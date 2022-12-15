Люди из окружения Зеленского хотят заменить Залужного Сырским, - The Economist
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Некоторые люди из окружения президента Владимира Зеленского хотели бы заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским, и это вызывает обеспокоенность у высокопоставленных западных военных чиновников.
Об этом пишет The Economist в статьях с комментариями Залужного и Сырского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Некоторые в окружении президента хотели бы заменить его (Залужного. - Ред.) генералом Александром Сырским, командующим сухопутными войсками Украины, над которым генерал Залужный получил повышение в прошлом году", - пишет издание.
По данным издания, популярность Залужного вызвала неуверенность в Офисе президента, который фактически провел опрос украинцев, чтобы узнать, будут ли они голосовать за политическую партию генерала, хотя партии у него нет.
"Официальные лица, близкие к Зеленскому, подчеркивают, что генерал Залужный не посещал линию фронта. Это, говорят защитники генерала, потому что те же самые чиновники запретили ему это делать", - добавляет The Economist.
Высокопоставленный иностранный военный в комментарии изданию выразил мнение, что, в лучшем случае, это мелкое соперничество является отвлекающим маневром. В худшем случае, оно может подорвать единство Украины и ослабить доверие Запада к ее лидерам.
Прямая речь иностранного военного высокопоставленного чиновника: "Сейчас не время для политиканства или подрыва доверия между политическим и военным командованием".
The Economist отмечает, что ранее Сырский фактически был старшим в командном звене по отношению к Залужному, назначенному главнокомандующим всеми вооруженными силами в июле 2021 года. И некоторые политические деятели, возможно, используют этот факт в явной попытке разжечь напряженность между ними.
"Ходят даже слухи, что Офис президента может быть склонен заменить популярного, но независимо настроенного генерала Залужного на его бывшего начальника. Трещины раскола вызывают беспокойство у высокопоставленных западных военных чиновников. Оба генерала, со своей стороны, говорят, что полностью доверяют друг другу и хотят оставаться вне политики", - пишет издание.
Пожалуйста, подождите...
А звідки ви про це знаєте?
Де буває Залужний це треба афішувати ворогу?
Навіщо вам знати маршрути пересування Залужного? Ви хочете його вбити?
Танцюй, враже, як ЗАЛУЖНИЙ З КОМАНДОЮ СКАЖЕ💯💯‼️⚔️🇺🇦❤️
Олег Бахматюк у бігах, але його "корупційні щупальця" продовжують грабувати
Поки український бізнесмен все ще переховується від НАБУ за кордоном, його спільники продовжують вести незаконну діяльність в Україні.
За допомогою підставних компаній, Бахматюк перешкоджає реалізації залогового майна - зриває торги на платформі державного підприємства "СЕТАМ".
Маючи зв'язки у прокуратурі, Національній поліції та судах, учасники ОЗУ добиваються зриву торгів, подаючи "фіктивні" ухвали щодо необхідності зупинення даних торгів через вигадані порушення. Крім того, існують підтвердження погроз спільників мільярдера приватним та державним інвесторам щодо виплати грошових коштів.
Деталі злочинної схеми Бахматюка:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023NEXKyD7k1SpTCzXfJsyMX6ZN1LfgjfHewFixBbfPnRvXLMrqumibt3GxBu573dpl&id=100039385393651&sfnsn=mo
Просимо представників Центру протидії корупції, правоохоронних органів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, програм журналістських розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Президента зупинити злочинні дії даного угруповання в Україні.