Люди з оточення Зеленського хочуть замінити Залужного на Сирського, - The Economist
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Деякі люди з оточення президента Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського, і це викликає занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників.
Про це пише The Economist у статтях із коментарями Залужного і Сирського, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Дехто в оточенні президента хотів би замінити його (Залужного - ред.) генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутних військ України, над яким генерал Залужний отримав підвищення минулого року", - пише видання.
За даними видання, популярність Залужного викликала невпевненість в Офісі президента, який фактично провів опитування українців, щоб дізнатися, чи будуть вони голосувати за політичну партію генерала, хоча партії у нього немає.
"Офіційні особи, близькі до Зеленського, підкреслюють, що генерал Залужний не відвідував лінію фронту. Це, кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити", - додає The Economist.
Високопоставлений іноземний військовий у коментарі виданню висловив думку, що, в кращому випадку, це дрібне суперництво є відволікаючим маневром. У гіршому випадку, воно може підірвати єдність України і послабити довіру Заходу до її лідерів.
Пряма мова іноземного військового високопосадовця: "Зараз не час для політиканства або підриву довіри між політичним і військовим командуванням".
The Economist зазначає, що раніше Сирський фактично був старшим у командній ланці щодо Залужного, призначеного головнокомандувачем усіма збройними силами в липні 2021 року. І деякі політичні діячі, можливо, використовують цей факт у явній спробі розпалити напруженість між ними.
"Ходять навіть чутки, що Офіс президента може бути схильний замінити популярного, але незалежно налаштованого генерала Залужного на його колишнього начальника. Тріщини розколу викликають занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників. Обидва генерали, зі свого боку, кажуть, що повністю довіряють один одному і хочуть залишатися поза політикою", - пише видання.
Будь ласка, зачекайте...
А звідки ви про це знаєте?
Де буває Залужний це треба афішувати ворогу?
Навіщо вам знати маршрути пересування Залужного? Ви хочете його вбити?
Танцюй, враже, як ЗАЛУЖНИЙ З КОМАНДОЮ СКАЖЕ💯💯‼️⚔️🇺🇦❤️
Олег Бахматюк у бігах, але його "корупційні щупальця" продовжують грабувати
Поки український бізнесмен все ще переховується від НАБУ за кордоном, його спільники продовжують вести незаконну діяльність в Україні.
За допомогою підставних компаній, Бахматюк перешкоджає реалізації залогового майна - зриває торги на платформі державного підприємства "СЕТАМ".
Маючи зв'язки у прокуратурі, Національній поліції та судах, учасники ОЗУ добиваються зриву торгів, подаючи "фіктивні" ухвали щодо необхідності зупинення даних торгів через вигадані порушення. Крім того, існують підтвердження погроз спільників мільярдера приватним та державним інвесторам щодо виплати грошових коштів.
Деталі злочинної схеми Бахматюка:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023NEXKyD7k1SpTCzXfJsyMX6ZN1LfgjfHewFixBbfPnRvXLMrqumibt3GxBu573dpl&id=100039385393651&sfnsn=mo
Просимо представників Центру протидії корупції, правоохоронних органів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, програм журналістських розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Президента зупинити злочинні дії даного угруповання в Україні.