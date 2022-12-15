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Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

валерій,залужний

З початку війни з лав Збройних сил України було звільнено 10 генералів, ще один застрелився.

Про це Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сказав у інтерв'ю виданню The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив через невідповідність. Ще один застрелився. Я вірю Сирському (командувач Сухопутних військ України. - Ред.). Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить, йому справді потрібна інша бригада", - сказав Залужний.

За словами Головнокомандувача, він дослухається тих, хто в полі, не покладаючись виключно на власний розум, та вважає важливою відсутність страху по відношенню до ворога.

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"Ми вже через низку операцій зрозуміли, що головне – не боятися цього ворога. З цим можна боротися, з цим треба боротися сьогодні, тут і зараз. І ні в якому разі не можна відкладати це на завтра, бо будуть проблеми", - сказав Залужний.

За його словами, бої на фронті протяжністю 1,5 тисячі кілометрів виснажують ЗСУ, а ворог діє таким чином, аби наші війська не мали змоги перегрупуватися.
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Топ коментарі
+68
Пане генерале!
Тобі вдалося те, що досі не вдавалося нікому - опустити ворога!
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15.12.2022 16:42
+47
Вірю Залужному і поважаю його
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15.12.2022 16:42
+46
одно очень жаль, дерьмак ни сам не застрелился, ни свою свору пред застрелом не перестрелял ))
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15.12.2022 16:45
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Пане генерале!
Тобі вдалося те, що досі не вдавалося нікому - опустити ворога!
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15.12.2022 16:42 Відповісти
Тільки не зрозуміло що сталося з Марченко і Кривоносом. Ці не сподобалися зелі?
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15.12.2022 17:08 Відповісти
Не знав, що у нас є жінки-генерали...
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15.12.2022 17:48 Відповісти
"ці генерали", "ці чоловіки". В тебе проблеми з мовою?
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15.12.2022 18:19 Відповісти
Купіть собі підручника чи підіть на курси, добре що вони зараз безкоштовні. Прізвища українською відмінюються - це так, до відома
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15.12.2022 18:50 Відповісти
Це новонароджений. Він ще не розмовляє.

Solo Mio

Реєстрація: 14.12.2022
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15.12.2022 18:52 Відповісти
Вірю Залужному і поважаю його
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15.12.2022 16:42 Відповісти
А кому нужны в воюющей стране паркетные генералы - шаркуны? Даже Сталин своих холуев Буденного и Ворошилова, после провалов, от командования войсками отстранил. Других просто расстрелял
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15.12.2022 16:43 Відповісти
до чого цього тирана прирівнювати? може тобі гітлера і ***** рівняти?
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15.12.2022 16:51 Відповісти
вуйко Аді, у прорівнянні з кацапськими червоножопими дибілами (вофкою ульяновим (ч леніним, йоською сталіним), теперішнім дмибілом ****** був просто "ангел небесний" визволитель України, українців від червоної чуми !!!
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15.12.2022 16:56 Відповісти
"Аді" не був лапочкою - Голокост, Хатинь, Лідіце, Орадур, спалені вщент українські села (як Хатинь, але не так "на слуху"). Ні, німці у Другу світову вчиняли жахливі злочини.
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15.12.2022 17:10 Відповісти
Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
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15.12.2022 17:51 Відповісти
Про то, что НКВД под видом "бандеровцев" устраивало террор - это известно. Но Хатынь тогда была в оккупации - НКВД туда бы не добралось. Разве что партизаны, но они с местным населением не могли ссориться.
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15.12.2022 19:37 Відповісти
Хатинь...- це нквд-шна "мнагахадовочка"....щоб "перекрити" злочини сраліністів в Катині
(розстріл офіцерів війська польского, які добровільно здалися в полон руSSкім,
порівняйте теперішню Оленівку...нічого "нового" московит НЕ придумав)...

Скільки я не рився по матеріалах суду і в Нюрнберзі і в Берліні...- ні одної згадки....а як би Хатинь була справа німців- то їх бувші союзники, руZZкій мір, кричали б на весь світ!

це майже так само як комуняки протаскували рішення Нюрнберзького процесу, що УПА займалася тероризмом....
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15.12.2022 17:52 Відповісти
Це типова картина для країни, що воює - не всі генерали мирного часу проходять перевірку боєм і перетворюються на генералів військового часу. Але ті, хто цю перевірку пройшли, зазвичай перемагають. І добре, якщо є на кого змінити. Росія такого резерву немає. Якщо в Україні змінили 10 генералів, то в Росії рахунок відсторонених генералів іде вже на сотні і змінють не гіршого на кращого, а за принципом будь-кого на будь-кого. З одним, втім, стабільним результатом, тобто з жодним
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15.12.2022 16:56 Відповісти
А ШІСНАДЦЯТЬ уже в Україні "замандячили"! Такої кількості вбитих генералів з ІІ Світової не було!
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16.12.2022 11:46 Відповісти
застрелився..., оце вчинок, не знаю чому, не знаю хто, але щось таки в цього генерала залишилось..., може тільки на цей вчинок й залишилось...
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15.12.2022 16:44 Відповісти
А мав це зробити той хто керує 58-ю. Там втрати страшенні, і відношення до вояків свинське, як і до родичів загиблих і зниклих
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15.12.2022 21:04 Відповісти
одно очень жаль, дерьмак ни сам не застрелился, ни свою свору пред застрелом не перестрелял ))
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15.12.2022 16:45 Відповісти
пока нет, но ждем-с...
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15.12.2022 16:51 Відповісти
правильно. меньше знают, быстрей победа.
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15.12.2022 16:49 Відповісти
Я так понял уволил всех тех генералов которые при Петьке были? А один даже застрелился потому что *много знал*?
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15.12.2022 16:51 Відповісти
а може тих хто був ще при кучмі і янику ???
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15.12.2022 16:57 Відповісти
Звідкіля такі знання про змій?..................
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15.12.2022 17:15 Відповісти
FT FT , nu iesli ti ZEfantik , to i po drugomu ti i nepodumaiesh ...
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15.12.2022 17:19 Відповісти
Здивуєшся,але деякі генерали не тільки при Пєтькє билі,але й при Льоньках,і навіть при Мішкє 😬
Хомчак навіть при Борькє ...
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15.12.2022 19:07 Відповісти
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15.12.2022 16:57 Відповісти
И где они?Эти 10 генералов и как понять звильныв?Они дальше служат или на пенсии,розжалованы....Что с ними?Почему наши,начиная от президента,дая интервью иностранным СМИ....деляться такими подробностями???До этого за генералов,тем более один застрелился....информации не было.Ни по марафонам ни на Цензоре.
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15.12.2022 17:17 Відповісти
В зельонки запитай, може відповість...
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15.12.2022 17:49 Відповісти
Не знаю навіщо розбили на частини Залужного, губиться сенс. Вірю тільки ЗСУ і народу України, Пану Залужному. Для чого було це інтерв'ю, хто наказав провести?
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15.12.2022 17:32 Відповісти
Чому Ви вважаєте, що Залужний не має права давати інтерв'ю?

Так - зелена пліснява намагається заткнути йому рота, вважаючи що всі лаври перемоги повинні залишитись Кварталу, але мені не хочеться вірити, що Ви на їхньому боці.
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15.12.2022 17:55 Відповісти
З однієї новини журналізд робить десять, і за кожну окремо отримує гонорар.
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16.12.2022 00:03 Відповісти
Важливо те, що наші війська виснажені і не можуть перегрупуватися. Це план ворога. Як це виправити?
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15.12.2022 17:32 Відповісти
З ГШ переказали Вам щире "Дякую!". Чекайте на повідемлення. Продовжуйте спостереження!
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15.12.2022 18:06 Відповісти
Очень мало в генералах нормальных людей - им то ли зарплата ,то ли власть над людьми ,сносит крышу - поспрашивайте продавцов,например э*******ра,как это быдло приходит и качает права, типа я ч войны а ты никто -строит персонал,руководство и охрану. Когда кто то попадается тоже со связями,то там такие конфликты происходят...
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15.12.2022 17:57 Відповісти
Треба не просто звільняти за профневідповідність, а обнуляти всю кар'єру. У першу чергу, всіх генералів Вальцмана, які отримали звання за лизання дупи, знищення складів, створення котлів для ЗСУ
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15.12.2022 18:21 Відповісти
а що робити з тими хто відводив війська зі звільнених територій , розміновував прохід кацапам , похерив ракетні програми ?
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15.12.2022 19:16 Відповісти
З 2014 по2018 рік присвоєно звання генерал 50 військовослужбовцям
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15.12.2022 21:36 Відповісти
Залужний зібрав команду бойових однодумців, а не паркетних хєєсралів лампасних, часів кузьмука-єжеля-першого непрохідного-тарана‼️⚔️❤️🇺🇦👏👏🫡👍‼️⚔️❤️🇺🇦

Слава Захисникам України ‼️⚔️❤️🇺🇦🫡
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15.12.2022 20:25 Відповісти
 
 