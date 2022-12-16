Метрополітен до кінця дня не працюватиме через пошкодження енергосистеми, - КМДА

Громадян закликають скористатися наземним громадським транспортом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену сьогодні до кінця дня не курсуватимуть Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття. Для пересування містом просимо скористатися наземним громадським транспортом", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що в столиці курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

Завтра в Києві також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену.

"Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.



Про зміни в роботі громадського транспорту повідомлятимемо додатково", - додали в адміністрації.

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