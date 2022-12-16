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Путин испуган - и это опасно, но шансов захватить нас ноль, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что российский диктатор Владимир Путин отменил традиционные горячую линию и итоговую пресс-конференцию из-за страха.

Об этом заявил Алексей Данилов в эфире телемарафона 15 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  Украинскую правду.

"Просто он боится, что в тот момент, когда он будет проводить конференцию, где-то что-то вспыхнет – какая-то "бавовна", или что-то бабахнет. Представляете себе, как он будет выглядеть, если это произойдет во время его так называемого общения с народом. Поэтому, конечно, он сейчас находится в состоянии испуганного человека.

Это для нас очень опасно, потому что крыса, загнанная в угол, куда ее загоняют Вооруженные силы и все наше общество – всех тех руководителей, которые в Российской Федерации развернули войну против нашего народа, – конечно, они сейчас будут сопротивляться.

Поэтому мы к этому готовы и понимаем, что надо делать. Еще раз подчеркиваю, что шансов у этих террористов захватить нашу территорию ноль", - заявил Данилов.

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Секретарь СНБО также прокомментировал шутку депутата Государственной думы РФ Олега Нилова, который пообещал "мальчику Вове из Киева" подарить на Новый год ракетный обстрел.

"Это же не мы говорили. Это они говорили. Поверьте, будут. Подождем немного – и все им будет. Если Володя в Москве ждет из Киева ракеты, то мы не должны им в этом отказывать", – сказал Данилов.

"Две ракеты "Нептун" отправили (крейсер) "Москву" навечно (в известном направлении – ред.) – подождем, пока следующие наши ракеты отправят другую Москву так же навечно", – добавил он.
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Топ комментарии
+12
а все просто - про завод будуть знати на тій стороні на другий день.
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16.12.2022 00:13
+7
Зеленський теж був переляканий, а тепер знову увімкнув шалений принтер. Порівняно із ретельно зваженими думками Залужного, речення Данілова схожі на висловлювання тверезого сантехніка.
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15.12.2022 23:59
+7
В чому проблема для України зробити свої балістичні ракети з дальністю 500+, той же Грім-2? Чому Іран під санкціями може, а ми без санкцій ні?
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16.12.2022 00:00
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без допомоги з середини
десь я вже чув оце "немає приводів для занепокоєння", напередодні деяких подій
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15.12.2022 23:54 Ответить
ось цю хрень треба всім слухати та вірити.
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15.12.2022 23:58 Ответить
арестовічь і ще не таке, розказує,вірять же..в хрєнь...
останні кіздєжі від вояки арєстовіча про Бахмут--Мы там убиваем, наверное, батальон в день. Ну, выводим из строя, не убиваем. Третий месяц пошел.
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16.12.2022 02:32 Ответить
Зеленський теж був переляканий, а тепер знову увімкнув шалений принтер. Порівняно із ретельно зваженими думками Залужного, речення Данілова схожі на висловлювання тверезого сантехніка.
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15.12.2022 23:59 Ответить
В чому проблема для України зробити свої балістичні ракети з дальністю 500+, той же Грім-2? Чому Іран під санкціями може, а ми без санкцій ні?
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16.12.2022 00:00 Ответить
а все просто - про завод будуть знати на тій стороні на другий день.
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16.12.2022 00:13 Ответить
Є 2 варіанти: в підземних бомбосховищах (таких в нас багато), або в Польщі.
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16.12.2022 00:19 Ответить
Ви навіть не являєте собі, що значить зробити хоч якесь підприємство під землею. починаючи з логістики і кінчаючи розміщенням обладнання. В нас ще нема досвіду, як заховати підстанції від ударів, а ви за цілий завод.
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16.12.2022 00:25 Ответить
Свого часу, коли перебував на строковій службі був здивований, коли "випадково" Спустився сходами до мінус першого поверху. Через майже півтора року служби... Все можливо.
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16.12.2022 00:36 Ответить
Ну, то що ж там виявилось під землею?
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16.12.2022 01:29 Ответить
"Подвальноє помєщєніє. Вход постороннім воспрєщьон"
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16.12.2022 01:33 Ответить
База Дульсе
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16.12.2022 07:16 Ответить
Можливо,нам натякають вже на це....якщо ми матимемо такі ракети,що це змінить хід війни, яка не повинна йти роками,бо гинуть наші бійці.
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16.12.2022 00:26 Ответить
На Южмаші є цеха в яких можна виробляти ракети навіть під час ядерної війни.
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16.12.2022 06:31 Ответить
Побудувати завод - справа не одного дня. А так... може він вже засновується... хто зна! Краще не орати блаблабла, а діяти.
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16.12.2022 00:56 Ответить
Данилов із тих важливих чиновників, які, коли їх питають щось, перенаправляють на їхню канцерялію чи пресслужбу, яка нібито прийме питання і розбереться, але навіть і вона не відповідає. Так що, Данилов, може, щось і робить, про що говорить, але він сам користь цього не знає, і в цьому великий плюс для нашої обороноздатності та вітальності, тому що наші чиновники навіть для себе уявляють непереборну загадку - нескінченно можна слухати три речі: як тріщить вогонь , як працюють інші та мову мудрого Данилова.
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16.12.2022 01:16 Ответить
А що, краще, за тебе, усе выложити ворогу у вуха? Взагалі, розумна людина і в житті не розповсюджує свої подробиці. Якщо хтось причипляється за глибшою інформацію, вищий стиль - навести тому більш води в розмові, як і робить цей Данілов, щоб ніякого сенсу та нічого дійного.
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16.12.2022 01:40 Ответить
Транслейтор с коцап мовы... типо, дiйна корова...
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16.12.2022 08:12 Ответить
На відміну від тебе, я народився й виріс в Україні, усї мої коріння українські, в школі та універі мовою вівчався.
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16.12.2022 09:26 Ответить
І як з цим жити?
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16.12.2022 02:10 Ответить
Я не знаю що з Данилович не так
Відколи Путін говорить з народом? Там одне фсб сидить переодягнуте.
Путін то, Путін сьо...а Путін взяв і напав ще в 2014 а вони досі гадають що Путін
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16.12.2022 04:50 Ответить
 
 