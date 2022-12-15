Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів

З початку війни з лав Збройних сил України було звільнено 10 генералів, ще один застрелився.

Про це Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сказав у інтерв'ю виданню The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив через невідповідність. Ще один застрелився. Я вірю Сирському (командувач Сухопутних військ України. - Ред.). Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить, йому справді потрібна інша бригада", - сказав Залужний.

За словами Головнокомандувача, він дослухається тих, хто в полі, не покладаючись виключно на власний розум, та вважає важливою відсутність страху по відношенню до ворога.

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"Ми вже через низку операцій зрозуміли, що головне – не боятися цього ворога. З цим можна боротися, з цим треба боротися сьогодні, тут і зараз. І ні в якому разі не можна відкладати це на завтра, бо будуть проблеми", - сказав Залужний.

За його словами, бої на фронті протяжністю 1,5 тисячі кілометрів виснажують ЗСУ, а ворог діє таким чином, аби наші війська не мали змоги перегрупуватися.