Залужний про мобілізацію: У нас достатньо людей, потрібна важка зброя та боєприпаси
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чи потрібна Украні нова хивля мобілізації.
Про це він повідомив в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.
Журналісти запитали у Залужного, чи потрібна Україні нова хвиля мобілізації.
"Ми вже проводимо її в тому вигляді, в якому вона є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси", - відповів головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, 6 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що активізовувати призов та набирати більше людей до лав Збройних сил України наразі не треба, оскільки кількість особового складу є достатньою.
14 грудня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що мобілізація "залежатиме від потреб війни".
Будь ласка, зачекайте...
Т.е прямой заказ на американских заводах
Мобилизовать и пусть отбиваются асфальтом !
И пусть по всем вопросам звонят своему дружбану в ОПу.....
ВИДЕОФАКТ! Лавров жалуется на неправильные туалеты в Швеции:
https://twitter.com/i/status/1603121537065828354
20)"Як ви вирішуєте в своєму житті гендерні проблеми?"
21)"Який ваш любимий бренд одягу?"
22)"Який коктейль ви пили сьогодні вранці?"
23)"Чи вважаєте ви себе ньюсмейкером?"
24)"Чи отділяєте ви гламур від епатажу?"
25)"Чи любите ви екстрім?"
26)"Чи є у вас в жині адрєналін?"
27)"Стіліст лі ви по жизні?"
ВАСИЛЬ
ІДІТЬ НА Х*Й!!!
© Лесь Подерв'янський
И самый главный опыт, который у нас был и тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться это делать. И это то, что мы делаем. https://charter97.org/ru/news/2022/12/15/528430/
Істерички, де ви!
Де іпсо?
Залужний не зрозуміло вам сказав?
Вилазьте в коменти!!!
Або більше ніколи не ****@ть...
https://www.youtube.com/watch?v=p_1xTf2jVgk
Все це можна зробити за допомогою польської та чешської поліції. Потім під егидою НАТО тренувати цю публіку у військових таборах в європейських країнах.
Війна в Україні повинна стосуватися кожного українця, бо це наша спільна війна. Усі ці подготовлені бійці повинні бути готовими до введення на територію України, коли виникне небезпека вторгнення русні і білорусів у західні області України або початку наступу орди на Україну, або проблем на сході держави. Може достатньо відсиджуватися у європейських тилах???
Хай міністр МВС дасть вказівку поліції та гвардії виловити по Одесі, одесчині та кіровоградщині та на заході України ухилянтів, котрі відсиджуються у тилах. Зокрема чоловіків - одеситів, миколаївців та херсонців.
Пора хлопці повоювати трохи. На жаль 128 та 28 бригади та "Карпатська січ" понесли великі втрати при визволенні Херсону, то може вже пора херсонцям взяти участь у звільненні лівого берега Дніпра??
"Некоторые люди из окружения президента Владимира Зеленского хотели бы заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским. И такие трещины разобщенности беспокоят высокопоставленных западных военных чиновников.", - говорится в материале.