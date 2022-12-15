УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3804 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
36 048 122
Білорусь (5967) війна (56389) Генштаб ЗС (4501)

Керівництво Білорусі, ймовірніше, готується до війни, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

громов

У Білорусі триває набір до підрозділів тероборони, а влада запровадила смертну кару для військовослужбовців та чиновників. Цілком можливо, що такі дії Лукашенка є одним з кроків в межах підготовки участі у війні проти України. Водночас імовірність проведення наступальної операції з території Білорусі залишається низькою.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірність проведення наступальної операції з території Білорусі залишається низькою. Водночас прикордонний державний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в’їзд та перебування громадян у прикордонній смузі, в районах Гомельської області, що межує з Київською та Чернігівською областями України", - зазначив він.

Також за наявними даними у прикордонних з Україною районах Брестської області, минулого тижня тривав процес вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони, розповів Громов.

"Під час проводження бесід, кандидатам доводять, що у разі провадження у країни воєнного стану, їм буде видано зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад у складі сформованих підрозділів територіальної оборони", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білоруські війська, перекинуті на кордон з Україною, повертаються в пункт постійної дислокації

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+29
Если лука попрет то это будет просто гениальные ***** всего. Их накроют мгновенно, ну серьезно на что они рассчитывают? Опыта ну них нет. Их позиции известные и в зоне достигаемости. Тут кацапня не смогла удар по стратегическим бомберам отвести ибо даже не заметила ничего. А эти то на что рассчитывают. И да, боевой настрой и мотивация у белорусов то какая? Ещё ниже чем у чмобов?
показати весь коментар
15.12.2022 13:32
+29
Я реалист, уже рашисты были в 3 км от моего дома, а про таких как ты, есть хорошая гифка))

показати весь коментар
15.12.2022 13:48
+23
В любом случае, это опасно. Не стоит недооценивать драников. Это люди с оружием и они будут стрелять. Это может быть той соломинкой, что переломит спину верблюду.
показати весь коментар
15.12.2022 13:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
байка, гундосний .ідер-блохер зателефонує бульбофюреру та попередить, що приземлять.
показати весь коментар
15.12.2022 17:31 Відповісти
Не слухайте Генштаб, слухайте експердів, які кажуть, що у білорусів не армія, а 3 каліки і що ми вже от-от перемогли))
показати весь коментар
15.12.2022 17:51 Відповісти
Залужний каже, що січень-лютий пудово буде новий наступ русні. Цілком ймовірно, що з білорашки теж. Думаю, якщо б вони поперли звідти, було б добре провести контрнаступ на територію бульбофюрера. Перед тим пояснити білорусам, що ВСУ не несе їм загрози, а хоче просто прибрати диктаторський режим й звільнити народ Білорусі, а після повалення режиму, ВСУ покинуть їхню територію. Думаю більшість їхніх громадян буде не проти.
показати весь коментар
15.12.2022 18:44 Відповісти
навіщо нам зайві втрати особового складу і нафіг нам той "народ білорусі" здався, якщо можна просто зі своєї території нищити ворога? нам потрібні далекобійні снаряди, а не контрнаступ.
показати весь коментар
15.12.2022 20:30 Відповісти
От для того й треба повалити режим лукашенка, щоб не втрачати особовий склад й роками не витрачати безглуздо купи БК. Війна ніколи не закінчиться, якщо мислити отак, як ти.
показати весь коментар
16.12.2022 01:35 Відповісти
Такое впечатление, что белорусов на генетическом уровне до сих пор страшит неудержимая «украинская ребелия», которая огненным смерчем пронеслась по ихним землям в 1654-1655 годах, во время памятного белорусского похода наказного гетмана Ивана Золотаренка.
показати весь коментар
15.12.2022 20:17 Відповісти
сегодня новости - одна лучше другой((
показати весь коментар
15.12.2022 21:36 Відповісти
Варта ПОЛЬЩІ почати військові маневри та приготування до надзвичайного стану та привести свою армію біля кордонів ********** у ВІЙСЬКОВИЙ СТАН, як фюрер-лукашка разом з своїми *****-гімнералами зразу будуть усі госпіталізовані з діагнозом ХРОНІЧНА ДІАРЕЯ З ПРОГРЕСУЮЧИМ АНУРЕЗМОМ...!!!

********* добре відчувають, що їм скоро прийде П*ЗДЕЦЬ, якщо вони хочаб трошки десь рипнуться на кордоні з УКРАЇНОЮ...!!!

В них тоді ПОЛЕТИТЬ УСЕ, ЩО МОЖЕ ЛІТАТИ і за 24 години буде відкрита пряма дорога на Смоленськ, який поляки спалять до ТЛА за вбивство ПРЕЗИДЕНТА КАЧИНСЬКОГО ТА УСЬОГО ЙОГО ОТОЧЕННЯ, а там вже за 398 км. і пітушинна мацква з кремлівськими недоносками...!!!

УСЮ ПІДОРОСІЮ треба спалити до тла аж до уральських гір і від КУБАНІ аж до Архангельська і замінувати потрійним мінуванням...!!! Карелія і мурманськ відійдуть ФІНЛЯНДІЇ....!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!

СМЕРТЬ усім кацапомордим *****підоросам...!!!
показати весь коментар
15.12.2022 21:39 Відповісти
Украине нужны профиссиональные войска союзников.
показати весь коментар
15.12.2022 21:42 Відповісти
Відбувається жахливе,у самому серці Європи,фашистський режим біснуватого підполковника-члена карального органа КДБ СРСР,на підставі наративного світогляду,та бажанням утворити щось на кшталт симбіозу нацистської Германії й СРСР,розв'язав геноцид 50 000 000 нації,народу України,визнаної держави,члена ООН.

А ще найстрашніше, йому не може завдати увесь світ.

Передивіться фільм"гауптман",ви зрозумієте хто такий цей покидьок призвіще,якого бридко називати,отож *****
показати весь коментар
15.12.2022 22:36 Відповісти
я ипу. так ***** и одкб подтянет, а коллективный запад и дальше будет защищать только веселкових злодiев.
показати весь коментар
15.12.2022 23:18 Відповісти
На Україну готують масований наступ з усіх сторін і ракетами і 500 тис армією. А що влада і генштаб і командуванння? Готує наступ? Хоч десь? Хоч якийсь? Хоч малюсінький? НІ!!!!

РОЗДаЮТЬ ІНТЕРВ'Ю, ПЛАЧУТЬ І ОБІЦЯЮТЬ ВЗЯТИ КРИМ ДО КІНЦЯ ГРУДНЯ!!!

А ми так хвалили залужного. Виявляється - картонний!
показати весь коментар
16.12.2022 00:15 Відповісти
який наступ? куди і навіщо? нам потрібна зброя, яка б"є далеко і точно, щоб ми могли зі своїх позицій вражати найвіддаленіші цілі противника, не несучи великих втрат свого особового складу... і не змішуйте в одну кашу зрадницьку зебздючу владу на чолі з гундосим Чотирижди Уклоністом і наш героїчний Генштаб на чолі з Залужним! це різні речі!
показати весь коментар
16.12.2022 00:45 Відповісти
Картонный - ето Шойгу. Точнее, фанерный.
показати весь коментар
16.12.2022 03:37 Відповісти
Може ще плани генштабу Ігорку скинути...щоб людина "затвердила"?
показати весь коментар
16.12.2022 05:08 Відповісти
Що **** роблять наші влада генштаб і командування крім інтерв'ю і плакання заходу? Чому замість атак на випередження розгублено сидять на місці і чекають страшного розйобу зі всіх сторін???????????????? А, я знаю що, вони знають Бахмут!
показати весь коментар
16.12.2022 00:25 Відповісти
чому б Вам не повернутися з Польщі додому, в Україну, та піти на фронт і показати Залужному, як треба воювати? повели б ЗСУ в атаку! а то ми 10 міс воюємо, а виявляється, що все не так робимо - хлоп з Польщі краще знає.
показати весь коментар
16.12.2022 00:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 