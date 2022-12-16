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Путін планує відвідати Білорусь 19 грудня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко,путін

Президента Росії Володимира Путіна чекають з візитом у Мінську наступного понеділка, 19 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого".

Путін має прибути до Мінська з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участю всіх міністрів, після того - зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам, далі - пресконференція.

Як зазначають, вони планують "обговорити процес реалізації ухвалених раніше союзних програм", зокрема торгово-економічну співпрацю і спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівництво Білорусі, ймовірніше, готується до війни, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
у бульбофюрера наступают "критические дни"...
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16.12.2022 11:27
+11
Буде особисто тиснути на лукабульбу
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16.12.2022 11:23
+10
Може є у ЗСУ в загашнику хоча б 1-2 ракети Грім-2...
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16.12.2022 11:24
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Буде особисто тиснути на лукабульбу
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16.12.2022 11:23 Відповісти
Чим і ким тиснути?якби навіть лука погодився недостатньо зброї і мяса на вторгнення,а те що у них є перемолять ще тілки перетнуть кордон
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16.12.2022 11:29 Відповісти
Ой Вова оно тебе надо трап то высокий упадешь обосрешься уже (пардон) мозгами
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16.12.2022 11:41 Відповісти
Для таких дурачків-оптимістів вчора було велике інтерв'ю Залужного.
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16.12.2022 11:44 Відповісти
Ти би сам те інтерв'ю послухав.
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16.12.2022 11:50 Відповісти
Такі дурачки як ти обісрався вже, інститут вивчення війни сказав що недостатньо мяса і зброї буде також навесні,а сказав для того щоб давали зброю західні партнери
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16.12.2022 11:50 Відповісти
А інстітут онанізма що тобі каже?
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16.12.2022 13:44 Відповісти
На что там давить?! Таракан полностью под хлом. Приедет царек к местечковому барчуку водочки попить.
Поясняю за белорусскую область. Большинство здесь очень радо лизать кацапский сопог. В стаде преимущественно антиукраинские, антизападные настроения. Таракана тихо недолюбливают, хло боготворят.
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16.12.2022 11:47 Відповісти
Интересно кто приедит к Таракану ? Резиновое изделие номер 2 или 3 или 4 ?
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16.12.2022 11:58 Відповісти
Може є у ЗСУ в загашнику хоча б 1-2 ракети Грім-2...
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16.12.2022 11:24 Відповісти
арахамії та єрмачки з безуглими дуже "старалися" щоб таких "загашників" було якнайменше у ЗСУ....
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16.12.2022 11:34 Відповісти
під хромакей у бункері
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16.12.2022 11:24 Відповісти
Підганяє під себе лукашенку .
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16.12.2022 11:25 Відповісти
мне кажеться что вопрос когда беларусь вступит в войну это вопрос времени, и судя по всему это будет как раз с тем наступлением в начале года которые планируют кацапы о котором говорило наше МО, путлер едет чтобы окончательно уже все рушить и договориться
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16.12.2022 11:26 Відповісти
якщо бульбофюрер 24.02. сциканув допомогти своєю армією путлєру, то навряд чи він зробить це зараз, коли в Україну уже зайшло стільки зброї від НАТО, до того ж армія України значно збільшилась, ніж була на 24.02. До того ж десятки тисяч тон *********** вивезли з Білорусі на парашку, а також сотні одиниць бронетезніки, яку зняли з консервації. лука вже давно просік, що дні/місяці путлєра і його режиму добігають до кінця. путлєра вже навіть у Центральній Азіїї не сприймають серйозно. Тому лука до останнього буде маневрувати, щоб не влазити своїми військами в Україну.
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16.12.2022 14:32 Відповісти
у бульбофюрера наступают "критические дни"...
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16.12.2022 11:27 Відповісти
Недовго цигану залишилось жити своїм нікчемним життям. ***** про це потурбується.
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16.12.2022 11:29 Відповісти
лукашеску ще має не погані шанси...відправити путлєра за макеєм...на концерт кабздона.......
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16.12.2022 11:37 Відповісти
Вони обидва мають шанси відправити одне одного до пекла, але ж не з нашим щастям.
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16.12.2022 11:41 Відповісти
хто зна, може нам якраз тут і пощастить. )
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16.12.2022 14:34 Відповісти
*********** відзвітує перед фюрером за сьогоднішній наліт на Украіну 😡
Було би непогано завалити обох виродків ,
єй партизани Білорусіі , зробіть добру справу і для себе і для всього світу !!
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16.12.2022 11:30 Відповісти
достанут тройника путина и так по кругу....и будет повод поныть на весь мир какие мы плохие,покушение на куйла готовило
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16.12.2022 11:39 Відповісти
A votvet; eto ne mi, a dokazite...
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16.12.2022 11:42 Відповісти
Путлер вирішив самостійно здійснити ліквідацію Луки. Потисне йому руку, намазану "новічком" і усе. А може якимось іншим способом. Після смерті Макея Лука вживає безпрецедентні заходи безпеки. Тому на ліквідацію вирушив сам фьюрер. Імхо

Це буде остання їхня зустріч
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16.12.2022 11:39 Відповісти
Neverju chto sam putin ***** risknjot vilazit iz bunkera, tak kak on znaet chto tam mogut i raketoi dostat...
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16.12.2022 11:39 Відповісти
Ага. Воно, *****, вже "відвідувало" й диру, та по кр. мосту "їздило".
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16.12.2022 12:31 Відповісти
2-3 аткмс в стойло де будуть два психопати і на другий день по війні!
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16.12.2022 11:40 Відповісти
Олег Леусенко



Зеленський: "Чим швидше путін визнає помилку і відступить, тим довше проживе він сам" Порошенко: "Постачання нової зброї для ЗСУ - найкоротший шлях до миру".

Вова марить, що у ху^ла є мізки, Петро бачить Перемогу лише через зброю. Ось вам і какая_разніца
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16.12.2022 11:41 Відповісти
При чому тут мізки. Чи ви сподіваєтесь зброєю ліквідувати *****? Бачили сатану, що маше ат. бІмбою? Воно не зупинеться до останнього мокши.
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16.12.2022 12:35 Відповісти
ця сатана дуже сциклива. і його найближче політичне і військове оточення про це знають. коли вони при ньому жирували на нафтодоларах, то це їм дуже підходило. але коли сцикун віддасть їм наказ на удар ядерною бімбою, то той наказ точно не виконають. уже був великий шухер, коли цапські ракети впали на території Польщі. і серед цапських силовиків миттєво почали поширюватись висловлювання про те, щоб прибрати путлєра. бо реально вони всі сциканули, що НАТО дасть їм "отвєтку" за прильоти по Польщі.
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16.12.2022 14:41 Відповісти
Ех дістати б чим-небуть *уйла там... Але асфальт так далеко не закинеш!
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16.12.2022 11:43 Відповісти
Особисто (одним з двійників) приїде змінити губернатора білоруської області московії?
Чи той аватар плєшивого буде тиснути і погрожувати долею Макея задля вступу бульборейху в активні бойові дії на півночі України?
Звісно, такий візит не додає оптимізму, але Лука вже не раз вислизав і крутився "між крапельками". Може й цього разу вийде. Будемо спостерігати...
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16.12.2022 11:43 Відповісти
Отличный шанс ликвидировать этих двух фашистких клопов одним точковым ударом.
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16.12.2022 11:43 Відповісти
Это не точная инфа... Нам надо точные GPS-координаты ***** в **********. А если накроют двойника, то даже лучше лол - ***** на всю кацапию обосрется.
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16.12.2022 11:43 Відповісти
Двойник ***** встретится с двойником Луки.
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16.12.2022 11:47 Відповісти
треба буде його там вбити
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16.12.2022 11:53 Відповісти
Два дебила - это сила!
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16.12.2022 11:59 Відповісти
третьего не хватает. може потом позовут..
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16.12.2022 12:22 Відповісти
Два дебила это сила...🦍🦍🤣типа Гитлер и Сралин...
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16.12.2022 12:52 Відповісти
Какие они старые и у...бищные.
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16.12.2022 13:01 Відповісти
От би їх двох там і замочити! Було би дуже добре діло зроблене!
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16.12.2022 13:16 Відповісти
У Лукі є шанс стати героєм України...
Треба лише організувати нещасний випадок або тупо самому його кокнути при приватній зустрічі....
Впевнений що він і сам про це розмірковує...
Враховуючи зазилля російської агентури, останній варіант більш реальний....
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16.12.2022 13:42 Відповісти
Да нема нічого простішого. Із Польщі чи Німеччини злітають в цей день В52 та В2 в певній кількості і обсеруться обоє, туалетного папіру не вистачить.
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16.12.2022 13:57 Відповісти
на фото они выглядят как пат и паташонок.а так чтоб они быстрее сдохли разом!
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16.12.2022 20:06 Відповісти
 
 