого начала, да. Было бы туго. А во вторых, как раз то и дело что они будут ставить именно лояльных к путину. Такие режимы на этом и держаться. Иначе режим быстро кончается.
показать весь комментарий
15.12.2022 23:34 Ответить
У нас тоже уже не та армия что была 24, да и оружия в разы больше, таких звиздюлей отхватят кацапы, что прошлый раз покажется детской сказкой
показать весь комментарий
15.12.2022 21:00 Ответить
Я только зА.
Но есть нюанс - при всей своей нынешней оснащенности, со всеми этими западными поставками, украинская армия тоже несет потери и весьма ощутимые.
У каинов по мобилизационному потенциалу восьмикратный численный перевес. Металлолома и оружия, пусть и хренового, у них тоже навалом. Орда вторжения на 24.02.2022 была меньше штатной численности ЗСУ. Эти дебилы дернулись на полномасштабное вторжение, не имея даже численного приемущества!
Если Запад и дальше будет сумняще мяться, пытаясь о чем то там договориться за счет Украины, и как бы между делом дозированно-точечно поставлять вооружение, то времена предвидятся темные.
показать весь комментарий
15.12.2022 21:23 Ответить
У МЕНЯ АДЫН ВОПРОС КАКОЕ ***** НАСТУПЛЕНИЕ... ЕСЛИ ***** УЖЕ ЛЕЖИТ И ПОДЫХАЕТ???? а когда помрет им ********* будет до наступлений..им ***** каждый ******** Рашки бюудет спасать свой куй и **** и сраку..с баблишком скудоумным что удалось сохранить чудом..
показать весь комментарий
15.12.2022 21:28 Ответить
УбитьХуйла, прийдет другой. Развалить нахер роSSию. Назад в СССР. Козломордые.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:11 Ответить
Нюанс в том что система завязанная на культе одного человека рухнет с смертью этого человека. Его же ручные жополизы начнут грызть друг друга пытаясь урвать кусок.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:13 Ответить
Система не рухнет. Там толстая кастовая прослойка из сексотов, ментов, силовиков, вертухаев и прочих непроизводительных паразитов. Думаете они так просто дадут всему упасть? Они будут свирепо защищать себя и тот образ жития к которому они привыкли, как гиены и шакалы защищают падаль от других. Они поставили на "счетчик" всю ту страну и большую часть бывшего совка. Там бабло крутилось и отмывалось триллионами. Вы что думаете они так просто откажутся от этих доходов?
Для того чтобы рухнула система, надо войти в Москву и дальше, и провести тотальную дерашизацию. По примеру денацификации в послевоенной Германии, которую последовательно проводили союзники в своих оккупационных зонах.
показать весь комментарий
15.12.2022 21:08 Ответить
Ещё раз, все они заказаны на одном человеке. Потому что вся эта прослойка даже не идейная, они ценят только бабло. Если ***** не станет, эта же прослойка будет гвать друг друга за власть и дверные куски пирога. Там нет идейной системы, там ОПГ.
показать весь комментарий
15.12.2022 21:25 Ответить
"Если ***** не станет... " це неможливо в принципі. ***** в тій чи іншій іпостасі завжди у всі часи був на чолі на Росії.
показать весь комментарий
16.12.2022 00:54 Ответить
курва вони вже наступили на рєзнікова...
показать весь комментарий
15.12.2022 20:17 Ответить
Кому, кому а тобі вже віри немає.....
показать весь комментарий
15.12.2022 20:19 Ответить
Пророк із шашликами роздуплився🤷‍♂️🤔🤯🙈‼️⁉️⁉️

Як там 1.5 млрд грн з чувіхою з Дніпра⁉️⁉️⁉️🤔🤬😡😠😤
Жодного про це, пророцтва від резнікова не чути, сором'язливо🤔🤬 мабуть, йому⁉️‼️⚔️🤔🇺🇦❤️🇺🇦⚔️, замовчує‼️⚔️🇺🇦❤️😡😠‼️⚔️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
15.12.2022 20:19 Ответить
Явний перебір зі смайликами. І де Ви їх тільки понабирали стільки???? На цензорі ж таких немає.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:33 Ответить
есть, в колонке эмоции ‼️
показать весь комментарий
15.12.2022 20:49 Ответить
🚀🚀🏔👌😎😨🙋‍♀️🤽‍♀️🏋️‍♀️🤘👌🎆🥏🥅⛳⛽🏈🚀🔑🔐🎤🎻🎺🏉🎷🔎🎬📌🗑🌽🥨🍡🎇🍚🍓🟥🕟🥭🥝🍡▶🟩🍮🍆🧨🥕🍄🌶🌿🖖🛹🚕🦼🚞💺🚨🚪🛁🍀🧯🧺🌀🌂🍅⭐🍢🚀🔥⚡⛱⛔⏪

Зможеш код прочитати?)
показать весь комментарий
15.12.2022 22:19 Ответить
жодних сумнівів, що спробу номер два ***** зробить. у нього два варіанти: або пробувати знову наступати, або капітулювати. з капітуляцією, самі розумієте, вірогідність нульова.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:26 Ответить
ще є непередбачувана тректоія старо ЯО...
загнана в куток облізла криса здатна і вкусити... але спочатку буде голосно визжати, лякаючи)))
показать весь комментарий
15.12.2022 20:33 Ответить
Можуть завдати кілька відволікаючих ударів, щоь приховати основний. Можуть також для пом'якшення наших позицій застосувати ядерну зброю. До речі, варіант з ядерною хброєю для них є найбільш привабливим.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:32 Ответить
і шо? почекаємо до лютого?
показать весь комментарий
15.12.2022 20:33 Ответить
Чого тоді ніхто нічого не готує в нас? Де наступ хоч кудись? Навіщо бровади, про звільнення всіх територій???
показать весь комментарий
15.12.2022 20:34 Ответить
У наших высших чиновников хоть остается время для непосредственной работы? Или только на интервью журналистам и постам в соцсетях есть время?
показать весь комментарий
15.12.2022 20:40 Ответить
Отже потрібно дать їм люлєй в кінці січня
показать весь комментарий
15.12.2022 21:03 Ответить
на волині, сумській, чернігівській та харківській областях мости та дороги вже розмінував ОП чи там досі не заміновано як 24,02,2022р???
бо ж туризм, *****, треба розвивати
до родичів їздити треба...
або на заміновані ділянки поставити зрадника, щоб розмінував по команді
показать весь комментарий
15.12.2022 21:46 Ответить
На сумщине герои Ахтырки подорвали Мост и этим не дали пройти оркам в сторону Харькова и Сум...
показать весь комментарий
16.12.2022 11:01 Ответить
обов,язково дописуй що це зроблено по власній ініціативі. бо команди не було
показать весь комментарий
16.12.2022 12:38 Ответить
Після зробленого, а точніше не зробленого, і заяв перед вторгненням, деяким небритим пикам краще б мовчати і наднормово, недоїдаючи працювати, стараючись з усіх сил, щоб пом'якшити вирок суду, і тільки на суді відкрити хлєбало з втягнутими щоками і пересохшими губами для покаяння.
показать весь комментарий
15.12.2022 21:48 Ответить
Как реальное положение в Бахмуте? Держатся город пока или сдаём оркам проклятым?
показать весь комментарий
15.12.2022 22:23 Ответить
Ще один «файно вбраний» п@здюк озвався…
показать весь комментарий
16.12.2022 09:11 Ответить
Ще одна ванга.
показать весь комментарий
16.12.2022 10:17 Ответить
эта Гнида как и Оманский Осел, Елдак, баканов, верещюк и весь ваЗЕлиновский Сброд должны сидеть на пожизненном с полной конфискацией!!!
показать весь комментарий
16.12.2022 12:27 Ответить
 
 