Керівництво Білорусі, ймовірніше, готується до війни, - Генштаб ЗСУ
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У Білорусі триває набір до підрозділів тероборони, а влада запровадила смертну кару для військовослужбовців та чиновників. Цілком можливо, що такі дії Лукашенка є одним з кроків в межах підготовки участі у війні проти України. Водночас імовірність проведення наступальної операції з території Білорусі залишається низькою.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ймовірність проведення наступальної операції з території Білорусі залишається низькою. Водночас прикордонний державний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в’їзд та перебування громадян у прикордонній смузі, в районах Гомельської області, що межує з Київською та Чернігівською областями України", - зазначив він.
Також за наявними даними у прикордонних з Україною районах Брестської області, минулого тижня тривав процес вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони, розповів Громов.
"Під час проводження бесід, кандидатам доводять, що у разі провадження у країни воєнного стану, їм буде видано зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад у складі сформованих підрозділів територіальної оборони", - додав він.
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********* добре відчувають, що їм скоро прийде П*ЗДЕЦЬ, якщо вони хочаб трошки десь рипнуться на кордоні з УКРАЇНОЮ...!!!
В них тоді ПОЛЕТИТЬ УСЕ, ЩО МОЖЕ ЛІТАТИ і за 24 години буде відкрита пряма дорога на Смоленськ, який поляки спалять до ТЛА за вбивство ПРЕЗИДЕНТА КАЧИНСЬКОГО ТА УСЬОГО ЙОГО ОТОЧЕННЯ, а там вже за 398 км. і пітушинна мацква з кремлівськими недоносками...!!!
УСЮ ПІДОРОСІЮ треба спалити до тла аж до уральських гір і від КУБАНІ аж до Архангельська і замінувати потрійним мінуванням...!!! Карелія і мурманськ відійдуть ФІНЛЯНДІЇ....!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ усім кацапомордим *****підоросам...!!!
А ще найстрашніше, йому не може завдати увесь світ.
Передивіться фільм"гауптман",ви зрозумієте хто такий цей покидьок призвіще,якого бридко називати,отож *****
РОЗДаЮТЬ ІНТЕРВ'Ю, ПЛАЧУТЬ І ОБІЦЯЮТЬ ВЗЯТИ КРИМ ДО КІНЦЯ ГРУДНЯ!!!
А ми так хвалили залужного. Виявляється - картонний!