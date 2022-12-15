УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4106 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 230 51
боєприпаси (1697) війна (56389) Олександр Сирський (205)

Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової, - Сирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олександр,сирський

Україна переможе тільки тоді, коли її сили вийдуть на кордони 1991 року, а ворога буде знищено.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський сказав в інтерв’ю The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Ми переможемо тільки тоді, коли ворога буде знищено та ми вийдемо до наших державних кордонів. ...Ми уважно вивчаємо противника. І кожна отрута має протиотруту", - підкреслив Сирський.

Він також зазначив, що той, хто недооцінює Росію, приречений на поразку, а російська мобілізація не така вже й недолуга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія змінює тактику війни під керівництвом Суровікіна, - Сирський

За його словами, досить підготовлені російські солдати зараз масово з’являються по всьому східному фронту.

Генерал каже, що це викликає занепокоєння, але більш нагальною проблемою є збереження поставок зброї Україні. Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, порівнянною як під час Другої світової війни. Битви виграє та сторона, яка досить швидко доставляє снаряди до гармат.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Соло, не разводи здесь вонь. Каждый помогает, как может и сколько хочет. А некоторые ни хера не дают,мало того, они, еще и воруют. Хорошо, что пишешь Петр Алексеевич, раньше писал Вальцман? Сейчас, так писать, как-то неудобно, правда?
показати весь коментар
15.12.2022 18:59
+9
То то попередники розвалили ракетну прогрму, не випустили ні однієї Стугни за три роки, не запустили в масове виробництво Вільху і ********** для неї, і замість оборони закупили бітум на расєє?
показати весь коментар
15.12.2022 19:16
+6
И где те кто кричат "где Ленд Лиз"??? Хотя я сомневаюсь, что они хоть немного представляют существующий обьем поставок...
показати весь коментар
15.12.2022 18:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так зрозумiла,що в нас проблема з озброенням, а тепер орки краше пiдготовленнi?
показати весь коментар
15.12.2022 18:46 Відповісти
Проблема в том, что своего нет... А союзники помогают как могут, а некоторые и больше чем могут...
показати весь коментар
15.12.2022 18:51 Відповісти
Мені відповіли з сайту Генерала. На мої питання проста відповідь Дякую, а це багато про що говорить. Не потрібно вірити тому,що пишуть. Дії є основним показником Генерала. Вірю тільки ЗСУ і народу України.
показати весь коментар
15.12.2022 19:00 Відповісти
И где те кто кричат "где Ленд Лиз"??? Хотя я сомневаюсь, что они хоть немного представляют существующий обьем поставок...
показати весь коментар
15.12.2022 18:47 Відповісти
Говоріть тихіше, бо тут же усі знають, що армію забезпечує ЛІЧНО петро олексійович усім необхідним
показати весь коментар
15.12.2022 18:52 Відповісти
Соло, не разводи здесь вонь. Каждый помогает, как может и сколько хочет. А некоторые ни хера не дают,мало того, они, еще и воруют. Хорошо, что пишешь Петр Алексеевич, раньше писал Вальцман? Сейчас, так писать, как-то неудобно, правда?
показати весь коментар
15.12.2022 18:59 Відповісти
І скільки ви накрали?
показати весь коментар
15.12.2022 19:01 Відповісти
Хіба я казала, що я Слуга народа!?
показати весь коментар
15.12.2022 19:10 Відповісти
Значить ви в курсі про попередників
показати весь коментар
15.12.2022 19:12 Відповісти
То то попередники розвалили ракетну прогрму, не випустили ні однієї Стугни за три роки, не запустили в масове виробництво Вільху і ********** для неї, і замість оборони закупили бітум на расєє?
показати весь коментар
15.12.2022 19:16 Відповісти
А ще згадаємо як весь військовий бюджет пустили на 6 катерів з ленінської кузні, балачки про побудову патронових заводів і очистку під нуль усіх складів зброї. Ой, але це ж було трохи раніше
показати весь коментар
15.12.2022 19:24 Відповісти
Що ви таке пишете? Ленінська кузня належить ригу Тігіпко. А патріотична влада не вела справ з цими зрадниками
показати весь коментар
15.12.2022 19:39 Відповісти
А ну-ка, трохи докладніше про патріотів та до чого тута тігіпко
показати весь коментар
15.12.2022 19:41 Відповісти
Як до чого?
Дехто продав Тігіпку "Кузню на Рибальському"
показати весь коментар
15.12.2022 19:47 Відповісти
А кораблики коли будували?
показати весь коментар
15.12.2022 19:49 Відповісти
От побудували і вирішили хватіт і так до фіга. І продали
показати весь коментар
15.12.2022 19:55 Відповісти
Это попередники украли ТРИСТА вагонов гуманитарки в Запорожье? Или это попередники сделали убыточными предприятия, которые при попередниках были прибыльными??? Воровать это всегда плохо... Но есть разница между воровством с прибыли и воровством с убытков... Только самые конченые воруют последнее...
показати весь коментар
15.12.2022 19:22 Відповісти
Куди ділися усі величезні склади зброї, марсіани вкрали?
показати весь коментар
15.12.2022 19:31 Відповісти
Ви дивились "Операцію И"? Ось тому склади і вибухали. Зелені дурні теж могли вихвалятись що наробили стотищ пітцот тищ ракет, а їх, наприклад, з'їв довгоносик
показати весь коментар
15.12.2022 19:36 Відповісти
А куди ж дивився верховний головнокомандувач? Може ще й підкажете результати слідств, хто покараний, засуджений і т.д. Німа...
показати весь коментар
15.12.2022 19:39 Відповісти
Бо верховний головнокомандувач не втручався в діяльность судів, а лише їх потужно реформував. Ви що не читали інтерв'ю з Грановським?
показати весь коментар
15.12.2022 19:45 Відповісти
Вам би у вечірню казку
показати весь коментар
15.12.2022 19:55 Відповісти
Тихо сам с собою?))) Так прикольно за этим наблюдать)))Так куда было продано оружие? В какие страны??? И так что это никто на Западе не заметил??? Бута заметили, а тут прошляпили... А номерной робин гут лучше всех западных разведок отследил... Так слушаю....
показати весь коментар
15.12.2022 20:02 Відповісти
Фламандцю, де я написав, що оружіє продано? Знайдеш, то розкажу в какіє страни. Обьязатьєльно!
показати весь коментар
15.12.2022 20:05 Відповісти
Так а украли для ЧЕГО?) Это же ты привел пример Операции Ы к ситуации к складам, намекая что украли и сами же и взорвали.. Или ты уже заднюю включил?) Или у тебя есть данные что на тех складах хранились(числились) ракеты нового образца, изготовленные после 14-го года и они были уничтожены(без них) вместе с ракетами и снарядами для других видов вооружений??? И при этом их взорвали РАНЬШЕ, чем они даже были запущены в серию? Ты это пытаешься втереть?)
показати весь коментар
15.12.2022 20:18 Відповісти
Ага. Значить укралі і продалі в другіє-какіє страни це одне й те саме? І саме з цього визначного висновку зроблено заяву, що я включіл заднюю? Прєлєсно
Людина спитала - де склади? Я відповів - ані взорвалісь. А от що там зберігалось - спрашивайтє нє у мєня, а у тих, хто відповідав за їх безпеку
показати весь коментар
15.12.2022 20:39 Відповісти
Именно заднюю и включил))) Обыкновенный балабол))) На Севастополе слился, на складах, с намеком на воровство, тоже слился))) И да... Ты уж определись))) То когда быкуешь, начинаешь тыкать, а когда не вытягиваешь, то сразу выкать начинаешь)))
показати весь коментар
15.12.2022 20:47 Відповісти
А де я тикав? Там де й в какіє страни? Мабуть для вас, рюзьґєщелепних, мова таки труднадаступна. І зверніть увагу, я до вас не чіпляюсь. Вам щось свербить?
показати весь коментар
15.12.2022 21:29 Відповісти
Плюсую, проблема в том, что попередники занимались тем же воровством с убытков. Пирамида ОВГЗ под руководством Гонатарёвой, "зелёный" тариф в энергетике, Кузня на рыбальском, лесовозы Пашинского и его же миномёты, Родовид банк Турчинова и т.д.
Другой вопрос, что крали попередники с умом, не всё в поряд и системно делились. Если что и потеряли с приходом зелени, то это именно уровень и профессионализм.
показати весь коментар
15.12.2022 20:01 Відповісти
Профессионализм воровства одним словом
показати весь коментар
15.12.2022 20:03 Відповісти
И это то же конечно. А ведь это не маловажно, тупой банальный масштабный дерибан на дорогах например стал одним из факторов провала подготовки к 24 февраля.
«Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема», - посетовал Владимир Зеленский.
показати весь коментар
16.12.2022 06:40 Відповісти
только такие гандоны как ты в белом пальто самые значимые...
показати весь коментар
15.12.2022 19:00 Відповісти
Вы ради этого вчера зарегистрировались по новой?) Я бы предпочел услышать сколько помог 95-й квартал.. Ведь ЛИЧНО владимир ссаныч им уже не руководит?) Я не против, чтобы на этом попиарился Лысый... Пох кто пиарится, главное чтобы помогали...
показати весь коментар
15.12.2022 19:14 Відповісти
..у зелених криза? Вже відвертих дебілів почали надсилати сюди ?!
показати весь коментар
15.12.2022 19:25 Відповісти
Так казали,що по ленд лізі будуть масово танки йти,літаки і тд.Але ж цього немає.Те що нам надали,перемогти москалів не вистачить.
показати весь коментар
15.12.2022 19:31 Відповісти
Существующий объём поставок не отвечает масштабам войны, но Байден нарушил закон о ЛендЛизе
показати весь коментар
16.12.2022 01:54 Відповісти
Ремарка Мабуть краще казати - кордонів 1992 року, коли Україна була визнана майже усіма державами світу і стала повноправним членом ООН. А то в 1991 році були різні ситуації. Одна в січні, інша в серпні
показати весь коментар
15.12.2022 18:48 Відповісти
А в чем разница между границами 91-го и границами 92-го? Что то добавилось или убавилось?) Или может в 91-м Украина не была государством?) Так для этого есть статья 76 Конституции совка) Так что нет разницы между январем и августом относительно границ... Для этого существуют Хельсинские соглашения от 70-х годов) Так что в данном случае 91-й год, год провозглашения независимости, в самый раз...
показати весь коментар
15.12.2022 19:03 Відповісти
Чьто то добавілось Наприклад, місто Севастополь було Союзного підпорядкування, а не УРСР, яку деякі невігласи вважають гасударством. А в Конституції СРСР було багато статей, при нагоді можна знайти й не тільки 76. І взагалі це була ремарка не для того, щоб виявити разніцу між 1991 роком та 1939 чи 1969
показати весь коментар
15.12.2022 19:32 Відповісти
))) Вот зачем вы мне повторяете раша нарративы?))) Вы где такого бреда нахватались про город союзного подчинения?))) В данном случае читайте Конституции УССР и РСФСР от 1978 года) В конституции УССР Севастополь ЕСТЬ, а в Конституции рашки нет))) И в Конституции совка нет ни слова о городах союзного подчинения))) Я так понимаю, вы вообще конституцию совка не читали))) Согласно ней, союз был союзом ГОСУДАРСТВ)))) Что то среднее между федерацией и конфедерацией) То что его могли финансировать по каким то целевым программам, не делало его городом союзного подчинения))) Я вам рассказываю как было оформлено ЮРИДИЧЕСКИ, а не как было на самом деле))) А в данном случае работают именно юридические моменты))) Как то так)))
показати весь коментар
15.12.2022 19:55 Відповісти
Даже коли виб'ємо кацапів з України неможе бути мови про перемогу тому що кацапи будуть лупити зі своєї території.Проект "мордор" має бути закритий!
показати весь коментар
15.12.2022 18:48 Відповісти
Я думаю , що це все на заході розуміють , і виробництво посилюють), все буде Україна , на пів дроги нас не кинуть)
показати весь коментар
15.12.2022 18:51 Відповісти
"Він також зазначив, що той, хто недооцінює Росію, приречений на поразку, а російська мобілізація не така вже й недолуга" --- хорошо что у нас в армии действительно теперь умные люди есть,а не арестовичи и все кто ему верит и так далее, и другого рода експерты которыесвои псевдо-прогнозы ради просмотров выставляют,по словам которых за месяц два наша армия чуть ли не на красной площади будет праздновать победут
показати весь коментар
15.12.2022 19:05 Відповісти
утилизация орков продолжается...
показати весь коментар
15.12.2022 19:07 Відповісти
Полководці виграють битви, а війни виграє логістика!
показати весь коментар
15.12.2022 19:41 Відповісти
https://youtu.be/qJl_A5tHI8k...

Профессор Андрей Зубов...распад рабZeи ничего не даст.. Москву захватят бандиты...
Так они ее захватили ещё 105 лет назад..😝
показати весь коментар
15.12.2022 19:44 Відповісти
Это тот самый кореш Ермака кем хотят заменить Залужного? Идет пиар вздутие зеленого полководца ))))
показати весь коментар
15.12.2022 19:59 Відповісти
Той що керував "Дебальцевським котлом". На "Шапошніков Ньюс" від 20 вересня про це подробно.
показати весь коментар
15.12.2022 23:22 Відповісти
Чергове "новоє ліцо" Що, за муть мутна там відбувається?
показати весь коментар
15.12.2022 22:42 Відповісти
Зовсім не нове,Хомчак керував під Іловайськом,а цей під Дебальцево.
показати весь коментар
15.12.2022 23:24 Відповісти
Хомчак мерзота. Брехлива і боягузлива. Кинув людей в ілловайському котлі
показати весь коментар
16.12.2022 17:30 Відповісти
 
 