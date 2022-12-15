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Люди из окружения Зеленского хотят заменить Залужного Сырским, - The Economist

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний,сирський

Некоторые люди из окружения президента Владимира Зеленского хотели бы заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским, и это вызывает обеспокоенность у высокопоставленных западных военных чиновников.

Об этом пишет The Economist в статьях с комментариями Залужного и Сырского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Некоторые в окружении президента хотели бы заменить его (Залужного. - Ред.) генералом Александром Сырским, командующим сухопутными войсками Украины, над которым генерал Залужный получил повышение в прошлом году", - пишет издание.

По данным издания, популярность Залужного вызвала неуверенность в Офисе президента, который фактически провел опрос украинцев, чтобы узнать, будут ли они голосовать за политическую партию генерала, хотя партии у него нет.

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"Официальные лица, близкие к Зеленскому, подчеркивают, что генерал Залужный не посещал линию фронта. Это, говорят защитники генерала, потому что те же самые чиновники запретили ему это делать", - добавляет The Economist.

Высокопоставленный иностранный военный в комментарии изданию выразил мнение, что, в лучшем случае, это мелкое соперничество является отвлекающим маневром. В худшем случае, оно может подорвать единство Украины и ослабить доверие Запада к ее лидерам.

Прямая речь иностранного военного высокопоставленного чиновника: "Сейчас не время для политиканства или подрыва доверия между политическим и военным командованием".

The Economist отмечает, что ранее Сырский фактически был старшим в командном звене по отношению к Залужному, назначенному главнокомандующим всеми вооруженными силами в июле 2021 года. И некоторые политические деятели, возможно, используют этот факт в явной попытке разжечь напряженность между ними.

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"Ходят даже слухи, что Офис президента может быть склонен заменить популярного, но независимо настроенного генерала Залужного на его бывшего начальника. Трещины раскола вызывают беспокойство у высокопоставленных западных военных чиновников. Оба генерала, со своей стороны, говорят, что полностью доверяют друг другу и хотят оставаться вне политики", - пишет издание.
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Топ комментарии
+66
Таке враженя що в ОП думають не про Перемогу ,а про рейтинг президента ,всі памятають на початку рашиського вторгнення дехто з ОП президента був готовий до капітуляції але їхні плани були розбиті нашими ЗСУ , не грайтесь з вогнем Залужний на своєму місці.
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15.12.2022 22:12
+54
Зеленые доиграются. Лично я им и Марченко не забыл. Т 50 лярдов не выделенных на тер. оборону тоже. И шашлыки, и "Стугны" и "Нептуны" и специально оставленную на уничтожение "Мрию"
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15.12.2022 22:26
+50
Я вам ще раз кажу: Zeкоманда - це ****** рашистські колаборанти. Не шукайте в них патріотів, там їх ніколи не було і ніколи не буде. Їм потрібна влада в Україні виключно для власного збагачення. І відставка Залужного - це лише потреба діючої прорашистської влади прибрати того, хто має 100% підтримку серед населення, бо як відомо великий рейтинг може мати тільки зелений довпойоп, а йому влада потрібна аби залишатися у корита і бути непокаранним за ті злочини проти України, які він робив до цього.
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15.12.2022 22:53
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Те що будуть спроби прибрати подалі Залужного-це зрозуміло було ще з початку визволення Харківщини. Не може бути в Україні людини більш популярної ніж зелений "Наполеон". Але тут від громадськості залежить багато, бо наполеон сцикло
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16.12.2022 08:59 Ответить
Это будет последний гвоздь в гроб Оманского, бениного Нарика!!!
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16.12.2022 09:29 Ответить
Якщо він та ми зробимо помилку. Сподіваюсь що відчуття безпеки, як основний інстинкт, не дозволять ЙОМУ це зробити, і нас не вимусить робити те, що буде невідворотнім і може значно підняти ціну перемоги над Рашкою для українців, чого не дуже хочеться!!!
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16.12.2022 13:48 Ответить
Назвіть прізвища цих зелених хотільників і вони поповнять собою обмінний фонд.
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16.12.2022 09:35 Ответить
Пусть только попробуют,слуги урода.
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16.12.2022 09:49 Ответить
Пора цю зелену мерзоту замінити,а то вже зовсім оборзів,він і е головний зрадник України і Українців.
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16.12.2022 10:07 Ответить
Уточню: земерзота - це лише верхівка айсберга (вірніше - ракової пухлини на тілі України). Не відкрию секрет, якщо скажу, що голограма Голобородька, яка зараз грає роль Верховного Головнокомандувача - це акціонерне товариство, яким керують олігархи з орбіти кало-мойши. Блазень, настромлений дупою на керуючу руку "бородатої бабушкі"
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16.12.2022 12:35 Ответить
"Корво", я щось не розумію за що ти наїхав на "віктора", бо ви ж однодумці!!!
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16.12.2022 13:41 Ответить
Отже, треба негайно замінити «деяких людей з оточення презедента».
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16.12.2022 10:29 Ответить
"Офіційні особи, близькі до Зеленського, підкреслюють, що генерал Залужний не відвідував лінію фронту."

А звідки ви про це знаєте?
Де буває Залужний це треба афішувати ворогу?
Навіщо вам знати маршрути пересування Залужного? Ви хочете його вбити?
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16.12.2022 11:01 Ответить
Відверто скажу, що візити поближче до фронту це дуже підіймає рейтинг політика, є дуже значним піаром, але повне безглуздя для найвищої посади у державі. Виходить, що держава може обійтись без президента, для якого у всіх країнах, же це найвища посада, розробляють найбільші захисні заходи, а у нас - будь ласка, в межах обстрілу звичайною ствольною артилерією яку не зупинить ані ПВО, ані особисті охоронці, ані броньований автомобіль! Тому якщо Залужний не буває на фронті, але розробляє дуже еффективну стратегію десь у тилу, то нехай краще перебуває у тилу, аніж піариться на фронті, бо він ДІЙСНО ПОТРІБЕН Україні, а от Зеленський........
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16.12.2022 13:38 Ответить
Так-так, цей може їхати куди завгодно. А раптом нам пощастить?
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16.12.2022 13:54 Ответить
Хй вам!
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16.12.2022 11:03 Ответить
Та зелена пліснява скоро дограється!
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16.12.2022 11:07 Ответить
зелений шут і д'єрмаки - це єдиний шанс путіна знищити Україну. але я впевнений Залужний готовий зламати хребет зеленим зрадникам у потрібний момент
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16.12.2022 11:12 Ответить
Без допомоги УСІХ громадян не вийде, бо буде "неконституційно", що сприймається на Заході ДУЖЕ СУВОРО!!!
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16.12.2022 13:26 Ответить
.... а Украину - малороссией...
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16.12.2022 11:21 Ответить
Що "Макар", знову приємний для рашиста сон наснився?! То йди додивляйся, бо дійсність ватанам не сподобається!
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16.12.2022 13:27 Ответить
У тебя продажной тролляки зелёной есть что сказать по сути статьи? Или ты тут шоб кто не зелено дышит за жопу кусать , урод! Ну-ка "Люди из окружения Зеленского хотят заменить Залужного Сырским" - что ты бестолочь копеечная про это думаешь?
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16.12.2022 18:00 Ответить
Думаю це п*здёж...
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16.12.2022 11:24 Ответить
А я не впевнений, бо логічно!
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16.12.2022 13:20 Ответить
100% ! зелёным нужен послушный генерал, который по их приказу остановит войну, когда они с х**лом договорятся "где-то посередине"...
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16.12.2022 18:02 Ответить
мене давно цікавить - де знаходиться Хомчак?
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16.12.2022 11:27 Ответить
Готується стати секретаркою Сирського!
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16.12.2022 13:21 Ответить
А може там де й Баканов! Але де це, не відомо. Може у Відні, може у Цюриху, а може.... у Московії, бо розмінування проходів та проїздів з Криму до півдня України треба ж винагородити!
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16.12.2022 13:24 Ответить
В мене ця інформація зовсім не визиває недовіри тому, що наприклад той же Жуков був в опалі у Сталіна, а потім у Хрущьова саме через більшу популярність у народу, аніж у них, і тому сприймали його як конкурента. Враховуючи, що прикриваючись воєнним станом Єрмак, який отримав від Зеленського повноваження не менші за президентські, активно займається узурпацією влади разом із призначеними ним та президентом України "кумами" та друзяками, протизаконно забороняють роботу у загальному ефірі опозиційним ТВ каналам, нав'язуючи усім вимогу транслювати лише єдині новини з телемарафону, або лише розважальний контент без новин, щоб насаджувати лише те, що погоджено Банковою, Залужний, з його популярністю, для них теж конкурент. А для "слуг" конче потрібно переобратися інакше їм грозить відповідальність за їх антиукраїнську, як виявилось, діяльність, що послаблювала обороноспроможність країни, її економіку та підігравала ворогу, особливо на південному напрямку!!! Вони борються за виживання у прямому сенсі - або пан, або пропав!!!
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16.12.2022 13:10 Ответить
Одначе при цьому вони дуже ризикують тим, що українці, які або одразу, або з часом оцінили увсю недолугість нинішньої влади, її некомпетентність та злочинність, можуть при спробі скинути Залужного з поста перестати себе стримувати від протестів, щоб не підігравати ворогу, і вирішать, що ворог на Банковій нічим не кращій за того що у Кремлі, і таки вимушені будут робити все, щоб якнайшвидше скинути "слуг". Окрім того можливо Єрмаку саме це й потрібно, можливо саме це його завдання заради якого його нав'язали Зеленському, щоб він як диверсант таки спровокував протести в Україні щоб підіграти Путіну та Рашці!!!
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16.12.2022 13:14 Ответить
Тоді він буде все робити саме у цьому напрямку і буде підбивати Зеленського до останнього для прийняття хибного для України, та конче потрібного Москві рішення, стосовно усунення Залужного з його поста, призначення на яке було ЄДИНИМ ПРАВИЛЬНИМ рішенням Зеленского за усю його політичну кар'єру на посту президента, що особисто для мене стало приємною несподіванкою!!! Хай Боже дасть Зеленському достатньо розуму та волі не піддатися на цю провокацію Єрмака!!!
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16.12.2022 13:18 Ответить
на рахунок популярності маршала жори - це ще те питання. А зняли його, бо здрейфив на політбюро перед тим пленумом. Злякався і не прийшов, його Москаленко п'яного пинками на засідання Президії на другий день пригнав.
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16.12.2022 22:03 Ответить
от малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Оманского Осла можно ожидать чего угодна от слива цемаха до разминирования Чонгара тем более, что у ЗЕБилов все не на часи, а этот Сброд этим пользуется...
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16.12.2022 13:31 Ответить
***** гадить через Оманських зкацаплених агентів🐷🙈🐖 Українцям, де тільки зможе!!!
Танцюй, враже, як ЗАЛУЖНИЙ З КОМАНДОЮ СКАЖЕ💯💯‼️⚔️🇺🇦❤️
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16.12.2022 13:34 Ответить
Влада у нас зеленозажопна?
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16.12.2022 13:48 Ответить
мразь Дерьмак получил указание от ***** убрать единственного кто в гнилой власти защищает Украину
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16.12.2022 14:04 Ответить
тільки вчора подумав коли ж Зєля почне серьозно мочити Залужного? В нього вже передвиборна гонка, а потенційні опоненти не зачищені. І тут на.
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16.12.2022 14:29 Ответить
Не дай Бог! Что бы "квартальская "местечковая ******** и не думала!!Вы говнюки и за " подготовку " к войне ,и за " шашлыки" ответите!
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16.12.2022 15:00 Ответить
Генерали, займаються військовою справою, політики політичною. В слабо розвинених країнах Африки це поєднується, але мабуть це не приклад для України
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16.12.2022 15:15 Ответить
don't touch if it works - старе англійське прислів'я
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16.12.2022 15:34 Ответить
Шановні журналісти, просимо Вас звернути увагу!

Олег Бахматюк у бігах, але його "корупційні щупальця" продовжують грабувати

Поки український бізнесмен все ще переховується від НАБУ за кордоном, його спільники продовжують вести незаконну діяльність в Україні.
За допомогою підставних компаній, Бахматюк перешкоджає реалізації залогового майна - зриває торги на платформі державного підприємства "СЕТАМ".

Маючи зв'язки у прокуратурі, Національній поліції та судах, учасники ОЗУ добиваються зриву торгів, подаючи "фіктивні" ухвали щодо необхідності зупинення даних торгів через вигадані порушення. Крім того, існують підтвердження погроз спільників мільярдера приватним та державним інвесторам щодо виплати грошових коштів.

Деталі злочинної схеми Бахматюка:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023NEXKyD7k1SpTCzXfJsyMX6ZN1LfgjfHewFixBbfPnRvXLMrqumibt3GxBu573dpl&id=100039385393651&sfnsn=mo

Просимо представників Центру протидії корупції, правоохоронних органів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, програм журналістських розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Президента зупинити злочинні дії даного угруповання в Україні.
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16.12.2022 15:46 Ответить
Реальні козли* ці люди...
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16.12.2022 16:03 Ответить
Це кацапський вкид. "Зе Економіст" іде на ***.
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16.12.2022 20:44 Ответить
Юрий Швец, також говорив про це, похоже Зекодло таки щось мутить!!!
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18.12.2022 02:02 Ответить
Пана генерала Залужного, могли б то скинули уже давно, так от сили закордонні говорили пану Зеленьському не ти ставив не тобі і знімати. Народу на сайті ГУГЛЯ на допомогу
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08.03.2023 13:30 Ответить
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