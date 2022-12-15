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С января военную подготовку в Британии начнут 19 тысяч украинцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

навчання,зсу,тренування,британія

Военную подготовку в Великобритании с 1 января будущего года пройдут еще 19 200 украинцев.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За восемь лет войны инструкторы из Великобритании обучили около 25 тыс. наших офицеров и солдат, находясь в Украине. На сегодняшний день эта работа перенесена в Великобританию. К Новому году мы заканчиваем подготовку почти 10 тыс. военных, а начиная с 1 января, еще 19 200 солдат и офицеров пройдут обучение на территории Великобритании", - сказал Пристайко.

Он добавил, что британская сторона, кроме собственных специалистов, привлекла представителей еще десяти стран для подготовки украинских военнослужащих.

"Я недавно посещал подразделения, где были офицеры из таких стран как Австралия и Новая Зеландия. То есть все помогают, а Великобритания часто выступает координатором этой помощи", - отметил дипломат.

Посол Украины сообщил, что во время 5-недельного учебного курса британские инструкторы учили гражданских украинцев, как стать эффективными солдатами и как сохранить жизнь.

"Но наше взаимодействие этим не ограничивается. Мы с помощью наших коллег учили здесь много разных специалистов - медиков, военных инженеров. Кроме этого, обучали экипажи вертолетов.., экипажи для кораблей, которые готовы к передаче. Я был на этих кораблях и встречался с нашими офицерами, все - от матроса, запускающего боевые дроны, и заканчивая капитанами, прошли полный курс и готовы полностью управлять кораблем", - заверил Пристайко.

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Отвечая на вопрос о специализации военнослужащих, которые начнут обучение после Нового года, дипломат сообщил, что подавляющее большинство из них - солдаты пехоты, среди которых будут выбирать лидеров, которые пополнят сержантский корпус и из которых будут расти молодые командиры.

Как сообщалось, в июне Борис Джонсон в то время британский премьер предложил программу, согласно которой каждые 120 дней в Британии обучение будут проходить до 10 тысяч украинских военных. В середине июля первое подразделение ВСУ начало проходить обучение в Британии.
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Топ комментарии
+11
Це теж добре. Дякуємо брати Британці.
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15.12.2022 20:04
+4
Кажуть, що на обслуговування "Патріотів" треба десь батальйон. Кажуть, що навчання пілотів - то довготривалий процес. Кажуть, що підготовку в країнах НАТО пройшло вже більше 10тис. наших військових...

Чомусь мені здається, що і обслуговуючий персонал для "Патріотів", і пілоти для єфок чи "Грифонів", екіпажі для тих же "Леопардів" (а може і для "Абрамсів") вже на фінальній стадії навчання... Інакше заяви про "можливість" передачі танків, літаків та систем ППО - це такий самий струс повітря, як і погрози московії стосоіно ЯЗ: можливо, яле ймовірно в крайньому випадку.
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15.12.2022 20:18
+2
Я так розумію це і е резерв на можливий другий наступ.
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15.12.2022 20:15
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Це теж добре. Дякуємо брати Британці.
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15.12.2022 20:04 Ответить
Отличная помощь, особенно на вертушки. Но нам еще нужны авиационные инженеры и пилоты под F-16 (и F-18). Самая дорогая, трудная и длительная подготовка. На это надо собирать деньги, тут сотни миллионов фунтов улетят за месяц или два при усиленной подготовке.
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15.12.2022 20:06 Ответить
Я так розумію це і е резерв на можливий другий наступ.
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15.12.2022 20:15 Ответить
Це, по великому рахунку, кістяк НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ. По стандартах НАТО і з озброєнням НАТО, якось так...думаємо на перспективу
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16.12.2022 05:48 Ответить
Значит те кто прошел типа учебку с сентября Шотландии скоро приедут в Украину..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🇬🇧🇬🇧🔱
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15.12.2022 20:18 Ответить
...і побачите, що приїдуть під нові "цяцьки" для мокшанців
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16.12.2022 05:50 Ответить
Кажуть, що на обслуговування "Патріотів" треба десь батальйон. Кажуть, що навчання пілотів - то довготривалий процес. Кажуть, що підготовку в країнах НАТО пройшло вже більше 10тис. наших військових...

Чомусь мені здається, що і обслуговуючий персонал для "Патріотів", і пілоти для єфок чи "Грифонів", екіпажі для тих же "Леопардів" (а може і для "Абрамсів") вже на фінальній стадії навчання... Інакше заяви про "можливість" передачі танків, літаків та систем ППО - це такий самий струс повітря, як і погрози московії стосоіно ЯЗ: можливо, яле ймовірно в крайньому випадку.
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15.12.2022 20:18 Ответить
Е така думка що всі ці заяви що не дають зброю щоб не було ескалації, це спеціально зроблений інформаційний шум. А може в ні.
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15.12.2022 20:37 Ответить
На базе НАТО в Рамштайне находились 7 000 наших бойцов которых обучали по программе спецназа,а в Британии типа морские котики...💪👍✊
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15.12.2022 20:22 Ответить
ты сенатор просто как Штырлиц - только наоборот...
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15.12.2022 20:32 Ответить
Пару дней назад читали твое обшение с каким то свинособакой...🤣как ты его назвал...с твоим интеллектом только в мавзолее орать...
Долбодятел 😁🦍
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15.12.2022 20:36 Ответить
ну не всем повезло как тебе - тебе провели интернет в дурку...\мне приходится его оплачивать...\
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15.12.2022 20:41 Ответить
По поводу обучения наших бойцов на базах НАТО в Европе первым сказал ещё летом Тарас Березовец...если знаешь такого..
Пошел вон . Фуфло💥
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15.12.2022 20:57 Ответить
сенатор, у тебя есть хоть немного мозгов не убитых ничем...?
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15.12.2022 20:59 Ответить
Борис Джонсонюк сегодня разнёс в пух и прах руководство НАТО и США из за Украины. Справжній Бандерівець .👍💪💪✊❤️🖤🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧
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15.12.2022 20:31 Ответить
19 000 это 5 бригадных комплектом. В добрый путь. С другой стороны эти солдаты не используются, как полноценные бригады, новые бригады, а распыляться по батальонно, а в основном по поротно по действующим частям пополняя убыль личного состава. И в то же время бригады ТРО перестали комплектовать хотя бы по мобилизации. Кулак создать таким образом не представляется возможным, но, что бы судить об этом надо иметь доступ к информации на уровне не меньше чем оперативное управление ГШ. Моё мнение, - пополнение убыли лс действующих бригад надо проводить за счёт мобилизации, за счёт обучаемых на западе надо создавать ударные ГВ. Ещё раз подчёркиваю, это ой личное, субъективное мнение, т.к. к оперативной информации и планам ГШ доступа не имею.
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15.12.2022 20:33 Ответить
Чудова звістка! Можливість безпечної підготовки для нас дуже важлива.
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15.12.2022 20:47 Ответить
 
 