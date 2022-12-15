Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової, - Сирський

Україна переможе тільки тоді, коли її сили вийдуть на кордони 1991 року, а ворога буде знищено.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський сказав в інтерв’ю The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Ми переможемо тільки тоді, коли ворога буде знищено та ми вийдемо до наших державних кордонів. ...Ми уважно вивчаємо противника. І кожна отрута має протиотруту", - підкреслив Сирський.

Він також зазначив, що той, хто недооцінює Росію, приречений на поразку, а російська мобілізація не така вже й недолуга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія змінює тактику війни під керівництвом Суровікіна, - Сирський

За його словами, досить підготовлені російські солдати зараз масово з’являються по всьому східному фронту.

Генерал каже, що це викликає занепокоєння, але більш нагальною проблемою є збереження поставок зброї Україні. Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, порівнянною як під час Другої світової війни. Битви виграє та сторона, яка досить швидко доставляє снаряди до гармат.