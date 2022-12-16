Метрополитен до конца дня не будет работать из-за повреждений энергосистемы, - КГГА

Граждан призывают воспользоваться наземным общественным транспортом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена сегодня до конца дня не будут курсировать. В то же время подземные станции будут работать в режиме укрытия. Для передвижения по городу просим воспользоваться наземным общественным транспортом", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что в столице курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.

Завтра в Киеве также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена.

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"Частным перевозчикам Киева предоставлено поручение обеспечить усиленный выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай.

Об изменениях в работе общественного транспорта будем сообщать дополнительно", - добавили в администрации.