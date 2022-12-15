С января военную подготовку в Британии начнут 19 тысяч украинцев

Военную подготовку в Великобритании с 1 января будущего года пройдут еще 19 200 украинцев.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За восемь лет войны инструкторы из Великобритании обучили около 25 тыс. наших офицеров и солдат, находясь в Украине. На сегодняшний день эта работа перенесена в Великобританию. К Новому году мы заканчиваем подготовку почти 10 тыс. военных, а начиная с 1 января, еще 19 200 солдат и офицеров пройдут обучение на территории Великобритании", - сказал Пристайко.

Он добавил, что британская сторона, кроме собственных специалистов, привлекла представителей еще десяти стран для подготовки украинских военнослужащих.

"Я недавно посещал подразделения, где были офицеры из таких стран как Австралия и Новая Зеландия. То есть все помогают, а Великобритания часто выступает координатором этой помощи", - отметил дипломат.

Посол Украины сообщил, что во время 5-недельного учебного курса британские инструкторы учили гражданских украинцев, как стать эффективными солдатами и как сохранить жизнь.

"Но наше взаимодействие этим не ограничивается. Мы с помощью наших коллег учили здесь много разных специалистов - медиков, военных инженеров. Кроме этого, обучали экипажи вертолетов.., экипажи для кораблей, которые готовы к передаче. Я был на этих кораблях и встречался с нашими офицерами, все - от матроса, запускающего боевые дроны, и заканчивая капитанами, прошли полный курс и готовы полностью управлять кораблем", - заверил Пристайко.

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Отвечая на вопрос о специализации военнослужащих, которые начнут обучение после Нового года, дипломат сообщил, что подавляющее большинство из них - солдаты пехоты, среди которых будут выбирать лидеров, которые пополнят сержантский корпус и из которых будут расти молодые командиры.

Как сообщалось, в июне Борис Джонсон в то время британский премьер предложил программу, согласно которой каждые 120 дней в Британии обучение будут проходить до 10 тысяч украинских военных. В середине июля первое подразделение ВСУ начало проходить обучение в Британии.