Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової, - Сирський
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Україна переможе тільки тоді, коли її сили вийдуть на кордони 1991 року, а ворога буде знищено.
Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський сказав в інтерв’ю The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.
"Ми переможемо тільки тоді, коли ворога буде знищено та ми вийдемо до наших державних кордонів. ...Ми уважно вивчаємо противника. І кожна отрута має протиотруту", - підкреслив Сирський.
Він також зазначив, що той, хто недооцінює Росію, приречений на поразку, а російська мобілізація не така вже й недолуга.
За його словами, досить підготовлені російські солдати зараз масово з’являються по всьому східному фронту.
Генерал каже, що це викликає занепокоєння, але більш нагальною проблемою є збереження поставок зброї Україні. Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, порівнянною як під час Другої світової війни. Битви виграє та сторона, яка досить швидко доставляє снаряди до гармат.
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