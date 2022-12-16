Метрополитен до конца дня не будет работать из-за повреждений энергосистемы, - КГГА
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Граждан призывают воспользоваться наземным общественным транспортом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена сегодня до конца дня не будут курсировать. В то же время подземные станции будут работать в режиме укрытия. Для передвижения по городу просим воспользоваться наземным общественным транспортом", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что в столице курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.
Завтра в Киеве также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена.
"Частным перевозчикам Киева предоставлено поручение обеспечить усиленный выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай.
Об изменениях в работе общественного транспорта будем сообщать дополнительно", - добавили в администрации.
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Тобто, це метрополітен заявив: "до кінця дня не працюватиму"?