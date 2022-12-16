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Росія планує новий наступ у лютому, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Нині Кремль намагається знайти нові рішення, як здобути перемогу в російсько-українській війні.

Було помилкою сприймати нас як маленьку радянську армію, яка воюватиме з великою радянською армією. Про це в інтерв’ю The Guardian заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якби була "м'ясорубка" проти "м'ясорубки", ми б програли. Було помилкою сприймати нас, як маленьку радянську армію, яка воюватиме з великою радянською армією. Звичайно, велика радянська армія виграла б, а маленька радянська армія програла б, але ми не радянська армія", - сказав він.

За словами Резнікова, Росія готує у лютому новий наступ.

"На підготовку призовників витрачають мінімум три місяці. Тобто вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план", - додав міністр.

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Говорячи про часткову мобілізацію в Росії близько 300 тисяч військових, Резніков припустив, що в той час як половина з них, часто після мінімальної підготовки, використовується для посилення сил Москви після низки невдач на полі бою, решта готується більш ретельно для майбутніх наступальних дій.

"Друга частина мобілізованих, приблизно 150 тисяч чоловік, розпочала свої навчальні курси в різних таборах", - сказав Резніков.
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Топ коментарі
+28
«Великий сліпий», який не бачив загроз у лютому цього року прозрів?
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15.12.2022 19:59
+27
Резніков в лютому казав,що ударні сили москалів не сформовані для наступу.
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15.12.2022 19:59
+17
Его сам Боня подставил, заявив при свидетелях, что они знали про нападение. Сам ляпнул. И теперь соскочить про незнанку уже не выйдет. Народ потребует знать, почему не были приведены в исполнение простейшие действия, которые делаются за 3 часа при необходимости, а именно подрыв мостов и рытье асфальте трактором и затем водометом яму на 10м глубиной непроходимую и по сторонам мины раскидать. 3 часа на 5-6 таких препятствий на всех дорогах, даже ночью это реализуемо было.
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15.12.2022 20:01
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вкерю что наши в ответ тоже хорошо подготовяться, и дадут просраться кацапам.легко не будет конечно же, но будет уже легче чем 24 числа
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15.12.2022 19:58 Відповісти
Дивно. Вашу таку правильну думку підтримують в рази менше, ніж вий знизу. Не вірять в нашу Армію місцеві справжні патріоти
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15.12.2022 20:19 Відповісти
Вий це на болотах. А тут іде конструктивна дискусія про те, чи це зелені перефарувалися, чи лише перевзулися в те зимове взуття, яким МО ще в жовтні забезпечило на 100%. І в грудні досягло нового рівня забезпечення "в цілому".
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15.12.2022 21:05 Відповісти
Сейчас подразделение и части ВСУ уже прошли период боевого слаживания: поэтому будут бить орков по всем правилам военного о искусства.
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16.12.2022 10:09 Відповісти
«Великий сліпий», який не бачив загроз у лютому цього року прозрів?
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15.12.2022 19:59 Відповісти
Его сам Боня подставил, заявив при свидетелях, что они знали про нападение. Сам ляпнул. И теперь соскочить про незнанку уже не выйдет. Народ потребует знать, почему не были приведены в исполнение простейшие действия, которые делаются за 3 часа при необходимости, а именно подрыв мостов и рытье асфальте трактором и затем водометом яму на 10м глубиной непроходимую и по сторонам мины раскидать. 3 часа на 5-6 таких препятствий на всех дорогах, даже ночью это реализуемо было.
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15.12.2022 20:01 Відповісти
Ви що хочете професійного знання предмету безпеки держави від якогось адвоката? Він і адвокатом скоріш за все був безтолковим як і міністром оборони є нині. Зебобіки-фас!
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15.12.2022 21:53 Відповісти
Резніков в лютому казав,що ударні сили москалів не сформовані для наступу.
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15.12.2022 19:59 Відповісти
здається це " заспокійливе " було 21-22 лютого , коли в мацковії мотори вже ппрогрівали...
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15.12.2022 20:13 Відповісти
Коли на масковіі мотори вже ппрогрівали, то ці трампісти на Цензорі верещали, що ніякої війни не буде, а Байден та Блінкен - це клікуши та панікери, які не дають спокійно спати українцям у Канадії. Почитайте коментарі деактивованої трампістки "Vedana" .
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15.12.2022 20:43 Відповісти
Скоріше байденковскі які не хочуть пу як хусейна прибрати.
Крим проморгали,
ленд-ліз забули...
літачки польські заблокували,
фугасна с-300 земля-земля виявилась українська...

Оцінюйте по справам а не словам...

до речі чим історія з Вікторією Спартц закінчилась? Не тим що вона подала рапорти в служби безпеки з контролю поставок і на цьому все скінчилось? ну там була відповідь "все нормально, скоро юа програму контрол на свої сервери поставить"... Чи інакше?
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15.12.2022 22:15 Відповісти
Трампістко-пуціністко! Геть з України
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16.12.2022 13:21 Відповісти
Она же Zlata Dura
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15.12.2022 20:45 Відповісти
Не завжди кажуть правду. Просто ви звикли вірити політику, який ніколи не брехав
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15.12.2022 20:15 Відповісти
Я вірити не звик. Але саме в таких випадках, має бути правда.
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15.12.2022 20:23 Відповісти
Ну тормознув трохи (всього лише майже на рік) - з ким не буває! Тепер повідомив! Чи це про новий наступ?
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15.12.2022 20:18 Відповісти
Цю війну виграє високотехнологічна зброя , а не " м'ясо " . В кого її буде більше , той і переможе . .
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15.12.2022 20:01 Відповісти
Это кто ему сказал? Его друг Гогилашвили или подруга Маляр?
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15.12.2022 20:03 Відповісти
не екстрасенс, не міністр оборони, а якесь х.з. шо.
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15.12.2022 20:05 Відповісти
без зброї далекого враження нам війну не виграти . хіба що вбити ***** ...
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15.12.2022 20:05 Відповісти
В феврале 1940 года Маршал Финляндии Маннергейм нанес сокрушительный удар по мавзолецным крысам товаристча Сралина..., хмырь в марте сел за стол переговоров от ужасных потерь сраного РККА...,всего за 105 дней войны ..краснопузых убито ранено и замёрзших в сугробах финских лесов 350 000...
Слава Маршалу Маннергейму 👍✊💪
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15.12.2022 20:07 Відповісти
Ну вот из-за таких как вы и идут шутеечки об альтернативной истории украинских земель.

Красные попросили финов отодвинуть границу от Лениграда на 100 км (была в районе 15 км)ввиду скорой войны с Германией, но те естественно отказались. После того как линия Маннергейма была прорвана, Финское правительство запросила мира и переговоров, по результатам которого Советам отошли 2 огромные области, включая Выборг.

Вот это сокрушительный удар был нанесен по красам Сталина, ничего не скажешь.
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15.12.2022 20:44 Відповісти
Вы зачем этот раша бред втираете?)) Почитайте переговоры Молотова с Гитлером осенью 1940 года... Их расшифровка в открытом доступе... Там Молотов целый день талдычил Гитлеру, что мы договаривались что Финляндия наша... Гитлер ему говорит, нах вам та Финляндия, у наших ног весь мир... А тот обратно повторял отдайте нам Финляндию... Так что свои басни, про 100 км и попросили и тем более про выиграш совка, оставьте для рашиков, для их ушей это приятная песня))) Так что альтернативная история это у вас)) Вся построена на лжи...
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15.12.2022 21:11 Відповісти
Какие рашики, все в открытом доступе, вас что, в гугле забанили?

Все очень просто и зафиксирвано. Какие требования были у советов, что фины их послали нахер, кто первым запросил остановку войны и переговоры. И самое главное, чем закончилась эта финская война. Комуняки получили огромные территории? Получили. Вам хоть в глаза ссы, когда все уже случилось и результаты известны, выставлять все иначе. Зачем, не ясно.

Плюс сколько еще теорий, на тему плюсов для красных в этой войне. Там они испытывали свои новые танки и артилерию, там они на примере финской армии поняли эффективность пистолетов-пулеметов, там же были сильно вычищены офицерские ряды. Ну и считается, что имено эта война показала Адольфу, что ссср слабы, вынудила его по сути на безумие, не добив бритов, прыгнуть на численно превосходяющую красную армию, которая тогда вообще была чуть ли не союзной. А сколько теоретиков вообещ полагают, что у Сталина его армия сильно походила на наступательную и подожди Адольф еще годика 4, красные сами бы пришли на земли современного ЕС умирать. И кто знает, может быть и был бы лендлиз в сторону Германии, все по заветам бритов, соотвественно история повернулась бы в другую сторону. Поэтому еще раз, очень глупо так думать про финскую войну, получается он вообще не отдает себе отчет, что тогда произошло и как на та война повлияла на историю.
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15.12.2022 21:24 Відповісти
Ви ще напишіть, що показати слабкіть червоної армії і заморозити 400 тисяч солдатів це був такий хитрий план москви напередодні очікуванної війни проти Німеччини. Ох уж ці інтернет-історики, дадуть фору навіть інтернет-лікарям.
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15.12.2022 23:37 Відповісти
У дурдом інтернет провели? Який Ленд-ліз Німеччині коли Британія оголосила хм війну після нападу на Польщу у 1939 році.... коли Сраний СиРиСєр ще був з Гітлером у союзниках..... Фінська війна показала що Красная Армія ПОВНЕ ЛАЙНО й Гітлер вирішив напасти але він прорахувався бо невиразував що Америка почне допомогати. Без допомоги Америки й іньших союзників Гітлер захопив би сраний СиРиСєР за рік. Їдіть свою маєчню пишіть тупим кацапам, вони вірять у все завгодно, навіть у те що зло це той хто Захищає свою країну а не той хто напав!
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16.12.2022 12:45 Відповісти
Мой дядя воевал во время финской войны, был ранен... В 1974 году по ТВ шел документальный фильм о той войне. Дочь зашла в комнату, а он мертвый--сердце не выдержало... Дяде было 54 года... Он был родным братом моему папе. А папа пошел воевать в 18 лет после освобождения сумщины в 1943 году...
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16.12.2022 10:53 Відповісти
Він казав раніше що нападу(приготування)не бачить,хоча американці попереджали щоб паніки не було...Ну шо ,арестович все ж роз'яснив)))Як на мене,нам вистачить Залужного пан Резніков міністр оборони.....Ну якось.....Я думаю Залужний потягне і дві і три посади)))Справжній бойовий генерал!!!Військові його поважають,а Резніков вроді юрист чи адвокат.... раніше був.імхо.
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15.12.2022 20:08 Відповісти
Нічого і ви відповісте за держзраду. Разом з росіянами.
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15.12.2022 20:09 Відповісти
З таким ворогом не тільки потрібно, але і можливо воювати до переможного кінця. Слова Залужного 17 хвилин назад. Це і є відповіддю на усі анонси
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15.12.2022 20:10 Відповісти
И это наступление может и будет с учётом ошибок, но по качеству хуже первого. За три месяца проф.солдата не создашь, особенно из вчерашнего офисного планктона, работников заводов и прочих. Они же в мобилизацию гребут всех подряд. Плюс дерьмовая снаряга, прочная логистика, старое вооружение и техника. И опять в феврале, на мороз надеются? В этот раз они даже до Киева не дойдут. Или опять окопы в рыжем лесу. Или они свято верят что обстрелы электросети Украины как то снизит боеспособность ВСУ? Или что? И да, в отличии от февраля 2022 у нас теперь есть чем бить на дальние расстояние, ну если судить по бавовне на стратегических бомберах. Просто не будет, но и орать "все пропало" тоже нет повода.
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15.12.2022 20:10 Відповісти
Просраная логистика. Автозамена, ***.
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15.12.2022 20:12 Відповісти
Это да. Но часть из них точно будет отстреливаться. И это надо иметь в виду. Ещё вопрос сколько мопедов и недоракет русня успеет собрать. Те заводы где их делает, пока ещё целые.
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15.12.2022 20:14 Відповісти
Вы думаете у них вся контрактная армия полегла? Не полегла. Понесла тяжелые потери, но еще на многое способна.
Они ее отвели в тыл на переформирование и доукомплектовку. А на передний край выдвинули зэков и чмобиков, чтоб они своим мясом закрыли образовавшиеся бреши. Плевать им на эти потери, для них это второсортное мясо, годное только на убой.
В феврале если и пойдет движение, то снова попрет именно контрактная, кадровая армия. Если они учтут свои прошлые ошибки и поставят на посты тех кто хоть что то смыслит в современной войне. А не всяких идиотов-дуболомов, кретинов и картонных армагедонов, не могущих связать слоги в слова и слова во фразы. При таком раскладе ВСУ будет нелегко. Не стоит недооценивать врага, даже если он уже крепко словил в табло и сидит утирается.
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15.12.2022 20:37 Відповісти
Смысл в мобилизации, если не вся контрактная армия полегла. И тем более зеков бы не вытаскивали с тюрм. И да, всю контрактную армию в Украину бросить не выйдет не оголив другие рубежи.

Да, да. Они даже Шойгу не сняли, ***** людей подбирает по уровню лояльности к себе.
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15.12.2022 20:42 Відповісти
1. Мобилизация для того чтобы повязать население кровью. Чтоб не только режимные замарались. Чтоб размазать тонким слоем ответственность. Весьма хитрый ход. Потом, когда все закончится, у всех мокшан будет дикая фрустрация. А не только у кремлядей.
2. Кадровую армию берегут на черный день. Они пока от ВСУ отхватили, но кто знает кто там дальше впишется. На черный день лучше иметь в резерве хоть как то боеготовые части, чем мобилизованное гражданское обосравшееся мясо. Толку от которого немного, и которое годно только для того чтобы вскрывать огневые точки и тратить на себя боеприпасы противника.
3. Шойгу не снимут. Из верхнего эшелона, те кто наиболее приближен к телу, не тронут. Речь об исполнителях из среднего звена, всякие там генералы, генштабисты и прочие стрелочники.
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15.12.2022 20:57 Відповісти
1. Чёт фигня какая то.
2. На какой черный день. Это как браться шпагой против пулемётчика, а автомат держать на черный день. Все самые боеготовные части были перемолоты в первые месяцы. А кадровая армия оказалась только на бумаге в отчётах, примерно как Армата.
3. И все они оцениваются по лояльности, а не профессионализму. Суровикин уже третий вроде, остальные такие же бараны как и все. Гиркина к слову не допускают, хотя он вроде как опытный.
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15.12.2022 21:30 Відповісти
1. Не фигня. Это допускают гораздо более яйцеголовые чем я, хлеб которых сидеть и анализировать происходящее и просчитывать будущее.
2. Ну они же не со шпагами на пулеметы до сих пор шли. Росгвардия с ее дубинками и щитами не в счет. В феврале если попрут, такого идиотизма вряд ли будет удача наблюдать. Армия может и бутафорская, но не вся. Есть там и очень боеспособные подразделения. Они просто еще в дело не пошли, а если и пошли то весьма ограниченно.
3. Вот у ЗСУ тогда и начнутся проблемы, когда орки вместо лояльных станут ставить профессионалов. А это не высокие чины вроде "армагеддона", или палача Алеппо. Это уровень пониже. Гиркина потому и не допускают потому что он не чистый военный а фсбшник. Все задания что ему поручили, он провалил или недоделал. Только языком молоть и горазд.
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15.12.2022 22:40 Відповісти
1. Те самые учёные что насилуют журналистов?
2.В стране где в учебе учили катать квадратное и красить траву, идиотизм обеспечен. Плюс тотальная коррупция, круговая порука и много других прелестей. Одно только решение бить стратегическими ракетами по трансформаторам и электростанциям чего стоит. Или не видно что они воюют по методичка полвековой давности. И да, на данный момент самыми боеспособными есть Вагнер и Русич. Но это нихрена не контрактные войска.
3. Поздно пить боржоми, когда печень сдохла. Ставь бы они их с самого начала, да. Было бы туго. А во вторых, как раз то и дело что они будут ставить именно лояльных к путину. Такие режимы на этом и держаться. Иначе режим быстро кончается.
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15.12.2022 23:34 Відповісти
У нас тоже уже не та армия что была 24, да и оружия в разы больше, таких звиздюлей отхватят кацапы, что прошлый раз покажется детской сказкой
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15.12.2022 21:00 Відповісти
Я только зА.
Но есть нюанс - при всей своей нынешней оснащенности, со всеми этими западными поставками, украинская армия тоже несет потери и весьма ощутимые.
У каинов по мобилизационному потенциалу восьмикратный численный перевес. Металлолома и оружия, пусть и хренового, у них тоже навалом. Орда вторжения на 24.02.2022 была меньше штатной численности ЗСУ. Эти дебилы дернулись на полномасштабное вторжение, не имея даже численного приемущества!
Если Запад и дальше будет сумняще мяться, пытаясь о чем то там договориться за счет Украины, и как бы между делом дозированно-точечно поставлять вооружение, то времена предвидятся темные.
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15.12.2022 21:23 Відповісти
У МЕНЯ АДЫН ВОПРОС КАКОЕ ***** НАСТУПЛЕНИЕ... ЕСЛИ ***** УЖЕ ЛЕЖИТ И ПОДЫХАЕТ???? а когда помрет им ********* будет до наступлений..им ***** каждый ******** Рашки бюудет спасать свой куй и **** и сраку..с баблишком скудоумным что удалось сохранить чудом..
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15.12.2022 21:28 Відповісти
УбитьХуйла, прийдет другой. Развалить нахер роSSию. Назад в СССР. Козломордые.
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15.12.2022 20:11 Відповісти
Нюанс в том что система завязанная на культе одного человека рухнет с смертью этого человека. Его же ручные жополизы начнут грызть друг друга пытаясь урвать кусок.
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15.12.2022 20:13 Відповісти
Система не рухнет. Там толстая кастовая прослойка из сексотов, ментов, силовиков, вертухаев и прочих непроизводительных паразитов. Думаете они так просто дадут всему упасть? Они будут свирепо защищать себя и тот образ жития к которому они привыкли, как гиены и шакалы защищают падаль от других. Они поставили на "счетчик" всю ту страну и большую часть бывшего совка. Там бабло крутилось и отмывалось триллионами. Вы что думаете они так просто откажутся от этих доходов?
Для того чтобы рухнула система, надо войти в Москву и дальше, и провести тотальную дерашизацию. По примеру денацификации в послевоенной Германии, которую последовательно проводили союзники в своих оккупационных зонах.
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15.12.2022 21:08 Відповісти
Ещё раз, все они заказаны на одном человеке. Потому что вся эта прослойка даже не идейная, они ценят только бабло. Если ***** не станет, эта же прослойка будет гвать друг друга за власть и дверные куски пирога. Там нет идейной системы, там ОПГ.
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15.12.2022 21:25 Відповісти
"Если ***** не станет... " це неможливо в принципі. ***** в тій чи іншій іпостасі завжди у всі часи був на чолі на Росії.
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16.12.2022 00:54 Відповісти
курва вони вже наступили на рєзнікова...
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15.12.2022 20:17 Відповісти
Кому, кому а тобі вже віри немає.....
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15.12.2022 20:19 Відповісти
Пророк із шашликами роздуплився🤷‍♂️🤔🤯🙈‼️⁉️⁉️

Як там 1.5 млрд грн з чувіхою з Дніпра⁉️⁉️⁉️🤔🤬😡😠😤
Жодного про це, пророцтва від резнікова не чути, сором'язливо🤔🤬 мабуть, йому⁉️‼️⚔️🤔🇺🇦❤️🇺🇦⚔️, замовчує‼️⚔️🇺🇦❤️😡😠‼️⚔️🇺🇦❤️
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15.12.2022 20:19 Відповісти
Явний перебір зі смайликами. І де Ви їх тільки понабирали стільки???? На цензорі ж таких немає.
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15.12.2022 20:33 Відповісти
есть, в колонке эмоции ‼️
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15.12.2022 20:49 Відповісти
🚀🚀🏔👌😎😨🙋‍♀️🤽‍♀️🏋️‍♀️🤘👌🎆🥏🥅⛳⛽🏈🚀🔑🔐🎤🎻🎺🏉🎷🔎🎬📌🗑🌽🥨🍡🎇🍚🍓🟥🕟🥭🥝🍡▶🟩🍮🍆🧨🥕🍄🌶🌿🖖🛹🚕🦼🚞💺🚨🚪🛁🍀🧯🧺🌀🌂🍅⭐🍢🚀🔥⚡⛱⛔⏪

Зможеш код прочитати?)
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15.12.2022 22:19 Відповісти
жодних сумнівів, що спробу номер два ***** зробить. у нього два варіанти: або пробувати знову наступати, або капітулювати. з капітуляцією, самі розумієте, вірогідність нульова.
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15.12.2022 20:26 Відповісти
ще є непередбачувана тректоія старо ЯО...
загнана в куток облізла криса здатна і вкусити... але спочатку буде голосно визжати, лякаючи)))
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15.12.2022 20:33 Відповісти
Можуть завдати кілька відволікаючих ударів, щоь приховати основний. Можуть також для пом'якшення наших позицій застосувати ядерну зброю. До речі, варіант з ядерною хброєю для них є найбільш привабливим.
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15.12.2022 20:32 Відповісти
і шо? почекаємо до лютого?
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15.12.2022 20:33 Відповісти
Чого тоді ніхто нічого не готує в нас? Де наступ хоч кудись? Навіщо бровади, про звільнення всіх територій???
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15.12.2022 20:34 Відповісти
У наших высших чиновников хоть остается время для непосредственной работы? Или только на интервью журналистам и постам в соцсетях есть время?
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15.12.2022 20:40 Відповісти
Отже потрібно дать їм люлєй в кінці січня
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15.12.2022 21:03 Відповісти
на волині, сумській, чернігівській та харківській областях мости та дороги вже розмінував ОП чи там досі не заміновано як 24,02,2022р???
бо ж туризм, *****, треба розвивати
до родичів їздити треба...
або на заміновані ділянки поставити зрадника, щоб розмінував по команді
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15.12.2022 21:46 Відповісти
На сумщине герои Ахтырки подорвали Мост и этим не дали пройти оркам в сторону Харькова и Сум...
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16.12.2022 11:01 Відповісти
обов,язково дописуй що це зроблено по власній ініціативі. бо команди не було
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16.12.2022 12:38 Відповісти
Після зробленого, а точніше не зробленого, і заяв перед вторгненням, деяким небритим пикам краще б мовчати і наднормово, недоїдаючи працювати, стараючись з усіх сил, щоб пом'якшити вирок суду, і тільки на суді відкрити хлєбало з втягнутими щоками і пересохшими губами для покаяння.
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15.12.2022 21:48 Відповісти
Как реальное положение в Бахмуте? Держатся город пока или сдаём оркам проклятым?
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15.12.2022 22:23 Відповісти
Ще один «файно вбраний» п@здюк озвався…
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16.12.2022 09:11 Відповісти
Ще одна ванга.
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16.12.2022 10:17 Відповісти
эта Гнида как и Оманский Осел, Елдак, баканов, верещюк и весь ваЗЕлиновский Сброд должны сидеть на пожизненном с полной конфискацией!!!
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16.12.2022 12:27 Відповісти
 
 