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Путін планує відвідати Білорусь 19 грудня
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президента Росії Володимира Путіна чекають з візитом у Мінську наступного понеділка, 19 грудня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого".
Путін має прибути до Мінська з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участю всіх міністрів, після того - зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам, далі - пресконференція.
Як зазначають, вони планують "обговорити процес реалізації ухвалених раніше союзних програм", зокрема торгово-економічну співпрацю і спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.
Топ коментарі
+16 Alexander Savely
показати весь коментар16.12.2022 11:27
+11 Ksenia VB
показати весь коментар16.12.2022 11:23
+10 Yuri Dovzhan
показати весь коментар16.12.2022 11:24
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Будь ласка, зачекайте...
Поясняю за белорусскую область. Большинство здесь очень радо лизать кацапский сопог. В стаде преимущественно антиукраинские, антизападные настроения. Таракана тихо недолюбливают, хло боготворят.
Було би непогано завалити обох виродків ,
єй партизани Білорусіі , зробіть добру справу і для себе і для всього світу !!
Це буде остання їхня зустріч
Зеленський: "Чим швидше путін визнає помилку і відступить, тим довше проживе він сам" Порошенко: "Постачання нової зброї для ЗСУ - найкоротший шлях до миру".
Вова марить, що у ху^ла є мізки, Петро бачить Перемогу лише через зброю. Ось вам і какая_разніца
Чи той аватар плєшивого буде тиснути і погрожувати долею Макея задля вступу бульборейху в активні бойові дії на півночі України?
Звісно, такий візит не додає оптимізму, але Лука вже не раз вислизав і крутився "між крапельками". Може й цього разу вийде. Будемо спостерігати...
Треба лише організувати нещасний випадок або тупо самому його кокнути при приватній зустрічі....
Впевнений що він і сам про це розмірковує...
Враховуючи зазилля російської агентури, останній варіант більш реальний....