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Путін переляканий - і це небезпечно, але шансів захопити нас нуль, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін скасував традиційні гарячу лінію та підсумкову пресконференцію через страх.

Про це заявив Олексій Данілов в ефірі телемарафону 15 грудня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Просто він лякається, що в той момент, коли він буде проводити конференцію, десь щось спалахне – якась "бавовна", або щось бабахне. Уявляєте собі, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час його так званого спілкування з народом. Тому, звичайно, він зараз знаходиться у стані переляканої людини.

Це для нас є дуже небезпечним, тому що щур, загнаний у кут, куди його заганяють Збройні сили та усе наше суспільство – всіх тих керманичів, які в Російській Федерації розгорнули війну проти нашого народу, – звичайно, вони зараз будуть чинити опір.

Тому ми до цього готові та розуміємо, що треба робити. Ще раз наголошую, що шансів у цих терористів захопити нашу територію нуль", - заявив Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буде палати і горіти, поки не згорить вся Москва, -  Данілов про "самозаймання" у Росії 

Секретар РНБО також прокоментував жарт депутата Державної думи РФ від Олега Нілова, який пообіцяв "хлопчику Вові з Києва" подарувати на Новий рік ракетний обстріл.

"Це ж не ми казали. Це вони казали. Повірте, будуть. Почекаємо трохи – і все їм буде. Якщо Володя у Москві чекає з Києва ракети, то ми не маємо їм в цьому відмовляти", – сказав Данілов.

"Дві ракети "Нептун" відправили (крейсер) "Москву" навічно (у відомому напрямку. – Ред.) – почекаємо, доки наступні наші ракети відправлять іншу Москву так само навічно", – додав він.
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Топ коментарі
+12
а все просто - про завод будуть знати на тій стороні на другий день.
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16.12.2022 00:13
+7
Зеленський теж був переляканий, а тепер знову увімкнув шалений принтер. Порівняно із ретельно зваженими думками Залужного, речення Данілова схожі на висловлювання тверезого сантехніка.
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15.12.2022 23:59
+7
В чому проблема для України зробити свої балістичні ракети з дальністю 500+, той же Грім-2? Чому Іран під санкціями може, а ми без санкцій ні?
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16.12.2022 00:00
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без допомоги з середини
десь я вже чув оце "немає приводів для занепокоєння", напередодні деяких подій
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15.12.2022 23:54 Відповісти
ось цю хрень треба всім слухати та вірити.
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15.12.2022 23:58 Відповісти
арестовічь і ще не таке, розказує,вірять же..в хрєнь...
останні кіздєжі від вояки арєстовіча про Бахмут--Мы там убиваем, наверное, батальон в день. Ну, выводим из строя, не убиваем. Третий месяц пошел.
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16.12.2022 02:32 Відповісти
Зеленський теж був переляканий, а тепер знову увімкнув шалений принтер. Порівняно із ретельно зваженими думками Залужного, речення Данілова схожі на висловлювання тверезого сантехніка.
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15.12.2022 23:59 Відповісти
В чому проблема для України зробити свої балістичні ракети з дальністю 500+, той же Грім-2? Чому Іран під санкціями може, а ми без санкцій ні?
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16.12.2022 00:00 Відповісти
а все просто - про завод будуть знати на тій стороні на другий день.
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16.12.2022 00:13 Відповісти
Є 2 варіанти: в підземних бомбосховищах (таких в нас багато), або в Польщі.
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16.12.2022 00:19 Відповісти
Ви навіть не являєте собі, що значить зробити хоч якесь підприємство під землею. починаючи з логістики і кінчаючи розміщенням обладнання. В нас ще нема досвіду, як заховати підстанції від ударів, а ви за цілий завод.
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16.12.2022 00:25 Відповісти
Свого часу, коли перебував на строковій службі був здивований, коли "випадково" Спустився сходами до мінус першого поверху. Через майже півтора року служби... Все можливо.
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16.12.2022 00:36 Відповісти
Ну, то що ж там виявилось під землею?
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16.12.2022 01:29 Відповісти
"Подвальноє помєщєніє. Вход постороннім воспрєщьон"
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16.12.2022 01:33 Відповісти
База Дульсе
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16.12.2022 07:16 Відповісти
Можливо,нам натякають вже на це....якщо ми матимемо такі ракети,що це змінить хід війни, яка не повинна йти роками,бо гинуть наші бійці.
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16.12.2022 00:26 Відповісти
На Южмаші є цеха в яких можна виробляти ракети навіть під час ядерної війни.
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16.12.2022 06:31 Відповісти
Побудувати завод - справа не одного дня. А так... може він вже засновується... хто зна! Краще не орати блаблабла, а діяти.
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16.12.2022 00:56 Відповісти
Данилов із тих важливих чиновників, які, коли їх питають щось, перенаправляють на їхню канцерялію чи пресслужбу, яка нібито прийме питання і розбереться, але навіть і вона не відповідає. Так що, Данилов, може, щось і робить, про що говорить, але він сам користь цього не знає, і в цьому великий плюс для нашої обороноздатності та вітальності, тому що наші чиновники навіть для себе уявляють непереборну загадку - нескінченно можна слухати три речі: як тріщить вогонь , як працюють інші та мову мудрого Данилова.
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16.12.2022 01:16 Відповісти
А що, краще, за тебе, усе выложити ворогу у вуха? Взагалі, розумна людина і в житті не розповсюджує свої подробиці. Якщо хтось причипляється за глибшою інформацію, вищий стиль - навести тому більш води в розмові, як і робить цей Данілов, щоб ніякого сенсу та нічого дійного.
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16.12.2022 01:40 Відповісти
Транслейтор с коцап мовы... типо, дiйна корова...
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16.12.2022 08:12 Відповісти
На відміну від тебе, я народився й виріс в Україні, усї мої коріння українські, в школі та універі мовою вівчався.
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16.12.2022 09:26 Відповісти
І як з цим жити?
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16.12.2022 02:10 Відповісти
Я не знаю що з Данилович не так
Відколи Путін говорить з народом? Там одне фсб сидить переодягнуте.
Путін то, Путін сьо...а Путін взяв і напав ще в 2014 а вони досі гадають що Путін
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16.12.2022 04:50 Відповісти
 
 