Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів
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З початку війни з лав Збройних сил України було звільнено 10 генералів, ще один застрелився.
Про це Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сказав у інтерв'ю виданню The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив через невідповідність. Ще один застрелився. Я вірю Сирському (командувач Сухопутних військ України. - Ред.). Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить, йому справді потрібна інша бригада", - сказав Залужний.
За словами Головнокомандувача, він дослухається тих, хто в полі, не покладаючись виключно на власний розум, та вважає важливою відсутність страху по відношенню до ворога.
"Ми вже через низку операцій зрозуміли, що головне – не боятися цього ворога. З цим можна боротися, з цим треба боротися сьогодні, тут і зараз. І ні в якому разі не можна відкладати це на завтра, бо будуть проблеми", - сказав Залужний.
За його словами, бої на фронті протяжністю 1,5 тисячі кілометрів виснажують ЗСУ, а ворог діє таким чином, аби наші війська не мали змоги перегрупуватися.
Будь ласка, зачекайте...
Тобі вдалося те, що досі не вдавалося нікому - опустити ворога!
Solo Mio
Реєстрація: 14.12.2022
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
(розстріл офіцерів війська польского, які добровільно здалися в полон руSSкім,
порівняйте теперішню Оленівку...нічого "нового" московит НЕ придумав)...
Скільки я не рився по матеріалах суду і в Нюрнберзі і в Берліні...- ні одної згадки....а як би Хатинь була справа німців- то їх бувші союзники, руZZкій мір, кричали б на весь світ!
це майже так само як комуняки протаскували рішення Нюрнберзького процесу, що УПА займалася тероризмом....
Хомчак навіть при Борькє ...
Так - зелена пліснява намагається заткнути йому рота, вважаючи що всі лаври перемоги повинні залишитись Кварталу, але мені не хочеться вірити, що Ви на їхньому боці.
Слава Захисникам України ‼️⚔️❤️🇺🇦🫡