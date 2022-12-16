Залужний про мобілізацію: У нас достатньо людей, потрібна важка зброя та боєприпаси

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чи потрібна Украні нова хивля мобілізації.

Про це він повідомив в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали у Залужного, чи потрібна Україні нова хвиля мобілізації.

"Ми вже проводимо її в тому вигляді, в якому вона є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси", - відповів головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 6 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що активізовувати призов та набирати більше людей до лав Збройних сил України наразі не треба, оскільки кількість особового складу є достатньою.

14 грудня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що мобілізація "залежатиме від потреб війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через велику кількість добровольців сьогодні в Україні немає потреби вручати повістки на блокпостах, - МВС