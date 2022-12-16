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Путин планирует посетить Беларусь 19 декабря
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Минске в следующий понедельник, 19 декабря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил подконтрольный Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".
Путин должен прибыть в Минск с широкой делегацией правительства. Планируется сначала встреча с участием всех министров, после того - встреча Лукашенко и Путина один на один, далее - пресс-конференция.
Как отмечают, они планируют "обсудить процесс реализации принятых ранее союзных программ", в том числе торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности.
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Поясняю за белорусскую область. Большинство здесь очень радо лизать кацапский сопог. В стаде преимущественно антиукраинские, антизападные настроения. Таракана тихо недолюбливают, хло боготворят.
Було би непогано завалити обох виродків ,
єй партизани Білорусіі , зробіть добру справу і для себе і для всього світу !!
Це буде остання їхня зустріч
Зеленський: "Чим швидше путін визнає помилку і відступить, тим довше проживе він сам" Порошенко: "Постачання нової зброї для ЗСУ - найкоротший шлях до миру".
Вова марить, що у ху^ла є мізки, Петро бачить Перемогу лише через зброю. Ось вам і какая_разніца
Чи той аватар плєшивого буде тиснути і погрожувати долею Макея задля вступу бульборейху в активні бойові дії на півночі України?
Звісно, такий візит не додає оптимізму, але Лука вже не раз вислизав і крутився "між крапельками". Може й цього разу вийде. Будемо спостерігати...
Треба лише організувати нещасний випадок або тупо самому його кокнути при приватній зустрічі....
Впевнений що він і сам про це розмірковує...
Враховуючи зазилля російської агентури, останній варіант більш реальний....