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З січня військову підготовку у Британії розпочнуть 19 тисяч українців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навчання,зсу,тренування,британія

Військову підготовку у Великій Британії з 1 січня 2023 року пройдуть ще 19 200 українських військових.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За вісім років війни інструктори з Великої Британії навчили близько 25 тис. наших офіцерів і солдатів, перебуваючи в Україні. Наразі ця робота перенесена у Велику Британію. До Нового року ми закінчуємо підготовку майже 10 тис. військових, а починаючи з 1 січня, ще 19 200 солдатів і офіцерів будуть навчені на території Великої Британії", - сказав Пристайко.

Він додав, що британська сторона, окрім власних фахівців, залучила представників ще десяти країн до підготовки українських військовослужбовців.

"Я нещодавно відвідував підрозділи, де були офіцери з таких країн, як Австралія і Нова Зеландія. Тобто всі допомагають, а Велика Британія часто виступає координатором цієї допомоги", - зазначив дипломат.

Посол України поінформував, що під час 5-тижневого навчального курсу британські інструктори вчили цивільних українців, як стати ефективними солдатами і як зберегти життя.

"Але наша взаємодія цим не обмежується. Ми за допомогою наших колег навчали тут багато різних спеціалістів - медиків, військових інженерів. Окрім цього, навчали екіпажі вертольотів, екіпажі для кораблів, які готові до передачі. Я був на цих кораблях і зустрічався з нашими офіцерами, всі - від матроса, який запускає бойові дрони, і закінчуючи капітанами, пройшли повний курс і готові повністю керувати кораблем", - запевнив Пристайко.

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У відповідь на запитання стосовно спеціалізації військовослужбовців, які почнуть навчання після Нового року, дипломат повідомив, що переважна більшість з них - це солдати піхоти, серед яких вибиратимуть лідерів, які поповнять сержантський корпус і з яких виростатимуть молоді командири.

Нагадуємо, у червні тодішній британський прем’єр Борис Джонсон запропонував програму, згідно з якою кожні 120 днів у Британії навчання проходитимуть до 10 тисяч українських військових. У середині липня перший підрозділ ЗСУ почав проходити навчання у Британії.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Це теж добре. Дякуємо брати Британці.
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15.12.2022 20:04
+4
Кажуть, що на обслуговування "Патріотів" треба десь батальйон. Кажуть, що навчання пілотів - то довготривалий процес. Кажуть, що підготовку в країнах НАТО пройшло вже більше 10тис. наших військових...

Чомусь мені здається, що і обслуговуючий персонал для "Патріотів", і пілоти для єфок чи "Грифонів", екіпажі для тих же "Леопардів" (а може і для "Абрамсів") вже на фінальній стадії навчання... Інакше заяви про "можливість" передачі танків, літаків та систем ППО - це такий самий струс повітря, як і погрози московії стосоіно ЯЗ: можливо, яле ймовірно в крайньому випадку.
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15.12.2022 20:18
+2
Я так розумію це і е резерв на можливий другий наступ.
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15.12.2022 20:15
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Це теж добре. Дякуємо брати Британці.
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15.12.2022 20:04 Відповісти
Отличная помощь, особенно на вертушки. Но нам еще нужны авиационные инженеры и пилоты под F-16 (и F-18). Самая дорогая, трудная и длительная подготовка. На это надо собирать деньги, тут сотни миллионов фунтов улетят за месяц или два при усиленной подготовке.
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15.12.2022 20:06 Відповісти
Я так розумію це і е резерв на можливий другий наступ.
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15.12.2022 20:15 Відповісти
Це, по великому рахунку, кістяк НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ. По стандартах НАТО і з озброєнням НАТО, якось так...думаємо на перспективу
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16.12.2022 05:48 Відповісти
Значит те кто прошел типа учебку с сентября Шотландии скоро приедут в Украину..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🇬🇧🇬🇧🔱
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15.12.2022 20:18 Відповісти
...і побачите, що приїдуть під нові "цяцьки" для мокшанців
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16.12.2022 05:50 Відповісти
Кажуть, що на обслуговування "Патріотів" треба десь батальйон. Кажуть, що навчання пілотів - то довготривалий процес. Кажуть, що підготовку в країнах НАТО пройшло вже більше 10тис. наших військових...

Чомусь мені здається, що і обслуговуючий персонал для "Патріотів", і пілоти для єфок чи "Грифонів", екіпажі для тих же "Леопардів" (а може і для "Абрамсів") вже на фінальній стадії навчання... Інакше заяви про "можливість" передачі танків, літаків та систем ППО - це такий самий струс повітря, як і погрози московії стосоіно ЯЗ: можливо, яле ймовірно в крайньому випадку.
показати весь коментар
15.12.2022 20:18 Відповісти
Е така думка що всі ці заяви що не дають зброю щоб не було ескалації, це спеціально зроблений інформаційний шум. А може в ні.
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15.12.2022 20:37 Відповісти
На базе НАТО в Рамштайне находились 7 000 наших бойцов которых обучали по программе спецназа,а в Британии типа морские котики...💪👍✊
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15.12.2022 20:22 Відповісти
ты сенатор просто как Штырлиц - только наоборот...
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15.12.2022 20:32 Відповісти
Пару дней назад читали твое обшение с каким то свинособакой...🤣как ты его назвал...с твоим интеллектом только в мавзолее орать...
Долбодятел 😁🦍
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15.12.2022 20:36 Відповісти
ну не всем повезло как тебе - тебе провели интернет в дурку...\мне приходится его оплачивать...\
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15.12.2022 20:41 Відповісти
По поводу обучения наших бойцов на базах НАТО в Европе первым сказал ещё летом Тарас Березовец...если знаешь такого..
Пошел вон . Фуфло💥
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15.12.2022 20:57 Відповісти
сенатор, у тебя есть хоть немного мозгов не убитых ничем...?
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15.12.2022 20:59 Відповісти
Борис Джонсонюк сегодня разнёс в пух и прах руководство НАТО и США из за Украины. Справжній Бандерівець .👍💪💪✊❤️🖤🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧
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15.12.2022 20:31 Відповісти
19 000 это 5 бригадных комплектом. В добрый путь. С другой стороны эти солдаты не используются, как полноценные бригады, новые бригады, а распыляться по батальонно, а в основном по поротно по действующим частям пополняя убыль личного состава. И в то же время бригады ТРО перестали комплектовать хотя бы по мобилизации. Кулак создать таким образом не представляется возможным, но, что бы судить об этом надо иметь доступ к информации на уровне не меньше чем оперативное управление ГШ. Моё мнение, - пополнение убыли лс действующих бригад надо проводить за счёт мобилизации, за счёт обучаемых на западе надо создавать ударные ГВ. Ещё раз подчёркиваю, это ой личное, субъективное мнение, т.к. к оперативной информации и планам ГШ доступа не имею.
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15.12.2022 20:33 Відповісти
Чудова звістка! Можливість безпечної підготовки для нас дуже важлива.
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15.12.2022 20:47 Відповісти
 
 