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Залужний про мобілізацію: У нас достатньо людей, потрібна важка зброя та боєприпаси

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чи потрібна Украні нова хивля мобілізації.

Про це він повідомив в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали у Залужного, чи потрібна Україні нова хвиля мобілізації.

"Ми вже проводимо її в тому вигляді, в якому вона є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси", - відповів головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 6 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що активізовувати призов та набирати більше людей до лав Збройних сил України наразі не треба, оскільки кількість особового складу є достатньою.

14 грудня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що мобілізація "залежатиме від потреб війни".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Ось відповідь справжнього генерала та розумної Людини 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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15.12.2022 16:05
+20
Залужный: С начала войны я уволил десять генералов.
И самый главный опыт, который у нас был и тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться это делать. И это то, что мы делаем. https://charter97.org/ru/news/2022/12/15/528430/
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15.12.2022 16:27
+17
А как же бойцы с "Картеля-95" !? Так и не понюхают пороха !?
Мобилизовать и пусть отбиваются асфальтом !
И пусть по всем вопросам звонят своему дружбану в ОПу.....
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15.12.2022 16:09
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Украине потребен ЛендЛиз!
Т.е прямой заказ на американских заводах
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15.12.2022 16:04 Відповісти
Против тому только леваки из демпартии с Байденом
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15.12.2022 16:36 Відповісти
Это бесполезно, так как все суды не принимают иски. Круговая системная порука.
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15.12.2022 17:58 Відповісти
дякую за розуміння істини, ви на автолайкі.
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15.12.2022 18:13 Відповісти
А что Украина могла создать ВПК уи запасы уровня Московии? Изначально нет. Другое дело ракетная программа. Но сейчас надо говорить про сейчас.
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15.12.2022 17:56 Відповісти
Що могла, чи не могла Україна створити, це гадання. Та зрозуміло, що Україна могла виробляти свою зброю. Але до 14 і після 19 майже не виробляла.
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15.12.2022 20:03 Відповісти
Ось відповідь справжнього генерала та розумної Людини 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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15.12.2022 16:05 Відповісти
Ну таке, багато хто втомився служити. Якщо ротації не буде, буде біда.
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21.12.2022 17:51 Відповісти
А как же бойцы с "Картеля-95" !? Так и не понюхают пороха !?
Мобилизовать и пусть отбиваются асфальтом !
И пусть по всем вопросам звонят своему дружбану в ОПу.....
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15.12.2022 16:09 Відповісти
Они понюхают у Пороха!
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16.12.2022 15:29 Відповісти
Вестник Стабильности #StandWithUkraine



ВИДЕОФАКТ! Лавров жалуется на неправильные туалеты в Швеции:

https://twitter.com/i/status/1603121537065828354
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15.12.2022 16:09 Відповісти
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15.12.2022 16:09 Відповісти
Что самое обидное у США все это есть на складах, он ведь не просит топ.
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15.12.2022 16:10 Відповісти
Дофіга в пустелях того металу запилюється,моніторив особисто.Таке враження що вони спецом це все тягнуть,але їм то пофіг, що то їхні люди і солдати гинуть.І реально це бісить,бо коли ядерну зброю віддати то вони тут бігали на раз два і в дупу всіх цілували і практично задарма ми це все віддали повіривши так званим харантам,а коли треба швидше ту гідру москальську задушити вони тягнуть.Бавляться в свої стратегії дурацькі, шось там прораховують,а в нас часу немає на це все в нас гине наш генофонд.
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15.12.2022 17:26 Відповісти
" Самое обидное " - це те , що при владі в Україні !!!
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16.12.2022 10:45 Відповісти
Ви прямо в Харкові побували, тут це вже перетворилося у якусь гру.
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15.12.2022 16:25 Відповісти
Хахаха! Я відкрию невеличку таємницю. ТЦК та СП діють у відповідності до заявок, наказів, директив з ГШ Тут як в радянській армії, ніякої ініціативи на місцях, тіко по вказівкам зверху (тобто від ОК та ГШ). Так шо не за адресою претензії.
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15.12.2022 16:30 Відповісти
А ти як вважаєш - чому?
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15.12.2022 16:46 Відповісти
Як ти думаєш, чому тебе за дурня мають?
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15.12.2022 17:18 Відповісти
Тобто ти таки знаєш чому ти довбень.
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15.12.2022 17:43 Відповісти
А ти пишаєшся тим шо довбень чи це тебе засмучує?
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15.12.2022 18:07 Відповісти
19)«Кто ви по жизні?"
20)"Як ви вирішуєте в своєму житті гендерні проблеми?"
21)"Який ваш любимий бренд одягу?"
22)"Який коктейль ви пили сьогодні вранці?"
23)"Чи вважаєте ви себе ньюсмейкером?"
24)"Чи отділяєте ви гламур від епатажу?"
25)"Чи любите ви екстрім?"
26)"Чи є у вас в жині адрєналін?"
27)"Стіліст лі ви по жизні?"

ВАСИЛЬ

ІДІТЬ НА Х*Й!!!

© Лесь Подерв'янський
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15.12.2022 18:15 Відповісти
Чому дають так дозовано, це ж війна жорстока, гинуть не тільки військові, а й цивільне населення. А просить держава елементарне для захисту.
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15.12.2022 16:14 Відповісти
А тому що бояться що ЗСУ занадто швидко розіб'є кацапстан!
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15.12.2022 16:29 Відповісти
"в жовтні почнется новий фінансовий рік і лендліз запрацює на повну силу.....", "поставки літаками, це не масові, а термінові поставки. для масових будуть задіяні кораблі (класу ліберті).....", "в портах америки зникли десятки транспортних кораблів....", "велика кількість транспортів прямує через атлантику в порти европи,......" (ССС) це було в травні. і де сьогодні ті травневі оналітеги? розванговуються тепер про загальнобіляокольні речі, без посилання на конкретику та конкретні терміни. і тільки абдристович, залишився вірним своїм прогнозам "2-3 ............, ну максимум!" ))
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15.12.2022 16:18 Відповісти
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15.12.2022 16:18 Відповісти
И с этими мы живём на одной планете?
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15.12.2022 16:42 Відповісти
Увы, другой планеты у нас нет.
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16.12.2022 15:31 Відповісти
Залужный вызывает уважение
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15.12.2022 16:20 Відповісти
Частково, з останні його заяви показують недальновидність щодо настроїв військовослужбовців в армії.
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21.12.2022 17:56 Відповісти
Залужный: С начала войны я уволил десять генералов.
И самый главный опыт, который у нас был и тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться это делать. И это то, что мы делаем. https://charter97.org/ru/news/2022/12/15/528430/
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15.12.2022 16:27 Відповісти
Русскійвраг. Скорочено русскій.
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15.12.2022 16:47 Відповісти
Генерал Валерий Залужный - спаситель Украины🙏❤️💙💛‼️
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15.12.2022 18:26 Відповісти
"Людям нужно оружие! Вы не знаете этих людей Там такие ребята! Дайте оружие!" ( фильм "Обратной дороги нет")
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16.12.2022 11:52 Відповісти
Слава України! Слава воїнам України! Слава тобі, лицарю України!
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15.12.2022 16:39 Відповісти
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪👍💯🔱❤️🖤🔱
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15.12.2022 16:46 Відповісти
Коли я в коментах на цензор.нет неодноразово писав, що нам не вистачає снарядів великого калібру (122, 152, 155), і що союзники пригальмовують, декілька істеричек волали, що я розкручую іпсо!
Істерички, де ви!
Де іпсо?
Залужний не зрозуміло вам сказав?
Вилазьте в коменти!!!
Або більше ніколи не ****@ть...
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15.12.2022 16:50 Відповісти
открою тебе секрет Валера, только никому не говори... Любой активно воюющей армии будет ВСЕГДА не хватать снарядов большого калибра. Ибо всегда найдется куда их отстрелять, а арта нынче скорострельная. ВСУ легко могут "отгрузить" 50 000 снарядов в день на голову рашистам, а это полтора миллиона снарядов в месяц... НИКТО тебе столько не поставит никогда. Поэтому ты свою "ипсо" может на цензоре до конца войны фигачить )
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15.12.2022 17:56 Відповісти
Нагадую ще раз : в період І світової війни всі французькі газети над "передовицею" писали - "Гармат! Снарядів!"
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16.12.2022 11:55 Відповісти
Що (хто) призвело до цієї війни. Подивіться, і стане зрозуміло чому не дають
https://www.youtube.com/watch?v=p_1xTf2jVgk
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15.12.2022 17:19 Відповісти
Чем больше слышим, что людей достаточно, тем яростнее бегают по улицам военкомы и собирают еще больше людей богу людей )
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15.12.2022 18:04 Відповісти
біден, АЛЄ?? що там з ленд лізом???
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15.12.2022 19:37 Відповісти
Если людей много, а техники мало, то надо раздобыть технику. Например, в Кенигсбергской народной республике я слышал есть и бронетехника, и миг-31, и может быть ядерное оружие. Давайте марш-бросок по разделительной полосе между Литвой и Польшой с врывом на колесах на все аэродромы за считанные часы, при поддержке вертолетного десанта и морского в том числе. Там нету обороны, население хоть и ватное, но полностью нелояльное ********** коррупционерам, можно с наскока все взять. Сразу будем кинжалами пугать москалей в их государственных зданиях.
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15.12.2022 19:48 Відповісти
Хай Польща поверне собі Калінінградську область. Цей регіон ніби входив до складу Желі Посполитої.
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16.12.2022 10:29 Відповісти
Пане Залужний, хай МЗС дасть вказівку посольствам і консульствам в Польщі і Чехії поставити на облік усіх мужчин-українців, котрі знаходяться у цих країнах.
Все це можна зробити за допомогою польської та чешської поліції. Потім під егидою НАТО тренувати цю публіку у військових таборах в європейських країнах.
Війна в Україні повинна стосуватися кожного українця, бо це наша спільна війна. Усі ці подготовлені бійці повинні бути готовими до введення на територію України, коли виникне небезпека вторгнення русні і білорусів у західні області України або початку наступу орди на Україну, або проблем на сході держави. Може достатньо відсиджуватися у європейських тилах???
Хай міністр МВС дасть вказівку поліції та гвардії виловити по Одесі, одесчині та кіровоградщині та на заході України ухилянтів, котрі відсиджуються у тилах. Зокрема чоловіків - одеситів, миколаївців та херсонців.
Пора хлопці повоювати трохи. На жаль 128 та 28 бригади та "Карпатська січ" понесли великі втрати при визволенні Херсону, то може вже пора херсонцям взяти участь у звільненні лівого берега Дніпра??
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16.12.2022 10:28 Відповісти
Окружение президента Зеленского может быть склонно заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного командующим Сухопутными войсками Александром Сырским. Об этом пишет журнал The Economist.

"Некоторые люди из окружения президента Владимира Зеленского хотели бы заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским. И такие трещины разобщенности беспокоят высокопоставленных западных военных чиновников.", - говорится в материале.
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16.12.2022 10:31 Відповісти
 
 