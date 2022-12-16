Росія планує новий наступ у лютому, - Резніков
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Нині Кремль намагається знайти нові рішення, як здобути перемогу в російсько-українській війні.
Було помилкою сприймати нас як маленьку радянську армію, яка воюватиме з великою радянською армією. Про це в інтерв’ю The Guardian заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якби була "м'ясорубка" проти "м'ясорубки", ми б програли. Було помилкою сприймати нас, як маленьку радянську армію, яка воюватиме з великою радянською армією. Звичайно, велика радянська армія виграла б, а маленька радянська армія програла б, але ми не радянська армія", - сказав він.
За словами Резнікова, Росія готує у лютому новий наступ.
"На підготовку призовників витрачають мінімум три місяці. Тобто вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план", - додав міністр.
Говорячи про часткову мобілізацію в Росії близько 300 тисяч військових, Резніков припустив, що в той час як половина з них, часто після мінімальної підготовки, використовується для посилення сил Москви після низки невдач на полі бою, решта готується більш ретельно для майбутніх наступальних дій.
"Друга частина мобілізованих, приблизно 150 тисяч чоловік, розпочала свої навчальні курси в різних таборах", - сказав Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Крим проморгали,
ленд-ліз забули...
літачки польські заблокували,
фугасна с-300 земля-земля виявилась українська...
Оцінюйте по справам а не словам...
до речі чим історія з Вікторією Спартц закінчилась? Не тим що вона подала рапорти в служби безпеки з контролю поставок і на цьому все скінчилось? ну там була відповідь "все нормально, скоро юа програму контрол на свої сервери поставить"... Чи інакше?
Слава Маршалу Маннергейму 👍✊💪
Красные попросили финов отодвинуть границу от Лениграда на 100 км (была в районе 15 км)ввиду скорой войны с Германией, но те естественно отказались. После того как линия Маннергейма была прорвана, Финское правительство запросила мира и переговоров, по результатам которого Советам отошли 2 огромные области, включая Выборг.
Вот это сокрушительный удар был нанесен по красам Сталина, ничего не скажешь.
Все очень просто и зафиксирвано. Какие требования были у советов, что фины их послали нахер, кто первым запросил остановку войны и переговоры. И самое главное, чем закончилась эта финская война. Комуняки получили огромные территории? Получили. Вам хоть в глаза ссы, когда все уже случилось и результаты известны, выставлять все иначе. Зачем, не ясно.
Плюс сколько еще теорий, на тему плюсов для красных в этой войне. Там они испытывали свои новые танки и артилерию, там они на примере финской армии поняли эффективность пистолетов-пулеметов, там же были сильно вычищены офицерские ряды. Ну и считается, что имено эта война показала Адольфу, что ссср слабы, вынудила его по сути на безумие, не добив бритов, прыгнуть на численно превосходяющую красную армию, которая тогда вообще была чуть ли не союзной. А сколько теоретиков вообещ полагают, что у Сталина его армия сильно походила на наступательную и подожди Адольф еще годика 4, красные сами бы пришли на земли современного ЕС умирать. И кто знает, может быть и был бы лендлиз в сторону Германии, все по заветам бритов, соотвественно история повернулась бы в другую сторону. Поэтому еще раз, очень глупо так думать про финскую войну, получается он вообще не отдает себе отчет, что тогда произошло и как на та война повлияла на историю.
Они ее отвели в тыл на переформирование и доукомплектовку. А на передний край выдвинули зэков и чмобиков, чтоб они своим мясом закрыли образовавшиеся бреши. Плевать им на эти потери, для них это второсортное мясо, годное только на убой.
В феврале если и пойдет движение, то снова попрет именно контрактная, кадровая армия. Если они учтут свои прошлые ошибки и поставят на посты тех кто хоть что то смыслит в современной войне. А не всяких идиотов-дуболомов, кретинов и картонных армагедонов, не могущих связать слоги в слова и слова во фразы. При таком раскладе ВСУ будет нелегко. Не стоит недооценивать врага, даже если он уже крепко словил в табло и сидит утирается.
Да, да. Они даже Шойгу не сняли, ***** людей подбирает по уровню лояльности к себе.
2. Кадровую армию берегут на черный день. Они пока от ВСУ отхватили, но кто знает кто там дальше впишется. На черный день лучше иметь в резерве хоть как то боеготовые части, чем мобилизованное гражданское обосравшееся мясо. Толку от которого немного, и которое годно только для того чтобы вскрывать огневые точки и тратить на себя боеприпасы противника.
3. Шойгу не снимут. Из верхнего эшелона, те кто наиболее приближен к телу, не тронут. Речь об исполнителях из среднего звена, всякие там генералы, генштабисты и прочие стрелочники.
2. На какой черный день. Это как браться шпагой против пулемётчика, а автомат держать на черный день. Все самые боеготовные части были перемолоты в первые месяцы. А кадровая армия оказалась только на бумаге в отчётах, примерно как Армата.
3. И все они оцениваются по лояльности, а не профессионализму. Суровикин уже третий вроде, остальные такие же бараны как и все. Гиркина к слову не допускают, хотя он вроде как опытный.
2. Ну они же не со шпагами на пулеметы до сих пор шли. Росгвардия с ее дубинками и щитами не в счет. В феврале если попрут, такого идиотизма вряд ли будет удача наблюдать. Армия может и бутафорская, но не вся. Есть там и очень боеспособные подразделения. Они просто еще в дело не пошли, а если и пошли то весьма ограниченно.
3. Вот у ЗСУ тогда и начнутся проблемы, когда орки вместо лояльных станут ставить профессионалов. А это не высокие чины вроде "армагеддона", или палача Алеппо. Это уровень пониже. Гиркина потому и не допускают потому что он не чистый военный а фсбшник. Все задания что ему поручили, он провалил или недоделал. Только языком молоть и горазд.
2.В стране где в учебе учили катать квадратное и красить траву, идиотизм обеспечен. Плюс тотальная коррупция, круговая порука и много других прелестей. Одно только решение бить стратегическими ракетами по трансформаторам и электростанциям чего стоит. Или не видно что они воюют по методичка полвековой давности. И да, на данный момент самыми боеспособными есть Вагнер и Русич. Но это нихрена не контрактные войска.
3. Поздно пить боржоми, когда печень сдохла. Ставь бы они их с самого начала, да. Было бы туго. А во вторых, как раз то и дело что они будут ставить именно лояльных к путину. Такие режимы на этом и держаться. Иначе режим быстро кончается.
Но есть нюанс - при всей своей нынешней оснащенности, со всеми этими западными поставками, украинская армия тоже несет потери и весьма ощутимые.
У каинов по мобилизационному потенциалу восьмикратный численный перевес. Металлолома и оружия, пусть и хренового, у них тоже навалом. Орда вторжения на 24.02.2022 была меньше штатной численности ЗСУ. Эти дебилы дернулись на полномасштабное вторжение, не имея даже численного приемущества!
Если Запад и дальше будет сумняще мяться, пытаясь о чем то там договориться за счет Украины, и как бы между делом дозированно-точечно поставлять вооружение, то времена предвидятся темные.
Для того чтобы рухнула система, надо войти в Москву и дальше, и провести тотальную дерашизацию. По примеру денацификации в послевоенной Германии, которую последовательно проводили союзники в своих оккупационных зонах.
Як там 1.5 млрд грн з чувіхою з Дніпра⁉️⁉️⁉️🤔🤬😡😠😤
Жодного про це, пророцтва від резнікова не чути, сором'язливо🤔🤬 мабуть, йому⁉️‼️⚔️🤔🇺🇦❤️🇺🇦⚔️, замовчує‼️⚔️🇺🇦❤️😡😠‼️⚔️🇺🇦❤️
Зможеш код прочитати?)
загнана в куток облізла криса здатна і вкусити... але спочатку буде голосно визжати, лякаючи)))
бо ж туризм, *****, треба розвивати
до родичів їздити треба...
або на заміновані ділянки поставити зрадника, щоб розмінував по команді