УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4034 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
70 732 345
війна (56389) Зеленський (17431) Залужний (585) Олександр Сирський (205) Офіс Президента (1750)

Люди з оточення Зеленського хочуть замінити Залужного на Сирського, - The Economist

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний,сирський

Деякі люди з оточення президента Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського, і це викликає занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників.

Про це пише The Economist у статтях із коментарями Залужного і Сирського, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Дехто в оточенні президента хотів би замінити його (Залужного - ред.) генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутних військ України, над яким генерал Залужний отримав підвищення минулого року", - пише видання.

За даними видання, популярність Залужного викликала невпевненість в Офісі президента, який фактично провів опитування українців, щоб дізнатися, чи будуть вони голосувати за політичну партію генерала, хоча партії у нього немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів

"Офіційні особи, близькі до Зеленського, підкреслюють, що генерал Залужний не відвідував лінію фронту. Це, кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити", - додає The Economist.

Високопоставлений іноземний військовий у коментарі виданню висловив думку, що, в кращому випадку, це дрібне суперництво є відволікаючим маневром. У гіршому випадку, воно може підірвати єдність України і послабити довіру Заходу до її лідерів.

Пряма мова іноземного військового високопосадовця: "Зараз не час для політиканства або підриву довіри між політичним і військовим командуванням".

The Economist зазначає, що раніше Сирський фактично був старшим у командній ланці щодо Залужного, призначеного головнокомандувачем усіма збройними силами в липні 2021 року. І деякі політичні діячі, можливо, використовують цей факт у явній спробі розпалити напруженість між ними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової, - Сирський

"Ходять навіть чутки, що Офіс президента може бути схильний замінити популярного, але незалежно налаштованого генерала Залужного на його колишнього начальника. Тріщини розколу викликають занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників. Обидва генерали, зі свого боку, кажуть, що повністю довіряють один одному і хочуть залишатися поза політикою", - пише видання.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+66
Таке враженя що в ОП думають не про Перемогу ,а про рейтинг президента ,всі памятають на початку рашиського вторгнення дехто з ОП президента був готовий до капітуляції але їхні плани були розбиті нашими ЗСУ , не грайтесь з вогнем Залужний на своєму місці.
показати весь коментар
15.12.2022 22:12
+54
Зеленые доиграются. Лично я им и Марченко не забыл. Т 50 лярдов не выделенных на тер. оборону тоже. И шашлыки, и "Стугны" и "Нептуны" и специально оставленную на уничтожение "Мрию"
показати весь коментар
15.12.2022 22:26
+50
Я вам ще раз кажу: Zeкоманда - це ****** рашистські колаборанти. Не шукайте в них патріотів, там їх ніколи не було і ніколи не буде. Їм потрібна влада в Україні виключно для власного збагачення. І відставка Залужного - це лише потреба діючої прорашистської влади прибрати того, хто має 100% підтримку серед населення, бо як відомо великий рейтинг може мати тільки зелений довпойоп, а йому влада потрібна аби залишатися у корита і бути непокаранним за ті злочини проти України, які він робив до цього.
показати весь коментар
15.12.2022 22:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Те що будуть спроби прибрати подалі Залужного-це зрозуміло було ще з початку визволення Харківщини. Не може бути в Україні людини більш популярної ніж зелений "Наполеон". Але тут від громадськості залежить багато, бо наполеон сцикло
показати весь коментар
16.12.2022 08:59 Відповісти
Это будет последний гвоздь в гроб Оманского, бениного Нарика!!!
показати весь коментар
16.12.2022 09:29 Відповісти
Якщо він та ми зробимо помилку. Сподіваюсь що відчуття безпеки, як основний інстинкт, не дозволять ЙОМУ це зробити, і нас не вимусить робити те, що буде невідворотнім і може значно підняти ціну перемоги над Рашкою для українців, чого не дуже хочеться!!!
показати весь коментар
16.12.2022 13:48 Відповісти
Назвіть прізвища цих зелених хотільників і вони поповнять собою обмінний фонд.
показати весь коментар
16.12.2022 09:35 Відповісти
Пусть только попробуют,слуги урода.
показати весь коментар
16.12.2022 09:49 Відповісти
Пора цю зелену мерзоту замінити,а то вже зовсім оборзів,він і е головний зрадник України і Українців.
показати весь коментар
16.12.2022 10:07 Відповісти
Уточню: земерзота - це лише верхівка айсберга (вірніше - ракової пухлини на тілі України). Не відкрию секрет, якщо скажу, що голограма Голобородька, яка зараз грає роль Верховного Головнокомандувача - це акціонерне товариство, яким керують олігархи з орбіти кало-мойши. Блазень, настромлений дупою на керуючу руку "бородатої бабушкі"
показати весь коментар
16.12.2022 12:35 Відповісти
"Корво", я щось не розумію за що ти наїхав на "віктора", бо ви ж однодумці!!!
показати весь коментар
16.12.2022 13:41 Відповісти
Отже, треба негайно замінити «деяких людей з оточення презедента».
показати весь коментар
16.12.2022 10:29 Відповісти
"Офіційні особи, близькі до Зеленського, підкреслюють, що генерал Залужний не відвідував лінію фронту."

А звідки ви про це знаєте?
Де буває Залужний це треба афішувати ворогу?
Навіщо вам знати маршрути пересування Залужного? Ви хочете його вбити?
показати весь коментар
16.12.2022 11:01 Відповісти
Відверто скажу, що візити поближче до фронту це дуже підіймає рейтинг політика, є дуже значним піаром, але повне безглуздя для найвищої посади у державі. Виходить, що держава може обійтись без президента, для якого у всіх країнах, же це найвища посада, розробляють найбільші захисні заходи, а у нас - будь ласка, в межах обстрілу звичайною ствольною артилерією яку не зупинить ані ПВО, ані особисті охоронці, ані броньований автомобіль! Тому якщо Залужний не буває на фронті, але розробляє дуже еффективну стратегію десь у тилу, то нехай краще перебуває у тилу, аніж піариться на фронті, бо він ДІЙСНО ПОТРІБЕН Україні, а от Зеленський........
показати весь коментар
16.12.2022 13:38 Відповісти
Так-так, цей може їхати куди завгодно. А раптом нам пощастить?
показати весь коментар
16.12.2022 13:54 Відповісти
Хй вам!
показати весь коментар
16.12.2022 11:03 Відповісти
Та зелена пліснява скоро дограється!
показати весь коментар
16.12.2022 11:07 Відповісти
зелений шут і д'єрмаки - це єдиний шанс путіна знищити Україну. але я впевнений Залужний готовий зламати хребет зеленим зрадникам у потрібний момент
показати весь коментар
16.12.2022 11:12 Відповісти
Без допомоги УСІХ громадян не вийде, бо буде "неконституційно", що сприймається на Заході ДУЖЕ СУВОРО!!!
показати весь коментар
16.12.2022 13:26 Відповісти
.... а Украину - малороссией...
показати весь коментар
16.12.2022 11:21 Відповісти
Що "Макар", знову приємний для рашиста сон наснився?! То йди додивляйся, бо дійсність ватанам не сподобається!
показати весь коментар
16.12.2022 13:27 Відповісти
У тебя продажной тролляки зелёной есть что сказать по сути статьи? Или ты тут шоб кто не зелено дышит за жопу кусать , урод! Ну-ка "Люди из окружения Зеленского хотят заменить Залужного Сырским" - что ты бестолочь копеечная про это думаешь?
показати весь коментар
16.12.2022 18:00 Відповісти
Думаю це п*здёж...
показати весь коментар
16.12.2022 11:24 Відповісти
А я не впевнений, бо логічно!
показати весь коментар
16.12.2022 13:20 Відповісти
100% ! зелёным нужен послушный генерал, который по их приказу остановит войну, когда они с х**лом договорятся "где-то посередине"...
показати весь коментар
16.12.2022 18:02 Відповісти
мене давно цікавить - де знаходиться Хомчак?
показати весь коментар
16.12.2022 11:27 Відповісти
Готується стати секретаркою Сирського!
показати весь коментар
16.12.2022 13:21 Відповісти
А може там де й Баканов! Але де це, не відомо. Може у Відні, може у Цюриху, а може.... у Московії, бо розмінування проходів та проїздів з Криму до півдня України треба ж винагородити!
показати весь коментар
16.12.2022 13:24 Відповісти
В мене ця інформація зовсім не визиває недовіри тому, що наприклад той же Жуков був в опалі у Сталіна, а потім у Хрущьова саме через більшу популярність у народу, аніж у них, і тому сприймали його як конкурента. Враховуючи, що прикриваючись воєнним станом Єрмак, який отримав від Зеленського повноваження не менші за президентські, активно займається узурпацією влади разом із призначеними ним та президентом України "кумами" та друзяками, протизаконно забороняють роботу у загальному ефірі опозиційним ТВ каналам, нав'язуючи усім вимогу транслювати лише єдині новини з телемарафону, або лише розважальний контент без новин, щоб насаджувати лише те, що погоджено Банковою, Залужний, з його популярністю, для них теж конкурент. А для "слуг" конче потрібно переобратися інакше їм грозить відповідальність за їх антиукраїнську, як виявилось, діяльність, що послаблювала обороноспроможність країни, її економіку та підігравала ворогу, особливо на південному напрямку!!! Вони борються за виживання у прямому сенсі - або пан, або пропав!!!
показати весь коментар
16.12.2022 13:10 Відповісти
Одначе при цьому вони дуже ризикують тим, що українці, які або одразу, або з часом оцінили увсю недолугість нинішньої влади, її некомпетентність та злочинність, можуть при спробі скинути Залужного з поста перестати себе стримувати від протестів, щоб не підігравати ворогу, і вирішать, що ворог на Банковій нічим не кращій за того що у Кремлі, і таки вимушені будут робити все, щоб якнайшвидше скинути "слуг". Окрім того можливо Єрмаку саме це й потрібно, можливо саме це його завдання заради якого його нав'язали Зеленському, щоб він як диверсант таки спровокував протести в Україні щоб підіграти Путіну та Рашці!!!
показати весь коментар
16.12.2022 13:14 Відповісти
Тоді він буде все робити саме у цьому напрямку і буде підбивати Зеленського до останнього для прийняття хибного для України, та конче потрібного Москві рішення, стосовно усунення Залужного з його поста, призначення на яке було ЄДИНИМ ПРАВИЛЬНИМ рішенням Зеленского за усю його політичну кар'єру на посту президента, що особисто для мене стало приємною несподіванкою!!! Хай Боже дасть Зеленському достатньо розуму та волі не піддатися на цю провокацію Єрмака!!!
показати весь коментар
16.12.2022 13:18 Відповісти
на рахунок популярності маршала жори - це ще те питання. А зняли його, бо здрейфив на політбюро перед тим пленумом. Злякався і не прийшов, його Москаленко п'яного пинками на засідання Президії на другий день пригнав.
показати весь коментар
16.12.2022 22:03 Відповісти
от малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Оманского Осла можно ожидать чего угодна от слива цемаха до разминирования Чонгара тем более, что у ЗЕБилов все не на часи, а этот Сброд этим пользуется...
показати весь коментар
16.12.2022 13:31 Відповісти
***** гадить через Оманських зкацаплених агентів🐷🙈🐖 Українцям, де тільки зможе!!!
Танцюй, враже, як ЗАЛУЖНИЙ З КОМАНДОЮ СКАЖЕ💯💯‼️⚔️🇺🇦❤️
показати весь коментар
16.12.2022 13:34 Відповісти
Влада у нас зеленозажопна?
показати весь коментар
16.12.2022 13:48 Відповісти
мразь Дерьмак получил указание от ***** убрать единственного кто в гнилой власти защищает Украину
показати весь коментар
16.12.2022 14:04 Відповісти
тільки вчора подумав коли ж Зєля почне серьозно мочити Залужного? В нього вже передвиборна гонка, а потенційні опоненти не зачищені. І тут на.
показати весь коментар
16.12.2022 14:29 Відповісти
Не дай Бог! Что бы "квартальская "местечковая ******** и не думала!!Вы говнюки и за " подготовку " к войне ,и за " шашлыки" ответите!
показати весь коментар
16.12.2022 15:00 Відповісти
Генерали, займаються військовою справою, політики політичною. В слабо розвинених країнах Африки це поєднується, але мабуть це не приклад для України
показати весь коментар
16.12.2022 15:15 Відповісти
don't touch if it works - старе англійське прислів'я
показати весь коментар
16.12.2022 15:34 Відповісти
Шановні журналісти, просимо Вас звернути увагу!

Олег Бахматюк у бігах, але його "корупційні щупальця" продовжують грабувати

Поки український бізнесмен все ще переховується від НАБУ за кордоном, його спільники продовжують вести незаконну діяльність в Україні.
За допомогою підставних компаній, Бахматюк перешкоджає реалізації залогового майна - зриває торги на платформі державного підприємства "СЕТАМ".

Маючи зв'язки у прокуратурі, Національній поліції та судах, учасники ОЗУ добиваються зриву торгів, подаючи "фіктивні" ухвали щодо необхідності зупинення даних торгів через вигадані порушення. Крім того, існують підтвердження погроз спільників мільярдера приватним та державним інвесторам щодо виплати грошових коштів.

Деталі злочинної схеми Бахматюка:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023NEXKyD7k1SpTCzXfJsyMX6ZN1LfgjfHewFixBbfPnRvXLMrqumibt3GxBu573dpl&id=100039385393651&sfnsn=mo

Просимо представників Центру протидії корупції, правоохоронних органів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, програм журналістських розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Президента зупинити злочинні дії даного угруповання в Україні.
показати весь коментар
16.12.2022 15:46 Відповісти
Реальні козли* ці люди...
показати весь коментар
16.12.2022 16:03 Відповісти
Це кацапський вкид. "Зе Економіст" іде на ***.
показати весь коментар
16.12.2022 20:44 Відповісти
Юрий Швец, також говорив про це, похоже Зекодло таки щось мутить!!!
показати весь коментар
18.12.2022 02:02 Відповісти
Пана генерала Залужного, могли б то скинули уже давно, так от сили закордонні говорили пану Зеленьському не ти ставив не тобі і знімати. Народу на сайті ГУГЛЯ на допомогу
показати весь коментар
08.03.2023 13:30 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 